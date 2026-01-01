Doodle का ग्रुप पोल सर्वे टूल उपयोगकर्ताओं को किसी भी उद्देश्य के लिए अनुकूलित सर्वेक्षण बनाना आसान बनाता है।

ग्रुप पोल व्यवसायों, टीमों और संगठनों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि ये कम समय में कई लोगों से समूह प्रतिक्रिया एकत्र करने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करते हैं। इसके अलावा, यह उपकरण उपयोगकर्ता-अनुकूल है और किसी भी आकार के संगठनों के लिए सुलभ है।

सुव्यवस्थित सहयोग

Doodle के नवोन्मेषी प्लेटफ़ॉर्म ने संगठनों को सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से सहयोग करने में मदद की है।

उदाहरण के लिए, Doodle के साथ समूह जनमत सर्वेक्षण लोग अपने सहकर्मियों, ग्राहकों और अन्य लोगों के साथ आयोजन कर सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म एक आसान-से-उपयोग इंटरफ़ेस प्रदान करता है ताकि उपयोगकर्ता पोल बना सकें और लोगों को भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकें। इससे संगठनों के लिए प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को ईमेल या संदेश भेजे बिना एक ही स्थान पर उत्तर प्राप्त करना आसान हो जाता है।

अनुकूलन योग्य विकल्प

Doodle में सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई अनुकूलन योग्य उपकरण हैं। बड़े समूहों के लिए ग्रुप पोल से लेकर बुकिंग पेज जो उपयोगकर्ताओं को एक ही लिंक के माध्यम से अपनी उपलब्धता साझा करने की अनुमति देता है। यह आपको यह लचीलापन देता है कि आप जिनसे मिलना चाहते हैं, उनके अनुसार सर्वेक्षणों को अनुकूलित कर सकें।

कुछ ही मिनटों में मिलें Doodle खाते से आप कार्यक्रमों का आयोजन जल्दी और पूरी तरह से मुफ्त में कर सकते हैं।

अनुकूलित सर्वेक्षण विकल्प

Doodle का ग्रुप पोल सर्वे उपयोगकर्ताओं को अपने सर्वेक्षण की दिखावट और अनुभव को आसानी से अनुकूलित करने का तरीका प्रदान करता है। अपने निमंत्रणों में अपनी कंपनी का लोगो और रंग जोड़ें – जिससे वे एक बेहतरीन पेशेवर रूप प्राप्त करें। यह सर्वेक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, जिससे उपयोगकर्ता उन लोगों के समूह पर तुरंत प्रभाव छोड़ सकते हैं, जिन्हें वे प्रभावित करना चाहते हैं।

अत्याधुनिक विशेषताएँ

क्या आपको एजेंडा या कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी साझा करनी है? Doodle उपयोगकर्ताओं को अपने सर्वेक्षणों में हाइपरलिंक शामिल करने की अनुमति देता है, ताकि प्रतिभागी चर्चा किए जा रहे विषय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी या संसाधनों तक पहुंच सकें। इससे प्रतिभागियों के लिए विषय की गहरी समझ हासिल करना और सटीक उत्तर देना आसान हो जाता है।

आवश्यक जानकारी पहले ही प्राप्त करें।

Doodle का ग्रुप पोल सर्वे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को निर्धारित करने की क्षमता रखता है जिनका उत्तर आपको चाहिए। जब आप अपना इवेंट सेट कर रहे हों, तो बस वे अतिरिक्त प्रश्न जोड़ें जिन्हें आप सुनिश्चित करना चाहते हैं ताकि सर्वे आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

इसमें एक त्वरित समकालिकता सुविधा भी है। यह सुनिश्चित करती है कि सभी प्रतिभागी जैसे ही पोल में प्रवेश करते हैं, उन्हें पोल का नवीनतम संस्करण दिखाई दे। इसके अलावा, यह उन्हें वास्तविक समय में अपनी प्रतिक्रियाएँ अपडेट करने की अनुमति देता है, ताकि सभी हमेशा एक ही पृष्ठ पर रहें। इससे संचार सुगम होता है और बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

विश्लेषण और रिपोर्ट

एडमिन कंसोल, जो Doodle Professional के टीम प्लान की एक सुविधा है, शक्तिशाली एनालिटिक्स टूल्स और रिपोर्टिंग क्षमताएँ प्रदान करता है, जिससे प्रबंधक यह और बेहतर समझ सकते हैं कि कर्मचारी अपने सर्वेक्षण कैसे व्यवस्थित कर रहे हैं।

वे इस डेटा का उपयोग सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने या परिणामों के सुझाव के अनुसार अपने संगठन के भीतर बदलाव करने के लिए कर सकते हैं।

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तत्काल सहयोगात्मक निर्णय-निर्माण उपकरण

जब आप अपनी टीम के साथ बैठकें आयोजित करने या निर्णय लेने की योजना बनाते हैं, तो सभी की समय-सारिणी का समन्वय करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में Doodle काम आता है। ग्रुप पोल सर्वे के माध्यम से आप जल्दी से प्रस्तावित समय भेज सकते हैं और बिना अनगिनत ईमेल आदान-प्रदान किए सभी प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं।

एक बार आपका सर्वे पूरा हो जाने पर, देखें कि किसने उत्तर दिया है और बैठक बुक करें। Doodle स्वचालित रूप से उत्तरदाताओं को उनके ईमेल पतों पर कैलेंडर निमंत्रण भेजेगा। आप निमंत्रण में एजेंडा आइटम, नोट्स या स्थान का विवरण भी जोड़ सकते हैं, ताकि प्रतिभागी बैठक से पहले तैयार रह सकें।

स्वचालित सहयोग और संगठन

ग्रुप पोल आपको समयसीमा और स्वचालित रिमाइंडर सेट करने की सुविधा देते हैं, ताकि समूह में हर कोई जान सके कि उन्हें कब जवाब देना है। इससे भ्रम कम होता है और बार-बार ईमेल भेजने की आवश्यकता नहीं रहती। यह सभी को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित भी करता है क्योंकि इससे बैठकों का आयोजन आसान, तेज़ और कुशल हो जाता है।

सफल निर्णय लेने का आयोजन करें

टीमों को कार्यक्रमों या बैठकों की योजना बनाने में मदद करने के अलावा, Doodle का ग्रुप पोल सर्वे मतदान, बजट बनाने और अन्य संगठनात्मक निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे टीमें तेजी से सहमत हो सकती हैं और अधिक समन्वित रूप से काम कर सकती हैं।

Doodle Group Poll सर्वेक्षण शीर्ष ऑनलाइन पोलिंग टूल्स में से एक है जो उपयोगकर्ताओं को अपने लक्षित दर्शकों से त्वरित और सटीक रूप से प्रतिक्रिया एकत्र करने में सक्षम बनाता है। इसकी तत्काल समकालिकता क्षमताएं, विश्लेषण और रिपोर्ट उपकरण, स्वचालित सहयोग, संगठन सुविधाएँ और अन्य विशेषताएँ संगठनों को मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और समूह प्रतिक्रिया संग्रह को व्यवस्थित करने का एक शक्तिशाली लेकिन सरल तरीका प्रदान करती हैं।