Inschrijflijsten gebruiken voor onboarding of productondersteuning

Als je ooit de onboarding of productondersteuning voor groeiende teams hebt geregeld, weet je hoe het gaat: Slack staat vol met “Kan iemand even bellen?”, je inbox loopt over en je agenda begint te lijken op een verloren potje Tetris. Eén-op-één-gesprekken kunnen waardevol zijn, maar ze zijn niet schaalbaar — en ze zorgen vaak voor frustratie bij zowel klanten als supportteams.

Daar is waar Inschrijflijsten Kom maar binnen. Door ad-hocverzoeken om te zetten in gestructureerde, geplande sessies, zorg je ervoor dat je op een voorspelbare manier hulp kunt bieden, klanten tevreden houdt en je team wat ademruimte geeft.

Waarom inschrijflijsten handig zijn bij het inwerken van nieuwe medewerkers en hoe ze helpen

Eén-op-één hulp is geweldig… totdat het dat niet meer is. Naarmate je gebruikersbestand groeit, veranderen ad-hocgesprekken in lange discussies, gemiste berichten en overvolle agenda’s. Een inschrijflijst biedt je:

Voordeel Uitleg Structuur Klanten zien de beschikbare tijdvakken, kiezen er een uit en weten wat ze kunnen verwachten Snelheid Geen heen-en-weer-gepraat over de planning Schaal Organiseer terugkerende sessies (spreekuren, vraag-en-antwoordrondes, voorbereidingsgesprekken) zonder dat het een chaos wordt Signalen De vraag naar slots laat zien waar gebruikers vastlopen

Wanneer moet je ze gebruiken?

Onboarding van nieuwe klanten: Wekelijkse ‘Opstartsessies’ voor nieuwe accounts

Introductie van nieuwe functies: Korte workshops met als thema ‘Wat is er veranderd en hoe gebruik je het?’

Kantooruren per kwartaal: Open vraag-en-antwoordronde voor beheerders en gevorderde gebruikers

Momenten waarop je echt contact maakt: Migraties, overgangen in de facturering, SSO instellen

Groepstraining: Het inwerken van een groep na een verkoopevenement of -campagne

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Sessieformules die werken

Formaat Duur Beschrijving Korte workshops 15–20 min Eén onderwerp, een gerichte demo, vragen tijdens de demo Diepgaande analyses 30–45 min Ingewikkelde configuratiesessies (integraties, machtigingen) Inloopspreekuren 30–60 min Stel je vragen maar; wie het eerst komt, het eerst maalt Introductie van een nieuwe groep 45 min Nieuwe klanten uit recente campagnes aan boord halen

Hoe stel je dit in Doodle in (5 stappen)

Maak een inschrijflijst Geef het een duidelijke naam (bijv., Inwerkbijeenkomsten – donderdagen). Tijdvakken toevoegen Bied 1 à 2 terugkerende tijdvakken per week aan. Houd de tijdvakken kort (15–30 min). Vastgestelde capaciteit 1:1 probleemoplossing → capaciteit 1–3

Kantooruren / demo → capaciteit 10–50 (gebruik de mute-functie + chat voor vragen en antwoorden) Verzamel de juiste info Verplichte velden: productgebied, vraag, accountdomein, urgentie, ticket-ID, schermafbeeldingen. Deel dit intern en extern Zet links vast in je helpcentrum, onboarding-mails, tips in de app en klantenservicemacro’s.

Voorbeelden van agenda’s

Introductie-spreekuur (30 min)

0–5: Welkom, doelen van de sessie

5–10: Korte productrondleiding gericht op de eerste voordelen

10–25: Vragen tijdens de live-sessie (geef voorrang aan gedeelde knelpunten)

25–30: Volgende stappen + bronnen

Workshop over het uitrollen van nieuwe functies (20 min)

0–3: Wat is er veranderd en waarom?

3–10: Live-doorloop

10–17: Vragen en antwoorden over veelvoorkomende valkuilen

17–20: Oproep tot actie + link naar documenten

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Wat je voor de sessie moet verzamelen

Benodigde gegevens Voorbeeld Gebruiksscenario “Teamkalender instellen”, “Factureringsrollen”, “SSO met Azure” Milieu Browser/besturingssysteem, werkruimte-ID, regio Doel “Nodig het team uit en plan de eerste vergadering”, “Activeer en test SSO” Artefacten Screenshots, foutmeldingen, CSV-bestanden, Loom-video’s

Met deze voorbereiding is een roerei van 30 minuten ineens in 10 minuten klaar.

Tips over capaciteit en dekking

Bied gespreide tijdvakken in de ochtend en middag aan voor verschillende tijdzones

Wissel de gastheerrollen (CS, Support, PM’s) af om de werkdruk evenwichtig te verdelen

Gebruik extra inschrijflijsten als de vraag plotseling toeneemt

Communicatiesjablonen

Bevestiging (na aanmelding – automatisch via Doodle)

Herinnering (24 uur van tevoren – automatisch verstuurd via Doodle)

Instructies (3 dagen van tevoren – op maat) Deel het voorbereidingsmateriaal met de deelnemers (bijv. documenten, inloggegevens of checklists die ze voor de sessie nodig hebben).

Bedankt (na de sessie – persoonlijk) Bedank de deelnemers voor hun tijd, deel belangrijke bronnen of aantekeningen, en nodig ze uit om nog een afspraak te maken als er nog vragen zijn.

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Succesindicatoren om bij te houden

Metrisch Doel / Actie Aanwezigheidspercentage 70–85% opkomstpercentage De weg naar succes Aantal dagen van aanmelding tot de eerste belangrijke stap Onderwerpen per sessie Als er meer dan 3 terugkerende, gespecialiseerde of themaclinics zijn Herhaal de vragen Docs bijwerken of tips in het product toevoegen CSAT na de sessie Een korte peiling met één vraag: “Vond je dit nuttig?”

Veelvoorkomende problemen oplossen

Niet opkomen dagen: Stuur een herinnering 2 uur van tevoren + een link om de afspraak te verzetten

Overloaded Q&A: Beperk het aantal vragen of verzamel ze van tevoren

Verzoeken die niets met het onderwerp te maken hebben: Houd een ‘parkeerlijst’ bij en stuur mensen door

Herhaalde blokkers: Maak er een kick-off-demo of een pre-checklist van

Voorbeelden van themagebonden inschrijflijsten

De eerste 10 dagen met [Product] – wekelijkse sessies voor nieuwe gebruikers

Workshop voor beheerders – SSO, machtigingen, provisioning

Live-hulp bij het importeren van gegevens – CSV-bestanden, integraties, mapping

Functie in de schijnwerpers: [Nieuwe functie] – Een miniserie van 3 weken

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Huisregels voor soepele sessies

Begin op tijd, sluit de zaal zodra de maximale capaciteit is bereikt

Vragen in de chat doorlopen; duplicaten groeperen

Alleen demo’s opnemen (geen persoonsgegevens)

Sluit af met duidelijke volgende stappen + een link naar één bron

Zorg dat het makkelijk te ontdekken is

Helpcentrum: “Heb je live hulp nodig? Kies een tijdstip”

Onboarding-e-mails: Voeg links toe in de berichten van dag 1 en dag 3

Herinneringen in de app: Laat de aanmeldlink zien naast geblokkeerde acties

CS-macro's: Voeg aanmeldlinks toe aan de veelgestelde vragen en antwoorden

Waarom Doodle geschikt is voor dit gebruiksscenario

Doodle’s Inschrijflijsten Dit zorgt voor gestructureerd sessiebeheer met capaciteitslimieten, duidelijke tijdvakken en alle info die je van tevoren nodig hebt — zodat klanten sneller hulp krijgen en je team het hoofd koel houdt. Combineer dit met Boekingspagina's voor specifieke 1-op-1-onboardingbehoeften.