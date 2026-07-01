Varför Booking Pages är bättre än julkort när det gäller kundrelationer

Vad man kan skicka till kunderna i slutet av året istället för ett julkort

Det är lätt att glömma bort julkort. En anpassad Booking Page ger kunderna ett enkelt och praktiskt sätt att återknyta kontakten – oavsett om det handlar om en kort hälsning i december eller om att planera inför januari – samtidigt som ditt budskap förblir varmt och personligt.

Varje december står företag inför samma lilla dilemma. Man vill visa uppskattning för kunderna, säga tack och avsluta året på ett positivt sätt – utan att skicka något som känns generiskt eller lätt att ignorera.

Julkort har blivit den vanligaste lösningen. De är artiga, familjära och välmenande. Men i praktiken leder de sällan till något mer än en snabb blick innan de försvinner i en inkorg full av liknande meddelanden.

Det finns ett mer praktiskt sätt att hålla kontakten i slutet av året. Istället för att skicka ett ensidigt hälsningsmeddelande kan du erbjuda kunderna en enkel inbjudan att återuppta kontakten – oavsett om det handlar om en kort uppföljning inför helgerna eller ett planeringssamtal inför januari. En Booking Page med ditt varumärke förvandlar ett säsongsbetonat meddelande till något praktiskt, utan att skapa onödig press eller störningar.

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Varumärkesbyggande gör skillnaden

En vanlig bokningslänk kan ge intryck av att vara rent affärsmässig. En Booking Page med företagets varumärke känns genomtänkt och bekant.

Med varumärkesanpassning (tillgängligt i Doodle Premium-abonnemang) kan du lägga till ditt företagslogotyp och varumärkesfärger så att sidan känns som en naturlig förlängning av din verksamhet, inte bara ännu ett verktyg. Denna lilla detalj skapar förtroende och gör det mer troligt att människor engagerar sig – särskilt under en tid på året då uppmärksamheten är begränsad.

Vad man kan säga istället för en allmän helghälsning

Du behöver inte fundera för mycket på vad du ska skriva. Ett kort och personligt meddelande fungerar bäst. Till exempel:

”Nu när året närmar sig sitt slut vill jag tacka er och önska er en trevlig jul och nyår. Om ni vill hinna med ett möte innan året är slut eller planera inför januari är ni välkomna att boka en kort tid här.”

Det är hjärtligt, frivilligt och tar hänsyn till människors tid.

Se till att tidsluckorna i december är korta

Decemberkalendrarna är fullbokade, och det är svårt att få in långa möten.

Att erbjuda korta tidsintervaller – till exempel 10 eller 15 minuter – gör det lättare att säga ja. Det får Booking Page att kännas som en inbjudan, inte som ett åtagande, och hjälper dig att hålla kontakten utan att skapa onödig press under en hektisk period.

En säsongsbetonad bakgrund räcker

Du behöver inte en specialdesignad sida för att ge din Booking Page en festlig känsla.

En enkel jul- eller vinterbakgrund kan ge samma känsla som ett traditionellt julkort. Gratis bildbanker som Pexels erbjuder högkvalitativa säsongsbilder, och du kan även skapa egna bilder med verktyg som Google Banana om du vill ha något som är mer anpassat till ditt varumärke.

Julkort kontra Booking Page med varumärkesprofilering

Julkort Booking Page med varumärkesprofil Envägsmeddelande Uppmuntrar till äkta interaktion Lätt att förbise Ett tydligt och praktiskt nästa steg Ingen uppföljning Leder till riktiga samtal Generisk design Logotyp och varumärkesfärger (Premium) Endast säsongsbetonat Användbart även efter helgerna

Vad kunderna säger

”I stället för att skicka ett julmejl som inte ledde någonstans delade vi en kort bokningslänk tillsammans med ett vänligt meddelande. Det ledde till fler samtal än något julkort någonsin gjort – och kändes mycket mer personligt.”

Nu när året går mot sitt slut behöver kunderna inte ytterligare ett julkort i sin inkorg. De behöver tydlighet, flexibilitet och ett enkelt sätt att återuppta kontakten när det passar dem. En Booking Page med ert varumärke erbjuder alla tre – genom att kombinera ett varmt årsslutsmeddelande med ett praktiskt nästa steg. Det är en liten förändring, men en som förvandlar säsongens välvilja till riktiga samtal som fortsätter in i det nya året.

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Vanliga frågor

Finns varumärkesanpassning tillgängligt i alla abonnemang?

Nej. Möjligheten att lägga till din logotyp och dina varumärkesfärger på en Booking Page finns endast i Doodles Premium-abonnemang.

Är det här för säljorienterat inför julen?

Inte om du låter det vara valfritt. En Booking Page är en inbjudan, inte ett påtryck – kunderna kan välja att ignorera den eller använda den när det passar dem.

Bokar folk verkligen möten i december?

Ja, särskilt korta sådana. Många föredrar korta avstämningar eller planeringsmöten innan året är slut för att undvika kaoset i januari.

Behöver jag ha kunskaper i design för att sätta upp det här?

Nej. En logotyp, varumärkets färger och en enkel bakgrundsbild räcker för att ge sidan en genomtänkt och säsongsbetonad känsla.