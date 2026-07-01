Användning av Sign-up Sheets vid introduktion eller produkthjälp

Om du någonsin har ansvarat för introduktion eller produktsupport för växande team vet du hur det går till: Slack fylls av medfrågor som ”Kan någon hoppa in på ett snabbt samtal?”, inkorgarna svämmar över och din kalender börjar likna ett förlorat Tetris-spel. En-till-en-samtal kan vara värdefulla, men de går inte att skala upp – och de leder ofta till frustration hos både kunder och supportteam.

Det är där Sign-up Sheets Kom in. Genom att omvandla ad hoc-förfrågningar till strukturerade, schemalagda sessioner, skapar du ett förutsägbart sätt att erbjuda hjälp, hålla kunderna nöjda och ge ditt team lite andrum.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Varför Sign-up Sheets fungerar vid introduktion och ger stöd

Individuell hjälp är toppen… tills det inte är det längre. När din användarbas växer förvandlas spontana samtal till långa trådar, missade meddelanden och överbelastade kalendrar. Sign-up Sheet ger dig:

Fördel Förklaring Struktur Kunderna ser vilka tider som är lediga, väljer en och vet vad de kan förvänta sig Hastighet Inget fram-och-tillbaka-schemaläggande Skala Genomför återkommande sessioner (kontorstider, frågestunder, installationssamtal) utan kaos Signaler Efterfrågan på platser visar var användarna fastnar

När ska man använda dem?

Introduktion av nya kunder: Veckovisa ”Kom igång”-sessioner för nya konton

Lanseringar av nya funktioner: Korta informationssessioner om ”Vad har förändrats och hur man använder det”

Kvartalsvisa mottagningstider: Öppen frågestund för administratörer och avancerade användare

Ögonblick som kräver extra uppmärksamhet: Migreringar, övergångar i faktureringen, konfiguration av SSO

Gruppträning: Introduktion av nya kunder efter ett försäljningsevenemang eller en kampanj

Sessionstyper som fungerar

Format Varaktighet Beskrivning Kortkurser 15–20 min Ett ämne, en fokuserad demonstration, frågor i realtid Fördjupningar 30–45 min Komplexa konfigurationsprocesser (integrationer, behörigheter) Öppna mottagningstider 30–60 minuter Ställ gärna frågor – först till kvarn får först mala Introduktion av en ny grupp 45 min Registrera nya kunder från de senaste kampanjerna

Så här ställer du in detta i Doodle (5 steg)

Skapa en Sign-up Sheet Ge det ett tydligt namn (t.ex., Rådgivningstider för nyanställda – torsdagar). Lägg till tidsintervall Erbjud 1–2 återkommande tidsluckor per vecka. Se till att tidsluckorna är korta (15–30 min). Inställd kapacitet 1:1 felsökning → kapacitet 1–3

Kontorstid / demonstration → kapacitet 10–50 (använd ljudavstängning + chatt för frågor och svar) Samla in rätt information Obligatoriska fält: produktområde, fråga, kontodomän, brådskande, ärende-ID, skärmdumpar. Dela internt och externt Lägg till länkar i ditt hjälpcenter, i introduktionsmejl, i tips i appen och i kundtjänstmallar.

Exempel på dagordningar

Introduktionsmöte (30 min)

0–5: Välkommen, målen för lektionen

5–10: Snabb produktgenomgång med fokus på de första fördelarna

10–25: Frågor under sändningen (prioritera gemensamma hinder)

25–30: Nästa steg + resurser

Genomgång av nya funktioner (20 min)

0–3: Vad har förändrats och varför?

3–10: Genomgång i realtid

10–17: Frågor och svar om vanliga fallgropar

17–20: Uppmaning till handling + länk till dokument

Vad du behöver samla in inför sessionen

Nödvändiga uppgifter Exempel Användningsfall ”Inställningar för teamkalendern”, ”Faktureringsroller”, ”SSO med Azure” Miljö Webbläsare/operativsystem, arbetsytans ID, region Mål ”Bjud in teamet och boka det första mötet”, ”Aktivera och testa SSO” Föremål Skärmdumpar, felmeddelanden, CSV-filer, Loom-videor

Med den här förberedelsen går det att förvandla en 30-minutersrätt till en 10-minutersrätt.

Tips om kapacitet och täckning

Erbjud tidsintervaller för förmiddag och eftermiddag som är förskjutna efter tidszoner

Växla mellan värdar (CS, support, projektledare) för att fördela arbetsbelastningen jämnt

Använd extra Sign-up Sheets om efterfrågan ökar kraftigt

Kommunikationsmallar

Bekräftelse (efter anmälan – sker automatiskt via Doodle)

Påminnelse (24 timmar före – automatiskt via Doodle)

Instruktioner (3 dagar före – anpassade) Dela ut förberedelsematerial till deltagarna (t.ex. dokument, behörighetsuppgifter eller checklistor som de behöver inför sessionen).

Tack (efter sessionen – personligt anpassat) Tacka deltagarna för deras tid, dela med dig av viktiga resurser eller anteckningar och uppmana dem att boka en ny tid om de har fler frågor.

Framgångsmått att följa upp

Metrisk Mål / Åtgärd Närvaroprocent 70–85 % närvaro Vägen till framgång Antal dagar från registrering till första viktiga åtgärd Ämnen per session Om det finns fler än tre återkommande, specialiserade eller temainriktade mottagningar Upprepade frågor Uppdatera dokumentationen eller lägg till tips direkt i produkten CSAT efter sessionen En snabbfråga: ”Var det här till hjälp?”

Felsökning av vanliga problem

Uteblivna: Skicka en påminnelse om 2 timmar + en länk för att boka om

Frågor och svar om överbelastning: Begränsa antalet frågor eller samla in frågorna i förväg

Förfrågningar som inte rör ämnet: Håll en ”parkeringslista” och omdirigera

Upprepade blockerare: Använd den som en introduktionsdemo eller en förberedande checklista

Exempel på Sign-up Sheets med olika teman

De första 10 dagarna med [Produkt] – veckovisa sessioner för nya användare

Kurs i administratörsinställningar – SSO, behörigheter, tilldelning

Livehjälp för dataimport – CSV-filer, integrationer, mappning

Funktionspresentation: [Ny funktion] – En miniserie på 3 veckor

Regler för att sessionerna ska flyta smidigt

Börja i tid, stäng lokalen när den är fullsatt

Sortera frågorna i chatten; gruppera dubbletter

Endast inspelade demos (inga personuppgifter)

Avsluta med tydliga nästa steg + en länk till en enda resurs

Gör det enkelt att upptäcka

Hjälpcenter: ”Behöver du hjälp direkt? Välj en tid”

Välkomstmejl: Lägg till länkar i meddelandena för dag 1 och dag 3

Påminnelser i appen: Visa registreringslänken bredvid blockerade åtgärder

CS-makron: Lägg till registreringslänkar i vanliga frågor och svar

Varför Doodle passar för detta användningsfall

Doodles Sign-up Sheets ger dig en strukturerad hantering av möten med kapacitetsbegränsningar, tydliga tidsluckor och den information du behöver i förväg – så att kunderna får hjälp snabbare och ditt team kan behålla lugnet. Kombinera dem med Booking Pages för specifika behov av individuell introduktion (1:1).