Utilizzare i fogli di registrazione per l'onboarding o la guida al prodotto

Tempo di lettura: 3 minuti

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aggiornato: 1 ott 2025

Indice dei contenuti

    Se hai mai gestito l'onboarding o l'assistenza ai prodotti per team in crescita, conosci bene la situazione: Slack si riempie di "Qualcuno può fare una telefonata veloce?", le caselle di posta elettronica traboccano e il tuo calendario inizia a somigliare a una partita di Tetris persa. Le chiamate one-to-one possono essere preziose, ma non sono scalabili e spesso lasciano frustrati sia i clienti che i team di assistenza.

    È qui che entrano in gioco i fogli di registrazione. Trasformando le richieste ad hoc in sessioni strutturate e programmate, crei un modo prevedibile di fornire assistenza, rendi i clienti felici e dai respiro al tuo team.

    Perché i fogli di registrazione funzionano per l'onboarding e l'assistenza

    L'aiuto individuale è fantastico... fino a quando non lo è più. Quando la tua base di utenti cresce, le chiamate ad hoc si trasformano in lunghe discussioni, messaggi mancati e calendari bruciati. Un foglio di iscrizione ti offre:

    Vantaggi

    Spiegazione

    Struttura

    I clienti vedono gli slot disponibili, ne scelgono uno e sanno cosa aspettarsi.

    Velocità

    Non c'è bisogno di programmare il lavoro

    Scala

    Esegui sessioni ripetibili (orari d'ufficio, domande e risposte, chiamate di impostazione) senza caos

    Segnali

    La domanda di slot rivela dove gli utenti si bloccano

    Quando usarli

    • Onboarding di nuovi clienti: Sessioni settimanali di "Getting started" per i nuovi clienti

    • Lancio di funzionalità: Brevi cliniche "Cosa è cambiato e come usarlo".

    • Orari d'ufficio trimestrali: Domande e risposte aperte per amministratori e utenti esperti

    • Momenti ad alto contatto: Migrazioni, transizioni di fatturazione, configurazione di SSO

    • Formazione di gruppo: Onboarding di coorte dopo un evento o una campagna di vendita

    Formati di sessione che funzionano

    Formato

    Durata

    Descrizione

    Cliniche veloci

    15-20 min

    Un argomento, una dimostrazione mirata, domande dal vivo

    Immersioni profonde

    30-45 min

    Sessioni di configurazione complesse (integrazioni, permessi)

    Orari d’ufficio aperti

    30-60 min

    Porta le tue domande; chi prima arriva, meglio alloggia

    Inserimento di una coorte

    45 min

    Coinvolgi i nuovi clienti delle campagne recenti

    Come organizzarlo in Doodle (5 passi)

    1. Crea un foglio di iscrizione assegnandogli un nome chiaro (ad esempio, Orario d'ufficio per l'onboarding - giovedì).

    2. Aggiungi fasce orarie Offri 1-2 finestre ricorrenti settimanali. Mantieni le fasce orarie brevi (15-30 minuti).

    3. Imposta la capacità

      • Risoluzione dei problemi 1:1 → capacità 1-3

      • Orario d'ufficio / demo → capacità 10-50 (usa il mute + la chat Q&A)

    4. Raccogli le informazioni giuste Campi obbligatori: area del prodotto, domanda, dominio dell'account, urgenza, ID del ticket, screenshot.

    5. Condividi all'interno e all'esterno Fissa i link nel tuo centro assistenza, nelle e-mail di onboarding, nei suggerimenti in-app e nelle macro del CS.

    Esempi di agende

    Orario d'ufficio di onboarding (30 min)

    • 0-5: Benvenuto, obiettivi della sessione

    • 5-10: Rapido tour del prodotto incentrato sul primo valore

    • 10-25: Domande dal vivo (priorità ai blocchi condivisi)

    • 25-30: Prossimi passi e risorse

    Clinica di lancio delle funzionalità (20 min)

    • 0-3: Cosa è cambiato e perché

    • 3-10: Demo dal vivo

    • 10-17: Domande e risposte sulle insidie più comuni

    • 17-20: Invito all'azione + link ai documenti

    Cosa raccogliere prima della sessione

    Dati necessari

    Esempio

    Caso d'uso

    "Configurazione del calendario del team", "Ruoli di fatturazione", "SSO con Azure".

    Ambiente

    Browser/OS, ID dello spazio di lavoro, regione

    Obiettivo

    "Invitare il team e prenotare la prima riunione", "Attivare e testare SSO".

    Artefatti

    Screenshot, messaggi di errore, CSV, video Loom

    Questa preparazione trasforma un problema di 30 minuti in una soluzione di 10 minuti.

    Suggerimenti per la capacità e la copertura

    • Offri fasce orarie scaglionate tra mattina e sera in base ai fusi orari.

    • Ruota gli host (CS, Supporto, PM) per bilanciare il carico di lavoro.

    • Utilizza fogli di iscrizione in caso di picchi di richiesta.

    Modelli di comunicazione

    • Conferma (dopo l'iscrizione - automatizzata da Doodle)

    • Promemoria (24 ore prima - automatizzato da Doodle)

    • Istruzioni (3 giorni prima - personalizzate)Condividi il materiale di preparazione con i partecipanti (ad esempio documenti, credenziali o liste di controllo di cui avranno bisogno prima della sessione).

    • Ringraziamento (dopo la sessione - personalizzato)Ringrazia i partecipanti per il loro tempo, condividi le risorse chiave o le note e invitali a prenotare un altro slot se dovessero avere altre domande.

    Metriche di successo da monitorare

    Metrica

    Obiettivo / Azione

    Tasso di partecipazione

    70-85% di presenze

    Tempo per il successo

    Giorni dall'iscrizione alla prima azione chiave

    Argomenti per sessione

    Se >3 cliniche ricorrenti, divise o a tema

    Ripeti le domande

    Aggiornare i documenti o aggiungere suggerimenti nel prodotto

    CSAT dopo la sessione

    Impulso a una domanda:

    "È stato utile?"

    Risoluzione di problemi comuni

    • Mancata presentazione: Invia un promemoria di 2 ore + un link per la riprogrammazione

    • Sovraccarico di domande e risposte: Limita la capacità o raccogli le domande in anticipo

    • Richieste fuori tema: Tieni una lista di "parcheggio" e reindirizza le richieste

    • Bloccatori ripetuti: Organizza una demo iniziale o in una lista di controllo preliminare.

    Esempi di fogli di iscrizione a tema

    • Primi 10 giorni con [Prodotto] - sessioni settimanali per nuovi utenti

    • Clinica di configurazione degli amministratori - SSO, autorizzazioni, provisioning

    • Importazioni di dati: aiuto dal vivo - CSV, integrazioni, mappatura

    • Feature Spotlight: [Nuova funzionalità] - serie limitata di 3 settimane

    Regole generali per sessioni senza intoppi

    • Iniziare in orario, chiudere la sala al raggiungimento della capienza

    • Gestisci le domande in chat; raggruppa i duplicati

    • Registra solo le dimostrazioni (senza dati personali)

    • Termina con chiari passi successivi e un unico link alle risorse

    Rendi facile la scoperta

    • Centro assistenza: "Hai bisogno di aiuto dal vivo? Scegli uno slot".

    • Email di onboarding: Aggiungi link nei messaggi del giorno 1 e del giorno 3

    • Nudge in-app: Mostra il link di iscrizione vicino alle azioni bloccate

    • Macro CS: Aggiungi link di iscrizione nelle FAQ e nelle risposte

    Perché Doodle è adatto a questo caso d'uso

    I fogli di iscrizione di Doodle ti permettono di gestire in modo strutturato le sessioni con limiti di capacità, fasce orarie chiare e le informazioni necessarie in anticipo, in modo che i clienti ricevano aiuto più velocemente e il tuo team rimanga sano di mente. Abbinali alle Pagine di prenotazione per le esigenze di onboarding 1:1.

