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Så här gör du

Användning av Sign-up Sheets vid introduktion eller produkthjälp

Read Time: 3 minutes
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Updated: 1 juli 2026

Video call

Om du någonsin har ansvarat för introduktion eller produktsupport för växande team vet du hur det går till: Slack fylls av medfrågor som ”Kan någon hoppa in på ett snabbt samtal?”, inkorgarna svämmar över och din kalender börjar likna ett förlorat Tetris-spel. En-till-en-samtal kan vara värdefulla, men de går inte att skala upp – och de leder ofta till frustration hos både kunder och supportteam.

Det är där Sign-up Sheets Kom in. Genom att omvandla ad hoc-förfrågningar till strukturerade, schemalagda sessioner, skapar du ett förutsägbart sätt att erbjuda hjälp, hålla kunderna nöjda och ge ditt team lite andrum.

Inget kreditkort krävs

Varför Sign-up Sheets fungerar vid introduktion och ger stöd

Individuell hjälp är toppen… tills det inte är det längre. När din användarbas växer förvandlas spontana samtal till långa trådar, missade meddelanden och överbelastade kalendrar. Sign-up Sheet ger dig:

Fördel

Förklaring

Struktur

Kunderna ser vilka tider som är lediga, väljer en och vet vad de kan förvänta sig

Hastighet

Inget fram-och-tillbaka-schemaläggande

Skala

Genomför återkommande sessioner (kontorstider, frågestunder, installationssamtal) utan kaos

Signaler

Efterfrågan på platser visar var användarna fastnar

När ska man använda dem?

  • Introduktion av nya kunder: Veckovisa ”Kom igång”-sessioner för nya konton

  • Lanseringar av nya funktioner: Korta informationssessioner om ”Vad har förändrats och hur man använder det”

  • Kvartalsvisa mottagningstider: Öppen frågestund för administratörer och avancerade användare

  • Ögonblick som kräver extra uppmärksamhet: Migreringar, övergångar i faktureringen, konfiguration av SSO

  • Gruppträning: Introduktion av nya kunder efter ett försäljningsevenemang eller en kampanj

Sessionstyper som fungerar

Format

Varaktighet

Beskrivning

Kortkurser

15–20 min

Ett ämne, en fokuserad demonstration, frågor i realtid

Fördjupningar

30–45 min

Komplexa konfigurationsprocesser (integrationer, behörigheter)

Öppna mottagningstider

30–60 minuter

Ställ gärna frågor – först till kvarn får först mala

Introduktion av en ny grupp

45 min

Registrera nya kunder från de senaste kampanjerna

Så här ställer du in detta i Doodle (5 steg)

  1. Skapa en Sign-up Sheet Ge det ett tydligt namn (t.ex., Rådgivningstider för nyanställda – torsdagar).

  2. Lägg till tidsintervall Erbjud 1–2 återkommande tidsluckor per vecka. Se till att tidsluckorna är korta (15–30 min).

  3. Inställd kapacitet

    • 1:1 felsökning → kapacitet 1–3

    • Kontorstid / demonstration → kapacitet 10–50 (använd ljudavstängning + chatt för frågor och svar)

  4. Samla in rätt information Obligatoriska fält: produktområde, fråga, kontodomän, brådskande, ärende-ID, skärmdumpar.

  5. Dela internt och externt Lägg till länkar i ditt hjälpcenter, i introduktionsmejl, i tips i appen och i kundtjänstmallar.

Exempel på dagordningar

Introduktionsmöte (30 min)

  • 0–5: Välkommen, målen för lektionen

  • 5–10: Snabb produktgenomgång med fokus på de första fördelarna

  • 10–25: Frågor under sändningen (prioritera gemensamma hinder)

  • 25–30: Nästa steg + resurser

Genomgång av nya funktioner (20 min)

  • 0–3: Vad har förändrats och varför?

  • 3–10: Genomgång i realtid

  • 10–17: Frågor och svar om vanliga fallgropar

  • 17–20: Uppmaning till handling + länk till dokument

Vad du behöver samla in inför sessionen

Nödvändiga uppgifter

Exempel

Användningsfall

”Inställningar för teamkalendern”, ”Faktureringsroller”, ”SSO med Azure”

Miljö

Webbläsare/operativsystem, arbetsytans ID, region

Mål

”Bjud in teamet och boka det första mötet”, ”Aktivera och testa SSO”

Föremål

Skärmdumpar, felmeddelanden, CSV-filer, Loom-videor

Med den här förberedelsen går det att förvandla en 30-minutersrätt till en 10-minutersrätt.

Tips om kapacitet och täckning

  • Erbjud tidsintervaller för förmiddag och eftermiddag som är förskjutna efter tidszoner

  • Växla mellan värdar (CS, support, projektledare) för att fördela arbetsbelastningen jämnt

  • Använd extra Sign-up Sheets om efterfrågan ökar kraftigt

Kommunikationsmallar

  • Bekräftelse (efter anmälan – sker automatiskt via Doodle)

  • Påminnelse (24 timmar före – automatiskt via Doodle)

  • Instruktioner (3 dagar före – anpassade) Dela ut förberedelsematerial till deltagarna (t.ex. dokument, behörighetsuppgifter eller checklistor som de behöver inför sessionen).

  • Tack (efter sessionen – personligt anpassat) Tacka deltagarna för deras tid, dela med dig av viktiga resurser eller anteckningar och uppmana dem att boka en ny tid om de har fler frågor.

Framgångsmått att följa upp

Metrisk

Mål / Åtgärd

Närvaroprocent

70–85 % närvaro

Vägen till framgång

Antal dagar från registrering till första viktiga åtgärd

Ämnen per session

Om det finns fler än tre återkommande, specialiserade eller temainriktade mottagningar

Upprepade frågor

Uppdatera dokumentationen eller lägg till tips direkt i produkten

CSAT efter sessionen

En snabbfråga:

”Var det här till hjälp?”

Felsökning av vanliga problem

  • Uteblivna: Skicka en påminnelse om 2 timmar + en länk för att boka om

  • Frågor och svar om överbelastning: Begränsa antalet frågor eller samla in frågorna i förväg

  • Förfrågningar som inte rör ämnet: Håll en ”parkeringslista” och omdirigera

  • Upprepade blockerare: Använd den som en introduktionsdemo eller en förberedande checklista

Exempel på Sign-up Sheets med olika teman

  • De första 10 dagarna med [Produkt] – veckovisa sessioner för nya användare

  • Kurs i administratörsinställningar – SSO, behörigheter, tilldelning

  • Livehjälp för dataimport – CSV-filer, integrationer, mappning

  • Funktionspresentation: [Ny funktion] – En miniserie på 3 veckor

Regler för att sessionerna ska flyta smidigt

  • Börja i tid, stäng lokalen när den är fullsatt

  • Sortera frågorna i chatten; gruppera dubbletter

  • Endast inspelade demos (inga personuppgifter)

  • Avsluta med tydliga nästa steg + en länk till en enda resurs

Gör det enkelt att upptäcka

  • Hjälpcenter: ”Behöver du hjälp direkt? Välj en tid

  • Välkomstmejl: Lägg till länkar i meddelandena för dag 1 och dag 3

  • Påminnelser i appen: Visa registreringslänken bredvid blockerade åtgärder

  • CS-makron: Lägg till registreringslänkar i vanliga frågor och svar

Varför Doodle passar för detta användningsfall

Doodles Sign-up Sheets ger dig en strukturerad hantering av möten med kapacitetsbegränsningar, tydliga tidsluckor och den information du behöver i förväg – så att kunderna får hjälp snabbare och ditt team kan behålla lugnet. Kombinera dem med Booking Pages för specifika behov av individuell introduktion (1:1).

Inget kreditkort krävs

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