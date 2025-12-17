Wat kun je klanten aan het eind van het jaar sturen in plaats van een kerstkaart?

Kerstkaarten worden al snel over het hoofd gezien. Met een Boekingspagina in je eigen huisstijl geef je klanten een makkelijke en handige manier om weer contact te maken – of het nu gaat om een kort berichtje in december of om alvast plannen te maken voor januari – terwijl je boodschap warm en persoonlijk blijft.

Elk jaar in december staan bedrijven voor hetzelfde kleine dilemma. Je wilt je klanten in het zonnetje zetten, ze bedanken en het jaar op een positieve noot afsluiten – zonder iets te sturen dat te standaard aanvoelt of makkelijk te negeren is.

Kerstkaarten zijn de standaardoplossing geworden. Ze zijn beleefd, vertrouwd en goed bedoeld. Maar in de praktijk leiden ze zelden tot meer dan een snelle blik, waarna ze verdwijnen in een inbox vol soortgelijke berichten.

Er is een handigere manier om aan het eind van het jaar contact te houden. In plaats van een eenzijdige groet te sturen, kun je klanten gewoon uitnodigen om weer even contact op te nemen — of dat nu een kort praatje is voor de feestdagen of een gesprek om plannen te maken voor januari. Met Boekingspagina's in je eigen huisstijl maak je van een seizoensgroet iets praktischs, zonder druk uit te oefenen of te veel ruis te veroorzaken.

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Branding maakt het verschil

Een gewone link om een afspraak te maken kan nogal zakelijk overkomen. Een Boekingspagina met je eigen huisstijl straalt juist zorg en herkenbaarheid uit.

Met branding (beschikbaar bij de Premium-abonnementen van Doodle) kun je je bedrijfslogo en merkkleuren toevoegen, zodat de pagina aanvoelt als een natuurlijk verlengstuk van je bedrijf, en niet zomaar een tool. Dat kleine detail wekt vertrouwen en zorgt ervoor dat mensen eerder geneigd zijn om mee te doen — vooral in een tijd van het jaar waarin de aandacht beperkt is.

Wat kun je zeggen in plaats van een standaard feestdagengroet?

Je hoeft niet te lang na te denken over het bericht. Een kort, persoonlijk berichtje werkt het beste. Bijvoorbeeld:

“Nu het jaar ten einde loopt, wil ik je even bedanken en je fijne feestdagen wensen. Als je voor het einde van het jaar nog even bij wilt praten of alvast plannen wilt maken voor januari, kun je hier gerust een kort afspraakje boeken.”

Het is gezellig, vrijblijvend en houdt rekening met de tijd van anderen.

Houd de tijdslots in december kort

De agenda’s voor december zitten vol, en het is lastig om nog tijd te vinden voor lange vergaderingen.

Door korte tijdsvakken aan te bieden — bijvoorbeeld 10 of 15 minuten — wordt de drempel om ja te zeggen lager. Zo voelt de Boekingspagina meer als een uitnodiging dan als een verplichting, en kun je contact houden zonder druk uit te oefenen tijdens een druk seizoen.

Een seizoensgebonden achtergrond is genoeg

Je hebt geen speciaal ontwerp nodig om je Boekingspagina een feestelijke uitstraling te geven.

Een simpele kerst- of winterachtergrond kan de sfeer van een traditionele kerstkaart goed vervangen. Gratis beeldbanken zoals Pexels bieden seizoensafbeeldingen van hoge kwaliteit, en je kunt ook zelf afbeeldingen maken met tools zoals Google Banana als je iets wilt dat beter bij je merk past.

Kerstkaart versus Boekingspagina met je eigen huisstijl

Kerstkaart Boekingspagina met je eigen huisstijl Eenrichtingsbericht Zorgt voor echte interactie Dat zie je makkelijk over het hoofd Duidelijke, nuttige volgende stap Geen vervolg Leidt tot echte gesprekken Algemeen ontwerp Logo en merkkleuren (Premium) Alleen in het seizoen Ook na de feestdagen nog handig

Wat klanten zeggen

“In plaats van een feestelijke e-mail te sturen die nergens toe leidde, hebben we een korte boekingslink gedeeld met een vriendelijk berichtje. Dat leverde meer gesprekken op dan welke wenskaart dan ook — en voelde veel persoonlijker aan.”

Nu het jaar ten einde loopt, zitten klanten niet te wachten op nog een kerstkaart in hun inbox. Ze hebben behoefte aan duidelijkheid, flexibiliteit en een makkelijke manier om weer contact te leggen wanneer het hen uitkomt. Een Boekingspagina met je merknaam biedt alle drie: een hartelijke eindejaarsboodschap gecombineerd met een praktische volgende stap. Het is een kleine verandering, maar wel een die de feestelijke sfeer omzet in echte gesprekken die doorlopen tot in het nieuwe jaar.

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Veelgestelde vragen

Is branding bij alle abonnementen inbegrepen?

Nee. Je kunt je logo en merkkleuren alleen aan een Boekingspagina toevoegen als je een Doodle Premium-abonnement hebt.

Is dit te veel op verkoop gericht voor de feestdagen?

Niet als je het optioneel houdt. Een Boekingspagina is een uitnodiging, geen druk — klanten kunnen ‘m negeren of gebruiken wanneer het hen uitkomt.

Boeken mensen echt afspraken in december?

Ja, vooral korte. Veel mensen geven de voorkeur aan korte bijpraatjes of planningsgesprekken voordat het jaar ten einde loopt, om de chaos in januari te voorkomen.

Heb ik ontwerpvaardigheden nodig om dit op te zetten?

Nee. Een logo, merkkleuren en een eenvoudige achtergrondafbeelding zijn genoeg om de pagina een doordachte en seizoensgebonden uitstraling te geven.