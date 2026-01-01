ऑनबोर्डिंग या उत्पाद सहायता के लिए साइन-अप शीट्स का उपयोग

अगर आपने कभी बढ़ती टीमों के लिए ऑनबोर्डिंग या उत्पाद सहायता का प्रबंधन किया है, तो आप इस प्रक्रिया से परिचित होंगे: Slack "क्या कोई जल्दी से कॉल पर जुड़ सकता है?" जैसे संदेशों से भर जाता है, इनबॉक्स ओवरफ्लो हो जाते हैं, और आपका कैलेंडर टेट्रिस के हारते हुए खेल जैसा दिखने लगता है। एक-से-एक कॉल मूल्यवान हो सकती हैं, लेकिन ये बड़े पैमाने पर काम नहीं करतीं — और अक्सर ग्राहकों और सपोर्ट टीमों दोनों को निराश कर देती हैं।

यहीं पर साइन-अप शीट्स आइए। अस्थायी अनुरोधों को बदलकर संरचित, निर्धारित सत्र, आप मदद पहुँचाने का एक पूर्वानुमेय तरीका बनाते हैं, ग्राहकों को खुश रखते हैं, और अपनी टीम को राहत का समय देते हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

साइन-अप शीट्स ऑनबोर्डिंग और सहायता के लिए क्यों काम करती हैं

एक-से-एक सहायता बेहतरीन होती है… जब तक कि यह बेहतरीन न रहे। जैसे-जैसे आपका उपयोगकर्ता आधार बढ़ता है, आकस्मिक कॉल लंबी थ्रेड्स, छूटे हुए संदेशों और व्यस्त कैलेंडर में बदल जाती हैं। एक साइन-अप शीट आपको देती है:

लाभ स्पष्टीकरण संरचना ग्राहक उपलब्ध स्लॉट देख सकते हैं, एक चुन सकते हैं, और जान सकते हैं कि क्या उम्मीद करनी है। गति आगे-पीछे की समय-निर्धारण नहीं माप बिना अव्यवस्था के दोहराए जाने योग्य सत्र (कार्यालय समय, प्रश्नोत्तर, सेटअप कॉल) चलाएँ संकेत स्लॉट मांग यह प्रकट करती है कि उपयोगकर्ता कहाँ अटके हुए हैं।

इनका उपयोग कब करें

नए ग्राहक ऑनबोर्डिंग: नए खातों के लिए साप्ताहिक "शुरुआत करें" सत्र

फीचर रोलआउट: संक्षिप्त "क्या बदला और इसका उपयोग कैसे करें" क्लिनिक

त्रैमासिक कार्यालय समय: प्रशासकों और पावर उपयोगकर्ताओं के लिए प्रश्नोत्तर सत्र खोलें

व्यक्तिगत संपर्क के क्षण: माइग्रेशन, बिलिंग संक्रमण, SSO सेटअप

समूह प्रशिक्षण: बिक्री कार्यक्रम या अभियान के बाद समूह को ऑनबोर्ड करना

कारगर सत्र प्रारूप

स्वरूप अवधि विवरण त्वरित क्लीनिक 15–20 मिनट एक विषय, केंद्रित डेमो, लाइव प्रश्न गहन विश्लेषण 30–45 मिनट जटिल सेटअप सत्र (एकीकरण, अनुमतियाँ) खुले कार्यालय समय 30–60 मिनट अपने प्रश्न लाएँ; पहले आओ, पहले पाओ। समूह ऑनबोर्डिंग पैंतालीस मिनट हाल की अभियानों से नए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करें

Doodle में इसे कैसे सेट करें (5 चरण)

साइन-अप शीट बनाएँ इसे स्पष्ट रूप से नाम दें (जैसे, ऑनबोर्डिंग कार्यालय समय – गुरुवार). समय स्लॉट जोड़ें साप्ताहिक 1–2 आवर्ती स्लॉट प्रदान करें। स्लॉट्स को छोटा (15–30 मिनट) रखें। क्षमता निर्धारित करें 1:1 समस्या निवारण → क्षमता 1–3

कार्यालय समय / डेमो → क्षमता 10–50 (म्यूट + चैट प्रश्नोत्तर का उपयोग करें) सही जानकारी इकट्ठा करें आवश्यक फ़ील्ड: उत्पाद क्षेत्र, प्रश्न, खाता डोमेन, तात्कालिकता, टिकट आईडी, स्क्रीनशॉट। आंतरिक और बाहरी रूप से साझा करें अपने सहायता केंद्र, ऑनबोर्डिंग ईमेल, इन-ऐप टिप्स और सीएस मैक्रोज़ में लिंक पिन करें।

नमूना कार्यसूचियाँ

ऑनबोर्डिंग कार्यालय समय (30 मिनट)

0–5: स्वागत, सत्र के लक्ष्य

5–10: पहले मूल्य पर केंद्रित त्वरित उत्पाद टूर

10–25: लाइव प्रश्न (साझा अवरोधों को प्राथमिकता दें)

25–30: अगले कदम + संसाधन

फीचर रोलआउट क्लिनिक (20 मिनट)

0–3: क्या बदला और क्यों

3–10: लाइव वॉकथ्रू

10–17: सामान्य जालों पर प्रश्नोत्तर

17–20: कार्रवाई के लिए आह्वान + दस्तावेज़ लिंक

सत्र से पहले क्या इकट्ठा करें

आवश्यक डेटा उदाहरण उपयोग मामला टीम कैलेंडर सेटअप, बिलिंग भूमिकाएँ, Azure के साथ SSO पर्यावरण ब्राउज़र/ओएस, कार्यक्षेत्र आईडी, क्षेत्र लक्ष्य टीम को आमंत्रित करें और पहली बैठक बुक करें, SSO सक्षम करें और परीक्षण करें पुरातात्विक अवशेष स्क्रीनशॉट, त्रुटि संदेश, सीएसवी, लूम वीडियो

यह तैयारी 30 मिनट की भाग-दौड़ को 10 मिनट के समाधान में बदल देती है।

क्षमता और कवरेज के सुझाव

समय क्षेत्रों के लिए सुबह और शाम के समय स्लॉट्स को क्रमबद्ध रूप से प्रदान करें।

कार्यभार संतुलित करने के लिए होस्ट्स (सीएस, सपोर्ट, पीएम) को घुमाएँ।

मांग बढ़ने पर अतिरिक्त साइन-अप शीट्स का उपयोग करें।

संचार टेम्पलेट्स

पुष्टि (साइन-अप के बाद – Doodle द्वारा स्वचालित)

स्मरण (24 घंटे पहले – Doodle द्वारा स्वचालित)

निर्देश (3 दिन पहले – व्यक्तिगत) प्रतिभागियों के साथ तैयारी सामग्री साझा करें (जैसे दस्तावेज़, प्रमाण-पत्र, या चेकलिस्ट जो उन्हें सत्र से पहले चाहिए)।

धन्यवाद (सत्र के बाद – व्यक्तिगत) प्रतिभागियों को उनके समय के लिए धन्यवाद दें, प्रमुख संसाधन या नोट्स साझा करें, और यदि और प्रश्न उठें तो उन्हें एक और स्लॉट बुक करने के लिए आमंत्रित करें।

ट्रैक करने के लिए सफलता के मापदंड

मेट्रिक लक्ष्य / क्रिया उपस्थिति दर 70–85% उपस्थिति दर सफलता का समय साइन-अप से पहली मुख्य क्रिया तक के दिन प्रति सत्र विषय यदि >3 आवर्ती, विभाजित या थीम क्लिनिक प्रश्न दोहराएँ दस्तावेज़ अपडेट करें या इन-प्रोडक्ट संकेत जोड़ें सीएसएटी सत्र के बाद एक-प्रश्न पल्स: क्या यह सहायक था?

सामान्य समस्याओं का निवारण

नहीं आए: 2 घंटे का रिमाइंडर भेजें + पुनर्निर्धारण लिंक

अतिभारित प्रश्नोत्तर: सीमा निर्धारित करें या पहले से प्रश्न इकट्ठा करें

विषय से हटकर अनुरोध: एक "पार्किंग लॉट" सूची बनाए रखें और पुनर्निर्देशित करें।

बार-बार ब्लॉक करने वाले: एक शुरुआती डेमो या पूर्व-चेकलिस्ट में बदलें

थीम-आधारित साइन-अप शीट्स के उदाहरण

[Product] के साथ पहले 10 दिन – साप्ताहिक नए उपयोगकर्ता सत्र

प्रशासन सेटअप क्लिनिक – एसएसओ, अनुमतियाँ, प्रोविज़निंग

डेटा आयात लाइव सहायता – सीएसवी, एकीकरण, मैपिंग

विशेष झलक: [नया फीचर] – 3-सप्ताह की सीमित श्रृंखला

सुचारू सत्रों के लिए घर के नियम

समय पर शुरू करें, क्षमता पूरी होने पर कक्ष बंद करें

चैट में ट्राइएज प्रश्न; समूह में डुप्लिकेट

केवल रिकॉर्ड डेमो (कोई व्यक्तिगत डेटा नहीं)

स्पष्ट अगले कदमों और एकल संसाधन लिंक के साथ समाप्त करें।

खोजना आसान बनाएं

सहायता केंद्र: लाइव सहायता चाहिए? एक स्लॉट चुनें

ऑनबोर्डिंग ईमेल: दिन 1 और दिन 3 के संदेशों में लिंक जोड़ें।

इन-ऐप नगेज़: ब्लॉक की गई क्रियाओं के पास साइन-अप लिंक दिखाएँ

सीएस मैक्रोज़: FAQs और उत्तरों में साइन-अप लिंक जोड़ें

Doodle इस उपयोग के मामले के लिए क्यों उपयुक्त है

Doodle के साइन-अप शीट्स आपको क्षमता सीमाओं, स्पष्ट समय स्लॉट्स और आवश्यक जानकारी के साथ संरचित सत्र प्रबंधन प्रदान करता है — ताकि ग्राहकों को तेजी से सहायता मिले और आपकी टीम मानसिक रूप से संतुलित रहे। इन्हें के साथ जोड़ें बुकिंग पेज समर्पित 1:1 ऑनबोर्डिंग आवश्यकताओं के लिए।