A ferramenta de pesquisa de opinião do Grupo Doodle facilita aos usuários a criação de pesquisas personalizadas para qualquer finalidade.

As pesquisas de grupo estão se tornando cada vez mais populares entre as empresas, equipes e organizações. Isto porque elas oferecem uma maneira conveniente de coletar feedback de grupo de muitas pessoas em um curto espaço de tempo. Além disso, a ferramenta é de fácil utilização e acessível para organizações de qualquer tamanho.

Colaboração simplificada

A plataforma inovadora da Doodle tem ajudado as organizações a ter sucesso e a colaborar eficazmente.

Por exemplo, com a pesquisa de opinião da Doodle Group Poll survey, as pessoas podem se organizar e colaborar com seus colegas, clientes e muito mais. A plataforma fornece uma interface fácil de usar para que os usuários possam criar enquetes e convidar pessoas a participar. Isto facilita que as organizações obtenham respostas em um só lugar sem enviar e-mails ou mensagens a cada pessoa envolvida.

Opções customizáveis

A Doodle tem várias ferramentas personalizáveis para atender às necessidades de todos. Desde pesquisas de grupo, para grandes grupos até Página de reservas que permite aos usuários compartilhar a disponibilidade com um único link. Isto lhe dá a flexibilidade de personalizar as pesquisas de acordo com quem você precisa encontrar.

Reunião em minutos Com uma conta Doodle, você pode organizar eventos de forma rápida e totalmente gratuita

Opções de votação sob medida

A pesquisa de opinião do Grupo Doodle oferece aos usuários uma maneira fácil de personalizar o aspecto e a sensação de sua pesquisa. Adicione o logotipo e as cores de sua empresa aos seus convites - dando-lhes uma aparência profissional excelente. Isto ajuda a tornar a pesquisa mais impactante, permitindo aos usuários impressionar imediatamente o grupo de pessoas que eles estão tentando encontrar.

Características de última geração

Necessidade de compartilhar uma agenda ou outras informações importantes? O Doodle permite aos usuários incluir hiperlinks em suas pesquisas para que os participantes possam acessar informações adicionais ou recursos relacionados ao tópico em discussão. Isto facilita aos participantes obter uma compreensão mais profunda do tópico em questão e responder com respostas precisas.

Obtenha as informações que você precisa com antecedência

A pesquisa de opinião do Grupo Doodle tem a capacidade de definir perguntas importantes que você precisa ser respondido. Ao configurar seu evento, basta adicionar as perguntas adicionais que você deseja para garantir que a pesquisa seja feita sob medida para suas necessidades.

Também dispõe de um recurso de sincronização instantânea. Isto garante que todos os participantes possam ver a última versão da pesquisa assim que entram nela. Além disso, permite que atualizem suas respostas em tempo real para que todos estejam sempre na mesma página. Isto ajuda a agilizar a comunicação e facilita uma melhor tomada de decisões.

Analítica e Relatórios

Admin Console, uma característica dos planos da Equipe Doodle Professional, fornece poderosas ferramentas analíticas e capacidades de relatórios, permitindo aos gerentes obter mais informações sobre como o pessoal está organizando suas pesquisas.

Eles podem usar esses dados para identificar áreas de melhoria ou fazer mudanças dentro de sua organização, de acordo com o que os resultados sugerem.

Experimente grátis Não é necessário cartão de crédito

Ferramentas de colaboração instantânea para a tomada de decisões

Quando você está tentando planejar reuniões ou tomar decisões com sua equipe, pode ser difícil coordenar os horários de todos. É aí que o Doodle vem em boa hora. Com as pesquisas de opinião em grupo, você pode enviar rapidamente os horários propostos e receber respostas de todos os participantes sem enviar incontáveis e-mails para frente e para trás.

Uma vez concluída sua pesquisa, acompanhe quem respondeu e marque a reunião. A Doodle enviará automaticamente convites de calendário aos respondentes com seus endereços de e-mail. Você também pode adicionar itens da agenda, notas ou detalhes de localização ao convite para preparar os participantes para sua reunião com antecedência.

Colaboração e organização automatizada

As pesquisas de grupo permitem estabelecer prazos e lembretes automáticos para que todos no grupo estejam cientes de quando precisam responder. Isto ajuda a reduzir a confusão e minimiza os e-mails de volta e de volta. Também encoraja a todos a se envolverem porque torna a organização de reuniões fácil, rápida e eficiente.

Organizar a tomada de decisões bem-sucedidas

Além de ajudar as equipes a planejar eventos ou reuniões, a pesquisa de opinião do Grupo Doodle também pode ser utilizada para votação, orçamento e outros processos decisórios organizacionais. Isto permite que as equipes cheguem a um acordo mais rápido e trabalhem de forma mais coesa.

A pesquisa de opinião do Grupo Doodle é uma das principais ferramentas de votação online que permite aos usuários coletar feedback de seu público-alvo de forma rápida e precisa. Suas capacidades de sincronização instantânea, ferramentas de análise e relatórios, colaboração automatizada, características de organização e muito mais, proporciona às organizações uma forma poderosa e simples de coletar insights valiosos e organizar a coleta de feedback do grupo.

Usar Doodle pode facilitar a captura de opiniões e preferências sobre qualquer tópico, ao mesmo tempo em que agiliza a comunicação dentro da equipe.