Narzędzie do ankiet „Doodle's Group Poll” pozwala użytkownikom w prosty sposób tworzyć spersonalizowane ankiety do dowolnych celów.

Group Polls cieszą się coraz większą popularnością wśród firm, zespołów i organizacji. Wynika to z faktu, że stanowią one wygodny sposób na zebranie opinii wielu osób w krótkim czasie. Ponadto narzędzie to jest przyjazne dla użytkownika i dostępne dla organizacji każdej wielkości.

Usprawniona współpraca

Innowacyjna platforma Doodle pomogła organizacjom osiągnąć sukces i skutecznie współpracować.

Na przykład w serwisie Doodle Group Poll survey , użytkownicy mogą organizować się i współpracować ze swoimi współpracownikami, klientami i innymi osobami. Platforma oferuje łatwy w obsłudze interfejs, dzięki czemu użytkownicy mogą tworzyć ankiety i zapraszać osoby do udziału. Ułatwia to organizacjom uzyskiwanie odpowiedzi w jednym miejscu, bez konieczności wysyłania e-maili lub wiadomości do każdej z zaangażowanych osób.

Opcje dostosowywania

Doodle oferuje szereg narzędzi, które można dostosować do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Od Group Poll, przeznaczonych dla dużych grup, po Booking Page która pozwala użytkownikom udostępniać informacje o swojej dostępności za pomocą jednego linku. Dzięki temu masz swobodę dostosowywania ankiet w zależności od tego, z kim chcesz się spotkać.

Spotkaj się w ciągu kilku minut Dzięki kontu w serwisie Doodle możesz szybko i całkowicie bezpłatnie organizować wydarzenia

Opcje ankiet dostosowane do indywidualnych potrzeb

Group Poll w serwisie Doodle pozwala użytkownikom w prosty sposób dostosować wygląd i styl swojej ankiety. Dodaj logo swojej firmy oraz jej kolory do zaproszeń – dzięki temu zyskają one profesjonalny wygląd. Pomaga to zwiększyć skuteczność ankiety, pozwalając użytkownikom od razu wywrzeć pozytywne wrażenie na grupie osób, z którymi chcą się spotkać.

Najnowocześniejsze funkcje

Chcesz udostępnić porządek obrad lub inne ważne informacje? Doodle umożliwia użytkownikom umieszczanie hiperłączy w ankietach, dzięki czemu uczestnicy mogą uzyskać dostęp do dodatkowych informacji lub materiałów związanych z omawianym tematem. Ułatwia to uczestnikom lepsze zrozumienie omawianego zagadnienia i udzielenie trafnych odpowiedzi.

Zdobądź potrzebne informacje już na samym początku

Group Poll serwisu Doodle umożliwia ustawienie ważnych pytań, na które chcesz uzyskać odpowiedzi. Podczas konfigurowania wydarzenia wystarczy dodać dodatkowe pytania, aby dostosować ankietę do własnych potrzeb.

Posiada również funkcję natychmiastowej synchronizacji. Dzięki temu wszyscy uczestnicy widzą najnowszą wersję ankiety zaraz po dołączeniu do niej. Ponadto umożliwia im aktualizowanie odpowiedzi w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszyscy są zawsze na bieżąco. Pomaga to usprawnić komunikację i ułatwia podejmowanie lepszych decyzji.

Analizy i raporty

Konsola administracyjna, funkcja dostępna w planach Team serwisu Doodle Professional, oferuje zaawansowane narzędzia analityczne i funkcje raportowania, dzięki czemu menedżerowie mogą uzyskać dokładniejszy wgląd w sposób, w jaki pracownicy organizują swoje ankiety.

Mogą wykorzystać te dane do zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy lub wprowadzenia zmian w swojej organizacji zgodnie z wnioskami płynącymi z wyników.

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Narzędzia do natychmiastowego wspólnego podejmowania decyzji

Kiedy próbujesz zaplanować spotkania lub podjąć decyzje wraz z zespołem, dopasowanie harmonogramów wszystkich osób może być trudne. Właśnie wtedy przydaje się Doodle. Dzięki ankietom typu „Group Poll” możesz szybko rozesłać propozycje terminów i uzyskać odpowiedzi od wszystkich uczestników bez konieczności wysyłania niezliczonych e-maili w obie strony.

Po zakończeniu ankiety sprawdź, kto udzielił odpowiedzi, i umów spotkanie. Doodle automatycznie wyśle zaproszenia kalendarzowe do respondentów na podane przez nich adresy e-mail. Do zaproszenia możesz również dodać punkty porządku obrad, uwagi lub szczegóły dotyczące miejsca spotkania, aby uczestnicy mogli się wcześniej przygotować.

Zautomatyzowana współpraca i organizacja

Group Poll pozwala ustalać terminy i automatyczne przypomnienia, dzięki czemu wszyscy członkowie grupy wiedzą, kiedy muszą udzielić odpowiedzi. Pomaga to uniknąć nieporozumień i ogranicza do minimum wymianę wiadomości e-mail. Zachęca to również wszystkich do aktywnego udziału, ponieważ sprawia, że organizowanie spotkań staje się łatwe, szybkie i wydajne.

Jak skutecznie podejmować decyzje

Oprócz pomocy zespołom w planowaniu wydarzeń lub spotkań, ankieta „Group Poll” w serwisie Doodle może być również wykorzystywana do głosowań, ustalania budżetu oraz innych procesów decyzyjnych w organizacji. Dzięki temu zespoły mogą szybciej osiągać porozumienie i pracować w sposób bardziej spójny.

Ankieta Doodle Group Poll to jedno z najlepszych narzędzi do przeprowadzania ankiet online, które pozwala użytkownikom szybko i dokładnie zbierać opinie od docelowych odbiorców. Dzięki funkcjom natychmiastowej synchronizacji, narzędziom analitycznym i raportowym, zautomatyzowanej współpracy, funkcjom organizacyjnym i innym udogodnieniom zapewnia organizacjom potężne, a jednocześnie proste narzędzie do gromadzenia cennych informacji i organizowania zbiorowego zbierania opinii.