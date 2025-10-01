Inschrijflijsten gebruiken voor onboarding of productondersteuning
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Als je ooit de onboarding of productondersteuning voor groeiende teams hebt geregeld, weet je hoe het gaat: Slack staat vol met “Kan iemand even bellen?”, je inbox loopt over en je agenda begint te lijken op een verloren potje Tetris. Eén-op-één-gesprekken kunnen waardevol zijn, maar ze zijn niet schaalbaar — en ze zorgen vaak voor frustratie bij zowel klanten als supportteams.
Daar is waar Inschrijflijsten Kom maar binnen. Door ad-hocverzoeken om te zetten in gestructureerde, geplande sessies, zorg je ervoor dat je op een voorspelbare manier hulp kunt bieden, klanten tevreden houdt en je team wat ademruimte geeft.
Waarom inschrijflijsten handig zijn bij het inwerken van nieuwe medewerkers en hoe ze helpen
Eén-op-één hulp is geweldig… totdat het dat niet meer is. Naarmate je gebruikersbestand groeit, veranderen ad-hocgesprekken in lange discussies, gemiste berichten en overvolle agenda’s. Een inschrijflijst biedt je:
Voordeel
Uitleg
Structuur
Klanten zien de beschikbare tijdvakken, kiezen er een uit en weten wat ze kunnen verwachten
Snelheid
Geen heen-en-weer-gepraat over de planning
Schaal
Organiseer terugkerende sessies (spreekuren, vraag-en-antwoordrondes, voorbereidingsgesprekken) zonder dat het een chaos wordt
Signalen
De vraag naar slots laat zien waar gebruikers vastlopen
Wanneer moet je ze gebruiken?
Onboarding van nieuwe klanten: Wekelijkse ‘Opstartsessies’ voor nieuwe accounts
Introductie van nieuwe functies: Korte workshops met als thema ‘Wat is er veranderd en hoe gebruik je het?’
Kantooruren per kwartaal: Open vraag-en-antwoordronde voor beheerders en gevorderde gebruikers
Momenten waarop je echt contact maakt: Migraties, overgangen in de facturering, SSO instellen
Groepstraining: Het inwerken van een groep na een verkoopevenement of -campagne
Sessieformules die werken
Formaat
Duur
Beschrijving
Korte workshops
15–20 min
Eén onderwerp, een gerichte demo, vragen tijdens de demo
Diepgaande analyses
30–45 min
Ingewikkelde configuratiesessies (integraties, machtigingen)
Inloopspreekuren
30–60 min
Stel je vragen maar; wie het eerst komt, het eerst maalt
Introductie van een nieuwe groep
45 min
Nieuwe klanten uit recente campagnes aan boord halen
Hoe stel je dit in Doodle in (5 stappen)
Maak een inschrijflijst Geef het een duidelijke naam (bijv., Inwerkbijeenkomsten – donderdagen).
Tijdvakken toevoegen Bied 1 à 2 terugkerende tijdvakken per week aan. Houd de tijdvakken kort (15–30 min).
Vastgestelde capaciteit
1:1 probleemoplossing → capaciteit 1–3
Kantooruren / demo → capaciteit 10–50 (gebruik de mute-functie + chat voor vragen en antwoorden)
Verzamel de juiste info Verplichte velden: productgebied, vraag, accountdomein, urgentie, ticket-ID, schermafbeeldingen.
Deel dit intern en extern Zet links vast in je helpcentrum, onboarding-mails, tips in de app en klantenservicemacro’s.
Voorbeelden van agenda’s
Introductie-spreekuur (30 min)
0–5: Welkom, doelen van de sessie
5–10: Korte productrondleiding gericht op de eerste voordelen
10–25: Vragen tijdens de live-sessie (geef voorrang aan gedeelde knelpunten)
25–30: Volgende stappen + bronnen
Workshop over het uitrollen van nieuwe functies (20 min)
0–3: Wat is er veranderd en waarom?
3–10: Live-doorloop
10–17: Vragen en antwoorden over veelvoorkomende valkuilen
17–20: Oproep tot actie + link naar documenten
Wat je voor de sessie moet verzamelen
Benodigde gegevens
Voorbeeld
Gebruiksscenario
“Teamkalender instellen”, “Factureringsrollen”, “SSO met Azure”
Milieu
Browser/besturingssysteem, werkruimte-ID, regio
Doel
“Nodig het team uit en plan de eerste vergadering”, “Activeer en test SSO”
Artefacten
Screenshots, foutmeldingen, CSV-bestanden, Loom-video’s
Met deze voorbereiding is een roerei van 30 minuten ineens in 10 minuten klaar.
Tips over capaciteit en dekking
Bied gespreide tijdvakken in de ochtend en middag aan voor verschillende tijdzones
Wissel de gastheerrollen (CS, Support, PM’s) af om de werkdruk evenwichtig te verdelen
Gebruik extra inschrijflijsten als de vraag plotseling toeneemt
Communicatiesjablonen
Bevestiging (na aanmelding – automatisch via Doodle)
Herinnering (24 uur van tevoren – automatisch verstuurd via Doodle)
Instructies (3 dagen van tevoren – op maat) Deel het voorbereidingsmateriaal met de deelnemers (bijv. documenten, inloggegevens of checklists die ze voor de sessie nodig hebben).
Bedankt (na de sessie – persoonlijk) Bedank de deelnemers voor hun tijd, deel belangrijke bronnen of aantekeningen, en nodig ze uit om nog een afspraak te maken als er nog vragen zijn.
Succesindicatoren om bij te houden
Metrisch
Doel / Actie
Aanwezigheidspercentage
70–85% opkomstpercentage
De weg naar succes
Aantal dagen van aanmelding tot de eerste belangrijke stap
Onderwerpen per sessie
Als er meer dan 3 terugkerende, gespecialiseerde of themaclinics zijn
Herhaal de vragen
Docs bijwerken of tips in het product toevoegen
CSAT na de sessie
Een korte peiling met één vraag:
“Vond je dit nuttig?”
Veelvoorkomende problemen oplossen
Niet opkomen dagen: Stuur een herinnering 2 uur van tevoren + een link om de afspraak te verzetten
Overloaded Q&A: Beperk het aantal vragen of verzamel ze van tevoren
Verzoeken die niets met het onderwerp te maken hebben: Houd een ‘parkeerlijst’ bij en stuur mensen door
Herhaalde blokkers: Maak er een kick-off-demo of een pre-checklist van
Voorbeelden van themagebonden inschrijflijsten
De eerste 10 dagen met [Product] – wekelijkse sessies voor nieuwe gebruikers
Workshop voor beheerders – SSO, machtigingen, provisioning
Live-hulp bij het importeren van gegevens – CSV-bestanden, integraties, mapping
Functie in de schijnwerpers: [Nieuwe functie] – Een miniserie van 3 weken
Huisregels voor soepele sessies
Begin op tijd, sluit de zaal zodra de maximale capaciteit is bereikt
Vragen in de chat doorlopen; duplicaten groeperen
Alleen demo’s opnemen (geen persoonsgegevens)
Sluit af met duidelijke volgende stappen + een link naar één bron
Zorg dat het makkelijk te ontdekken is
Helpcentrum: “Heb je live hulp nodig? Kies een tijdstip”
Onboarding-e-mails: Voeg links toe in de berichten van dag 1 en dag 3
Herinneringen in de app: Laat de aanmeldlink zien naast geblokkeerde acties
CS-macro's: Voeg aanmeldlinks toe aan de veelgestelde vragen en antwoorden
Waarom Doodle geschikt is voor dit gebruiksscenario
Doodle’s Inschrijflijsten Dit zorgt voor gestructureerd sessiebeheer met capaciteitslimieten, duidelijke tijdvakken en alle info die je van tevoren nodig hebt — zodat klanten sneller hulp krijgen en je team het hoofd koel houdt. Combineer dit met Boekingspagina's voor specifieke 1-op-1-onboardingbehoeften.
Gerelateerde artikelen
- Plannen
Wat is slim plannen?Leestijd: 2 minuten25 aug, 2026
- Sollicitatiegesprekken
Het besturingssysteem van de tijd: waarom het planningsprobleem is opgelost en wat de volgende stap isLeestijd: 9 minuten20 aug, 2026
- Sollicitatiegesprekken
3 momenten waarop je je agendatool ontgroeitLeestijd: 5 minuten16 jul, 2026