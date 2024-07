Lo strumento di sondaggio Group Poll di Doodle consente agli utenti di creare facilmente sondaggi personalizzati per qualsiasi scopo.

I sondaggi di gruppo stanno diventando sempre più popolari tra le aziende, i team e le organizzazioni. Offrono infatti un modo conveniente per raccogliere feedback di gruppo da molte persone in poco tempo. Inoltre, lo strumento è facile da usare e accessibile alle organizzazioni di qualsiasi dimensione.

Collaborazione semplificata

La piattaforma innovativa di Doodle ha aiutato le organizzazioni ad avere successo e a collaborare in modo efficace.

Ad esempio, con il Sondaggio di gruppo di Doodle, le persone possono organizzare e collaborare con i loro colleghi, clienti e altro. La piattaforma offre un'interfaccia di facile utilizzo che consente agli utenti di creare sondaggi e invitare le persone a partecipare. In questo modo è più facile per le organizzazioni ottenere risposte in un unico posto senza inviare e-mail o messaggi a ogni persona coinvolta.

Opzioni personalizzabili

Doodle offre diversi strumenti personalizzabili per soddisfare le esigenze di tutti. Dai sondaggi di gruppo, per gruppi numerosi, alla Pagina di prenotazione che consente agli utenti di condividere la disponibilità con un unico link. Questo vi dà la flessibilità di personalizzare i sondaggi in base a chi dovete incontrare.

Opzioni per sondaggi su misura

Il sondaggio di gruppo di Doodle offre agli utenti un modo semplice per personalizzare l'aspetto e l'atmosfera del sondaggio. Aggiungete il logo e i colori della vostra azienda ai vostri inviti, dando loro un aspetto professionale. Questo contribuisce a rendere il sondaggio più d'impatto, permettendo agli utenti di impressionare immediatamente il gruppo di persone che stanno cercando di incontrare.

Funzionalità all'avanguardia

Avete bisogno di condividere un'agenda o altre informazioni importanti? Doodle consente agli utenti di includere collegamenti ipertestuali nei loro sondaggi, in modo che i partecipanti possano accedere a ulteriori informazioni o risorse relative all'argomento discusso. In questo modo è più facile per i partecipanti comprendere a fondo l'argomento in questione e rispondere con precisione.

Ottenere le informazioni necessarie in anticipo

Il sondaggio di gruppo di Doodle consente di impostare le domande importanti a cui si desidera rispondere. Quando si imposta l'evento, è sufficiente aggiungere le domande aggiuntive desiderate per garantire che il sondaggio sia adattato alle vostre esigenze.

È inoltre dotato di una funzione di sincronizzazione istantanea. Ciò garantisce che tutti i partecipanti possano vedere l'ultima versione del sondaggio non appena la inseriscono. Inoltre, consente di aggiornare le risposte in tempo reale, in modo che tutti siano sempre sulla stessa pagina. Questo aiuta a semplificare la comunicazione e a facilitare il processo decisionale.

Analisi e rapporti

Admin Console, una caratteristica dei piani Team di Doodle Professional, fornisce potenti strumenti di analisi e funzionalità di reporting, consentendo ai manager di ottenere ulteriori informazioni su come il personale sta organizzando i sondaggi.

Possono utilizzare questi dati per identificare aree di miglioramento o apportare modifiche all'organizzazione in base ai risultati ottenuti.

Strumenti decisionali collaborativi istantanei

Quando si cerca di pianificare riunioni o prendere decisioni con il proprio team, può essere difficile coordinare gli orari di tutti. È qui che Doodle si rivela utile. Con i sondaggi di gruppo è possibile inviare rapidamente le proposte di orario e ottenere le risposte di tutti i partecipanti senza dover inviare innumerevoli e-mail.

Una volta completato il sondaggio, è possibile monitorare chi ha risposto e prenotare la riunione. Doodle invierà automaticamente inviti al calendario ai partecipanti con i loro indirizzi e-mail. È anche possibile aggiungere all'invito punti all'ordine del giorno, note o dettagli sul luogo per preparare i partecipanti alla riunione in anticipo.

Collaborazione e organizzazione automatizzate

I sondaggi di gruppo consentono di impostare scadenze e promemoria automatici, in modo che tutti i membri del gruppo sappiano quando devono rispondere. Questo aiuta a ridurre la confusione e a minimizzare le e-mail di risposta. Inoltre, incoraggiano tutti a partecipare perché rendono l'organizzazione delle riunioni facile, veloce ed efficiente.

Organizzare un processo decisionale di successo

Oltre ad aiutare i team a pianificare eventi o riunioni, il sondaggio Group Poll di Doodle può essere utilizzato anche per le votazioni, il budget e altri processi decisionali organizzativi. Ciò consente ai team di raggiungere più rapidamente un accordo e di lavorare in modo più coeso.

Il sondaggio Doodle Group Poll è uno dei migliori strumenti di sondaggio online che consente agli utenti di raccogliere feedback dal proprio pubblico di riferimento in modo rapido e accurato. Le sue capacità di sincronizzazione istantanea, gli strumenti di analisi e reportistica, la collaborazione automatizzata, le funzioni di organizzazione e altro ancora, offrono alle organizzazioni un modo potente ma semplice per raccogliere preziose informazioni e organizzare la raccolta di feedback di gruppo.

Utilizzando Doodle è possibile catturare facilmente opinioni e preferenze su qualsiasi argomento, semplificando al contempo la comunicazione all'interno del team.