Por que as Booking Pages de marca superam os cartões de Natal no relacionamento com os clientes

O que você pode enviar aos clientes no final do ano em vez de um cartão de Natal

É fácil ignorar os cartões de fim de ano. Uma página de reserva com a sua marca oferece aos clientes uma maneira simples e útil de se reconectar, seja para um breve check-in em dezembro ou para planejar com antecedência para janeiro, mantendo sua mensagem calorosa e pessoal.

Todo mês de dezembro, as empresas enfrentam o mesmo pequeno dilema. Você quer reconhecer os clientes, agradecer e encerrar o ano com uma nota positiva, sem enviar algo que pareça genérico ou fácil de ignorar.

Os cartões de Natal se tornaram a solução padrão. Eles são educados, familiares e bem-intencionados. Mas, na prática, eles raramente levam a algo além de uma rápida olhada antes de serem enterrados em uma caixa de entrada cheia de mensagens semelhantes.

Há uma maneira mais útil de você se manter conectado no final do ano. Em vez de enviar uma saudação unidirecional, você pode oferecer aos clientes um convite simples para se reconectarem, seja para um breve check-in antes das festas de fim de ano ou para uma conversa de planejamento para janeiro. Uma Booking Page com a marca transforma uma mensagem sazonal em algo prático, sem adicionar pressão ou ruído.

A marca faz a diferença

Um simples link de agendamento pode parecer transacional. Uma página de agendamento com marca parece intencional e familiar.

Com o branding (disponível nos planos Premium do Doodle), você pode adicionar o logotipo da sua empresa e as cores da marca para que a página pareça uma extensão natural do seu negócio, e não apenas mais uma ferramenta. Esse pequeno detalhe gera confiança e aumenta a probabilidade de as pessoas se envolverem, especialmente em uma época do ano em que a atenção é limitada.

O que dizer em vez de uma saudação genérica de fim de ano

Você não precisa pensar demais na mensagem. Uma nota curta e humana funciona melhor. Por exemplo:

"Como o ano está chegando ao fim, eu queria agradecer e desejar a você boas festas. Se você quiser se atualizar antes do final do ano ou planejar com antecedência para janeiro, sinta-se à vontade para reservar um tempo aqui."

Isso é caloroso, opcional e respeita o tempo das pessoas.

Mantenha os horários de dezembro curtos

Os calendários de dezembro estão cheios e é difícil encaixar reuniões longas.

Ao oferecer intervalos de tempo curtos, como 10 ou 15 minutos, você reduz a barreira para dizer sim. Isso faz com que a Booking Page pareça um convite, não um compromisso, e ajuda você a se manter conectado sem aumentar a pressão durante uma estação movimentada.

Um plano de fundo sazonal é suficiente

Você não precisa de um design personalizado para dar um ar festivo à sua página de reservas.

Um simples fundo de Natal ou de inverno pode substituir a sensação de um cartão de Natal tradicional. Bibliotecas de imagens gratuitas, como a Pexels, oferecem imagens sazonais de alta qualidade, e os visuais também podem ser criados com ferramentas como o Google Banana se você quiser algo mais personalizado para sua marca.

Cartão de Natal vs. Página de reserva com a marca

Cartão de férias Página de reserva com a marca Mensagem unidirecional Convida a uma interação real Fácil de ignorar Próxima etapa clara e útil Sem acompanhamento Leva a conversas reais Design genérico Logotipo e cores da marca (Premium) Apenas sazonal Útil após as festas de fim de ano

O que os clientes dizem

"Em vez de enviar um e-mail de férias que não levava a lugar nenhum, compartilhamos um link curto de reserva com uma mensagem amigável. Isso gerou mais conversas do que qualquer cartão de felicitações - e pareceu muito mais pessoal."

Com o fim do ano, os clientes não precisam de outro cartão de boas festas em sua caixa de entrada. Eles precisam de clareza, flexibilidade e uma maneira fácil de se reconectar quando isso fizer sentido para eles. Uma página de reserva com a marca oferece todos os três - combinando uma mensagem calorosa de fim de ano com uma próxima etapa prática. É uma pequena mudança, mas que transforma a boa vontade sazonal em conversas reais que se estendem até o ano novo.

PERGUNTAS FREQUENTES

A marca está disponível em todos os planos?

Não. A adição do logotipo e das cores da sua marca a uma página de reserva está disponível nos planos Premium do Doodle.

Isso é muito voltado para vendas para as festas de fim de ano?

Não, se você mantiver isso como opcional. Uma Booking Page é um convite, não uma pressão - os clientes podem ignorá-la ou usá-la quando lhes for conveniente.

As pessoas realmente marcam reuniões em dezembro?

Sim, especialmente as mais curtas. Muitas pessoas preferem sessões rápidas de check-in ou planejamento antes do final do ano para evitar o caos de janeiro.

Preciso ter habilidades de design para configurar isso?

Não. Um logotipo, as cores da marca e uma imagem de fundo simples são suficientes para que a página pareça atenciosa e sazonal.