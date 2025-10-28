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Plannen
Leestijd: 8 minuten28 okt, 2025

De perfecte Boekingspagina voor een fitnesstrainer: voorbeelden en tips

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Bijgewerkt: 23 sep 2026

woman fitness at home indoor

Als fitnesstrainer draait alles om je agenda. Tussen vroege sessies met klanten, lessen tijdens de lunchpauze en afspraken ’s avonds kan één gemiste sms al inkomstenverlies betekenen. Handmatig afspraken inplannen kost tijd, leidt tot dubbele boekingen en vraagt om last-minute afzeggingen. De juiste Boekingspagina lost dat op.

In deze handleiding leer je hoe je een Boekingspagina kunt opzetten die bij jouw manier van werken past. We bespreken wat je erin moet zetten, hoe je je diensten het beste kunt presenteren en welke instellingen je tijd beschermen. Je ziet ook concrete voorbeelden en manieren waarop Doodle je helpt om betaald te krijgen, no-shows te voorkomen en je agenda te vullen met de juiste klanten.

De uitdaging waar professionele fitnesstrainers voor staan

Je schema verandert elke dag. Sommige klanten trainen in persoon. Anderen geven de voorkeur aan online sessies. Je moet reistijd, opwarmen en opruimen, en voortdurende wijzigingen in je planning met elkaar zien te combineren.

Veelvoorkomende knelpunten zijn onder andere:

  • Steeds maar heen en weer berichten sturen, alleen maar om een tijdstip af te spreken

  • Niet opkomen dagen en late annuleringen zonder dat er een aanbetaling is gedaan

  • Dubbele boekingen tussen agenda’s of locaties

  • Verwarring over soorten sessies, prijzen of locaties

  • Problemen met tijdzones bij online coaching

  • Klaslijsten die op het laatste moment veranderen

Elke minuut die je kwijt bent aan het regelen van een tijdvak, is een minuut waarin je niet aan het coachen, trainen of herstellen bent.

Waarom dit belangrijk is voor fitnesstrainers

Een duidelijke planning is essentieel voor je bedrijf. Als je Boekingspagina eenvoudig en betrouwbaar is, boeken nieuwe klanten sneller en blijven je bestaande klanten trouw. Je bespaart tijd op administratie, vermindert het aantal no-shows en verbetert je tijdmanagement.

Het zorgt ook voor een betere klantenservice. Als de intakevragen, locatiegegevens en voorbereidingsnotities direct in je boekingsproces staan, komen klanten goed voorbereid opdagen. Dat betekent betere sessies, minder verrassingen en beter voorspelbare resultaten.

Maak de perfecte Boekingspagina voor een fitnesstrainer

Je boekingspagina moet snel antwoord geven op drie vragen:

  1. Wat kan ik boeken?

  2. Wanneer kan ik het boeken?

  3. Hoeveel kost het, en wat kan ik verwachten?

Zo stel je het in Doodle in.

Kies duidelijke diensten en looptijden

Geef een overzicht van de diensten die je kunt boeken, zodat je niet hoeft te raden:

  • Introductiegesprek van 30 minuten

  • 60 minuten personal training

  • Training van 45 minuten in een kleine groep

  • Een virtuele controle of doorloop van een formulier van 30 minuten

Pas het aan je coachingstijl aan. Als je sessies 55 minuten duren, geef ze dan aan als 60 minuten, met wat speling.

Stel beschikbaarheid, buffers en limieten in

Zorg dat je tijd en energie niet verloren gaan:

  • Zorg voor een buffer van 10–15 minuten tussen de sessies

  • Beperk het aantal dagelijkse sessies om een burn-out te voorkomen

  • Blokkeer de reistijdvakken als je op verschillende locaties lesgeeft

  • Zorg voor openingstijden ’s ochtends en ’s avonds

Doodle synchroniseert met Google Calendar, Outlook of Apple Calendar. Als je bezet bent, verdwijnt die tijd van je Boekingspagina.

Gebruik duidelijke namen en klantvriendelijke taal

Vermijd fitnessjargon. Gebruik duidelijke taal:

  • 60 minuten personal training: krachttraining voor het hele lichaam, helemaal op jou afgestemd

  • Virtueel voedingsgesprek: 30 minuten via Zoom om je week door te nemen

  • Training in kleine groepen: maximaal 6 personen, alle niveaus, kracht- en conditietraining

Doodle Pro kan je helpen met door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen die je kunt aanpassen.

Voeg voorbereidingsnotities en richtlijnen toe

Help klanten om goed voorbereid te zijn:

  • Wat je mee moet nemen: water, handdoek, sportschoenen

  • Locatie: adres van de sportschool, parkeergelegenheid, routebeschrijving

  • Virtuele link: automatisch toegevoegde Zoom- of Meet-link

  • Annuleringsvoorwaarden: bijvoorbeeld 12 uur van tevoren melden, anders verlies je je aanbetaling

Je kunt ook Doodle-herinneringen gebruiken om meteen te bevestigen en klanten een dag van tevoren een duwtje in de rug te geven.

Betalingen of aanbetalingen innen

Je krijgt betaald zodra ze boeken:

  • Gebruik Stripe in Doodle om aanbetalingen of de volledige betaling te innen

  • Stel verschillende prijzen in voor virtuele en fysieke sessies

  • Voeg terugbetalingsregels toe, zodat klanten weten wat ze kunnen verwachten

Stripe is volledig geïntegreerd. Je hoeft niet achter je geld aan te jagen.

Geef je pagina een eigen uitstraling en bouw vertrouwen op

Maak het van jou:

  • Voeg je logo en merkkleuren toe met Doodle Pro

  • Zet een leuke foto erbij

  • Zorg dat je beschrijvingen duidelijk en kort zijn

  • Link naar je beleidsregels

Een verzorgde pagina wekt vertrouwen en zorgt ervoor dat er minder vragen zijn.

Praktische tips voor drukke fitnesstrainers

Snelle tips om je planning op orde te krijgen:

  • Bied maximaal 3–5 diensten aan

  • Maak aparte pagina’s aan voor fysieke en virtuele sessies

  • Vraag een aanbetaling voor kennismakingsgesprekken

  • Houd rekening met wat extra reistijd als je tussen verschillende locaties reist

  • Maak gebruik van tijdsblokken (bijv. ’s ochtends voor training, ’s middags voor administratie)

  • Vermeld ook voorbereidende opmerkingen, zoals kleding of details over de verklaring van afstand

  • Videolinks automatisch toevoegen via Zoom, Google Meet of Teams

  • Stel een paar inleidende vragen – houd het kort

  • Gebruik herinneringen: herinneringen na 24 uur en na 2 uur

  • Beperk de grootte van de groepen met Doodle-inschrijflijsten

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Laat je hierdoor niet afremmen:

  • Te veel diensten: dat brengt klanten in de war

  • Geen betaling geregistreerd: leidt tot meer no-shows

  • Geen buffers: dan heb je geen tijd om je voor te bereiden

  • Vage locaties: vermeld altijd het exacte adres of een kaart

  • Tijdzones negeren: Doodle past zich aan op basis van de locatie van de klant

  • Verborgen beleidsregels: laat ze duidelijk zien

  • Handmatige wijzigingen: laat klanten aanpassingen doen binnen de door jou gestelde grenzen

Hulpmiddelen en oplossingen die fitnesstrainers helpen

Doodle past bij je werkwijze:

Hulpmiddel

Wat het je helpt te doen

Boekingspagina

Laat alleen de tijden zien die je wilt aanbieden, inclusief buffers en limieten

Stripe-betalingen

Vraag een aanbetaling of de volledige betaling wanneer klanten boeken

Video-integraties

Zoom-, Google Meet-, Microsoft Teams- of Cisco-links automatisch toevoegen

Doodle 1:1

Stuur privé-boekingslinks naar klanten die veel aandacht nodig hebben of terugkerende klanten

Inschrijflijst

Bied een beperkt aantal plaatsen aan voor trainingen of lessen in kleine groepen

Groepspoll

Zoek het beste tijdstip voor groepssessies of wellness-evenementen voor bedrijven

Beschrijvingen van AI-vergaderingen

Maak duidelijke aantekeningen ter voorbereiding van de sessie, in jouw eigen stijl

Merkopmaak op maat

Stem je Boekingspagina af op je website en je social media-profielen

Herinneringen en deadlines

Verminder het aantal no-shows met automatische herinneringen en boekingsdeadlines

Privacy

Zorg dat je gegevens veilig zijn met beveiliging op bedrijfsniveau

Zapier-integratie

Stuur boekingen door naar je CRM, e-maillijst of enquêtes na afloop van de sessie

Praktijkvoorbeelden van een geweldige Boekingspagina voor een fitnesstrainer

Voorbeeld 1: Solo-trainer in de thuisfitnessruimte en in het park

Diensten:

  • 60 minuten personal training (thuisgym)

  • 45 minuten trainen in het park

  • Introductiegesprek van 30 minuten

Instellingen:

  • buffers van 15 minuten

  • Een reistijd van 20 minuten voor de sessies in het park

  • $25 aanbetaling voor het consult (wordt verrekend met het eerste pakket)

  • Opmerkingen: parkeergelegenheid, plattegrond en het weer

Resultaat: Duidelijke boekingen. Minder no-shows. Sessies die op tijd beginnen.

Voorbeeld 2: Online coach met klanten over de hele wereld

Diensten:

  • Programma-overzicht van 30 minuten

  • Training van 60 minuten

  • Voedingsgesprek van 45 minuten

Instellingen:

  • Tijdzone automatisch aanpassen

  • Zoom-link toegevoegd

  • Volledige betaling via Stripe

  • Intake: Uitrusting, blessures, doelen

Resultaat: Geen gemiste oproepen. Beter voorbereid.

Voorbeeld 3: Studio-eigenaar met kleine groepen

Installatie:

  • Gebruik inschrijflijsten met 8 plaatsen per klas

  • Boeking sluiten 2 uur van tevoren

  • De namen van de deelnemers verbergen

Extra's:

  • Boekingspagina voor 1-op-1 technieksessies

  • Ontvang betalingen via Stripe

Resultaat: Volle klassen. Geen gedoe met administratie.

Voorbeeld 4: Wellnesscoach voor bedrijven

Werkwijze:

  • Gebruik de groepspoll om samen met HR een datum te kiezen

  • Zet tijdvakken van 20 minuten op een Inschrijflijst

  • E-mailverwijzing naar medewerkers

Instellingen:

  • Voeg info over de locatie en parkeren toe

  • Boekingsdeadline: 24 uur van tevoren

  • Herinneringen via e-mail

Resultaat: Soepele evenementen. Geen tijdverspilling.

De checklist voor de boekingspagina van de fitnesstrainer

  • De diensten zijn duidelijk, er staan prijzen bij en de tijden staan aangegeven

  • De beschikbaarheid past bij je werkelijke agenda

  • Buffers zorgen voor bewegingsruimte en herstel

  • De beleidsregels zijn zichtbaar

  • Stripe is actief

  • Videolinks worden automatisch toegevoegd

  • De vragen bij de intake zijn kort en nuttig

  • Er zijn herinneringen en deadlines ingesteld

  • De huisstijl is consistent

  • Er zijn aparte pagina’s als dat nodig is

Geavanceerde instellingen voor betere resultaten

  • Gedifferentieerde prijzen voor fysieke en virtuele sessies

  • Upsell-pakketten op de bevestigingspagina

  • Gebruik 1:1 voor terugkerende klanten

  • Update over de seizoenssessies

  • Volgformulieren activeren met Zapier

Tips voor presentaties die zorgen voor meer boekingen

  • Gebruik actiewerkwoorden: Boek je volgende sessie

  • Bekijk de voordelen: Ontvang binnen 30 minuten een plan op maat

  • Houd formulieren kort (3–5 velden)

  • Laat gasten boeken zonder dat ze een account hoeven aan te maken

  • Voeg een korte getuigenis toe

  • Gebruik een ongedwongen, zelfverzekerde toon

Hoe Doodle in de gezondheidszorg past

Als je gevoelige gegevens verzamelt, beperk je dan tot het hoogst noodzakelijke. Gebruik Doodle alleen voor het plannen van afspraken. Voor alles wat met medische zaken te maken heeft, gebruik je een systeem dat speciaal is ontwikkeld voor medische dossiers. Doodle beschermt je gegevens met beveiliging op bedrijfsniveau.

Belangrijkste punten

  • Een overzichtelijke Boekingspagina zorgt ervoor dat je agenda vol raakt en vermindert het aantal no-shows

  • Synchroniseer je agenda om dubbele afspraken te voorkomen

  • Ontvang betalingen via Stripe

  • Gebruik buffers, herinneringen en deadlines

  • Doodle biedt je tools voor elke coachingsituatie

Ga aan de slag met een betere planning

Je Boekingspagina moet je dag makkelijker maken. Met Doodle kun je je daadwerkelijke beschikbaarheid laten zien, betalingen ontvangen en duidelijke herinneringen versturen. Jij geeft betere sessies — Doodle regelt de rest.

Maak nu je Boekingspagina aan en begin tijd te besparen:

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