Hvorfor brandede bookingsider slår feriekort for kunderelationer

Hvad kan man sende kunderne i slutningen af året i stedet for et julekort?

Julekort er nemme at overse. En branded bookingside giver kunderne en enkel og nyttig måde at genoptage kontakten på - uanset om det er et kort check-in i december eller planlægning af januar - samtidig med at dit budskab er varmt og personligt.

Hver december står virksomheder over for det samme lille dilemma. Man vil gerne anerkende kunderne, sige tak og afslutte året på en positiv måde - uden at sende noget, der føles generisk eller let at ignorere.

Julekort er blevet standardløsningen. De er høflige, velkendte og velmenende. Men i praksis fører de sjældent til andet end et hurtigt blik, før de bliver begravet i en indbakke fuld af lignende beskeder.

Der er en mere nyttig måde at holde forbindelsen ved årets udgang. I stedet for at sende en envejshilsen kan du tilbyde kunderne en simpel invitation til at genoptage forbindelsen - uanset om det er et kort check-in før ferien eller en planlægningssamtale i januar. En branded bookingside gør et sæsonbestemt budskab til noget praktisk uden at tilføje pres eller støj.

Prøv Doodle Intet kreditkort påkrævet

Branding gør forskellen

Et almindeligt planlægningslink kan føles som en transaktion. En branded bookingside føles bevidst og velkendt.

Med branding (tilgængelig på Doodles Premium-abonnementer) kan du tilføje dit firmalogo og dine brandfarver, så siden føles som en naturlig forlængelse af din virksomhed og ikke bare som endnu et værktøj. Den lille detalje opbygger tillid og gør folk mere tilbøjelige til at engagere sig - især på en tid af året, hvor opmærksomheden er begrænset.

Hvad du skal sige i stedet for en generisk feriehilsen

Du behøver ikke at tænke for meget over budskabet. En kort, menneskelig besked fungerer bedst. Det kan f.eks. være

"Nu hvor året går på hæld, vil jeg gerne sige tak og ønske dig en god ferie. Hvis du gerne vil indhente det forsømte inden årets udgang eller planlægge januar, er du velkommen til at booke en kort tid her."

Det er varmt, valgfrit og med respekt for folks tid.

Hold tidspunkterne i december korte

Kalenderne i december er fulde, og det er svært at få plads til lange møder.

At tilbyde korte tidsintervaller - f.eks. 10 eller 15 minutter - sænker barrieren for at sige ja. Det får bookingsiden til at føles som en invitation, ikke en forpligtelse, og hjælper dig med at holde forbindelsen uden at lægge pres på i en travl sæson.

En sæsonbestemt baggrund er nok

Du behøver ikke et specialdesign for at få din bookingside til at føles festlig.

En simpel jule- eller vinterbaggrund kan erstatte følelsen af et traditionelt feriekort. Gratis billedbiblioteker som Pexels tilbyder sæsonbetonede billeder af høj kvalitet, og du kan også skabe billeder med værktøjer som Google Banana, hvis du vil have noget, der er mere skræddersyet til dit brand.

Feriekort vs. branded bookingside

Feriekort Branded bookingside Envejsbesked Inviterer til en reel interaktion Let at overse Klart, nyttigt næste skridt Ingen opfølgning Fører til egentlige samtaler Generisk design Logo og brandfarver (Premium) Kun sæsonbestemt Nyttig ud over ferien

Hvad kunderne siger

"I stedet for at sende en feriemail, der ikke førte til noget, delte vi et kort bookinglink med en venlig besked. Det førte til flere samtaler end noget lykønskningskort nogensinde har gjort - og føltes meget mere personligt."

Når året går på hæld, har kunderne ikke brug for endnu et julekort i deres indbakke. De har brug for klarhed, fleksibilitet og en nem måde at genoptage forbindelsen på, når det giver mening for dem. En branded bookingside tilbyder alle tre ting - den kombinerer et varmt budskab ved årets slutning med et praktisk næste skridt. Det er en lille ændring, men en, der forvandler sæsonens goodwill til reelle samtaler, der fortsætter ind i det nye år.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Er branding tilgængelig på alle planer?

Nej. Tilføjelse af dit logo og dine brandfarver til en bookingside er tilgængelig på Doodles Premium-abonnementer.

Er det for salgsdrevet til ferien?

Ikke hvis du holder det valgfrit. En bookingside er en invitation, ikke en opfordring - kunderne kan ignorere den eller bruge den, når det passer dem.

Booker folk virkelig møder i december?

Ja, især korte møder. Mange foretrækker hurtige check-ins eller planlægningssessioner inden årets udgang for at undgå kaos i januar.

Skal jeg have designkompetencer for at sætte det op?

Nej. Et logo, brandfarver og et enkelt baggrundsbillede er nok til at få siden til at føles gennemtænkt og sæsonbestemt.