Användning av Sign-up Sheets vid introduktion eller produkthjälp
Updated: 1 juli 2026
Om du någonsin har ansvarat för introduktion eller produktsupport för växande team vet du hur det går till: Slack fylls av medfrågor som ”Kan någon hoppa in på ett snabbt samtal?”, inkorgarna svämmar över och din kalender börjar likna ett förlorat Tetris-spel. En-till-en-samtal kan vara värdefulla, men de går inte att skala upp – och de leder ofta till frustration hos både kunder och supportteam.
Det är där Sign-up Sheets Kom in. Genom att omvandla ad hoc-förfrågningar till strukturerade, schemalagda sessioner, skapar du ett förutsägbart sätt att erbjuda hjälp, hålla kunderna nöjda och ge ditt team lite andrum.
Inget kreditkort krävs
Varför Sign-up Sheets fungerar vid introduktion och ger stöd
Individuell hjälp är toppen… tills det inte är det längre. När din användarbas växer förvandlas spontana samtal till långa trådar, missade meddelanden och överbelastade kalendrar. Sign-up Sheet ger dig:
Fördel
Förklaring
Struktur
Kunderna ser vilka tider som är lediga, väljer en och vet vad de kan förvänta sig
Hastighet
Inget fram-och-tillbaka-schemaläggande
Skala
Genomför återkommande sessioner (kontorstider, frågestunder, installationssamtal) utan kaos
Signaler
Efterfrågan på platser visar var användarna fastnar
När ska man använda dem?
Introduktion av nya kunder: Veckovisa ”Kom igång”-sessioner för nya konton
Lanseringar av nya funktioner: Korta informationssessioner om ”Vad har förändrats och hur man använder det”
Kvartalsvisa mottagningstider: Öppen frågestund för administratörer och avancerade användare
Ögonblick som kräver extra uppmärksamhet: Migreringar, övergångar i faktureringen, konfiguration av SSO
Gruppträning: Introduktion av nya kunder efter ett försäljningsevenemang eller en kampanj
Sessionstyper som fungerar
Format
Varaktighet
Beskrivning
Kortkurser
15–20 min
Ett ämne, en fokuserad demonstration, frågor i realtid
Fördjupningar
30–45 min
Komplexa konfigurationsprocesser (integrationer, behörigheter)
Öppna mottagningstider
30–60 minuter
Ställ gärna frågor – först till kvarn får först mala
Introduktion av en ny grupp
45 min
Registrera nya kunder från de senaste kampanjerna
Så här ställer du in detta i Doodle (5 steg)
Skapa en Sign-up Sheet Ge det ett tydligt namn (t.ex., Rådgivningstider för nyanställda – torsdagar).
Lägg till tidsintervall Erbjud 1–2 återkommande tidsluckor per vecka. Se till att tidsluckorna är korta (15–30 min).
Inställd kapacitet
1:1 felsökning → kapacitet 1–3
Kontorstid / demonstration → kapacitet 10–50 (använd ljudavstängning + chatt för frågor och svar)
Samla in rätt information Obligatoriska fält: produktområde, fråga, kontodomän, brådskande, ärende-ID, skärmdumpar.
Dela internt och externt Lägg till länkar i ditt hjälpcenter, i introduktionsmejl, i tips i appen och i kundtjänstmallar.
Exempel på dagordningar
Introduktionsmöte (30 min)
0–5: Välkommen, målen för lektionen
5–10: Snabb produktgenomgång med fokus på de första fördelarna
10–25: Frågor under sändningen (prioritera gemensamma hinder)
25–30: Nästa steg + resurser
Genomgång av nya funktioner (20 min)
0–3: Vad har förändrats och varför?
3–10: Genomgång i realtid
10–17: Frågor och svar om vanliga fallgropar
17–20: Uppmaning till handling + länk till dokument
Vad du behöver samla in inför sessionen
Nödvändiga uppgifter
Exempel
Användningsfall
”Inställningar för teamkalendern”, ”Faktureringsroller”, ”SSO med Azure”
Miljö
Webbläsare/operativsystem, arbetsytans ID, region
Mål
”Bjud in teamet och boka det första mötet”, ”Aktivera och testa SSO”
Föremål
Skärmdumpar, felmeddelanden, CSV-filer, Loom-videor
Med den här förberedelsen går det att förvandla en 30-minutersrätt till en 10-minutersrätt.
Tips om kapacitet och täckning
Erbjud tidsintervaller för förmiddag och eftermiddag som är förskjutna efter tidszoner
Växla mellan värdar (CS, support, projektledare) för att fördela arbetsbelastningen jämnt
Använd extra Sign-up Sheets om efterfrågan ökar kraftigt
Kommunikationsmallar
Bekräftelse (efter anmälan – sker automatiskt via Doodle)
Påminnelse (24 timmar före – automatiskt via Doodle)
Instruktioner (3 dagar före – anpassade) Dela ut förberedelsematerial till deltagarna (t.ex. dokument, behörighetsuppgifter eller checklistor som de behöver inför sessionen).
Tack (efter sessionen – personligt anpassat) Tacka deltagarna för deras tid, dela med dig av viktiga resurser eller anteckningar och uppmana dem att boka en ny tid om de har fler frågor.
Framgångsmått att följa upp
Metrisk
Mål / Åtgärd
Närvaroprocent
70–85 % närvaro
Vägen till framgång
Antal dagar från registrering till första viktiga åtgärd
Ämnen per session
Om det finns fler än tre återkommande, specialiserade eller temainriktade mottagningar
Upprepade frågor
Uppdatera dokumentationen eller lägg till tips direkt i produkten
CSAT efter sessionen
En snabbfråga:
”Var det här till hjälp?”
Felsökning av vanliga problem
Uteblivna: Skicka en påminnelse om 2 timmar + en länk för att boka om
Frågor och svar om överbelastning: Begränsa antalet frågor eller samla in frågorna i förväg
Förfrågningar som inte rör ämnet: Håll en ”parkeringslista” och omdirigera
Upprepade blockerare: Använd den som en introduktionsdemo eller en förberedande checklista
Exempel på Sign-up Sheets med olika teman
De första 10 dagarna med [Produkt] – veckovisa sessioner för nya användare
Kurs i administratörsinställningar – SSO, behörigheter, tilldelning
Livehjälp för dataimport – CSV-filer, integrationer, mappning
Funktionspresentation: [Ny funktion] – En miniserie på 3 veckor
Regler för att sessionerna ska flyta smidigt
Börja i tid, stäng lokalen när den är fullsatt
Sortera frågorna i chatten; gruppera dubbletter
Endast inspelade demos (inga personuppgifter)
Avsluta med tydliga nästa steg + en länk till en enda resurs
Gör det enkelt att upptäcka
Hjälpcenter: ”Behöver du hjälp direkt? Välj en tid”
Välkomstmejl: Lägg till länkar i meddelandena för dag 1 och dag 3
Påminnelser i appen: Visa registreringslänken bredvid blockerade åtgärder
CS-makron: Lägg till registreringslänkar i vanliga frågor och svar
Varför Doodle passar för detta användningsfall
Doodles Sign-up Sheets ger dig en strukturerad hantering av möten med kapacitetsbegränsningar, tydliga tidsluckor och den information du behöver i förväg – så att kunderna får hjälp snabbare och ditt team kan behålla lugnet. Kombinera dem med Booking Pages för specifika behov av individuell introduktion (1:1).
Inget kreditkort krävs