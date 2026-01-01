Doodle Group Poll verktyg kan användarna enkelt skapa anpassade enkäter för alla möjliga ändamål.

Group Poll blir alltmer populär bland företag, team och organisationer. Det beror på att det erbjuder ett smidigt sätt att samla in feedback från många personer på kort tid. Dessutom är verktyget användarvänligt och tillgängligt för organisationer av alla storlekar.

Effektiviserat samarbete

Doodles innovativa plattform har hjälpt organisationer att nå framgång och samarbeta effektivt.

Till exempel med Doodle Group Poll survey , kan användarna organisera sig och samarbeta med sina kollegor, kunder och andra. Plattformen har ett användarvänligt gränssnitt som gör det möjligt för användarna att skapa omröstningar och bjuda in personer att delta. Detta underlättar för organisationer att samla in svar på ett och samma ställe utan att behöva skicka e-post eller meddelanden till varje enskild person som är inblandad.

Anpassningsbara alternativ

Doodle har flera verktyg som kan anpassas efter allas behov. Från Group Poll för stora grupper till Booking Page som gör det möjligt för användare att dela sin tillgänglighet via en enda länk. Detta ger dig flexibiliteten att anpassa enkäterna efter vilka personer du behöver träffa.

Kom igång på några minuter Med ett Doodle-konto kan du snabbt och helt gratis anordna evenemang

Skräddarsydda alternativ för omröstningar

Doodle Group Poll kan användarna enkelt anpassa utseendet och känslan i sin enkät. Lägg till ditt företags logotyp och färger i inbjudningarna – så att de får ett snyggt och professionellt utseende. Detta bidrar till att göra enkäten mer slagkraftig och gör att användarna omedelbart kan göra ett gott intryck på den grupp de vill träffa.

Avancerade funktioner

Behöver du dela en dagordning eller annan viktig information? Med Doodle kan användare lägga in hyperlänkar i sina enkäter så att deltagarna kan ta del av ytterligare information eller resurser som rör det ämne som diskuteras. Detta gör det enklare för deltagarna att få en djupare förståelse för ämnet och svara korrekt.

Få den information du behöver redan från början

Doodle Group Poll kan du ställa viktiga frågor som du behöver få svar på. När du skapar ditt evenemang lägger du helt enkelt till de ytterligare frågor du vill ha, så att enkäten blir anpassad efter just dina behov.

Den har dessutom en funktion för omedelbar synkronisering. Detta säkerställer att alla deltagare kan se den senaste versionen av omröstningen så fort de går in i den. Dessutom gör det det möjligt för dem att uppdatera sina svar i realtid, så att alla alltid är på samma sida. Detta bidrar till att effektivisera kommunikationen och underlättar beslutsfattandet.

Analyser och rapporter

Admin Console, en funktion i Doodle Professionals Team-abonnemang, erbjuder kraftfulla analysverktyg och rapporteringsfunktioner som gör det möjligt för chefer att få ytterligare insikter i hur personalen organiserar sina omröstningar.

De kan använda dessa uppgifter för att identifiera områden där förbättringar kan göras eller genomföra förändringar inom sin organisation utifrån vad resultaten visar.

Prova gratis Inget kreditkort krävs

Verktyg för omedelbar gemensam beslutsfattning

När du ska planera möten eller fatta beslut tillsammans med ditt team kan det vara svårt att samordna allas scheman. Det är då Doodle kommer väl till pass. Med Group Poll kan du snabbt skicka ut förslag på tider och få svar från alla deltagare utan att behöva skicka otaliga e-postmeddelanden fram och tillbaka.

När enkäten är klar kan du se vilka som har svarat och boka mötet. Doodle skickar automatiskt ut kalenderinbjudningar till de som har svarat via deras e-postadresser. Du kan också lägga till punkter på dagordningen, anteckningar eller information om mötesplatsen i inbjudan, så att deltagarna kan förbereda sig inför mötet.

Automatiserat samarbete och organisation

With Group Polls, you can set time limits and automatic reminders so that everyone in the group knows when they need to respond. This helps to reduce confusion and minimize the number of e-mail messages sent back and forth. It also encourages everyone to participate, as it makes it easy, fast, and efficient to organize meetings.

Organisera ett framgångsrikt beslutsfattande

Förutom att hjälpa team att planera evenemang eller möten kan Doodles omröstningsfunktion ”Group Poll” även användas för omröstningar, budgetering och andra organisatoriska beslutsprocesser. Detta gör det möjligt för teamen att enas snabbare och arbeta mer samstämmigt.

Doodle Group Poll är ett av de främsta verktygen för onlineenkäter som gör det möjligt för användare att snabbt och noggrant samla in synpunkter från sin målgrupp. Tack vare funktioner som omedelbar synkronisering, analys- och rapportverktyg, automatiserat samarbete, organisationsfunktioner och mycket mer erbjuder verktyget organisationer ett kraftfullt men ändå enkelt sätt att samla in värdefulla insikter och organisera insamlingen av gruppsynpunkter.