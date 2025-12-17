Doodle erstellen

Warum gebrandete Buchungsseiten für Kundenbeziehungen besser sind als Urlaubskarten

Lesezeit: 3 Minuten

Limara Schellenberg
Aktualisiert: 17. Dez. 2025

Colleagues working together at a table with subtle holiday decorations in a modern office setting.

Inhaltsübersicht

    Was du deinen Kunden am Ende des Jahres statt einer Weihnachtskarte schicken kannst

    Weihnachtskarten sind leicht zu übersehen. Eine gebrandete Buchungsseite bietet deinen Kunden eine einfache und nützliche Möglichkeit, sich mit dir in Verbindung zu setzen – egal, ob es sich um einen kurzen Check-in im Dezember oder die Planung für den Januar handelt – und dabei deine Botschaft warm und persönlich zu halten.

    Jedes Jahr im Dezember stehen Unternehmen vor dem gleichen kleinen Dilemma. Du willst dich bei deinen Kunden bedanken und das Jahr positiv abschließen – ohne etwas zu verschicken, das sich generisch anfühlt oder leicht zu ignorieren ist.

    Weihnachtskarten sind zur Standardlösung geworden. Sie sind höflich, vertraut und gut gemeint. Aber in der Praxis führen sie selten zu etwas anderem als einem kurzen Blick, bevor sie in einem Posteingang voller ähnlicher Nachrichten verschwinden.

    Es gibt einen sinnvolleren Weg, um am Jahresende in Kontakt zu bleiben. Anstatt eine einseitige Begrüßung zu senden, kannst du deinen Kunden eine einfache Einladung zur Wiederaufnahme des Kontakts anbieten – sei es für einen kurzen Check-in vor den Feiertagen oder für ein Planungsgespräch im Januar. Eine gebrandete Buchungsseite macht aus einer saisonalen Botschaft etwas Praktisches, ohne Druck zu erzeugen.

    Das Branding macht den Unterschied

    Ein einfacher Link zur Terminplanung kann sich transaktional anfühlen. Eine Buchungsseite mit Branding wirkt gewollt und vertraut.

    Mit dem Branding (verfügbar in den Premium-Paketen von Doodle) kannst du dein Firmenlogo und deine Markenfarben hinzufügen, damit die Seite wie eine natürliche Erweiterung deines Unternehmens wirkt und nicht wie ein weiteres Tool. Dieses kleine Detail schafft Vertrauen und erhöht die Bereitschaft, sich zu engagieren - besonders in einer Zeit des Jahres, in der die Aufmerksamkeit begrenzt ist.

    Was du anstelle eines allgemeinen Urlaubsgrußes sagen solltest

    Du musst nicht zu viel über die Nachricht nachdenken. Eine kurze, menschliche Nachricht funktioniert am besten. Zum Beispiel:

    "Da sich das Jahr dem Ende zuneigt, möchte ich mich bei dir bedanken und dir frohe Feiertage wünschen. Wenn du dich vor dem Jahresende noch einmal informieren oder für den Januar planen möchtest, kannst du gerne einen kurzen Termin hier buchen."

    Das ist herzlich, freiwillig und respektiert die Zeit der Leute.

    Halte die Zeitfenster im Dezember kurz

    Der Dezemberkalender ist voll und lange Treffen sind schwer unterzubringen.

    Wenn du kurze Zeitfenster anbietest - z. B. 10 oder 15 Minuten - sinkt die Hemmschwelle, Ja zu sagen. So fühlt sich die Buchungsseite wie eine Einladung und nicht wie eine Verpflichtung an und du bleibst in Kontakt, ohne dich in der hektischen Jahreszeit unter Druck zu setzen.

    Ein saisonaler Hintergrund ist genug

    Du brauchst kein spezielles Design, um deine Buchungsseite festlich zu gestalten.

    Ein einfacher Weihnachts- oder Winterhintergrund kann das Gefühl einer traditionellen Urlaubskarte ersetzen. Kostenlose Bildbibliotheken wie Pexels bieten hochwertige weihnachtliche Bilder, und mit Tools wie Google Banana kannst du auch Bilder erstellen, die besser zu deiner Marke passen.

    Urlaubskarte vs. gebrandete Buchungsseite

    Urlaubskarte

    Buchungsseite mit Branding

    Einseitige Botschaft

    Lädt zu einer echten Interaktion ein

    Leicht zu übersehen

    Klarer, nützlicher nächster Schritt

    Kein Follow-up

    Führt zu echten Gesprächen

    Generisches Design

    Logo und Markenfarben (Premium)

    Nur saisonal

    Nützlich über die Feiertage hinaus

    Was Kunden sagen

    "Anstatt eine Urlaubs-E-Mail zu verschicken, die ins Leere lief, haben wir einen kurzen Buchungslink mit einer freundlichen Nachricht geteilt. Das hat zu mehr Gesprächen geführt als jede Grußkarte - und fühlte sich viel persönlicher an."

    Wenn das Jahr zu Ende geht, brauchen die Kunden keine weitere Weihnachtskarte in ihrem Posteingang. Sie brauchen Klarheit, Flexibilität und eine einfache Möglichkeit, sich wieder zu melden, wenn es für sie sinnvoll ist. Eine gebrandete Buchungsseite bietet alle drei Möglichkeiten - sie kombiniert eine herzliche Botschaft zum Jahresende mit einem praktischen nächsten Schritt. Es ist nur eine kleine Veränderung, aber eine, die den saisonalen guten Willen in echte Gespräche verwandelt, die bis ins neue Jahr hineinreichen.

    FAQ

    Ist Branding bei allen Plänen möglich?

    Nein. Das Hinzufügen deines Logos und deiner Markenfarben zu einer Buchungsseite ist nur in den Premium-Paketen von Doodle möglich.

    Ist das zu verkaufsorientiert für die Feiertage?

    Nicht, wenn du es optional hältst. Eine Buchungsseite ist eine Einladung, keine Aufforderung - Kunden können sie ignorieren oder nutzen, wenn es ihnen passt.

    Buchen die Leute wirklich Meetings im Dezember?

    Ja, vor allem kurze. Viele ziehen es vor, sich vor dem Jahresende noch einmal kurz zu treffen oder zu planen, um das Chaos im Januar zu vermeiden.

    Brauche ich Designkenntnisse, um das einzurichten?

    Nein. Ein Logo, Markenfarben und ein einfaches Hintergrundbild reichen aus, um die Seite nachdenklich und saisonal wirken zu lassen.

