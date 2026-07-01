Gruppstudier på ett enkelt sätt: rösta fram den bästa tiden i minuter

Gruppstudier kan höja betygen och stärka självförtroendet, men att hitta en tid som passar alla gör ofta att planen går i stå. Om du är handledare vet du hur jobbigt det är med fram-och-tillbaka-mejl och röriga gruppchattar. Resultatet blir förseningar, uteblivna deltagare och förlorad drivkraft redan innan den första sessionen ens har börjat.

Det finns ett snabbare sätt. Med Doodle Group Poll kan du be eleverna rösta fram den bästa tiden och bekräfta ett möte på bara några minuter. I den här guiden lär du dig hur du skapar den perfekta omröstningen, ökar svarsfrekvensen, undviker vanliga misstag och kopplar samman din schemaläggning med din kalender och dina videoverktyg. Du får också veta när du ska använda Doodle 1:1, Booking Page och Sign-up Sheet för att kunna genomföra hela din handledningsvecka med självförtroende.

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Den utmaning som handledarna står inför

Lärarna måste balansera skolscheman, idrott, jobb och tid med familjen. Varje elev har sin egen rytm. Många bor dessutom i olika tidszoner eller arbetar skift.

När du försöker bestämma en tid för gruppstudier via sms eller e-post händer tre saker:

Svaren är utspridda över olika appar och dagar

Den först valda tiden krockar med någon annans kalender

Du lägger tid på att samordna istället för att undervisa

Du vill undervisa, inte jaga efter svar. Du vill också ha en rättvis process som ger alla möjlighet att yttra sig och som leder till ett snabbt beslut.

Varför detta är viktigt för handledare

Den tid du lägger på schemaläggning är tid som du inte kan ägna åt att förbereda lektioner, betygsätta eller marknadsföra dina tjänster. En bättre schemaläggning hjälper dig att:

Fyll platserna så att eleverna får det stöd de behöver

Se till att du får tid för förberedelser och en bra balans mellan arbete och fritid

Minska antalet ändringar i sista minuten som tär på din energi

Se till att ha en överskådlig kalender som är synkroniserad med dina undervisningsmål

När schemaläggningen är enkel kan du anordna förutsägbara gruppstudietillfällen, lägga till betalda tilläggstjänster och erbjuda 1:1-lektioner för elever som behöver mer hjälp. Din kalender blir en fast del av din verksamhet.

Skapa ett smidigt arbetsflöde för gruppstudier med en Doodle-Group Poll

Börja med ett standardiserat arbetsflöde som omvandlar intresse till en bekräftad tidpunkt. Med Doodle Group Poll kan du bjuda in upp till 1 000 deltagare att rösta. Här är en steg-för-steg-guide som fungerar för handledare.

Fastställ målet och tidsramen Exempel: Repetition av kapitlet i Algebra II, 60 minuter

Se till att lektionerna är målinriktade så att eleverna vet vad de kan förvänta sig Välj några bra tidsalternativ Erbjud 3 till 6 tidsluckor inom ett kort tidsintervall

Utnyttja de tider som vanligtvis passar för privatundervisning, till exempel vardagskvällar eller söndagseftermiddagar Anslut din kalender Koppla ihop Google Kalender, Microsoft Outlook-kalendern eller Apple Kalender

Doodle döljer de tider då du inte är ledig och föreslår bättre mötestider Lägg till en tydlig beskrivning Översikt över ämnen, nödvändigt material och förberedelser

Med Doodle Pro kan du använda AI-genererade mötesbeskrivningar för att snabbt sätta tonen och skapa förväntningar Ange en tidsfrist för omröstningen och påminnelser Ange ett slutdatum så att du kan bekräfta och förbereda dig

Aktivera automatiska påminnelser för att uppmärksamma elever som glömmer att rösta Skicka inbjudan så att eleverna kan läsa den Skicka ett e-postmeddelande till eleverna via Doodle, lägg upp länken i ditt LMS eller lägg in den i klassens gruppchatt

Doodle kan skicka inbjudningar via e-post till upp till 1 000 deltagare om du anordnar stora grupper Bekräfta och lägg in det i kalendern När rösterna har kommit in, välj den översta platsen och skicka bekräftelsen

Lägg till Zoom, Microsoft Teams, Google Meet eller Cisco Webex med ett enda klick

Välj tidsintervaller som eleverna faktiskt kan delta i

En bra omröstning börjar med realistiska alternativ. Använd dessa idéer som har testats av handledare:

Anpassa till ringklockschemat Undvik de första 30 minuterna efter skoldagens slut, när eleverna är på väg hem Tänk på sena kvällstider för idrottare med fullspäckade scheman eller studenter som jobbar

Tänk på helgen Lördag förmiddagar passar ofta bra för grupper som förbereder sig inför prov Sen eftermiddag på söndagen kan vara ett bra tillfälle innan veckan börjar

Planera för tidszoner Om eleverna deltar på distans, välj alternativ som ligger inom ett gemensamt tidsfönster, till exempel kl. 17–20 lokal tid Doodle hanterar tidszoner så att eleverna ser rätt lokal tid



Praktiska tips för att öka svarsfrekvensen och deltagandet i enkäter

Man kan skapa en jättebra omröstning och ändå få långsamma svar. Använd dessa praktiska tips för att få snabba röster och fullsatta sessioner.

Håll alternativen begränsade – erbjud högst 6 alternativ; för många valmöjligheter fördröjer beslutsfattandet

Ange en fast tidsfrist – avsluta omröstningen inom 48 till 72 timmar för att behålla drivkraften

Använd tydliga rubriker – t.ex. ”Genomgång av stökiometri inom kemi, 60 min, övningsuppgifter ingår”

Lova en fördel – lägg till en anteckning som ”Innehåller en övningsuppsättning med 10 frågor och en facitlista”

Lägg till videolänken i god tid – lägg till länkar till Zoom eller Google Meet i Doodle så att eleverna vet vilket format det gäller

Använd påminnelser – aktivera automatiska påminnelser för väljare som inte har svarat

Skydda elevernas integritet – dölj deltagaruppgifter med Doodle Pro för yngre eller känsliga grupper

Följ upp med 1:1-alternativ – efter grupparbetet, skicka en länk till Doodle 1:1 till de elever som vill ha extra hjälp

Ta betalt när det behövs – använd din Doodle-Booking Page eller 1:1 med Stripe för att ta emot betalning vid bokningen

Vanliga misstag som man bör undvika

De flesta problemen med schemaläggningen beror på några få misstag som upprepas. Undvik dessa, så kommer er studiegrupp att fyllas snabbare.

Alltför många tidsalternativ

Otydliga mål för sessionen

Ingen tidsfrist

Att bortse från buffertiden

Kalendern synkroniseras inte

Inget bekräftelsemeddelande eller förberedande e-postmeddelande

Att använda ett och samma verktyg till allt

Använd Group Poll för att bestämma en tid, sedan Booking Page för löpande studiepass och 1:1 för fördjupningar.

Verktyg och lösningar som handledare kan använda redan idag

Doodle erbjuder dig en komplett verktygslåda för gruppstudier, löpande kurser och privata lektioner. Här beskrivs hur varje produkt kan vara till hjälp.

Group Poll – bjud in upp till 1 000 studenter, koppla ihop kalendrar, ange tidsfrister, lägg till påminnelser, dölj detaljer och anpassa med Doodle Pro.

Booking Page – dela en länk så att elever eller föräldrar kan boka inom dina öppettider, lägga till tidsmarginaler, ta betalt via Stripe och bifoga videolänkar.

1:1 – erbjuda tider för privatundervisning med automatisk bekräftelse och betalningshantering.

Sign-up Sheets – skapa sessioner med begränsat antal platser för laborationer eller workshops och håll enkelt koll på deltagarlistorna.

Avancerade funktioner – AI-genererade mötesbeskrivningar, Zapier-integration, ett gränssnitt utan reklam och säkerhet på företagsnivå.

Exempel från verkligheten hämtade ur handledningssituationer

Se hur handledare använder Doodle i vanliga situationer. Varje exempel innehåller steg som du kan följa.

En grupp gymnasieelever som förbereder sig för SAT-provet och har fullspäckade scheman

Du har 12 elever som ägnar sig åt idrott, föreningsverksamhet och deltidsjobb. Du vill ha en 90-minuters gruppstudiering i matematik inför SAT-provet varje vecka.

Skapa en Group Poll i Doodle med fyra alternativ

Söndag kl. 17.00, söndag kl. 19.00, tisdag kl. 19.00, torsdag kl. 19.00

Anslut din kalender så att tidskonflikter blockeras

Lägg till en tydlig beskrivning

”Övning i matematik inför SAT-provet, 90 minuter, ta med en miniräknare. Vi kommer att gå igenom linjära ekvationer och textuppgifter. Ett PDF-paket skickas ut 24 timmar före lektionen.”

Ställ in en tidsfrist på 48 timmar och aktivera påminnelser

Skicka länken via e-post och i er gruppchatt

Kontrollera att den sitter i det övre fästet och fäst Zoom

Skicka paketet när tiden har ställts in

Resultat: Du väljer en tidpunkt under dagen och genomför en fokuserad gruppstudiering utan att jaga efter svar.

Stödgrupp för universitetsmatematik över olika tidszoner

Du handleder förstaårsstudenter, vissa på campus och vissa på distans. Tidszonerna skiljer sig åt med 3 timmar.

Visa 5 alternativ i ett gemensamt fönster

kl. 17–20 (Eastern Time) två vardagar och en helgdag

Låt Doodle sköta visningen av lokal tid

Dölj deltagaruppgifter i Doodle Pro

Skydda integriteten och undvik socialt tryck vid röstningen

Lägg till en anteckning om deltagande

”Vi börjar med 20 minuters genomgång av begreppen, följt av 40 minuters uppgiftslösning i par.”

Efter omröstningen kan du dela en Doodle 1:1-länk

Studenter som vill ha extra hjälp kan boka en 30-minuters tid

Resultat: Ni respekterar integriteten, tar hänsyn till tidszoner och erbjuder en tydlig väg till mer omfattande hjälp.

Skrivworkshop för högstadieelever med begränsat antal platser

Du planerar en kreativ skrivargrupp med 10 platser per tillfälle. Du vill ha två tillfällen den här månaden.

Använd Doodle-sign-up Sheets

Skapa två datum med 10 platser vardera

Lägg till en kort beskrivning och en materialförteckning

Dela länken med föräldrarna

E-post från Doodle eller inlägg på klassportalen

Spåra anmälningar i realtid

Stäng listan när alla platser är upptagna

Följ med material

Skicka ut en påminnelse 48 timmar före workshopen

Resultat: Familjerna väljer snabbt sin plats och du håller ordning på listan.

Betald förberedelsekurs inför prov med enkel bokning och betalning

Du anordnar en ACT-bootcamp med tre sessioner och tar betalt per deltagare. Du erbjuder även tilläggstjänster i form av 1:1-samtal inför provdagen.

Skapa en Booking Page

Ställ in antalet öppna fönster och sessionernas längd

Anslut Stripe för att ta emot betalning vid bokningen

Lägg till Zoom så att varje möte är klart att sätta igång

Dela länken till Booking Page

Föräldrarna väljer en tid som passar och betalar i ett steg

Erbjudande: 1:1-tilläggstjänster

Skicka en Doodle 1:1-länk för ett 30-minuters coachingsamtal

Stripe sköter betalningen igen, inga fram- och tillbaka-fakturor

Resultat: Dina intäkter är tydliga, betalningarna sker före lektionen och du kan fokusera på undervisningen.

Omfattande granskning av prov med snabbt beslut om tid

Du måste bestämma en tidpunkt för en sammanfattande genomgång med 60 studenter innan tentorna.

Skicka en Doodle-Group Poll till din klasslista

Använd e-postinbjudningar från Doodle för att nå alla

Ställ in en tidsgräns på 24 timmar och aktivera påminnelser

Erbjudande 3 gånger

Undvik att ha för många valmöjligheter och håll dig till en vecka

Bekräfta och lägg upp tiden i ditt LMS

Anslut Microsoft Teams eller Google Meet

Resultat: Du väljer en tidpunkt under dagen då nästan alla är närvarande.

Bästa praxis för tydlig kommunikation

En bra schemaläggning fungerar bäst i kombination med tydlig och elevvänlig kommunikation. Använd dessa snabba tips.

Använd mallar

Namnkonventioner

Förberedelsepaket

Närvaro och uppföljning

Tidsbuffertar

Kontorstider

Felsökning vid lågt deltagande

Även med en bra plan kan det hända att vissa pass inte blir fullbokade. Så här gör du för att anpassa dig.

Ändra sessionens längd

Flytta fönstret

Lägg till en krok

Dela resultaten

Använd påminnelser och tidsfrister

Viktiga slutsatser

Använd Doodle Group Polls för att bestämma en tid för gruppstudier på några minuter

Erbjud 3 till 6 bra alternativ med en fast tidsfrist och påminnelser

Koppla ihop din kalender och ditt videoverktyg för att undvika schemakonflikter

Använd Booking Page för studiehallar och betalda sessioner med Stripe

Använd 1:1 och Sign-up Sheets för andra format

Kom igång med bättre schemaläggning

Om du är privatlärare är din tid din tjänst. En snabb omröstning undanröjer de hinder som förhindrar att gruppstudier blir av. Skapa en Doodle-Group Poll, koppla ihop den med din kalender, ange en tidsfrist och låt eleverna rösta fram den bästa tiden. Använd sedan din Booking Page för betalda lektioner och 1:1 för uppföljningar. Du kan lägga till Zoom eller Teams med ett klick och ta betalt via Stripe när det behövs.

Är du redo att göra gruppstudierna enkla och snabba? Skapa din första omröstning på bara några minuter.