Doodles værktøj til gruppeundersøgelser gør det nemt for brugerne at oprette tilpassede undersøgelser til ethvert formål.

Gruppeundersøgelser bliver mere og mere populære blandt virksomheder, teams og organisationer. Det skyldes, at de tilbyder en praktisk måde at indsamle gruppefeedback fra mange mennesker på kort tid. Desuden er værktøjet brugervenligt og tilgængeligt for organisationer af enhver størrelse.

Strømlinet samarbejde

Doodles innovative platform har hjulpet organisationer med at få succes og samarbejde effektivt.

For eksempel kan folk med Doodles Group Poll survey organisere og samarbejde med deres kolleger, kunder og meget mere. Platformen har en brugervenlig grænseflade, så brugerne kan oprette afstemninger og invitere folk til at deltage. Dette gør det lettere for organisationer at få svar ét sted uden at sende e-mails eller beskeder til hver enkelt deltager.

Tilpasningsmuligheder

Doodle har flere værktøjer, der kan tilpasses, så de passer til alles behov. Fra gruppeafstemninger, til store grupper til Booking Page, der giver brugerne mulighed for at dele tilgængelighed med et enkelt link. Dette giver dig fleksibilitet til at skræddersy undersøgelser i forhold til, hvem du skal mødes med.

Skræddersyede afstemningsmuligheder

Doodles gruppeundersøgelse giver brugerne en nem måde at tilpasse udseendet og fornemmelsen af deres undersøgelse på. Tilføj dit firmalogo og dine farver til dine invitationer - så de får et fantastisk professionelt udseende. Dette er med til at gøre undersøgelsen mere virkningsfuld, så brugerne straks kan imponere den gruppe af mennesker, de forsøger at møde.

State-of-the-art funktioner

Har du brug for at dele en dagsorden eller andre vigtige oplysninger? Doodle giver brugerne mulighed for at inkludere hyperlinks i deres undersøgelser, så deltagerne kan få adgang til yderligere oplysninger eller ressourcer relateret til det emne, der diskuteres. Dette gør det lettere for deltagerne at få en dybere forståelse af det pågældende emne og svare med præcise svar.

Få de oplysninger, du har brug for, på forhånd

Doodles gruppeundersøgelse har mulighed for at indstille vigtige spørgsmål, som du har brug for at få svar på. Når du opretter dit arrangement, skal du blot tilføje de ekstra spørgsmål, du ønsker, så undersøgelsen er skræddersyet til dine behov.

Den har også en øjeblikkelig synkroniseringsfunktion. Dette sikrer, at alle deltagere kan se den seneste version af afstemningen, så snart de indtaster den. Desuden giver den dem mulighed for at opdatere deres svar i realtid, så alle altid er på samme side. Dette hjælper med at strømline kommunikationen og letter bedre beslutningstagning.

Analyser og rapporter

Admin Console, der er en funktion i Doodle Professionals Team-planer, giver kraftfulde analyseværktøjer og rapporteringsmuligheder, så lederne kan få yderligere indsigt i, hvordan medarbejderne tilrettelægger deres undersøgelser.

De kan bruge disse data til at identificere områder med forbedringspotentiale eller foretage ændringer i deres organisation i henhold til, hvad resultaterne antyder.

Øjeblikkelige samarbejdsværktøjer til beslutningstagning

Når du forsøger at planlægge møder eller træffe beslutninger med dit team, kan det være svært at koordinere alles tidsplaner. Det er her, Doodle kommer til at være praktisk. Med Group Poll-undersøgelser kan du hurtigt sende foreslåede tidspunkter ud og få svar fra alle deltagerne uden at sende utallige e-mails frem og tilbage.

Når din undersøgelse er færdig, kan du spore, hvem der har svaret, og booke mødet. Doodle sender automatisk kalenderinvitationer til respondenterne med deres e-mailadresser. Du kan også tilføje dagsordenspunkter, noter eller oplysninger om stedet til invitationen for at forberede deltagerne på dit møde på forhånd.

Automatiseret samarbejde og organisering

Gruppeafstemninger giver dig mulighed for at indstille frister og automatiske påmindelser, så alle i gruppen er klar over, hvornår de skal svare. Dette er med til at reducere forvirring og minimerer antallet af e-mails frem og tilbage. Det tilskynder også alle til at involvere sig, fordi det gør det nemt, hurtigt og effektivt at organisere møder.

Organiser en vellykket beslutningstagning

Ud over at hjælpe teams med at planlægge begivenheder eller møder kan Doodles gruppeafstemningsundersøgelse også bruges til afstemninger, budgettering og andre organisatoriske beslutningsprocesser. Dette giver teams mulighed for at blive enige hurtigere og arbejde mere sammenhængende.

Doodle Group Poll-undersøgelsen er et af de bedste online afstemningsværktøjer, der giver brugerne mulighed for at indsamle feedback fra deres målgruppe hurtigt og præcist. Dens øjeblikkelige synkroniseringsfunktioner, analyse- og rapportværktøjer, automatiseret samarbejde, organisationsfunktioner og meget mere giver organisationer en kraftfuld og samtidig enkel måde at indsamle værdifuld indsigt og organisere indsamling af gruppefeedback på.

Ved at bruge Doodle kan det være nemt at indfange meninger og præferencer om ethvert emne, samtidig med at kommunikationen i teamet strømlines.