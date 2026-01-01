समूह अध्ययन आसान: मिनटों में सर्वश्रेष्ठ समय के लिए मतदान करें

समूह अध्ययन अंकों और आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा समय चुनना जो सभी के लिए उपयुक्त हो, अक्सर योजना को ठप कर देता है। यदि आप ट्यूटर हैं, तो आप बार-बार आने-जाने वाली ईमेल और अव्यवस्थित समूह चैट की तकलीफ को जानते हैं। परिणामस्वरूप देरी होती है, लोग अनुपस्थित रहते हैं, और पहला सत्र शुरू होने से पहले ही गति खो जाती है।

एक तेज़ तरीका है। Doodle ग्रुप पोल के साथ, आप छात्रों से सर्वश्रेष्ठ समय के लिए वोट करने और मिनटों में सत्र की पुष्टि करने के लिए कह सकते हैं। इस गाइड में, आप जानेंगे कि एक आदर्श पोल कैसे सेट करें, प्रतिक्रिया दरों को बढ़ाएँ, सामान्य गलतियों से बचें, और अपने शेड्यूलिंग को अपने कैलेंडर और वीडियो टूल्स से कनेक्ट करें। आप यह भी देखेंगे कि पूरे ट्यूटरिंग सप्ताह को आत्मविश्वास के साथ चलाने के लिए Doodle 1:1, बुकिंग पेज और साइन-अप शीट्स का उपयोग कब करना है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

ट्यूटर्स के सामने चुनौती

ट्यूटर्स स्कूल की समय-सारिणी, खेलकूद, नौकरी और पारिवारिक समय को संतुलित करते हैं। प्रत्येक छात्र की लय अलग होती है। कई छात्र विभिन्न समय क्षेत्रों में रहते हैं या उनकी पालियाँ बदलती रहती हैं।

जब आप टेक्स्ट या ईमेल द्वारा समूह अध्ययन का समय निर्धारित करने की कोशिश करते हैं, तो तीन चीजें होती हैं:

जवाब ऐपों और दिनों में बिखर जाते हैं।

पहला चुना गया समय किसी के कैलेंडर से टकराता है।

आप पढ़ाने के बजाय समन्वय करने में समय बिताते हैं।

आप जवाबों का पीछा नहीं करना चाहते, आप सिखाना चाहते हैं। आप एक निष्पक्ष प्रक्रिया भी चाहते हैं जो सभी को अपनी बात रखने का मौका दे और समय पर निष्कर्ष पर पहुंचे।

ट्यूटरों के लिए यह क्यों मायने रखता है

अनुसूचीकरण में बिताया गया समय पाठ योजनाओं, मूल्यांकन या अपनी सेवाओं के विपणन पर नहीं लगाया जाता। बेहतर अनुसूचीकरण आपको मदद करता है:

सत्र भरें ताकि छात्रों को आवश्यक सहायता मिल सके।

अपने तैयारी के घंटों और कार्य-जीवन संतुलन की रक्षा करें

अंतिम समय में होने वाले बदलावों को कम करें जो आपकी ऊर्जा सोख लेते हैं।

एक स्पष्ट कैलेंडर रखें जो आपके शिक्षण लक्ष्यों के साथ सिंक हो।

जब शेड्यूलिंग सरल होती है, तो आप पूर्वानुमानित समूह अध्ययन सत्र चला सकते हैं, भुगतान किए गए अतिरिक्त सत्र जोड़ सकते हैं, और अधिक सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों के लिए 1:1 सत्र खोल सकते हैं। आपका कैलेंडर आपके व्यवसाय का एक स्थिर हिस्सा बन जाता है।

Doodle ग्रुप पोल के साथ एक तेज़ समूह अध्ययन वर्कफ़्लो बनाएँ

एक दोहराए जाने योग्य वर्कफ़्लो से शुरुआत करें जो रुचि को पुष्टि किए गए समय में बदल दे। Doodle Group Polls आपको 1000 प्रतिभागियों तक को वोट देने के लिए आमंत्रित करने की सुविधा देता है। यहाँ ट्यूटर्स के लिए काम करने वाला एक चरण-दर-चरण योजना है।

लक्ष्य और अवधि परिभाषित करें उदाहरण: बीजगणित II इकाई समीक्षा, 60 मिनट

सत्रों को केंद्रित रखें ताकि छात्रों को पता हो कि क्या उम्मीद करनी है। कुछ मजबूत समय विकल्प चुनें एक सीमित समय-सीमा के भीतर 3 से 6 स्लॉट प्रदान करें।

अपने सामान्य ट्यूटरिंग समय, जैसे कि सप्ताह के दिनों की शामें या रविवार की दोपहर का उपयोग करें। अपना कैलेंडर कनेक्ट करें Google कैलेंडर, Microsoft Outlook कैलेंडर, या Apple कैलेंडर लिंक करें

Doodle उन समयों को छिपा देगा जब आप उपलब्ध नहीं हैं और बेहतर बैठक समय सुझाएगा। एक स्पष्ट विवरण जोड़ें विषयों, आवश्यक सामग्री और तैयारी कार्य की रूपरेखा

Doodle Pro के साथ, टोन और अपेक्षाएँ तेज़ी से निर्धारित करने के लिए AI-जनित मीटिंग विवरणों का उपयोग करें। मतदान की समयसीमा और अनुस्मारक निर्धारित करें पुष्टि और तैयारी के लिए एक समाप्ति तिथि जोड़ें।

वोट करना भूल जाने वाले छात्रों को याद दिलाने के लिए स्वचालित अनुस्मारक चालू करें। आमंत्रण वहाँ भेजें जहाँ छात्र इसे पढ़ें। Doodle से छात्रों को ईमेल करें, लिंक को अपने LMS में पोस्ट करें, या इसे क्लास ग्रुप चैट में डालें।

यदि आप बड़े समूह चलाते हैं तो Doodle 1000 प्रतिभागियों तक निमंत्रण ईमेल कर सकता है। पुष्टि करें और इसे कैलेंडर में डालें। जब वोट आ जाएँ, शीर्ष स्लॉट चुनें और पुष्टि भेजें।

एक क्लिक में ज़ूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट, या सिस्को वेबएक्स जोड़ें

ऐसे समय स्लॉट चुनें जिन्हें छात्र वास्तव में बना सकते हैं।

एक मजबूत मतदान वास्तविक विकल्पों से शुरू होता है। इन शिक्षक-परीक्षित विचारों का उपयोग करें:

घंटी कार्यक्रम के अनुसार संरेखित करें स्कूल के बाद के पहले 30 मिनटों में जब छात्र आवागमन करते हैं, तो बचें। व्यस्त एथलीटों या नौकरी करने वाले छात्रों के लिए देर शाम का समय विचार करें।

सप्ताहांत का ध्यान रखें शनिवार की सुबहें अक्सर टेस्ट की तैयारी करने वाले समूहों के लिए उपयुक्त होती हैं। रविवार की देर दोपहर सप्ताह शुरू होने से पहले अच्छी तरह काम कर सकती है।

समय क्षेत्रों के लिए योजना यदि छात्र दूरस्थ हैं, तो ऐसे विकल्प चुनें जो स्थानीय समयानुसार शाम 5 से 8 बजे के बीच की साझा खिड़की में आते हों। Doodle टाइम ज़ोन को संभालता है ताकि छात्र सही स्थानीय समय देख सकें।



मतदान प्रतिक्रियाओं और उपस्थिति बढ़ाने के लिए व्यावहारिक सुझाव

आप एक शानदार पोल सेट कर सकते हैं, फिर भी आपको धीमी प्रतिक्रियाएँ मिल सकती हैं। त्वरित वोट और पूर्ण सत्र प्राप्त करने के लिए इन व्यावहारिक सुझावों का उपयोग करें।

विकल्प सीमित रखें – 6 से ज़्यादा विकल्प न दें; बहुत ज़्यादा विकल्प निर्णयों को धीमा कर देते हैं।

एक पक्की समय-सीमा बताएं – गति बनाए रखने के लिए 48 से 72 घंटों के भीतर पोल बंद करें

स्पष्ट शीर्षक का उपयोग करें – उदाहरण के लिए, "रसायन विज्ञान स्तोइकियामेट्री समीक्षा, 60 मिनट, अभ्यास प्रश्न प्रदान किए गए"

लाभ का वादा करें – एक नोट जोड़ें जैसे "इसमें 10-प्रश्नों का अभ्यास सेट और उत्तर कुंजी शामिल है"

वीडियो लिंक जल्दी जोड़ें – Doodle में ज़ूम या गूगल मीट जोड़ें ताकि छात्रों को प्रारूप पता चल जाए।

रिमाइंडर का उपयोग करें – उन मतदाताओं के लिए स्वचालित अनुस्मारक चालू करें जिन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी है।

छात्रों की गोपनीयता की रक्षा करें – छोटे या संवेदनशील समूहों के लिए Doodle Pro के साथ प्रतिभागी विवरण छिपाएँ

1:1 विकल्पों के साथ जारी रखें – समूह अध्ययन के बाद, अतिरिक्त मदद चाहने वाले छात्रों के लिए Doodle 1:1 लिंक दें।

आवश्यकता पड़ने पर भुगतान एकत्र करें – बुकिंग पर भुगतान एकत्र करने के लिए अपने Doodle बुकिंग पेज या स्ट्राइप के साथ 1:1 का उपयोग करें।

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

अधिकांश शेड्यूलिंग की समस्याएँ कुछ बार-बार होने वाली गलतियों के कारण होती हैं। इनसे बचें और आपका समूह अध्ययन जल्दी भर जाएगा।

बहुत अधिक समय विकल्प

अस्पष्ट सत्र लक्ष्य

कोई समयसीमा नहीं

बफ़र समय की अनदेखी

आपका कैलेंडर सिंक नहीं हो रहा है

कोई पुष्टि या तैयारी ईमेल नहीं

हर काम के लिए एक ही उपकरण का उपयोग

ग्रुप पोल का उपयोग करके समय तय करें, फिर चल रहे अध्ययन सत्रों के लिए बुकिंग पेज और गहन विश्लेषण के लिए 1:1 का उपयोग करें।

आज ट्यूटर जिन उपकरणों और समाधानों का उपयोग कर सकते हैं

Doodle आपको समूह अध्ययन, चल रही कक्षाओं और निजी सत्रों के लिए एक संपूर्ण टूलकिट प्रदान करता है। यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक उत्पाद कैसे मदद करता है।

ग्रुप पोल – 1000 तक छात्रों को आमंत्रित करें, कैलेंडर कनेक्ट करें, समय-सीमाएँ निर्धारित करें, रिमाइंडर जोड़ें, विवरण छिपाएँ, और Doodle Pro के साथ ब्रांड करें।

बुकिंग पेज – छात्रों या अभिभावकों के लिए एक लिंक साझा करें, जिससे वे आपके खुले समय के दौरान बुकिंग कर सकें, बफ़र्स जोड़ सकें, Stripe से भुगतान प्राप्त कर सकें, और वीडियो लिंक संलग्न कर सकें।

एक-से-एक – स्वचालित पुष्टि और भुगतान संग्रह के साथ निजी ट्यूटरिंग स्लॉट प्रदान करें।

साइन-अप शीट्स – लैब या कार्यशालाओं के लिए सीमित सीटों वाले सत्र बनाएँ और रोस्टर को आसानी से ट्रैक करें।

उन्नत सुविधाएँ – एआई-जनित मीटिंग विवरण, ज़ैपियर इंटीग्रेशन, विज्ञापन-मुक्त इंटरफ़ेस, और एंटरप्राइज़-स्तरीय सुरक्षा।

ट्यूटरिंग परिदृश्यों से वास्तविक-विश्व उदाहरण

देखें कि ट्यूटर सामान्य परिस्थितियों में Doodle का उपयोग कैसे करते हैं। प्रत्येक उदाहरण में ऐसे चरण शामिल हैं जिन्हें आप कॉपी कर सकते हैं।

व्यस्त कार्यक्रमों वाला हाई स्कूल SAT समूह

आपके पास खेलकूद, क्लब और पार्ट-टाइम नौकरियों में व्यस्त 12 छात्र हैं। आप प्रत्येक सप्ताह 90 मिनट का SAT गणित समूह अध्ययन चाहते हैं।

4 विकल्पों के साथ एक Doodle ग्रुप पोल बनाएँ

रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 7 बजे, मंगलवार शाम 7 बजे, गुरुवार शाम 7 बजे

अपने कैलेंडर को कनेक्ट करें ताकि टकराव अवरुद्ध हो जाएं।

एक स्पष्ट विवरण जोड़ें

SAT गणित अभ्यास, 90 मिनट, कैलकुलेटर लाएँ। हम रैखिक समीकरण और शब्द समस्याएँ कवर करेंगे। PDF पैकेट सत्र से 24 घंटे पहले भेजा जाएगा।

48 घंटे की समय सीमा निर्धारित करें और रिमाइंडर सक्षम करें।

लिंक ईमेल और अपने ग्रुप चैट में भेजें।

शीर्ष स्लॉट की पुष्टि करें और ज़ूम संलग्न करें।

समय निर्धारित होने के बाद पैकेट भेजें

परिणामआप एक दिन में कोई समय चुनते हैं और बिना जवाबों के पीछे भागते हुए एक केंद्रित समूह अध्ययन करते हैं।

समय क्षेत्रों के पार विश्वविद्यालय कैलकुलस सहायता समूह

आप प्रथम वर्ष के छात्रों को ट्यूटर करते हैं, कुछ परिसर में और कुछ दूरस्थ रूप से। समय क्षेत्र 3 घंटे के अंतर से भिन्न होते हैं।

साझा विंडो के भीतर 5 विकल्प प्रदान करें

दो कार्यदिवसों और एक सप्ताहांत के दिन, शाम 5 से 8 बजे पूर्वी समयानुसार

स्थानीय समय प्रदर्शन के लिए Doodle को अनुमति दें

Doodle Pro पर प्रतिभागी विवरण छिपाएँ

मतदान में गोपनीयता की रक्षा करें और सामाजिक दबाव से बचें

भाग लेने पर एक टिप्पणी जोड़ें

हम 20 मिनट की अवधारणा समीक्षा से शुरू करते हैं, फिर जोड़ों में 40 मिनट के प्रश्न हल करते हैं।

पोल के बाद, एक Doodle 1:1 लिंक साझा करें।

जो छात्र अतिरिक्त मदद चाहते हैं, वे 30 मिनट का स्लॉट बुक कर सकते हैं।

परिणामआप गोपनीयता का सम्मान करते हैं, समय क्षेत्रों का संतुलन रखते हैं, और गहरी सहायता के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करते हैं।

सीमित सीटों के साथ मिडिल स्कूल लेखन कार्यशाला

आप एक रचनात्मक लेखन समूह की योजना बनाते हैं जिसमें प्रत्येक सत्र में 10 सीटें हों। आप इस महीने दो सत्र चाहते हैं।

Doodle साइन-अप शीट्स का उपयोग करें

प्रत्येक में 10 सीटों के साथ दो तिथियाँ बनाएँ

एक संक्षिप्त विवरण और सामग्री सूची जोड़ें।

माता-पिता के साथ लिंक साझा करें

Doodle से ईमेल या अपने क्लास पोर्टल में पोस्ट

वास्तविक समय में साइन-अप ट्रैक करें

सीटें भर जाने पर शीट बंद कर दें।

सामग्री के साथ अनुसरण करें

कार्यशाला से 48 घंटे पहले एक पूर्व-सत्र प्रॉम्प्ट भेजें।

परिणामपरिवार जल्दी से अपनी जगह चुनते हैं और आप एक साफ-सुथरी सूची बनाए रखते हैं।

सरल बुकिंग और भुगतान के साथ पेड परीक्षा बूटकैंप

आप तीन सत्रों वाला ACT बूटकैंप चलाते हैं और प्रति सीट शुल्क लेते हैं। आप परीक्षा-दिन की कोचिंग के लिए अतिरिक्त एक-से-एक सत्र भी प्रदान करते हैं।

एक बुकिंग पेज बनाएँ

अपनी खुली खिड़कियाँ और सत्र की लंबाई निर्धारित करें

बुकिंग पर भुगतान एकत्र करने के लिए Stripe कनेक्ट करें

ज़ूम जोड़ें ताकि हर मीटिंग तुरंत शुरू हो सके।

बुकिंग पेज का लिंक साझा करें

माता-पिता अपनी सुविधा का समय चुनें और एक ही बार में भुगतान करें।

ऑफ़र 1:1 ऐड-ऑन

30 मिनट के कोचिंग स्लॉट के लिए Doodle 1:1 लिंक भेजें

Stripe फिर से भुगतान संभालता है, अब कोई आदान-प्रदान वाले चालान नहीं।

परिणामआपकी आय स्पष्ट है, भुगतान सत्र से पहले हो जाते हैं, और आप पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

त्वरित समय निर्णय के साथ बड़ी परीक्षा समीक्षा

आपको मिडटर्म्स से पहले 60 छात्रों के लिए अंतिम समीक्षा का समय तय करना होगा।

अपनी कक्षा सूची को एक Doodle ग्रुप पोल भेजें

सभी तक पहुँचने के लिए Doodle से ईमेल निमंत्रण का उपयोग करें।

24 घंटे की समय सीमा निर्धारित करें और रिमाइंडर सक्षम करें।

तीन बार प्रस्ताव करें

विकल्पों के अधिक भार से बचें और एक सप्ताह के भीतर ही रहें।

अपने LMS में समय की पुष्टि करें और पोस्ट करें।

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या गूगल मीट संलग्न करें

परिणामआप दिन में लगभग पूरी उपस्थिति वाले समय का चयन करते हैं।

स्पष्ट संचार के लिए सर्वोत्तम अभ्यास

उत्तम समय-निर्धारण स्पष्ट और छात्र-अनुकूल संचार के साथ सबसे प्रभावी होता है। इन त्वरित उपायों का उपयोग करें।

टेम्पलेट्स का उपयोग करें

नामकरण की प्रथाएँ

तैयारी पैकेट

उपस्थिति और अनुवर्ती कार्रवाई

समय बफ़र्स

कार्यालय समय

कम उपस्थिति का निवारण

एक अच्छी योजना होने के बावजूद कुछ सत्रों में उपस्थिति कम रह सकती है। इसे समायोजित करने का तरीका यहाँ बताया गया है।

सत्र की लंबाई बदलें

खिड़की को सरकाएँ

एक हुक जोड़ें

परिणाम साझा करें

रिमाइंडर और समय-सीमा का उपयोग करें

मुख्य बिंदु

समूह अध्ययन का समय मिनटों में चुनने के लिए Doodle ग्रुप पोल का उपयोग करें।

3 से 6 मजबूत विकल्प पेश करें, एक निश्चित समयसीमा और अनुस्मारकों के साथ।

टकराव से बचने के लिए अपने कैलेंडर और वीडियो टूल को कनेक्ट करें।

स्ट्राइक के साथ अध्ययन कक्षों और सशुल्क सत्रों के लिए बुकिंग पेज का उपयोग करें

अन्य प्रारूपों के लिए 1:1 और साइन-अप शीट्स का उपयोग करें।

बेहतर शेड्यूलिंग से शुरुआत करें

यदि आप ट्यूटर हैं, तो आपका समय ही आपकी सेवा है। एक त्वरित पोल उस अड़चन को दूर करता है जो समूह अध्ययन को होने से रोकती है। एक Doodle ग्रुप पोल सेट करें, अपना कैलेंडर कनेक्ट करें, एक समय-सीमा जोड़ें, और छात्रों को सबसे अच्छे समय पर वोट करने दें। फिर भुगतान वाले सत्रों के लिए अपना बुकिंग पेज और फॉलो-अप्स के लिए 1:1 का उपयोग करें। आप एक क्लिक में ज़ूम या टीम्स जोड़ सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर स्ट्राइप के माध्यम से भुगतान एकत्र कर सकते हैं।

समूह अध्ययन को सरल और तेज़ बनाना चाहते हैं? मिनटों में अपना पहला पोल बनाएं।