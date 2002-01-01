Guide pratiche
Utilizzare i fogli di registrazione per l'onboarding o la guida al prodotto
Se hai mai gestito l'onboarding o l'assistenza ai prodotti per team in crescita, conosci bene la situazione: Slack si riempie di "Qualcuno può fare una telefonata veloce?", le caselle di posta elettronica traboccano e il tuo calendario inizia a somigliare a una partita di Tetris persa. Le chiamate one-to-one possono essere preziose, ma non sono scalabili e spesso lasciano frustrati sia i clienti che i team di assistenza.
È qui che entrano in gioco i fogli di registrazione. Trasformando le richieste ad hoc in sessioni strutturate e programmate, crei un modo prevedibile di fornire assistenza, rendi i clienti felici e dai respiro al tuo team.
Perché i fogli di registrazione funzionano per l'onboarding e l'assistenza
L'aiuto individuale è fantastico... fino a quando non lo è più. Quando la tua base di utenti cresce, le chiamate ad hoc si trasformano in lunghe discussioni, messaggi mancati e calendari bruciati. Un foglio di iscrizione ti offre:
Vantaggi
Spiegazione
Struttura
I clienti vedono gli slot disponibili, ne scelgono uno e sanno cosa aspettarsi.
Velocità
Non c'è bisogno di programmare il lavoro
Scala
Esegui sessioni ripetibili (orari d'ufficio, domande e risposte, chiamate di impostazione) senza caos
Segnali
La domanda di slot rivela dove gli utenti si bloccano
Quando usarli
Onboarding di nuovi clienti: Sessioni settimanali di "Getting started" per i nuovi clienti
Lancio di funzionalità: Brevi cliniche "Cosa è cambiato e come usarlo".
Orari d'ufficio trimestrali: Domande e risposte aperte per amministratori e utenti esperti
Momenti ad alto contatto: Migrazioni, transizioni di fatturazione, configurazione di SSO
Formazione di gruppo: Onboarding di coorte dopo un evento o una campagna di vendita
Formati di sessione che funzionano
Formato
Durata
Descrizione
Cliniche veloci
15-20 min
Un argomento, una dimostrazione mirata, domande dal vivo
Immersioni profonde
30-45 min
Sessioni di configurazione complesse (integrazioni, permessi)
Orari d’ufficio aperti
30-60 min
Porta le tue domande; chi prima arriva, meglio alloggia
Inserimento di una coorte
45 min
Coinvolgi i nuovi clienti delle campagne recenti
Come organizzarlo in Doodle (5 passi)
Crea un foglio di iscrizione assegnandogli un nome chiaro (ad esempio, Orario d'ufficio per l'onboarding - giovedì).
Aggiungi fasce orarie Offri 1-2 finestre ricorrenti settimanali. Mantieni le fasce orarie brevi (15-30 minuti).
Imposta la capacità
Risoluzione dei problemi 1:1 → capacità 1-3
Orario d'ufficio / demo → capacità 10-50 (usa il mute + la chat Q&A)
Raccogli le informazioni giuste Campi obbligatori: area del prodotto, domanda, dominio dell'account, urgenza, ID del ticket, screenshot.
Condividi all'interno e all'esterno Fissa i link nel tuo centro assistenza, nelle e-mail di onboarding, nei suggerimenti in-app e nelle macro del CS.
Esempi di agende
Orario d'ufficio di onboarding (30 min)
0-5: Benvenuto, obiettivi della sessione
5-10: Rapido tour del prodotto incentrato sul primo valore
10-25: Domande dal vivo (priorità ai blocchi condivisi)
25-30: Prossimi passi e risorse
Clinica di lancio delle funzionalità (20 min)
0-3: Cosa è cambiato e perché
3-10: Demo dal vivo
10-17: Domande e risposte sulle insidie più comuni
17-20: Invito all'azione + link ai documenti
Cosa raccogliere prima della sessione
Dati necessari
Esempio
Caso d'uso
"Configurazione del calendario del team", "Ruoli di fatturazione", "SSO con Azure".
Ambiente
Browser/OS, ID dello spazio di lavoro, regione
Obiettivo
"Invitare il team e prenotare la prima riunione", "Attivare e testare SSO".
Artefatti
Screenshot, messaggi di errore, CSV, video Loom
Questa preparazione trasforma un problema di 30 minuti in una soluzione di 10 minuti.
Suggerimenti per la capacità e la copertura
Offri fasce orarie scaglionate tra mattina e sera in base ai fusi orari.
Ruota gli host (CS, Supporto, PM) per bilanciare il carico di lavoro.
Utilizza fogli di iscrizione in caso di picchi di richiesta.
Modelli di comunicazione
Conferma (dopo l'iscrizione - automatizzata da Doodle)
Promemoria (24 ore prima - automatizzato da Doodle)
Istruzioni (3 giorni prima - personalizzate)Condividi il materiale di preparazione con i partecipanti (ad esempio documenti, credenziali o liste di controllo di cui avranno bisogno prima della sessione).
Ringraziamento (dopo la sessione - personalizzato)Ringrazia i partecipanti per il loro tempo, condividi le risorse chiave o le note e invitali a prenotare un altro slot se dovessero avere altre domande.
Metriche di successo da monitorare
Metrica
Obiettivo / Azione
Tasso di partecipazione
70-85% di presenze
Tempo per il successo
Giorni dall'iscrizione alla prima azione chiave
Argomenti per sessione
Se >3 cliniche ricorrenti, divise o a tema
Ripeti le domande
Aggiornare i documenti o aggiungere suggerimenti nel prodotto
CSAT dopo la sessione
Impulso a una domanda:
"È stato utile?"
Risoluzione di problemi comuni
Mancata presentazione: Invia un promemoria di 2 ore + un link per la riprogrammazione
Sovraccarico di domande e risposte: Limita la capacità o raccogli le domande in anticipo
Richieste fuori tema: Tieni una lista di "parcheggio" e reindirizza le richieste
Bloccatori ripetuti: Organizza una demo iniziale o in una lista di controllo preliminare.
Esempi di fogli di iscrizione a tema
Primi 10 giorni con [Prodotto] - sessioni settimanali per nuovi utenti
Clinica di configurazione degli amministratori - SSO, autorizzazioni, provisioning
Importazioni di dati: aiuto dal vivo - CSV, integrazioni, mappatura
Feature Spotlight: [Nuova funzionalità] - serie limitata di 3 settimane
Regole generali per sessioni senza intoppi
Iniziare in orario, chiudere la sala al raggiungimento della capienza
Gestisci le domande in chat; raggruppa i duplicati
Registra solo le dimostrazioni (senza dati personali)
Termina con chiari passi successivi e un unico link alle risorse
Rendi facile la scoperta
Centro assistenza: "Hai bisogno di aiuto dal vivo? Scegli uno slot".
Email di onboarding: Aggiungi link nei messaggi del giorno 1 e del giorno 3
Nudge in-app: Mostra il link di iscrizione vicino alle azioni bloccate
Macro CS: Aggiungi link di iscrizione nelle FAQ e nelle risposte
Perché Doodle è adatto a questo caso d'uso
I fogli di iscrizione di Doodle ti permettono di gestire in modo strutturato le sessioni con limiti di capacità, fasce orarie chiare e le informazioni necessarie in anticipo, in modo che i clienti ricevano aiuto più velocemente e il tuo team rimanga sano di mente. Abbinali alle Pagine di prenotazione per le esigenze di onboarding 1:1.
