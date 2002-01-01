Crea un Doodle

Indice dei contenuti

    Come istruttore di fitness, vivi in funzione del tuo calendario. Tra le sessioni mattutine dei clienti, le lezioni all'ora di pranzo e i check-in serali, un solo messaggio perso può significare un mancato guadagno. La prenotazione manuale degli appuntamenti richiede tempo, porta a doppie prenotazioni e invita a cancellare all'ultimo minuto. La giusta pagina di prenotazione risolve tutto questo.

    In questa guida scoprirai come impostare una pagina di prenotazione adatta al tuo modo di lavorare. Ci occuperemo di cosa includere, di come presentare i tuoi servizi e di quali impostazioni proteggono il tuo tempo. Vedrai anche esempi reali e come Doodle ti aiuta a farti pagare, a prevenire i no-show e a riempire il tuo calendario con i clienti giusti.

    La sfida dei professionisti del fitness

    I tuoi orari cambiano ogni giorno. Alcuni clienti si allenano di persona. Altri preferiscono sessioni virtuali. Devi destreggiarti tra tempi di viaggio, riscaldamento e pulizia e continui cambi di programma.

    I punti dolenti più comuni sono:

    • Messaggistica di continuo per trovare un orario.

    • No-show e cancellazioni tardive senza deposito in archivio

    • Doppie prenotazioni su calendari o sedi diverse

    • Confusione sui tipi di sessioni, sui prezzi o sulle sedi

    • Problemi di fuso orario per il coaching online

    • I turni delle lezioni cambiano all'ultimo minuto

    Ogni minuto trascorso a rincorrere una fascia oraria è un minuto in cui non stai allenando, programmando o recuperando.

    Perché è importante per gli istruttori di fitness

    Una programmazione chiara è sinonimo di salute per gli affari. Quando la tua pagina di prenotazione è semplice e affidabile, i nuovi clienti si prenotano più velocemente e quelli attuali rimangono costanti. Si riducono i tempi di amministrazione, si riducono i no-show e si migliora la gestione del tempo.

    Inoltre, migliora l'assistenza ai clienti. Quando le domande di ammissione, i dettagli sulla location e le note di preparazione sono presenti nel tuo flusso di prenotazione, i clienti si presentano pronti. Questo significa sessioni migliori, meno sorprese e risultati più prevedibili.

    Crea la pagina di prenotazione perfetta per l'istruttore di fitness

    La tua pagina di prenotazione deve rispondere rapidamente a tre domande:

    1. Cosa posso prenotare?

    2. Quando posso prenotarlo?

    3. Quanto costa e cosa devo aspettarmi?

    Ecco come configurarla in Doodle.

    Scegli servizi e durate chiare

    Elenca i servizi prenotabili che non hanno bisogno di essere indovinati:

    • Consulenza introduttiva di 30 minuti

    • 60 minuti di allenamento personale

    • 45 minuti di formazione per piccoli gruppi

    • 30 minuti di controllo o revisione virtuale dei moduli

    Abbina il tuo stile di coaching. Se le tue sessioni durano 55 minuti, elencale come 60 con un buffer.

    Stabilisci disponibilità, buffer e limiti

    Proteggi il tuo tempo e le tue energie:

    • Aggiungi dei buffer di 10-15 minuti tra una sessione e l'altra

    • Limita le sessioni giornaliere per evitare il burnout

    • Blocca le finestre di viaggio se fai coaching in sedi diverse

    • Offri orari mattutini e serali

    Doodle si sincronizza con il calendario di Google, Outlook o Apple. Se sei occupato, quell'orario scompare dalla tua pagina di prenotazione.

    Usa nomi chiari e un linguaggio adatto ai clienti

    Evita il gergo del fitness. Usa un linguaggio semplice:

    • Allenamento personale di 60 minuti: Forza per tutto il corpo su misura per te

    • Check-in nutrizionale virtuale: 30 minuti su Zoom per rivedere la tua settimana

    • Allenamento in piccoli gruppi: Fino a 6 persone, tutti i livelli, forza + condizionamento

    Doodle Pro può aiutarti con descrizioni delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale che puoi modificare.

    Aggiungi note di preparazione e politiche

    Aiuta i clienti a presentarsi pronti:

    • Cosa portare: Acqua, asciugamano, scarpe da allenamento

    • Luogo: Indirizzo della palestra, parcheggio, istruzioni per l'ingresso

    • Link virtuale: Link Zoom o Meet aggiunto automaticamente

    • Politica di cancellazione: ad esempio, 12 ore di preavviso o perdita della caparra.

    Puoi anche utilizzare i promemoria di Doodle per confermare immediatamente e sollecitare i clienti un giorno prima.

    Raccogli pagamenti o depositi

    Fatti pagare al momento della prenotazione:

    • Usa Stripe in Doodle per raccogliere caparre o il pagamento completo.

    • Imposta prezzi diversi per gli incontri virtuali e quelli di persona

    • Aggiungi regole di rimborso in modo che i clienti sappiano cosa aspettarsi

    Stripe è completamente integrato. Non devi inseguire i soldi.

    Marca la tua pagina e crea fiducia

    Rendila tua:

    • Aggiungi il tuo logo e i colori del tuo marchio con Doodle Pro

    • Usa una foto simpatica

    • Mantieni le descrizioni chiare e brevi

    • Link alle tue politiche

    Una pagina curata crea fiducia e riduce le domande.

    Consigli pratici per gli istruttori di fitness più impegnati

    Punti di forza rapidi per ripulire la tua programmazione:

    • Offri 3-5 servizi al massimo

    • Crea pagine separate per le sessioni di persona e per quelle virtuali.

    • Trattenere un deposito per le consulenze introduttive

    • Aggiungi un margine di viaggio se ti sposti da una sede all'altra

    • Utilizza blocchi di tempo (ad esempio la mattina per l'allenamento, il pomeriggio per l'amministrazione).

    • Includi note di preparazione come l'abbigliamento o i dettagli della rinuncia.

    • Aggiungi automaticamente collegamenti video con Zoom, Google Meet o Teams

    • Poni domande di ammissione, ma non troppo lunghe

    • Utilizza i promemoria: 24 ore e 2 ore di promemoria

    • Limita le dimensioni delle classi con fogli di iscrizione Doodle

    Errori comuni da evitare

    Non lasciare che questi errori ti rallentino:

    • Troppi servizi: Confonde i clienti

    • Nessun pagamento in archivio: Aumenta i no-show

    • Nessun buffer: Non lascia tempo per la preparazione

    • Luoghi vaghi: Includere sempre l'indirizzo esatto o la mappa

    • Ignorare i fusi orari: Doodle si regola in base alla posizione del cliente

    • Politiche nascoste: Mostrale chiaramente

    • Riprogrammazione manuale: Lascia che i clienti si adattino ai tuoi limiti

    Strumenti e soluzioni che funzionano per gli istruttori di fitness

    Doodle si adatta al tuo flusso di lavoro:

    Strumento

    Cosa ti aiuta a fare

    Pagina di prenotazione

    Mostra solo gli orari che vuoi offrire, con buffer e limiti

    Pagamenti con Stripe

    Raccogli i depositi o il pagamento completo quando i clienti prenotano

    Integrazioni video

    Aggiungi automaticamente i collegamenti a Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Cisco

    Doodle 1:1

    Invia link di prenotazione privati per i clienti più esigenti o per quelli che ritornano

    Foglio di iscrizione

    Offrire posti limitati per corsi di formazione o lezioni in piccoli gruppi

    Sondaggio di gruppo

    Trova il momento migliore per le sessioni di gruppo o gli eventi di benessere aziendale

    Descrizioni di incontri AI

    Genera note chiare di preparazione alla sessione con il tuo tono

    Marchio personalizzato

    Abbina la tua pagina di prenotazione al tuo sito web e ai tuoi profili social

    Promemoria e scadenze

    Riduci i no-show grazie a solleciti e scadenze automatiche per le prenotazioni

    Privacy

    Mantieni i tuoi dati al sicuro con una sicurezza di livello aziendale

    Integrazione con Zapier

    Invia le prenotazioni al tuo CRM, alla tua lista di email o ai sondaggi post-sessione

    Esempi reali di una grande pagina di prenotazione per istruttori di fitness

    Esempio 1: Istruttore solitario in una palestra a casa e in un parco

    Servizi:

    • 60 minuti di personal training (palestra di casa)

    • 45 minuti di allenamento al parco

    • 30 minuti di consulenza introduttiva

    Impostazioni:

    • Buffer di 15 minuti

    • Finestra di viaggio di 20 minuti per le sessioni al parco

    • Deposito di 25 dollari per il consulto (credito per il primo pacchetto)

    • Le note includono parcheggio, mappa e condizioni meteorologiche

    Risultato: Prenotazioni chiare. Meno no-show. Sessioni puntuali.

    Esempio 2: Coach online con clienti globali

    Servizi:

    • Revisione del programma di 30 minuti

    • 60 minuti di allenamento

    • Check-in nutrizionale di 45 minuti

    Impostazioni:

    • Adattamento automatico del fuso orario

    • Aggiunta di un link per lo zoom

    • Pagamento completo tramite Stripe

    • Registrazione: Attrezzatura, infortuni, obiettivi

    Risultato: Zero chiamate perse. Preparazione migliore.

    Esempio 3: Proprietario di uno studio con piccoli gruppi

    Impostazione:

    • Utilizza fogli di iscrizione con 8 slot per classe.

    • Chiudi le prenotazioni 2 ore prima

    • Nascondi i nomi dei partecipanti

    Componenti aggiuntivi:

    • Pagina di prenotazione per sessioni di tecnica 1:1

    • Raccogliere i pagamenti tramite Stripe

    Risultato: Corsi completi. Nessuno stress amministrativo.

    Esempio 4: Formatore di benessere aziendale

    Processo:

    • Utilizza un sondaggio di gruppo per scegliere la data con le Risorse Umane

    • Prepara degli slot di 20 minuti su un foglio di iscrizione

    • Invia un link via e-mail al personale

    Impostazioni:

    • Aggiungi informazioni sul sito, parcheggio

    • Termine di prenotazione di 24 ore

    • Promemoria via e-mail

    Risultato: Eventi senza intoppi. Nessuna perdita di tempo.

    La lista di controllo della pagina di prenotazione dell'istruttore di fitness

    • I servizi sono chiari, con prezzi e tempi precisi

    • La disponibilità si adatta ai tuoi orari reali

    • I buffer permettono di viaggiare e recuperare

    • Le politiche sono visibili

    • Stripe è attivo

    • I link ai video sono aggiunti automaticamente

    • Le domande di ingresso sono brevi e utili

    • I promemoria e le scadenze sono impostati

    • Il marchio è coerente

    • Esistono pagine separate quando necessario

    Impostazioni avanzate per risultati migliori

    • Prezzi differenziati per il lavoro di persona e per quello virtuale

    • Pacchetti di upsell sulla pagina di conferma

    • Utilizza il rapporto 1:1 per i clienti abituali

    • Aggiornamento per le sessioni stagionali

    • Attiva i moduli di follow-up con Zapier

    Suggerimenti per le presentazioni che aumentano le prenotazioni

    • Usa i verbi d'azione: Prenota la tua prossima sessione

    • Mostra valore: Ottieni un piano personalizzato in 30 minuti

    • Mantieni i moduli brevi (3-5 campi)

    • Permetti agli ospiti di prenotare senza account

    • Aggiungi una breve testimonianza

    • Usa un tono disinvolto e sicuro

    Come Doodle si adatta al contesto sanitario

    Se raccogli informazioni sensibili, mantienile essenziali. Usa Doodle solo per la programmazione. Per tutto ciò che è medico, usa un sistema costruito per le cartelle cliniche. Doodle protegge i tuoi dati con una sicurezza di livello aziendale.

    Aspetti fondamentali

    • Una pagina di prenotazione chiara riempie il tuo calendario e riduce le mancate presentazioni.

    • Sincronizza il tuo calendario per evitare doppie prenotazioni

    • Raccogli i pagamenti con Stripe

    • Utilizza i buffer, i promemoria e le scadenze

    • Doodle ti offre strumenti per ogni tipo di coaching

    Inizia a programmare meglio

    La tua pagina di prenotazione dovrebbe semplificarti la giornata. Doodle ti aiuta a mostrare la disponibilità reale, a farti pagare e a inviare promemoria chiari. Tu fai sessioni di coaching migliori - Doodle si occupa di tutto il resto.

    Crea subito la tua pagina di prenotazione e inizia a risparmiare tempo:

