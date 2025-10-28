Als fitnesstrainer draait alles om je agenda. Tussen vroege sessies met klanten, lessen tijdens de lunchpauze en afspraken ’s avonds kan één gemiste sms al inkomstenverlies betekenen. Handmatig afspraken inplannen kost tijd, leidt tot dubbele boekingen en vraagt om last-minute afzeggingen. De juiste Boekingspagina lost dat op.

In deze handleiding leer je hoe je een Boekingspagina kunt opzetten die bij jouw manier van werken past. We bespreken wat je erin moet zetten, hoe je je diensten het beste kunt presenteren en welke instellingen je tijd beschermen. Je ziet ook concrete voorbeelden en manieren waarop Doodle je helpt om betaald te krijgen, no-shows te voorkomen en je agenda te vullen met de juiste klanten.

De uitdaging waar professionele fitnesstrainers voor staan

Je schema verandert elke dag. Sommige klanten trainen in persoon. Anderen geven de voorkeur aan online sessies. Je moet reistijd, opwarmen en opruimen, en voortdurende wijzigingen in je planning met elkaar zien te combineren.

Veelvoorkomende knelpunten zijn onder andere:

Steeds maar heen en weer berichten sturen, alleen maar om een tijdstip af te spreken

Niet opkomen dagen en late annuleringen zonder dat er een aanbetaling is gedaan

Dubbele boekingen tussen agenda’s of locaties

Verwarring over soorten sessies, prijzen of locaties

Problemen met tijdzones bij online coaching

Klaslijsten die op het laatste moment veranderen

Elke minuut die je kwijt bent aan het regelen van een tijdvak, is een minuut waarin je niet aan het coachen, trainen of herstellen bent.

Waarom dit belangrijk is voor fitnesstrainers

Een duidelijke planning is essentieel voor je bedrijf. Als je Boekingspagina eenvoudig en betrouwbaar is, boeken nieuwe klanten sneller en blijven je bestaande klanten trouw. Je bespaart tijd op administratie, vermindert het aantal no-shows en verbetert je tijdmanagement.

Het zorgt ook voor een betere klantenservice. Als de intakevragen, locatiegegevens en voorbereidingsnotities direct in je boekingsproces staan, komen klanten goed voorbereid opdagen. Dat betekent betere sessies, minder verrassingen en beter voorspelbare resultaten.

Maak de perfecte Boekingspagina voor een fitnesstrainer

Je boekingspagina moet snel antwoord geven op drie vragen:

Wat kan ik boeken? Wanneer kan ik het boeken? Hoeveel kost het, en wat kan ik verwachten?

Zo stel je het in Doodle in.

Kies duidelijke diensten en looptijden

Geef een overzicht van de diensten die je kunt boeken, zodat je niet hoeft te raden:

Introductiegesprek van 30 minuten

60 minuten personal training

Training van 45 minuten in een kleine groep

Een virtuele controle of doorloop van een formulier van 30 minuten

Pas het aan je coachingstijl aan. Als je sessies 55 minuten duren, geef ze dan aan als 60 minuten, met wat speling.

Maak een Groepspoll

Stel beschikbaarheid, buffers en limieten in

Zorg dat je tijd en energie niet verloren gaan:

Zorg voor een buffer van 10–15 minuten tussen de sessies

Beperk het aantal dagelijkse sessies om een burn-out te voorkomen

Blokkeer de reistijdvakken als je op verschillende locaties lesgeeft

Zorg voor openingstijden ’s ochtends en ’s avonds

Doodle synchroniseert met Google Calendar, Outlook of Apple Calendar. Als je bezet bent, verdwijnt die tijd van je Boekingspagina.

Gebruik duidelijke namen en klantvriendelijke taal

Vermijd fitnessjargon. Gebruik duidelijke taal:

60 minuten personal training: krachttraining voor het hele lichaam, helemaal op jou afgestemd

Virtueel voedingsgesprek: 30 minuten via Zoom om je week door te nemen

Training in kleine groepen: maximaal 6 personen, alle niveaus, kracht- en conditietraining

Doodle Pro kan je helpen met door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen die je kunt aanpassen.

Voeg voorbereidingsnotities en richtlijnen toe

Help klanten om goed voorbereid te zijn:

Wat je mee moet nemen: water, handdoek, sportschoenen

Locatie: adres van de sportschool, parkeergelegenheid, routebeschrijving

Virtuele link: automatisch toegevoegde Zoom- of Meet-link

Annuleringsvoorwaarden: bijvoorbeeld 12 uur van tevoren melden, anders verlies je je aanbetaling

Je kunt ook Doodle-herinneringen gebruiken om meteen te bevestigen en klanten een dag van tevoren een duwtje in de rug te geven.

Betalingen of aanbetalingen innen

Je krijgt betaald zodra ze boeken:

Gebruik Stripe in Doodle om aanbetalingen of de volledige betaling te innen

Stel verschillende prijzen in voor virtuele en fysieke sessies

Voeg terugbetalingsregels toe, zodat klanten weten wat ze kunnen verwachten

Stripe is volledig geïntegreerd. Je hoeft niet achter je geld aan te jagen.

Maak een Groepspoll

Geef je pagina een eigen uitstraling en bouw vertrouwen op

Maak het van jou:

Voeg je logo en merkkleuren toe met Doodle Pro

Zet een leuke foto erbij

Zorg dat je beschrijvingen duidelijk en kort zijn

Link naar je beleidsregels

Een verzorgde pagina wekt vertrouwen en zorgt ervoor dat er minder vragen zijn.

Praktische tips voor drukke fitnesstrainers

Snelle tips om je planning op orde te krijgen:

Bied maximaal 3–5 diensten aan

Maak aparte pagina’s aan voor fysieke en virtuele sessies

Vraag een aanbetaling voor kennismakingsgesprekken

Houd rekening met wat extra reistijd als je tussen verschillende locaties reist

Maak gebruik van tijdsblokken (bijv. ’s ochtends voor training, ’s middags voor administratie)

Vermeld ook voorbereidende opmerkingen, zoals kleding of details over de verklaring van afstand

Videolinks automatisch toevoegen via Zoom, Google Meet of Teams

Stel een paar inleidende vragen – houd het kort

Gebruik herinneringen: herinneringen na 24 uur en na 2 uur

Beperk de grootte van de groepen met Doodle-inschrijflijsten

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Laat je hierdoor niet afremmen:

Te veel diensten: dat brengt klanten in de war

Geen betaling geregistreerd: leidt tot meer no-shows

Geen buffers: dan heb je geen tijd om je voor te bereiden

Vage locaties: vermeld altijd het exacte adres of een kaart

Tijdzones negeren: Doodle past zich aan op basis van de locatie van de klant

Verborgen beleidsregels: laat ze duidelijk zien

Handmatige wijzigingen: laat klanten aanpassingen doen binnen de door jou gestelde grenzen

Hulpmiddelen en oplossingen die fitnesstrainers helpen

Doodle past bij je werkwijze:

Hulpmiddel Wat het je helpt te doen Boekingspagina Laat alleen de tijden zien die je wilt aanbieden, inclusief buffers en limieten Stripe-betalingen Vraag een aanbetaling of de volledige betaling wanneer klanten boeken Video-integraties Zoom-, Google Meet-, Microsoft Teams- of Cisco-links automatisch toevoegen Doodle 1:1 Stuur privé-boekingslinks naar klanten die veel aandacht nodig hebben of terugkerende klanten Inschrijflijst Bied een beperkt aantal plaatsen aan voor trainingen of lessen in kleine groepen Groepspoll Zoek het beste tijdstip voor groepssessies of wellness-evenementen voor bedrijven Beschrijvingen van AI-vergaderingen Maak duidelijke aantekeningen ter voorbereiding van de sessie, in jouw eigen stijl Merkopmaak op maat Stem je Boekingspagina af op je website en je social media-profielen Herinneringen en deadlines Verminder het aantal no-shows met automatische herinneringen en boekingsdeadlines Privacy Zorg dat je gegevens veilig zijn met beveiliging op bedrijfsniveau Zapier-integratie Stuur boekingen door naar je CRM, e-maillijst of enquêtes na afloop van de sessie

Praktijkvoorbeelden van een geweldige Boekingspagina voor een fitnesstrainer

Voorbeeld 1: Solo-trainer in de thuisfitnessruimte en in het park

Diensten:

60 minuten personal training (thuisgym)

45 minuten trainen in het park

Introductiegesprek van 30 minuten

Instellingen:

Maak een Groepspoll

buffers van 15 minuten

Een reistijd van 20 minuten voor de sessies in het park

$25 aanbetaling voor het consult (wordt verrekend met het eerste pakket)

Opmerkingen: parkeergelegenheid, plattegrond en het weer

Resultaat: Duidelijke boekingen. Minder no-shows. Sessies die op tijd beginnen.

Voorbeeld 2: Online coach met klanten over de hele wereld

Diensten:

Programma-overzicht van 30 minuten

Training van 60 minuten

Voedingsgesprek van 45 minuten

Instellingen:

Tijdzone automatisch aanpassen

Zoom-link toegevoegd

Volledige betaling via Stripe

Intake: Uitrusting, blessures, doelen

Resultaat: Geen gemiste oproepen. Beter voorbereid.

Voorbeeld 3: Studio-eigenaar met kleine groepen

Installatie:

Gebruik inschrijflijsten met 8 plaatsen per klas

Boeking sluiten 2 uur van tevoren

De namen van de deelnemers verbergen

Extra's:

Boekingspagina voor 1-op-1 technieksessies

Ontvang betalingen via Stripe

Resultaat: Volle klassen. Geen gedoe met administratie.

Voorbeeld 4: Wellnesscoach voor bedrijven

Werkwijze:

Gebruik de groepspoll om samen met HR een datum te kiezen

Zet tijdvakken van 20 minuten op een Inschrijflijst

E-mailverwijzing naar medewerkers

Instellingen:

Voeg info over de locatie en parkeren toe

Boekingsdeadline: 24 uur van tevoren

Herinneringen via e-mail

Resultaat: Soepele evenementen. Geen tijdverspilling.

Maak een Groepspoll

De checklist voor de boekingspagina van de fitnesstrainer

De diensten zijn duidelijk, er staan prijzen bij en de tijden staan aangegeven

De beschikbaarheid past bij je werkelijke agenda

Buffers zorgen voor bewegingsruimte en herstel

De beleidsregels zijn zichtbaar

Stripe is actief

Videolinks worden automatisch toegevoegd

De vragen bij de intake zijn kort en nuttig

Er zijn herinneringen en deadlines ingesteld

De huisstijl is consistent

Er zijn aparte pagina’s als dat nodig is

Geavanceerde instellingen voor betere resultaten

Gedifferentieerde prijzen voor fysieke en virtuele sessies

Upsell-pakketten op de bevestigingspagina

Gebruik 1:1 voor terugkerende klanten

Update over de seizoenssessies

Volgformulieren activeren met Zapier

Tips voor presentaties die zorgen voor meer boekingen

Gebruik actiewerkwoorden: Boek je volgende sessie

Bekijk de voordelen: Ontvang binnen 30 minuten een plan op maat

Houd formulieren kort (3–5 velden)

Laat gasten boeken zonder dat ze een account hoeven aan te maken

Voeg een korte getuigenis toe

Gebruik een ongedwongen, zelfverzekerde toon

Hoe Doodle in de gezondheidszorg past

Als je gevoelige gegevens verzamelt, beperk je dan tot het hoogst noodzakelijke. Gebruik Doodle alleen voor het plannen van afspraken. Voor alles wat met medische zaken te maken heeft, gebruik je een systeem dat speciaal is ontwikkeld voor medische dossiers. Doodle beschermt je gegevens met beveiliging op bedrijfsniveau.

Belangrijkste punten

Een overzichtelijke Boekingspagina zorgt ervoor dat je agenda vol raakt en vermindert het aantal no-shows

Synchroniseer je agenda om dubbele afspraken te voorkomen

Ontvang betalingen via Stripe

Gebruik buffers, herinneringen en deadlines

Doodle biedt je tools voor elke coachingsituatie

Ga aan de slag met een betere planning

Je Boekingspagina moet je dag makkelijker maken. Met Doodle kun je je daadwerkelijke beschikbaarheid laten zien, betalingen ontvangen en duidelijke herinneringen versturen. Jij geeft betere sessies — Doodle regelt de rest.

Maak nu je Boekingspagina aan en begin tijd te besparen: