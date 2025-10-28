Créer un Doodle

La page de réservation du parfait entraîneur de fitness : exemples et conseils

Temps de lecture : 8 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Mise à jour : 28 oct. 2025

Table des matières

    En tant qu'entraîneur de fitness, tu vis en fonction de ton calendrier. Entre les séances de clients matinaux, les cours à l'heure du déjeuner et les contrôles du soir, un texte manqué peut signifier une perte de revenus. La prise de rendez-vous manuelle prend du temps, conduit à une double réservation et invite à des annulations de dernière minute. La bonne page de réservation résout ce problème.

    Dans ce guide, tu apprendras à créer une page de réservation adaptée à ta façon de travailler. Nous verrons ce qu'il faut inclure, comment présenter tes services et quels paramètres protègent ton temps. Tu verras également des exemples réels et des façons dont Doodle t'aide à être payé, à éviter les absences et à remplir ton calendrier avec les bons clients.

    Le défi auquel sont confrontés les professionnels de l'entraînement physique

    Ton emploi du temps change tous les jours. Certains clients s'entraînent en personne. D'autres préfèrent les séances virtuelles. Tu jongles avec le temps de déplacement, l'échauffement et le nettoyage, et les reports constants.

    Les points de douleur les plus courants sont les suivants :

    • Des messages à répétition juste pour trouver un moment.

    • Les absences et les annulations tardives sans dépôt dans le dossier

    • Double réservation sur des calendriers ou des lieux différents

    • Confusion sur les types de séances, les prix ou les lieux

    • Problèmes de fuseau horaire pour le coaching en ligne

    • Des listes de cours qui changent à la dernière minute

    Chaque minute passée à courir après un créneau horaire est une minute que tu ne passes pas à entraîner, à programmer ou à récupérer.

    Pourquoi cela est important pour les entraîneurs de fitness

    Une programmation claire est la santé de l'entreprise. Lorsque ta page de réservation est simple et fiable, les nouveaux clients s'inscrivent plus rapidement et les clients actuels restent fidèles. Tu réduis le temps d'administration, tu diminues les absences et tu améliores ta gestion du temps.

    Cela permet également d'améliorer le suivi des clients. Lorsque les questions d'accueil, les détails de l'emplacement et les notes de préparation sont affichés sur ta page de réservation, les clients se présentent prêts. Cela signifie de meilleures séances, moins de surprises et des résultats plus prévisibles.

    Construire la page de réservation parfaite pour un entraîneur de fitness

    Ta page de réservation doit répondre rapidement à trois questions :

    1. Que puis-je réserver ?

    2. Quand puis-je le réserver ?

    3. Combien cela coûte-t-il et à quoi dois-je m'attendre ?

    Voici comment la mettre en place dans Doodle.

    Choisis des services et des durées clairs

    Fais la liste des services réservables qui n'ont pas besoin d'être devinés :

    • Consultation d'introduction de 30 minutes

    • Entraînement personnel de 60 minutes

    • Formation en petit groupe de 45 minutes

    • Vérification ou révision virtuelle d'un formulaire de 30 minutes

    Fais correspondre ton style de coaching. Si tes séances durent 55 minutes, inscris-les comme 60 minutes avec un tampon.

    Fixer des disponibilités, des tampons et des limites

    Protège ton temps et ton énergie :

    • Ajoute des tampons de 10 à 15 minutes entre les sessions

    • Limite les sessions quotidiennes pour éviter l'épuisement

    • Bloque les fenêtres de déplacement si tu travailles sur différents sites.

    • Offre des heures de travail le matin et le soir

    Doodle se synchronise avec le calendrier de Google, Outlook ou Apple. Si tu es occupé, ce temps disparaît de ta page de réservation.

    Utilise des noms clairs et un langage adapté aux clients

    Évite le jargon du fitness. Utilise un langage simple :

    • Entraînement personnel de 60 minutes : Un renforcement musculaire de tout le corps adapté à toi.

    • Vérification virtuelle de la nutrition : 30 minutes sur Zoom pour faire le point sur ta semaine

    • Entraînement en petit groupe : Jusqu'à 6 personnes, tous niveaux, musculation + conditionnement.

    Doodle Pro peut t'aider avec des descriptions de réunions générées par l'IA que tu peux modifier.

    Ajoute des notes de préparation et des politiques

    Aide les clients à se présenter prêts :

    • Ce qu'il faut apporter : Eau, serviette, chaussures d'entraînement

    • Lieu : Adresse du gymnase, parking, instructions d'entrée

    • Lien virtuel : Lien Zoom ou Meet ajouté automatiquement

    • Politique d'annulation : par exemple, préavis de 12 heures ou perte de l'acompte.

    Tu peux aussi utiliser des rappels Doodle pour confirmer instantanément et donner un coup de pouce aux clients un jour avant.

    Recueillir les paiements ou les acomptes

    Fais-toi payer lorsqu'ils réservent :

    • Utilise Stripe dans Doodle pour collecter les acomptes ou le paiement complet.

    • Fixe des prix différents selon qu'il s'agit d'un cours virtuel ou d'un cours en personne

    • Ajoute des règles de remboursement pour que les clients sachent à quoi s'attendre.

    Stripe est entièrement intégré. Pas de recherche d'argent.

    Marque ta page et crée un climat de confiance

    Fais en sorte qu'elle t'appartienne :

    • Ajoute ton logo et les couleurs de ta marque avec Doodle Pro.

    • Utilise une photo sympathique

    • Les descriptions doivent être claires et courtes

    • Crée un lien vers tes politiques

    Une page soignée renforce la confiance et réduit les questions.

    Conseils pratiques pour les entraîneurs de fitness occupés

    Des gains rapides pour mettre de l'ordre dans ton emploi du temps :

    • Offre 3 à 5 services maximum

    • Crée des pages distinctes pour les séances en personne et les séances virtuelles.

    • Garde un acompte pour les consultations d'introduction

    • Ajoute une marge de manœuvre pour les déplacements si tu changes de lieu de travail

    • Utilise des blocs de temps (par exemple, le matin pour la formation, l'après-midi pour l'administration).

    • Inclure des notes de préparation comme des détails sur les vêtements ou les dérogations.

    • Ajoute automatiquement des liens vidéo avec Zoom, Google Meet ou Teams

    • Pose des questions d'admission - sois bref

    • Utilise des rappels : des encouragements de 24 heures et de 2 heures

    • Limite la taille des classes avec les feuilles d'inscription Doodle

    Erreurs courantes à éviter

    Ne laisse pas ces erreurs te ralentir :

    • Trop de services : Confusion des clients

    • Pas de paiement dans le dossier : Augmente les absences

    • Pas de tampon : Ne laisse pas de temps pour la préparation

    • Emplacements vagues : Toujours inclure l'adresse exacte ou la carte

    • Ignorer les fuseaux horaires : Doodle s'ajuste en fonction de l'emplacement du client

    • Politiques cachées : Les afficher clairement

    • Reprogrammation manuelle : Laisse les clients s'adapter à tes limites

    Outils et solutions qui fonctionnent pour les entraîneurs de fitness

    Doodle s'adapte à ton flux de travail :

    Outil

    Ce qu'il t'aide à faire

    Page de réservation

    Affiche uniquement les horaires que tu veux proposer, avec des tampons et des limites.

    Paiements Stripe

    Recueille les acomptes ou le paiement intégral lorsque les clients réservent

    Intégrations vidéo

    Ajoute automatiquement des liens Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou Cisco.

    Doodle 1:1

    Envoie des liens de réservation privés pour les clients qui ont un contact privilégié ou qui reviennent.

    Feuille d'inscription

    Offre des places limitées pour des formations ou des cours en petits groupes

    Sondage de groupe

    Trouve le meilleur moment pour les sessions de groupe ou les événements de bien-être en entreprise.

    Description des réunions AI

    Génère des notes claires de préparation de session dans ton ton

    Marque personnalisée

    Fais correspondre ta page de réservation à ton site web et à tes profils sociaux.

    Rappels et échéances

    Réduis les absences grâce à des rappels automatiques et à des dates limites de réservation.

    Confidentialité

    Garde tes données en sécurité grâce à un système de sécurité de niveau entreprise

    Intégration Zapier

    Envoie les réservations à ton CRM, à ta liste d'adresses électroniques ou aux sondages post-séance.

    Exemples concrets d'une excellente page de réservation pour un entraîneur de fitness

    Exemple 1 : Entraîneur solo à la salle de sport et au parc à domicile

    Services :

    • Entraînement personnel de 60 minutes (salle de sport à domicile)

    • Séance d'entraînement de 45 minutes dans un parc

    • Consultation d'introduction de 30 minutes

    Réglages :

    • 15 minutes de tampons

    • Fenêtre de déplacement de 20 minutes pour les séances dans le parc

    • Dépôt de 25 $ pour la consultation (crédit pour le premier forfait)

    • Les notes comprennent le stationnement, la carte et la politique météorologique.

    Résultat : Des réservations claires. Moins de désistements. Séances à l'heure.

    Exemple 2 : Coach en ligne avec des clients internationaux

    Services :

    • Examen du programme en 30 minutes

    • 60 minutes d'entraînement

    • 45 minutes de vérification de la nutrition

    Paramètres :

    • Ajustement automatique du fuseau horaire

    • Lien de zoom ajouté

    • Paiement intégral via Stripe

    • Prise en charge : Equipement, blessures, objectifs

    Résultat : Aucun appel manqué. Meilleure préparation.

    Exemple 3 : Propriétaire d'un studio avec de petits groupes

    Mise en place :

    • Utilise des feuilles d'inscription avec 8 créneaux par classe.

    • Fermer les réservations 2 heures avant

    • Cacher les noms des participants

    Compléments :

    • Page de réservation pour les sessions techniques 1:1

    • Recueillir les paiements via Stripe

    Résultat : Des classes pleines. Pas de stress administratif.

    Exemple 4 : Formateur en bien-être en entreprise

    Processus :

    • Utiliser un sondage de groupe pour choisir une date avec les RH

    • Fixer des créneaux de 20 minutes sur une feuille d'inscription

    • Envoyer le lien par courriel au personnel

    Paramètres :

    • Ajouter des informations sur le site, le parking

    • Délai de réservation de 24 heures

    • Rappels par courriel

    Résultat : Des événements sans faille. Pas de perte de temps.

    Liste de contrôle de la page de réservation du coach sportif

    • Les services sont clairs, tarifés et chronométrés.

    • Les disponibilités correspondent à ton emploi du temps réel

    • Les tampons permettent les déplacements et la récupération

    • Les politiques sont visibles

    • Stripe est actif

    • Les liens vidéo sont ajoutés automatiquement

    • Les questions d'accueil sont brèves et utiles

    • Les rappels et les échéances sont fixés

    • L'image de marque est cohérente

    • Des pages séparées existent lorsque c'est nécessaire

    Paramètres avancés pour de meilleurs résultats

    • Tarification différenciée selon qu'il s'agit d'un cours en personne ou d'un cours virtuel

    • Vente incitative de forfaits sur la page de confirmation

    • Utiliser 1:1 pour les clients réguliers

    • Mise à jour pour les sessions saisonnières

    • Déclenche des formulaires de suivi avec Zapier

    Conseils de présentation qui augmentent les réservations

    • Utilise des verbes d'action : Réserve ta prochaine session

    • Montre la valeur : Obtenir un plan personnalisé en 30 minutes

    • Les formulaires doivent être courts (3 à 5 champs)

    • Permets aux invités de réserver sans compte

    • Ajoute un court témoignage

    • Utilise un ton décontracté et confiant

    Comment Doodle s'adapte au contexte de la santé

    Si tu recueilles des informations sensibles, garde-les essentielles. Utilise Doodle uniquement pour la planification. Pour tout ce qui est médical, utilise un système conçu pour les dossiers médicaux. Doodle protège tes données grâce à une sécurité de niveau professionnel.

    Points clés

    • Une page de réservation claire remplit ton calendrier et réduit les absences.

    • Synchronise ton calendrier pour éviter les doubles réservations

    • Recueille les paiements avec Stripe

    • Utilise des tampons, des rappels et des échéances

    • Doodle te donne des outils pour chaque configuration de coaching

    Commence avec une meilleure planification

    Ta page de réservation devrait te faciliter la tâche. Doodle t'aide à montrer tes disponibilités réelles, à te faire payer et à envoyer des rappels clairs. Tu entraînes de meilleures séances - Doodle s'occupe du reste.

    Crée ta page de réservation maintenant et commence à gagner du temps :

