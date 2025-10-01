Utiliser les feuilles d'inscription pour l'onboarding ou l'aide sur les produits

Créer un Doodle

    Si vous avez déjà géré l'intégration ou l'assistance produit pour des équipes en pleine croissance, vous connaissez la chanson : Slack se remplit de "Quelqu'un peut-il passer un appel rapide ?", les boîtes de réception débordent et votre calendrier commence à ressembler à une partie de Tétris perdue d'avance. Les appels en tête-à-tête peuvent être précieux, mais ils ne sont pas évolutifs - et ils laissent souvent les clients et les équipes d'assistance frustrés.

    C'est là que les feuilles d'inscription entrent en jeu. En transformant les demandes ad hoc en sessions structurées et planifiées, vous créez un moyen prévisible de fournir de l'aide, de satisfaire les clients et de donner à votre équipe une marge de manœuvre.

    Pourquoi les feuilles d’inscriptionsont-elles utiles pour l'intégration et l'aide ?

    L'aide individuelle est géniale... jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Au fur et à mesure que votre base d'utilisateurs grandit, les appels ad hoc se transforment en longs fils de discussion, en messages manqués et en calendriers brûlés. Une feuille d'inscription vous permet.. :

    Avantage

    Explication

    Structure

    Les clients voient les créneaux disponibles, en choisissent un et savent à quoi s'attendre.

    Rapidité

    Pas d'allers-retours dans la programmation

    Échelle

    Organisez des sessions reproductibles (heures de bureau, questions-réponses, appels de configuration) sans chaos.

    Signaux

    La demande de créneaux révèle où les utilisateurs sont bloqués

    Quand les utiliser ?

    • Accueil des nouveaux clients : Séances hebdomadaires de "prise en main" pour les nouveaux comptes

    • Déploiement de nouvelles fonctionnalités : Brèves cliniques "Ce qui a changé et comment l'utiliser".

    • Heures de bureau trimestrielles : Questions et réponses ouvertes pour les administrateurs et les utilisateurs chevronnés

    • Moments privilégiés : Migrations, transitions de facturation, configuration SSO

    • Formation de groupe : Embarquement de cohortes après un événement ou une campagne de vente

    Formats de sessions qui fonctionnent

    Format

    Durée de la session

    Description de la session

    Cliniques rapides

    15-20 minutes

    Un sujet, une démonstration ciblée, des questions en direct

    Approfondissements

    30-45 min

    Sessions de configuration complexes (intégrations, permissions)

    Heures de bureau ouvertes

    30-60 min

    Apportez vos questions ; premier arrivé, premier servi

    Embarquement de la cohorte

    45 minutes

    Intégrez de nouveaux clients issus de campagnes récentes

    Comment mettre cela en place dans Doodle (5 étapes)

    1. Créez une feuille d'inscription Donnez-lui un nom clair (par exemple, Heures de bureau pour l'intégration - jeudi).

    2. Ajoutez des plages horaires Proposez 1 à 2 fenêtres récurrentes chaque semaine. Veillez à ce que les créneaux soient courts (15-30 minutes).

    3. Définissez la capacité

      • Dépannage 1:1 → capacité 1-3

      • Heures de bureau / démo → capacité 10-50 (utilisez le mute + chat Q&A)

    4. Collectez les bonnes informations Champs obligatoires : domaine du produit, question, domaine du compte, urgence, ID du ticket, captures d'écran.

    5. Partagez en interne et en externe Épinglez les liens dans votre centre d'aide, emails d'onboarding, conseils in-app, et macros CS.

    Exemples d'agendas

    Heures de bureau pour l'intégration (30 min)

    • 0-5 : Bienvenue, objectifs de la session

    • 5-10 : Visite rapide du produit axée sur la première valeur

    • 10-25 : Questions en direct (prioriser les blocages partagés)

    • 25-30 : Prochaines étapes + ressources

    Clinique de déploiement des fonctionnalités (20 min)

    • 0-3 : Ce qui a changé et pourquoi

    • 3-10 : Présentation en direct

    • 10-17 : Questions et réponses sur les écueils les plus courants

    • 17-20 : Appel à l'action + lien vers les documents

    Ce qu'il faut collecter avant la session

    Données nécessaires

    Exemple de cas d'utilisation

    Cas d'utilisation

    "Configuration du calendrier de l'équipe", "Rôles de facturation", "SSO avec Azure".

    Environnement

    Navigateur/OS, ID de l'espace de travail, région

    Objectif

    "Inviter l'équipe et organiser la première réunion", "Activer et tester le SSO".

    Artéfacts

    Captures d'écran, messages d'erreur, CSV, vidéos Loom

    Cette préparation permet de transformer un problème de 30 minutes en une solution de 10 minutes.

    Conseils en matière de capacité et de couverture

    • Proposez des plages horaires décalées AM/PM en fonction des fuseaux horaires.

    • Faites tourner les hôtes (CS, Support, PM) pour équilibrer la charge de travail.

    • Utilisez des feuilles d'inscription en cas d'augmentation de la demande.

    Modèles de communication

    • Confirmation (après l'inscription - automatisée par Doodle)

    • Rappel (24h avant - automatisé par Doodle)

    • Instructions (3 jours avant - personnalisées)Partagez le matériel de préparation avec les participants (par exemple, les documents, les références ou les listes de contrôle dont ils auront besoin avant la session).

    • Remerciement (après la session - personnalisé)Remerciez les participants pour le temps qu'ils ont consacré à la session, partagez avec eux des ressources ou des notes importantes et invitez-les à réserver un autre créneau si d'autres questions se posent.

    Indicateurs de réussite à suivre

    Indicateur

    Objectif / Action

    Taux de participation

    70-85% de taux de participation

    Délai de réussite

    Jours entre l'inscription et la première action clé

    Sujets par session

    Si plus de 3 sujets récurrents, scindez ou thématisez les cliniques, divisées ou thématiques

    Répétez les questions

    Mettez à jour la documentation ou ajoutez des conseils dans le produit

    CSAT après la session

    Une seule question : “Est-ce que c’était utile ?”

    Résolution des problèmes courants

    • Absences : Envoyez un rappel de 2h + un lien de reprogrammation

    • Questions et réponses surchargées : limitez la capacité ou rassemblez les questions à l'avance.

    • Demandes hors sujet : Tenez une liste de "parking" et redirigez les demandes.

    • Blocages répétés : Transformez-les en démo de lancement ou en liste de contrôle préalable.

    Exemples de feuilles d'inscription thématiques

    • Les 10 premiers jours avec [Produit] - sessions hebdomadaires pour les nouveaux utilisateurs

    • Admin Setup Clinic - SSO, permissions, provisioning

    • Aide en direct sur les importations de données - CSV, intégrations, cartographie

    • Feature Spotlight : [New Feature] - série limitée de 3 semaines

    Règles de base pour des sessions sans heurts

    • Commencez à l'heure, fermez la salle lorsqu'elle est pleine

    • Triage des questions dans le chat ; regroupement des doublons

    • Enregistrez uniquement les démonstrations (pas de données personnelles)

    • Terminez par des étapes claires et un lien vers une ressource unique

    Facilitez la découverte

    • Centre d'aide : "Besoin d'une aide en direct ? Choisissez un créneau".

    • Courriels d'accueil : Ajoutez des liens dans les messages du jour 1 et du jour 3

    • Incitations dans l'application : Affichez le lien d'inscription à proximité des actions bloquées

    • Macros CS : Ajouter des liens d'inscription dans les FAQ et les réponses

    Pourquoi Doodle correspond à ce cas d'utilisation

    Les feuilles d'inscription de Doodle vous offrent une gestion structurée des sessions avec des limites de capacité, des créneaux horaires clairs et les informations dont vous avez besoin à l'avance - pour que les clients obtiennent de l'aide plus rapidement et que votre équipe reste saine d'esprit. Associez-les aux pages de réservation pour les besoins d'accueil 1:1.

