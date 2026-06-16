Een studentenraad is een vast orgaan van gekozen of benoemde studentenvertegenwoordigers die regelmatig met het hogere academische management bijeenkomen om de zorgen van studenten aan de orde te stellen, het beleid van de instelling vorm te geven en feedback te geven op initiatieven op de campus. Voor decanen van studentenzaken is het bijeenroepen van deze groep een terugkerende taak, geen eenmalig gebeuren. De Groepspolls van Doodle ondersteunen tot wel 1.000 deelnemers en bieden de mogelijkheid om evenementen automatisch te laten terugkeren. Dit betekent dat de planning die een decaan in september opzet, in januari nog steeds kan draaien zonder dat er ook maar één nieuwe e-mailthread nodig is.

🎯 Waarom planning per semester voor decanen niet werkt

Elk jaar in augustus en januari belandt hetzelfde probleem op het bureau van de decaan van studentenzaken: de studentenraad is vernieuwd. Een derde van de studentenvertegenwoordigers is nieuw. De terugkerende leden hebben totaal andere lesroosters dan vorig semester. De agenda van de decaan zelf is weer vol met conferenties, accreditatiebezoeken en verplichtingen voor de faculteitsraad.

De gebruikelijke oplossing is weer een nieuwe ronde e-mails: een lange CC-lijst, een Doodle-link die verloopt, een herinneringje voor de vier studenten die nooit hebben gereageerd, en een laatste bevestiging die nog steeds botst met de practicumuren van twee mensen. Tegen de tijd dat er eindelijk een tijdstip is vastgelegd, is er al een week voorbij en is de urgentie die aanleiding gaf tot de vergadering alweer verdwenen.

Het structurele probleem is dat de lesroosters volgens een vaste academische kalender worden aangepast, maar het planningsproces niet. Elk semester begint de decaan van studentenzaken in feite weer helemaal vanaf nul. Er is geen overzicht van de roosters van het vorige semester, de tijdvakken die eerder goed werkten worden niet overgenomen, en er is geen mechanisme om de stemming automatisch weer te openen als het nieuwe semester begint. De studentenraad van de universiteit verdient een duurzamer proces.

🛠 Hoe automatisch terugkerende Groepspolls het probleem van het resetten van de looptijd oplossen

Het product ‘Groepspoll’ van Doodle biedt de mogelijkheid om evenementen automatisch te herhalen, wat de perfecte oplossing is voor het gedoe met het resetten van evenementen aan het begin van elk semester, waar een decaan studentenzaken mee te maken heeft. Zo werkt het in de praktijk.

Aan het begin van het academisch jaar maakt de decaan één Groepspoll aan voor de studentenraad van de universiteit, voegt alle 15 studentenvertegenwoordigers toe aan de deelnemerslijst en stelt hij de poll zo in dat deze aan het begin van elk semester automatisch terugkomt. Zodra het nieuwe semester begint, gaat de poll automatisch weer open met dezelfde deelnemerslijst. Studenten krijgen een herinneringsmail om te stemmen op de nieuwe tijdstippen voor kandidaten. De decaan hoeft niets helemaal opnieuw op te zetten.

De kalenderintegratielaag zorgt ervoor dat de suggesties voor tijdvakken kloppen. De Groepspolls van Doodle zijn gekoppeld aan Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar. Voordat de decaan mogelijke tijdvakken voorstelt, scant de ‘tijd zoeken’-functie de gekoppelde agenda’s van de hele groep en geeft het de tijdvakken weer waarin de meeste deelnemers beschikbaar zijn. Voor een studentenadviesraad aan een universiteit, waar de roosters van studenten elke 16 weken veranderen, is dit het verschil tussen gissen en zeker weten.

Zodra een tijdstip is bevestigd, kun je aan de vergadering deelnemen via Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams, afhankelijk van wat het IT-beleid van je instelling voorschrijft. Er worden automatisch herinneringsmails verstuurd, zodat studentenvertegenwoordigers de vergadering niet missen omdat die tijdens de week waarin je vakken kunt toevoegen of schrappen even uit hun aandacht is verdwenen.

De groepspolls van Doodle bieden ook live RSVP- en quorum-tracking, wat belangrijk is voor een decaan studentenzaken die moet controleren of er genoeg stemgerechtigde leden aanwezig zijn voordat de vergadering officieel wordt geopend. Als de studentenraad van de universiteit een quorum van negen van de vijftien leden nodig heeft om officiële zaken te behandelen, kan de decaan in één oogopslag zien of aan die drempel is voldaan voordat hij een definitieve bevestiging verstuurt.

⚙️ Praktische informatie voor decanen die een studentenadviesraad leiden

Als je de terugkerende enquête aan het begin van het jaar goed instelt, bespaart dat je later de meeste tijd. Een paar praktische tips voor decanen van studentenzaken die een studentenadviesraad aan een universiteit leiden:

Personeelsbeheer. De automatisch terugkerende peiling neemt elke periode dezelfde deelnemerslijst over. Als studentenvertegenwoordigers aan het einde van het academisch jaar uit het bestuur stappen, werkt de decaan de lijst één keer bij. Vervangingen halverwege het jaar kunnen aan de bestaande peiling worden toegevoegd zonder dat deze opnieuw hoeft te worden opgesteld.

Omgaan met tijdzones. De automatische tijdzonedetectie van Doodle is handig als er internationale studenten in de studentenraad zitten of als de decaan tijdens een reis vanaf een andere campuslocatie meedoet. Elke deelnemer ziet de voorgestelde tijden in zijn of haar eigen lokale tijdzone, waardoor een veelvoorkomende oorzaak van planningsfouten wordt weggenomen.

Buffertijden. Decanen voor studentenzaken hebben meestal de hele dag door vergaderingen achter elkaar. De bufferfunctie van Doodle zorgt ervoor dat er automatisch wat extra tijd wordt ingebouwd voor en na de vergadering van de studentenraad, zodat de decaan niet midden in een zin vanuit een andere kamer binnenkomt.

Beschrijvingen van de bijeenkomsten. Met een Premium-account kan de decaan door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen gebruiken om een duidelijke agendavraag op te stellen die samen met de uitnodiging voor de stemming wordt verstuurd, zodat de studentenvertegenwoordigers al weten wat ze kunnen verwachten nog voordat ze over een tijdstip stemmen.

Branding. Met een Premium-account kun je ook het logo en de huiskleur van de instelling aan de enquête toevoegen. Hierdoor krijgt de uitnodiging voor de studentenraad van de universiteit een officiëlere uitstraling, die goed aansluit bij andere berichten van het bureau van de decaan voor studentenzaken.

Kant-en-klare sjablonen voor Groepspolls voor de studentenraad van de universiteit

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel, beschrijving en duur zijn allemaal al ingevuld via de link — je hoeft alleen maar te klikken en je enquête is klaar.

Fall term kickoff meeting Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Fall kickoff: Review charter, confirm committees, prioritize student concerns. Vote for.

Mid-semester policy feedback session Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Vote for a 90-min slot to discuss draft housing & conduct policies this week.

Spring term planning and goal-setting Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Let's align spring priorities and set our meeting schedule; please select your.

Student wellbeing check-in Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Brief the Dean on student wellbeing concerns and vote for a mid-week time.

End-of-year board debrief and transition Pre-filled Group Poll, 30 min Start this poll Vote for a 30-min debrief & transition session for the Student Advisory Board.

✅ Wat Doodle te bieden heeft voor de studentenraad van de universiteit

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Automatisch terugkerende groepspoll (termijn opnieuw instellen) 🟩 Gaat elk semester weer van start met dezelfde groep Agendasynchronisatie (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) 🟩 De tijd wordt steeds krapper voordat de studenten gaan stemmen Groepspoll voor maximaal 1.000 deelnemers 🟩 Dit is inclusief volpension en waarnemers Live RSVP en quorum-bijhouden 🟩 Dean kan controleren of er genoeg mensen zijn voordat hij het bevestigt Videoconferenties (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alle vier de platforms worden ondersteund Huisstijl van de instelling (logo, hoofdkleur) ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium Beschrijvingen van AI-vergaderingen ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium Groepspolls in samenwerking met anderen 🔜 Op de routekaart Herinneringen via sms of pushmeldingen ❌ Alleen herinneringen via e-mail

❓ Veelgestelde vragen

V: Kan dezelfde lijst voor de Groepspoll gewoon doorlopen als er halverwege het jaar nieuwe studentenvertegenwoordigers bij het bestuur komen? A: Ja. De decaan studentenzaken kan op elk moment deelnemers toevoegen aan of verwijderen uit een bestaande Groepspoll. De automatische herhalingsfunctie vergrendelt de deelnemerslijst niet; de Groepspoll wordt gewoon opnieuw geopend met degenen die op dat moment op de lijst staan. Daardoor hoef je de Groepspoll voor de studentenraad niet helemaal opnieuw op te zetten als er halverwege het jaar wijzigingen in de raad plaatsvinden.

V: Wat gebeurt er als een studentenvertegenwoordiger geen agenda aan Doodle heeft gekoppeld? A: De functie ‘tijd zoeken’ werkt op basis van de gekoppelde agenda’s. Bij studenten die Google Calendar, Microsoft Outlook of Apple Calendar hebben gekoppeld, wordt hun beschikbaarheid meegenomen in de voorgestelde tijdvakken. Studenten zonder gekoppelde agenda kunnen nog steeds handmatig stemmen op de voorgestelde tijden, dus de enquête van de studentenraad blijft voor de hele groep beschikbaar, ongeacht de individuele agenda-instellingen.

V: Hebben studentenvertegenwoordigers een betaald Doodle-account nodig om mee te stemmen in een Groepspoll? A: Studentenvertegenwoordigers hebben een Doodle-account nodig om mee te kunnen doen, maar ze hebben geen betaald abonnement nodig. De decaan van studentenzaken beheert het account waarmee de enquête van de studentenraad van de universiteit wordt aangemaakt en beheerd; studentenvertegenwoordigers kunnen stemmen via hun eigen gratis accounts.

V: Kan de vergadering van de studentenraad van de universiteit virtueel plaatsvinden via verschillende platforms? A: Ja. Zodra de decaan studentenzaken een tijdstip heeft bevestigd, kan de uitnodiging voor de vergadering een link bevatten voor Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams. Doodle werkt samen met alle vier de platforms, dus de decaan kan de videoconferentietool kiezen die volgens het IT-beleid van de instelling vereist is voor de vergadering van de studentenraad van de universiteit.

👉 Klaar om je studentenraad te stroomlijnen?

De bovenstaande sjablonen bieden een decaan studentenzaken een kant-en-klaar uitgangspunt voor elke terugkerende sessie, van de start in het najaar tot de overgang aan het einde van het jaar. Stel de automatisch terugkerende Groepspoll één keer in, koppel je agenda en laat Find Time elk semester het zware werk doen. Probeer het vandaag nog gratis uit.