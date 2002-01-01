Perché le Pagine di prenotazione brandizzate battono le cartoline di auguri per le relazioni con i clienti

Cosa inviare ai clienti a fine anno invece di una cartolina di auguri

I biglietti di auguri per le feste sono facili da trascurare. Una pagina di prenotazione brandizzata offre ai clienti un modo semplice e utile per riconnettersi, sia che si tratti di un breve check-in di dicembre o di una pianificazione per gennaio, mantenendo il tuo messaggio caldo e personale.

Ogni dicembre le aziende si trovano di fronte allo stesso piccolo dilemma. Vuoi ringraziare i clienti, dire grazie e concludere l'anno con una nota positiva, senza inviare qualcosa che sembri generico o facile da ignorare.

I biglietti d'auguri sono diventati la soluzione predefinita. Sono educati, familiari e ben intenzionati. Ma in pratica, raramente portano a qualcosa che vada oltre una rapida occhiata prima di essere seppelliti in una casella di posta piena di messaggi simili.

C'è un modo più utile per rimanere in contatto alla fine dell'anno. Invece di inviare un messaggio di auguri unidirezionale, puoi offrire ai clienti un semplice invito a riconnettersi, che si tratti di un breve check-in prima delle vacanze o di una conversazione di pianificazione per gennaio. Una pagina di prenotazione brandizzata trasforma un messaggio stagionale in qualcosa di pratico, senza aggiungere pressione o rumore.

Il marchio fa la differenza

Un semplice link di pianificazione può sembrare transazionale. Una pagina di prenotazione con il marchio è intenzionale e familiare.

Con il branding (disponibile nei piani Premium di Doodle), puoi aggiungere il logo della tua azienda e i colori del tuo marchio in modo che la pagina sembri un'estensione naturale della tua attività, non solo un altro strumento. Questo piccolo dettaglio crea fiducia e rende le persone più propense a impegnarsi, soprattutto in un periodo dell'anno in cui l'attenzione è limitata.

Cosa dire al posto di un generico augurio di buone feste

Non devi pensare troppo al messaggio. Una nota breve e umana è la cosa migliore. Ad esempio:

"Mentre l'anno volge al termine, volevo ringraziarti e augurarti buone feste. Se vuoi recuperare prima della fine dell'anno o pianificare il futuro per gennaio, sentiti libero di prenotare un breve periodo qui".

È caloroso, facoltativo e rispettoso del tempo delle persone.

Tieni le fasce orarie di dicembre brevi

I calendari di dicembre sono pieni e le riunioni lunghe sono difficili da inserire.

Offrire fasce orarie brevi, come 10 o 15 minuti, abbassa la barriera del sì. In questo modo la pagina di prenotazione viene percepita come un invito, non come un impegno, e ti aiuta a rimanere in contatto senza aggiungere pressione durante una stagione piena di impegni.

Uno sfondo stagionale è sufficiente

Non c'è bisogno di un design personalizzato per rendere la tua pagina di prenotazione più festosa.

Un semplice sfondo natalizio o invernale può sostituire la sensazione di un tradizionale biglietto di auguri. Librerie di immagini gratuite come Pexels offrono immagini stagionali di alta qualità; inoltre, se vuoi qualcosa di più adatto al tuo marchio, puoi creare immagini con strumenti come Google Banana.

Biglietto di auguri o pagina di prenotazione brandizzata

Biglietto di auguri Pagina di prenotazione brandizzata Messaggio unidirezionale Invita a un'interazione reale Facile da ignorare Passo successivo chiaro e utile Nessun follow-up Porta a conversazioni reali Design generico Logo e colori del marchio (Premium) Solo stagionale Utile anche dopo le feste

Cosa dicono i clienti

"Invece di inviare un'e-mail di auguri che non è servita a nulla, abbiamo condiviso un breve link di prenotazione con un messaggio amichevole. Ha portato a più conversazioni di qualsiasi biglietto d'auguri e ci è sembrato molto più personale".

Mentre l'anno volge al termine, i clienti non hanno bisogno di un altro biglietto di auguri nella loro casella di posta elettronica. Hanno bisogno di chiarezza, flessibilità e di un modo semplice per riconnettersi quando lo ritengono opportuno. Una pagina di prenotazione brandizzata offre tutte e tre le cose, combinando un caloroso messaggio di fine anno con un passo successivo pratico. Si tratta di un piccolo cambiamento, ma che trasforma la benevolenza stagionale in conversazioni reali che si protraggono nel nuovo anno.

DOMANDE FREQUENTI

Il branding è disponibile su tutti i piani?

L'aggiunta del tuo logo e dei colori del tuo marchio a una pagina di prenotazione è disponibile per i piani Premium di Doodle.

È troppo orientato alle vendite per le vacanze?

No, se lo mantieni facoltativo. Una pagina di prenotazione è un invito, non una spinta: i clienti possono ignorarla o utilizzarla quando lo desiderano.

Le persone prenotano davvero riunioni a dicembre?

Sì, soprattutto quelle brevi. Molte persone preferiscono fare dei check-in veloci o delle sessioni di pianificazione prima della fine dell'anno per evitare il caos di gennaio.

Ho bisogno di competenze di design per organizzarlo?

No. Un logo, i colori del marchio e una semplice immagine di sfondo sono sufficienti per dare alla pagina un'impronta di stagionalità.