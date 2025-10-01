Doodle erstellen

Warum der Eventplaner für Onboarding und Produkthilfe funktioniert

Lesezeit: 3 Minuten

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aktualisiert: 1. Okt. 2025

    Wenn du jemals das Onboarding oder den Produktsupport für wachsende Teams geleitet hast, kennst du das: Slack füllt sich mit "Kann jemand kurz anrufen?", die Posteingänge quellen über und dein Kalender sieht aus wie eine verlorene Partie Tetris. Einzelgespräche können wertvoll sein, aber sie lassen sich nicht skalieren - und oft sind sowohl die Kunden als auch die Support-Teams frustriert.

    Hier kommt der Eventplaner ins Spiel. Indem du Ad-hoc-Anfragen in strukturierte, geplante Sitzungen umwandelst, schaffst du einen vorhersehbaren Weg, um Hilfe zu leisten, die Kunden zufrieden zu stellen und deinem Team Luft zum Atmen zu geben.

    Warum Anmeldebögen für Onboarding und Hilfe funktionieren

    Eins-zu-eins-Hilfe ist großartig... bis sie es nicht mehr ist. Wenn dein Kundenstamm wächst, werden Ad-hoc-Anrufe zu langen Threads, verpassten Nachrichten und überfüllten Kalendern. Ein Anmeldeformular hilft dir dabei:

    Nutzen

    Erläuterung

    Struktur

    Die Kunden sehen die verfügbaren Termine, wählen einen aus und wissen, was sie erwartet

    Schnelligkeit

    Kein Hin und Her bei der Terminplanung

    Skalierbarkeit

    Wiederholbare Sitzungen (Sprechstunden, Fragen und Antworten, Einrichtungsanrufe) ohne Chaos

    Signale

    Die Slot-Nachfrage zeigt, wo die Nutzer feststecken

    Wann du sie nutzen solltest

    • Einarbeitung neuer Kunden: Wöchentliche "Erste Schritte"-Sitzungen für neue Kunden

    • Einführung neuer Funktionen: Kurze "Was hat sich geändert und wie kann ich es nutzen"-Kurse

    • Vierteljährliche Sprechstunden: Offene Fragen und Antworten für Admins und Power-User

    • Berührungsintensive Momente: Migrationen, Umstellung der Rechnungsstellung, SSO-Einrichtung

    • Gruppenschulung: Onboarding einer Gruppe nach einer Verkaufsveranstaltung oder Kampagne

    Sitzungsformate, die funktionieren

    Format

    Dauer

    Beschreibung

    Quick Clinics

    15-20 min

    Ein Thema, konzentrierte Demo, Live-Fragen

    Vertiefung

    30-45 min

    Komplexe Einrichtungssitzungen (Integrationen, Berechtigungen)

    Offene Sprechstunde

    30-60 min

    Bring deine Fragen mit; wer zuerst kommt, mahlt zuerst

    Onboarding für Kohorten

    45 Minuten

    Neue Kunden aus den letzten Kampagnen einbinden

    Wie du das in Doodle einrichtest (5 Schritte)

    1. Erstelle ein Anmeldeformular Gib ihm einen eindeutigen Namen (z.B. Onboarding Office Hours - Thursdays).

    2. Füge Zeitfenster hinzu Biete 1-2 wiederkehrende Zeitfenster pro Woche an. Halte die Zeitfenster kurz (15-30 Minuten).

    3. Lege die Kapazität fest

      • 1:1 Fehlersuche → Kapazität 1-3

      • Bürozeiten / Demo → Kapazität 10-50 (benutze Stummschaltung + Chat Q&A)

    4. Sammle die richtigen Informationen Erforderliche Felder: Produktbereich, Frage, Kontodomäne, Dringlichkeit, Ticket-ID, Screenshots.

    5. Teile intern und extern Links in deinem Help Center anheften, in Onboarding-E-Mails, In-App-Tipps und CS-Makros.

    Beispiel-Agenden

    Onboarding-Sprechstunde (30 min)

    • 0-5: Begrüßung, Ziele der Sitzung

    • 5-10: Kurze Produkttour mit Schwerpunkt auf dem ersten Nutzen

    • 10-25: Live-Fragen (gemeinsame Blocker priorisieren)

    • 25-30: Nächste Schritte und Ressourcen

    Klinik zur Funktionseinführung (20 min)

    • 0-3: Was hat sich geändert und warum?

    • 3-10: Live-Walkthrough

    • 10-17: Fragen und Antworten zu häufigen Fallstricken

    • 17-20: Aufruf zum Handeln + Link zu den Dokumenten

    Was du vor der Sitzung sammeln solltest

    Benötigte Daten

    Beispiel

    Anwendungsfall

    "Einrichtung eines Teamkalenders", "Abrechnungsrollen", "SSO mit Azure"

    Umgebung

    Browser/OS, Arbeitsbereich-ID, Region

    Ziel

    "Team einladen und erstes Treffen buchen", "SSO aktivieren und testen".

    Artefakte

    Screenshots, Fehlermeldungen, CSVs, Loom-Videos

    Diese Vorbereitung macht aus einem 30-minütigen Gedrängel eine 10-minütige Lösung.

    Tipps zur Kapazität und Abdeckung

    • Biete gestaffelte AM/PM-Zeitfenster für verschiedene Zeitzonen an

    • Wechsle die Moderatoren (CS, Support, PMs), um die Arbeitsbelastung auszugleichen

    • Verwende Anmeldeformulare für den Überlauf, wenn die Nachfrage hoch ist.

    Kommunikationsvorlagen

    • Bestätigung (nach der Anmeldung - automatisch durch Doodle)

    • Erinnerung (24h vorher - automatisiert durch Doodle)

    • Anweisungen (3 Tage vorher - personalisiert) Teilt den Teilnehmern Vorbereitungsmaterial mit (z. B. Dokumente, Zeugnisse oder Checklisten, die sie vor der Veranstaltung benötigen).

    • Danke (nach der Sitzung - personalisiert) Bedanke dich bei den Teilnehmer/innen für ihre Zeit, teile ihnen wichtige Ressourcen oder Notizen mit und lade sie ein, einen weiteren Termin zu buchen, falls weitere Fragen auftauchen.

    Zu verfolgende Erfolgskennzahlen

    Kennzahl

    Ziel / Aktion

    Anwesenheitsrate

    70-85% Anwesenheitsquote

    Zeit bis zum Erfolg

    Tage von der Anmeldung bis zur ersten Schlüsselaktion

    Themen pro Sitzung

    Wenn >3 wiederkehrende, geteilte oder Themen-Kliniken

    Fragen wiederholen

    Dokumente aktualisieren oder produktinterne Hinweise hinzufügen

    CSAT nach der Sitzung

    Ein-Fragen-Puls:

    "War das hilfreich?"

    Fehlersuche bei häufigen Problemen

    • Nichterscheinen: Sende eine 2-Stunden-Erinnerung und einen Link zur Terminverschiebung

    • Überlastete Q&A: Begrenze die Kapazität oder sammle Fragen im Voraus

    • Off-Topic-Anfragen: Führe eine "Parkplatz"-Liste und leite sie weiter

    • Wiederholte Blockierer: Verwandle sie in eine Kickoff-Demo oder eine Pre-Checkliste

    Beispiele für themenbezogene Anmeldebögen

    • Erste 10 Tage mit [Produkt] - wöchentliche Sitzungen für neue Benutzer

    • Admin Setup Clinic - SSO, Berechtigungen, Provisionierung

    • Live-Hilfe zu Datenimporten - CSVs, Integrationen, Mapping

    • Feature Spotlight: [Neues Feature] - 3-wöchige begrenzte Serie

    Hausregeln für reibungslose Sitzungen

    • Pünktlich beginnen, Raum bei Auslastung schließen

    • Triage von Fragen im Chat; Duplikate gruppieren

    • Nur Demos aufzeichnen (keine persönlichen Daten)

    • Ende mit klaren nächsten Schritten und einem Link zu einer Ressource

    Mach es einfach zu entdecken

    • Hilfe-Center: "Du brauchst Live-Hilfe? Wähle einen Termin"

    • Onboarding-E-Mails: Füge Links in die Nachrichten von Tag 1 und Tag 3 ein

    • In-App-Hinweise: Zeige den Anmeldelink in der Nähe blockierter Aktionen

    • CS-Makros: Anmeldelinks in FAQs und Antworten einfügen

    Warum Doodle für diesen Anwendungsfall geeignet ist

    Die Doodle-Anmeldebögen ermöglichen dir ein strukturiertes Sitzungsmanagement mit Kapazitätsbegrenzungen, klaren Zeitfenstern und allen Informationen, die du im Voraus brauchst. So bekommen deine Kunden schneller Hilfe und dein Team bleibt gesund. Kombiniere sie mit den Buchungsseiten für 1:1 Onboarding-Bedürfnisse.

