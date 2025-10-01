Opret en Doodle

Brug af tilmeldingsark til onboarding eller produkthjælp

Opdateret: 1. okt. 2025

    Hvis du nogensinde har stået for onboarding eller produktsupport for voksende teams, kender du det: Slack fyldes op med "Kan nogen tage et hurtigt opkald?", indbakkerne flyder over, og din kalender begynder at ligne et tabt spil Tetris. En-til-en-opkald kan være værdifulde, men de skalerer ikke - og de efterlader ofte både kunder og supportteams frustrerede.

    Det er her, Sign-up Sheets kommer ind i billedet. Ved at omdanne ad hoc-anmodninger til strukturerede, planlagte sessioner skaber du en forudsigelig måde at levere hjælp på, holder kunderne glade og giver dit team et pusterum.

    Hvorfor Sign-up Sheets fungerer til onboarding og hjælp

    En-til-en-hjælp er fantastisk ... indtil den ikke er det. Efterhånden som din brugerbase vokser, bliver ad hoc-opkald til lange tråde, ubesvarede beskeder og overfyldte kalendere. Et tilmeldingsark giver dig det:

    Fordel

    Forklaring

    Struktur

    Kunderne ser ledige tider, vælger en og ved, hvad de kan forvente

    Hastighed

    Ingen planlægning frem og tilbage

    Skala

    Kør gentagne sessioner (kontortid, spørgsmål og svar, opsætningsopkald) uden kaos

    Signaler

    Efterspørgslen efter slots afslører, hvor brugerne sidder fast

    Hvornår skal man bruge dem?

    • Onboarding af nye kunder: Ugentlige "Kom godt i gang"-sessioner for nye konti

    • Udrulning af funktioner: Korte "Hvad har ændret sig, og hvordan bruger man det"-klinikker

    • Kvartalsvis kontortid: Åben Q&A for administratorer og power users

    • Øjeblikke med meget berøring: Migrationer, faktureringsovergange, SSO-opsætning

    • Gruppetræning: Onboarding af kohorter efter en salgsbegivenhed eller -kampagne

    Sessionsformater, der virker

    Format

    Varighed

    Beskrivelse

    Hurtige klinikker

    15-20 minutter

    Et emne, fokuseret demo, live spørgsmål

    Dybe dyk

    30-45 minutter

    Komplekse opsætningssessioner (integrationer, tilladelser)

    Åben kontortid

    30-60 minutter

    Kom med dine spørgsmål; først til mølle

    Onboarding af kohorte

    45 minutter

    Onboarding af nye kunder fra de seneste kampagner

    Sådan sætter du det op i Doodle (5 trin)

    1. Opret et tilmeldingsark Giv det et tydeligt navn (f.eks. Onboarding Office Hours - Thursdays).

    2. Tilføj tidsintervaller Tilbyd 1-2 tilbagevendende vinduer hver uge. Hold tidsrummene korte (15-30 min).

    3. Angiv kapacitet

      • 1:1 fejlfinding → kapacitet 1-3

      • Kontortid/demo → kapacitet 10-50 (brug mute + chat Q&A)

    4. Indsaml de rigtige oplysninger Nødvendige felter: produktområde, spørgsmål, kontodomæne, hastegrad, billet-ID, skærmbilleder.

    5. Del internt og eksternt Fastgør i dit hjælpecenter, onboarding-mails, tips i appen og CS-makroer.

    Eksempler på dagsordener

    Onboarding-kontortid (30 min)

    • 0-5: Velkommen, mål for sessionen

    • 5-10: Hurtig produktrundvisning med fokus på den første værdi

    • 10-25: Direkte spørgsmål (prioriter fælles blokeringer)

    • 25-30: Næste skridt + ressourcer

    Klinik for udrulning af funktioner (20 min)

    • 0-3: Hvad blev ændret og hvorfor?

    • 3-10: Live gennemgang

    • 10-17: Spørgsmål og svar om almindelige faldgruber

    • 17-20: Opfordring til handling + link til dokumenter

    Hvad skal indsamles før sessionen

    Nødvendige data

    Eksempel på

    Brug af case

    "Opsætning af teamkalender", "Faktureringsroller", "SSO med Azure"

    Omgivelser

    Browser/OS, arbejdsområde-ID, region

    Mål

    "Inviter teamet og book det første møde", "Aktivér og test SSO"

    Artefakter

    Skærmbilleder, fejlmeddelelser, CSV'er, Loom-videoer

    Denne forberedelse forvandler en 30-minutters kamp til en 10-minutters løsning.

    Tips til kapacitet og dækning

    • Tilbyd forskudte AM/PM-tidspunkter for tidszoner

    • Roter værter (CS, support, PM'er) for at afbalancere arbejdsbyrden

    • Brug overfyldte tilmeldingsark, hvis efterspørgslen stiger

    Skabeloner til kommunikation

    • Bekræftelse (efter tilmelding - automatiseret af Doodle)

    • Påmindelse (24 timer før - automatiseret af Doodle)

    • Instruktioner (3 dage før - personlig)Del forberedelsesmateriale med deltagerne (f.eks. dokumenter, legitimationsoplysninger eller tjeklister, som de skal bruge før sessionen).

    • Tak (efter sessionen - personlig)Tak deltagerne for deres tid, del vigtige ressourcer eller noter, og inviter dem til at booke en ny tid, hvis der dukker flere spørgsmål op.

    Metrikker for succes, der skal spores

    Metrik

    Mål / handling

    Deltagelsesprocent

    70-85% af de fremmødte

    Tid til succes

    Dage fra tilmelding til første nøglehandling

    Emner pr. session

    Hvis >3 tilbagevendende, opdelte eller tematiske klinikker

    Gentag spørgsmål

    Opdater dokumenter eller tilføj hints i produktet

    CSAT efter sessionen

    Puls med ét spørgsmål:

    "Var dette nyttigt?"

    Fejlfinding af almindelige problemer

    • Manglende fremmøde: Send en påmindelse på 2 timer + link til ny planlægning

    • Overbelastet Q&A: Begræns kapaciteten eller indsaml spørgsmål på forhånd

    • Anmodninger uden for emnet: Lav en "parkeringsplads"-liste og omdiriger

    • Gentagne blokeringer: Gør det til en kickoff-demo eller pre-checkliste

    Eksempler på tematiserede tilmeldingsark

    • De første 10 dage med [Produkt] - ugentlige sessioner for nye brugere

    • Admin Setup Clinic - SSO, tilladelser, provisionering

    • Live-hjælp til dataimport - CSV'er, integrationer, kortlægning

    • Feature Spotlight: [Ny funktion] - 3-ugers begrænset serie

    Husregler for gnidningsløse sessioner

    • Start til tiden, luk rummet ved fuld kapacitet

    • Triage spørgsmål i chat; gruppér dubletter

    • Optag kun demoer (ingen personlige data)

    • Afslut med tydelige næste skridt og ét samlet link til ressourcer

    Gør det nemt at opdage

    • Hjælpecenter: "Brug for live-hjælp? Vælg et tidspunkt"

    • Onboarding e-mails: Tilføj links i dag 1 + dag 3 beskeder

    • Nudges i appen: Vis tilmeldingslinket i nærheden af blokerede handlinger

    • CS-makroer: Tilføj tilmeldingslinks i ofte stillede spørgsmål og svar

    Hvorfor Doodle passer til denne brugssag

    Doodles tilmeldingsark giver dig struktureret sessionsstyring med kapacitetsgrænser, klare tidsintervaller og de oplysninger, du har brug for på forhånd - så kunderne får hjælp hurtigere, og dit team forbliver fornuftigt. Kombiner dem med bookingsider til dedikerede 1:1 onboarding-behov.

