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Handleidingen
Leestijd: 3 minuten1 okt, 2025

Inschrijflijsten gebruiken voor onboarding of productondersteuning

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Bijgewerkt: 23 sep 2026

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Als je ooit de onboarding of productondersteuning voor groeiende teams hebt geregeld, weet je hoe het gaat: Slack staat vol met “Kan iemand even bellen?”, je inbox loopt over en je agenda begint te lijken op een verloren potje Tetris. Eén-op-één-gesprekken kunnen waardevol zijn, maar ze zijn niet schaalbaar — en ze zorgen vaak voor frustratie bij zowel klanten als supportteams.

Daar is waar Inschrijflijsten Kom maar binnen. Door ad-hocverzoeken om te zetten in gestructureerde, geplande sessies, zorg je ervoor dat je op een voorspelbare manier hulp kunt bieden, klanten tevreden houdt en je team wat ademruimte geeft.

Waarom inschrijflijsten handig zijn bij het inwerken van nieuwe medewerkers en hoe ze helpen

Eén-op-één hulp is geweldig… totdat het dat niet meer is. Naarmate je gebruikersbestand groeit, veranderen ad-hocgesprekken in lange discussies, gemiste berichten en overvolle agenda’s. Een inschrijflijst biedt je:

Voordeel

Uitleg

Structuur

Klanten zien de beschikbare tijdvakken, kiezen er een uit en weten wat ze kunnen verwachten

Snelheid

Geen heen-en-weer-gepraat over de planning

Schaal

Organiseer terugkerende sessies (spreekuren, vraag-en-antwoordrondes, voorbereidingsgesprekken) zonder dat het een chaos wordt

Signalen

De vraag naar slots laat zien waar gebruikers vastlopen

Wanneer moet je ze gebruiken?

  • Onboarding van nieuwe klanten: Wekelijkse ‘Opstartsessies’ voor nieuwe accounts

  • Introductie van nieuwe functies: Korte workshops met als thema ‘Wat is er veranderd en hoe gebruik je het?’

  • Kantooruren per kwartaal: Open vraag-en-antwoordronde voor beheerders en gevorderde gebruikers

  • Momenten waarop je echt contact maakt: Migraties, overgangen in de facturering, SSO instellen

  • Groepstraining: Het inwerken van een groep na een verkoopevenement of -campagne

Sessieformules die werken

Formaat

Duur

Beschrijving

Korte workshops

15–20 min

Eén onderwerp, een gerichte demo, vragen tijdens de demo

Diepgaande analyses

30–45 min

Ingewikkelde configuratiesessies (integraties, machtigingen)

Inloopspreekuren

30–60 min

Stel je vragen maar; wie het eerst komt, het eerst maalt

Introductie van een nieuwe groep

45 min

Nieuwe klanten uit recente campagnes aan boord halen

Hoe stel je dit in Doodle in (5 stappen)

  1. Maak een inschrijflijst Geef het een duidelijke naam (bijv., Inwerkbijeenkomsten – donderdagen).

  2. Tijdvakken toevoegen Bied 1 à 2 terugkerende tijdvakken per week aan. Houd de tijdvakken kort (15–30 min).

  3. Vastgestelde capaciteit

    • 1:1 probleemoplossing → capaciteit 1–3

    • Kantooruren / demo → capaciteit 10–50 (gebruik de mute-functie + chat voor vragen en antwoorden)

  4. Verzamel de juiste info Verplichte velden: productgebied, vraag, accountdomein, urgentie, ticket-ID, schermafbeeldingen.

  5. Deel dit intern en extern Zet links vast in je helpcentrum, onboarding-mails, tips in de app en klantenservicemacro’s.

Voorbeelden van agenda’s

Introductie-spreekuur (30 min)

  • 0–5: Welkom, doelen van de sessie

  • 5–10: Korte productrondleiding gericht op de eerste voordelen

  • 10–25: Vragen tijdens de live-sessie (geef voorrang aan gedeelde knelpunten)

  • 25–30: Volgende stappen + bronnen

Workshop over het uitrollen van nieuwe functies (20 min)

  • 0–3: Wat is er veranderd en waarom?

  • 3–10: Live-doorloop

  • 10–17: Vragen en antwoorden over veelvoorkomende valkuilen

  • 17–20: Oproep tot actie + link naar documenten

Wat je voor de sessie moet verzamelen

Benodigde gegevens

Voorbeeld

Gebruiksscenario

“Teamkalender instellen”, “Factureringsrollen”, “SSO met Azure”

Milieu

Browser/besturingssysteem, werkruimte-ID, regio

Doel

“Nodig het team uit en plan de eerste vergadering”, “Activeer en test SSO”

Artefacten

Screenshots, foutmeldingen, CSV-bestanden, Loom-video’s

Met deze voorbereiding is een roerei van 30 minuten ineens in 10 minuten klaar.

Tips over capaciteit en dekking

  • Bied gespreide tijdvakken in de ochtend en middag aan voor verschillende tijdzones

  • Wissel de gastheerrollen (CS, Support, PM’s) af om de werkdruk evenwichtig te verdelen

  • Gebruik extra inschrijflijsten als de vraag plotseling toeneemt

Communicatiesjablonen

  • Bevestiging (na aanmelding – automatisch via Doodle)

  • Herinnering (24 uur van tevoren – automatisch verstuurd via Doodle)

  • Instructies (3 dagen van tevoren – op maat) Deel het voorbereidingsmateriaal met de deelnemers (bijv. documenten, inloggegevens of checklists die ze voor de sessie nodig hebben).

  • Bedankt (na de sessie – persoonlijk) Bedank de deelnemers voor hun tijd, deel belangrijke bronnen of aantekeningen, en nodig ze uit om nog een afspraak te maken als er nog vragen zijn.

Succesindicatoren om bij te houden

Metrisch

Doel / Actie

Aanwezigheidspercentage

70–85% opkomstpercentage

De weg naar succes

Aantal dagen van aanmelding tot de eerste belangrijke stap

Onderwerpen per sessie

Als er meer dan 3 terugkerende, gespecialiseerde of themaclinics zijn

Herhaal de vragen

Docs bijwerken of tips in het product toevoegen

CSAT na de sessie

Een korte peiling met één vraag:

“Vond je dit nuttig?”

Veelvoorkomende problemen oplossen

  • Niet opkomen dagen: Stuur een herinnering 2 uur van tevoren + een link om de afspraak te verzetten

  • Overloaded Q&A: Beperk het aantal vragen of verzamel ze van tevoren

  • Verzoeken die niets met het onderwerp te maken hebben: Houd een ‘parkeerlijst’ bij en stuur mensen door

  • Herhaalde blokkers: Maak er een kick-off-demo of een pre-checklist van

Voorbeelden van themagebonden inschrijflijsten

  • De eerste 10 dagen met [Product] – wekelijkse sessies voor nieuwe gebruikers

  • Workshop voor beheerders – SSO, machtigingen, provisioning

  • Live-hulp bij het importeren van gegevens – CSV-bestanden, integraties, mapping

  • Functie in de schijnwerpers: [Nieuwe functie] – Een miniserie van 3 weken

Huisregels voor soepele sessies

  • Begin op tijd, sluit de zaal zodra de maximale capaciteit is bereikt

  • Vragen in de chat doorlopen; duplicaten groeperen

  • Alleen demo’s opnemen (geen persoonsgegevens)

  • Sluit af met duidelijke volgende stappen + een link naar één bron

Zorg dat het makkelijk te ontdekken is

  • Helpcentrum: “Heb je live hulp nodig? Kies een tijdstip”

  • Onboarding-e-mails: Voeg links toe in de berichten van dag 1 en dag 3

  • Herinneringen in de app: Laat de aanmeldlink zien naast geblokkeerde acties

  • CS-macro's: Voeg aanmeldlinks toe aan de veelgestelde vragen en antwoorden

Waarom Doodle geschikt is voor dit gebruiksscenario

Doodle’s Inschrijflijsten Dit zorgt voor gestructureerd sessiebeheer met capaciteitslimieten, duidelijke tijdvakken en alle info die je van tevoren nodig hebt — zodat klanten sneller hulp krijgen en je team het hoofd koel houdt. Combineer dit met Boekingspagina's voor specifieke 1-op-1-onboardingbehoeften.

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