De perfecte Boekingspagina voor een fitnesstrainer: voorbeelden en tips
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Als fitnesstrainer draait alles om je agenda. Tussen vroege sessies met klanten, lessen tijdens de lunchpauze en afspraken ’s avonds kan één gemiste sms al inkomstenverlies betekenen. Handmatig afspraken inplannen kost tijd, leidt tot dubbele boekingen en vraagt om last-minute afzeggingen. De juiste Boekingspagina lost dat op.
In deze handleiding leer je hoe je een Boekingspagina kunt opzetten die bij jouw manier van werken past. We bespreken wat je erin moet zetten, hoe je je diensten het beste kunt presenteren en welke instellingen je tijd beschermen. Je ziet ook concrete voorbeelden en manieren waarop Doodle je helpt om betaald te krijgen, no-shows te voorkomen en je agenda te vullen met de juiste klanten.
De uitdaging waar professionele fitnesstrainers voor staan
Je schema verandert elke dag. Sommige klanten trainen in persoon. Anderen geven de voorkeur aan online sessies. Je moet reistijd, opwarmen en opruimen, en voortdurende wijzigingen in je planning met elkaar zien te combineren.
Veelvoorkomende knelpunten zijn onder andere:
Steeds maar heen en weer berichten sturen, alleen maar om een tijdstip af te spreken
Niet opkomen dagen en late annuleringen zonder dat er een aanbetaling is gedaan
Dubbele boekingen tussen agenda’s of locaties
Verwarring over soorten sessies, prijzen of locaties
Problemen met tijdzones bij online coaching
Klaslijsten die op het laatste moment veranderen
Elke minuut die je kwijt bent aan het regelen van een tijdvak, is een minuut waarin je niet aan het coachen, trainen of herstellen bent.
Waarom dit belangrijk is voor fitnesstrainers
Een duidelijke planning is essentieel voor je bedrijf. Als je Boekingspagina eenvoudig en betrouwbaar is, boeken nieuwe klanten sneller en blijven je bestaande klanten trouw. Je bespaart tijd op administratie, vermindert het aantal no-shows en verbetert je tijdmanagement.
Het zorgt ook voor een betere klantenservice. Als de intakevragen, locatiegegevens en voorbereidingsnotities direct in je boekingsproces staan, komen klanten goed voorbereid opdagen. Dat betekent betere sessies, minder verrassingen en beter voorspelbare resultaten.
Maak de perfecte Boekingspagina voor een fitnesstrainer
Je boekingspagina moet snel antwoord geven op drie vragen:
Wat kan ik boeken?
Wanneer kan ik het boeken?
Hoeveel kost het, en wat kan ik verwachten?
Zo stel je het in Doodle in.
Kies duidelijke diensten en looptijden
Geef een overzicht van de diensten die je kunt boeken, zodat je niet hoeft te raden:
Introductiegesprek van 30 minuten
60 minuten personal training
Training van 45 minuten in een kleine groep
Een virtuele controle of doorloop van een formulier van 30 minuten
Pas het aan je coachingstijl aan. Als je sessies 55 minuten duren, geef ze dan aan als 60 minuten, met wat speling.
Stel beschikbaarheid, buffers en limieten in
Zorg dat je tijd en energie niet verloren gaan:
Zorg voor een buffer van 10–15 minuten tussen de sessies
Beperk het aantal dagelijkse sessies om een burn-out te voorkomen
Blokkeer de reistijdvakken als je op verschillende locaties lesgeeft
Zorg voor openingstijden ’s ochtends en ’s avonds
Doodle synchroniseert met Google Calendar, Outlook of Apple Calendar. Als je bezet bent, verdwijnt die tijd van je Boekingspagina.
Gebruik duidelijke namen en klantvriendelijke taal
Vermijd fitnessjargon. Gebruik duidelijke taal:
60 minuten personal training: krachttraining voor het hele lichaam, helemaal op jou afgestemd
Virtueel voedingsgesprek: 30 minuten via Zoom om je week door te nemen
Training in kleine groepen: maximaal 6 personen, alle niveaus, kracht- en conditietraining
Doodle Pro kan je helpen met door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen die je kunt aanpassen.
Voeg voorbereidingsnotities en richtlijnen toe
Help klanten om goed voorbereid te zijn:
Wat je mee moet nemen: water, handdoek, sportschoenen
Locatie: adres van de sportschool, parkeergelegenheid, routebeschrijving
Virtuele link: automatisch toegevoegde Zoom- of Meet-link
Annuleringsvoorwaarden: bijvoorbeeld 12 uur van tevoren melden, anders verlies je je aanbetaling
Je kunt ook Doodle-herinneringen gebruiken om meteen te bevestigen en klanten een dag van tevoren een duwtje in de rug te geven.
Betalingen of aanbetalingen innen
Je krijgt betaald zodra ze boeken:
Gebruik Stripe in Doodle om aanbetalingen of de volledige betaling te innen
Stel verschillende prijzen in voor virtuele en fysieke sessies
Voeg terugbetalingsregels toe, zodat klanten weten wat ze kunnen verwachten
Stripe is volledig geïntegreerd. Je hoeft niet achter je geld aan te jagen.
Geef je pagina een eigen uitstraling en bouw vertrouwen op
Maak het van jou:
Voeg je logo en merkkleuren toe met Doodle Pro
Zet een leuke foto erbij
Zorg dat je beschrijvingen duidelijk en kort zijn
Link naar je beleidsregels
Een verzorgde pagina wekt vertrouwen en zorgt ervoor dat er minder vragen zijn.
Praktische tips voor drukke fitnesstrainers
Snelle tips om je planning op orde te krijgen:
Bied maximaal 3–5 diensten aan
Maak aparte pagina’s aan voor fysieke en virtuele sessies
Vraag een aanbetaling voor kennismakingsgesprekken
Houd rekening met wat extra reistijd als je tussen verschillende locaties reist
Maak gebruik van tijdsblokken (bijv. ’s ochtends voor training, ’s middags voor administratie)
Vermeld ook voorbereidende opmerkingen, zoals kleding of details over de verklaring van afstand
Videolinks automatisch toevoegen via Zoom, Google Meet of Teams
Stel een paar inleidende vragen – houd het kort
Gebruik herinneringen: herinneringen na 24 uur en na 2 uur
Beperk de grootte van de groepen met Doodle-inschrijflijsten
Veelgemaakte fouten die je moet vermijden
Laat je hierdoor niet afremmen:
Te veel diensten: dat brengt klanten in de war
Geen betaling geregistreerd: leidt tot meer no-shows
Geen buffers: dan heb je geen tijd om je voor te bereiden
Vage locaties: vermeld altijd het exacte adres of een kaart
Tijdzones negeren: Doodle past zich aan op basis van de locatie van de klant
Verborgen beleidsregels: laat ze duidelijk zien
Handmatige wijzigingen: laat klanten aanpassingen doen binnen de door jou gestelde grenzen
Hulpmiddelen en oplossingen die fitnesstrainers helpen
Doodle past bij je werkwijze:
Hulpmiddel
Wat het je helpt te doen
Boekingspagina
Laat alleen de tijden zien die je wilt aanbieden, inclusief buffers en limieten
Stripe-betalingen
Vraag een aanbetaling of de volledige betaling wanneer klanten boeken
Video-integraties
Zoom-, Google Meet-, Microsoft Teams- of Cisco-links automatisch toevoegen
Doodle 1:1
Stuur privé-boekingslinks naar klanten die veel aandacht nodig hebben of terugkerende klanten
Inschrijflijst
Bied een beperkt aantal plaatsen aan voor trainingen of lessen in kleine groepen
Groepspoll
Zoek het beste tijdstip voor groepssessies of wellness-evenementen voor bedrijven
Beschrijvingen van AI-vergaderingen
Maak duidelijke aantekeningen ter voorbereiding van de sessie, in jouw eigen stijl
Merkopmaak op maat
Stem je Boekingspagina af op je website en je social media-profielen
Herinneringen en deadlines
Verminder het aantal no-shows met automatische herinneringen en boekingsdeadlines
Privacy
Zorg dat je gegevens veilig zijn met beveiliging op bedrijfsniveau
Zapier-integratie
Stuur boekingen door naar je CRM, e-maillijst of enquêtes na afloop van de sessie
Praktijkvoorbeelden van een geweldige Boekingspagina voor een fitnesstrainer
Voorbeeld 1: Solo-trainer in de thuisfitnessruimte en in het park
Diensten:
60 minuten personal training (thuisgym)
45 minuten trainen in het park
Introductiegesprek van 30 minuten
Instellingen:
buffers van 15 minuten
Een reistijd van 20 minuten voor de sessies in het park
$25 aanbetaling voor het consult (wordt verrekend met het eerste pakket)
Opmerkingen: parkeergelegenheid, plattegrond en het weer
Resultaat: Duidelijke boekingen. Minder no-shows. Sessies die op tijd beginnen.
Voorbeeld 2: Online coach met klanten over de hele wereld
Diensten:
Programma-overzicht van 30 minuten
Training van 60 minuten
Voedingsgesprek van 45 minuten
Instellingen:
Tijdzone automatisch aanpassen
Zoom-link toegevoegd
Volledige betaling via Stripe
Intake: Uitrusting, blessures, doelen
Resultaat: Geen gemiste oproepen. Beter voorbereid.
Voorbeeld 3: Studio-eigenaar met kleine groepen
Installatie:
Gebruik inschrijflijsten met 8 plaatsen per klas
Boeking sluiten 2 uur van tevoren
De namen van de deelnemers verbergen
Extra's:
Boekingspagina voor 1-op-1 technieksessies
Ontvang betalingen via Stripe
Resultaat: Volle klassen. Geen gedoe met administratie.
Voorbeeld 4: Wellnesscoach voor bedrijven
Werkwijze:
Gebruik de groepspoll om samen met HR een datum te kiezen
Zet tijdvakken van 20 minuten op een Inschrijflijst
E-mailverwijzing naar medewerkers
Instellingen:
Voeg info over de locatie en parkeren toe
Boekingsdeadline: 24 uur van tevoren
Herinneringen via e-mail
Resultaat: Soepele evenementen. Geen tijdverspilling.
De checklist voor de boekingspagina van de fitnesstrainer
De diensten zijn duidelijk, er staan prijzen bij en de tijden staan aangegeven
De beschikbaarheid past bij je werkelijke agenda
Buffers zorgen voor bewegingsruimte en herstel
De beleidsregels zijn zichtbaar
Stripe is actief
Videolinks worden automatisch toegevoegd
De vragen bij de intake zijn kort en nuttig
Er zijn herinneringen en deadlines ingesteld
De huisstijl is consistent
Er zijn aparte pagina’s als dat nodig is
Geavanceerde instellingen voor betere resultaten
Gedifferentieerde prijzen voor fysieke en virtuele sessies
Upsell-pakketten op de bevestigingspagina
Gebruik 1:1 voor terugkerende klanten
Update over de seizoenssessies
Volgformulieren activeren met Zapier
Tips voor presentaties die zorgen voor meer boekingen
Gebruik actiewerkwoorden: Boek je volgende sessie
Bekijk de voordelen: Ontvang binnen 30 minuten een plan op maat
Houd formulieren kort (3–5 velden)
Laat gasten boeken zonder dat ze een account hoeven aan te maken
Voeg een korte getuigenis toe
Gebruik een ongedwongen, zelfverzekerde toon
Hoe Doodle in de gezondheidszorg past
Als je gevoelige gegevens verzamelt, beperk je dan tot het hoogst noodzakelijke. Gebruik Doodle alleen voor het plannen van afspraken. Voor alles wat met medische zaken te maken heeft, gebruik je een systeem dat speciaal is ontwikkeld voor medische dossiers. Doodle beschermt je gegevens met beveiliging op bedrijfsniveau.
Belangrijkste punten
Een overzichtelijke Boekingspagina zorgt ervoor dat je agenda vol raakt en vermindert het aantal no-shows
Synchroniseer je agenda om dubbele afspraken te voorkomen
Ontvang betalingen via Stripe
Gebruik buffers, herinneringen en deadlines
Doodle biedt je tools voor elke coachingsituatie
Ga aan de slag met een betere planning
Je Boekingspagina moet je dag makkelijker maken. Met Doodle kun je je daadwerkelijke beschikbaarheid laten zien, betalingen ontvangen en duidelijke herinneringen versturen. Jij geeft betere sessies — Doodle regelt de rest.
Maak nu je Boekingspagina aan en begin tijd te besparen:
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