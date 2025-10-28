Doodle erstellen

Terminplanung

Die perfekte Fitnesstrainer Booking Page: Beispiele und Tipps

Lesezeit: 8 Minuten

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aktualisiert: 28. Okt. 2025

Sprachoptionen

endefresit

Inhaltsübersicht

    Als Fitnesstrainer/in lebst du nach deinem Kalender. Zwischen frühen Kundengesprächen, Kursen in der Mittagspause und abendlichen Check-Ins kann eine verpasste SMS zu Umsatzeinbußen führen. Die manuelle Terminbuchung kostet Zeit, führt zu Doppelbuchungen und lädt zu Absagen in letzter Minute ein. Die richtige Buchungsseite behebt diese Probleme.

    In diesem Leitfaden erfährst du, wie du eine Buchungsseite einrichtest, die zu deiner Arbeitsweise passt. Wir erklären dir, was du einfügen solltest, wie du deine Dienstleistungen präsentierst und welche Einstellungen deine Zeit schützen. Außerdem zeige ich dir anhand von Beispielen, wie Doodle dir dabei hilft, bezahlt zu werden, Nichterscheinen vorzubeugen und deinen Kalender mit den richtigen Kunden zu füllen.

    Keine Kreditkarte erforderlich

    Die Herausforderung für professionelle Fitnesstrainer

    Dein Zeitplan ändert sich täglich. Manche Kunden trainieren persönlich. Andere bevorzugen virtuelle Sitzungen. Du jonglierst mit der Reisezeit, dem Aufwärmen und Aufräumen und den ständigen Terminverschiebungen.

    Häufige Probleme sind:

    • Hin- und Herschicken von Nachrichten, nur um einen Termin zu finden

    • Nichterscheinen und verspätete Absagen ohne Anzahlung in den Unterlagen

    • Doppelbuchungen in verschiedenen Kalendern oder an verschiedenen Orten

    • Verwirrung über Sitzungsarten, Preise oder Orte

    • Zeitzonenprobleme beim Online-Coaching

    • Kurspläne, die sich in letzter Minute ändern

    Jede Minute, die du damit verbringst, einem Zeitfenster hinterherzujagen, ist eine Minute, in der du nicht trainierst, programmierst oder dich erholst.

    Warum dies für Fitnesstrainer/innen wichtig ist

    Eine klare Terminplanung ist gut fürs Geschäft. Wenn deine Buchungsseite einfach und vertrauenswürdig ist, melden sich neue Kunden schneller an und bestehende Kunden bleiben beständig. Du verringerst den Verwaltungsaufwand, reduzierst die Zahl der Absagen und verbesserst dein Zeitmanagement.

    Außerdem verbessert es die Kundenbetreuung. Wenn Fragen zur Aufnahme, Details zum Ort und Vorbereitungsnotizen in deinen Buchungsablauf einfließen, sind deine Kunden bereit, zu kommen. Das bedeutet bessere Sitzungen, weniger Überraschungen und besser vorhersehbare Ergebnisse.

    Erstelle die perfekte Buchungsseite für Fitnesstrainer

    Deine Buchungsseite sollte drei Fragen schnell beantworten:

    1. Was kann ich buchen?

    2. Wann kann ich es buchen?

    3. Wie viel kostet es, und was kann ich erwarten?

    Hier erfährst du, wie du sie in Doodle einrichtest.

    Wähle klare Leistungen und Laufzeiten

    Liste buchbare Leistungen auf, die nicht erraten werden müssen:

    • 30-minütiges Einführungsgespräch

    • 60-minütiges persönliches Training

    • 45-minütiges Kleingruppentraining

    • 30-minütiger virtueller Formcheck oder Überprüfung

    Passe deinen Coaching-Stil an. Wenn deine Sitzungen 55 Minuten dauern, gib sie als 60 Minuten mit einem Puffer an.

    Lege Verfügbarkeit, Puffer und Grenzen fest

    Schütze deine Zeit und Energie:

    • Füge 10-15 Minuten Puffer zwischen den Sitzungen hinzu

    • Begrenze die täglichen Sitzungen, um Burnout zu vermeiden

    • Blockiere Reisezeitfenster, wenn du an verschiedenen Standorten unterrichtest

    • Biete Morgen- und Abendstunden an

    Doodle synchronisiert sich mit dem Google-, Outlook- oder Apple-Kalender. Wenn du beschäftigt bist, verschwindet diese Zeit von deiner Buchungsseite.

    Verwende klare Namen und eine kundenfreundliche Sprache

    Vermeide Fitness-Fachjargon. Verwende einfache Sprache:

    • 60-minütiges Personal Training: Auf dich zugeschnittenes Ganzkörpertraining

    • Virtueller Ernährungs-Check-in: 30 Minuten auf Zoom, um deine Woche zu besprechen

    • Kleingruppentraining: Bis zu 6 Personen, alle Niveaus, Kraft und Kondition

    Doodle Pro hilft dir mit KI-generierten Meeting-Beschreibungen, die du anpassen kannst.

    Vorbereitungsnotizen und Richtlinien hinzufügen

    Hilf deinen Kunden, vorbereitet zu erscheinen:

    • Was du mitbringen solltest: Wasser, Handtuch, Trainingsschuhe

    • Ort: Adresse der Turnhalle, Parkplätze, Anweisungen zum Einlass

    • Virtueller Link: Automatisch hinzugefügter Zoom- oder Meet-Link

    • Stornierungsbedingungen: z.B. 12 Stunden vorher oder Verlust der Anzahlung

    Du kannst auch Doodle-Erinnerungen verwenden, um sofort zu bestätigen und die Kunden einen Tag vorher zu benachrichtigen.

    Zahlungen oder Anzahlungen einholen

    Lass dich bezahlen, wenn sie buchen:

    • Verwende Stripe in Doodle, um Anzahlungen oder den vollen Betrag einzuziehen.

    • Lege unterschiedliche Preise für virtuelle und persönliche Termine fest

    • Füge Erstattungsregeln hinzu, damit deine Kunden wissen, was sie erwarten können.

    Stripe ist vollständig integriert. Keinem Geld hinterherlaufen.

    Markiere deine Seite und baue Vertrauen auf

    Mach sie zu deiner Seite:

    • Füge dein Logo und deine Markenfarben mit Doodle Pro hinzu

    • Verwende ein freundliches Foto

    • Halte die Beschreibungen klar und kurz

    • Verlinke auf deine Richtlinien

    Eine gut gestaltete Seite schafft Vertrauen und reduziert Fragen.

    Praktische Tipps für vielbeschäftigte Fitnesstrainer

    Schnelle Erfolge, um deine Terminplanung aufzuräumen:

    • Biete maximal 3-5 Dienstleistungen an

    • Erstelle separate Seiten für persönliche und virtuelle Sitzungen

    • Hinterlege eine Anzahlung für Erstberatungen

    • Füge einen Reisepuffer hinzu, wenn du von einem Ort zum anderen ziehst

    • Verwende Zeitblöcke (z.B. vormittags für Training, nachmittags für Verwaltung)

    • Füge Vorbereitungsnotizen wie Kleidung oder Verzichtserklärungen hinzu

    • Füge automatisch Videolinks mit Zoom, Google Meet oder Teams hinzu

    • Stelle Eingangsfragen - mach es kurz

    • Verwende Erinnerungen: 24-Stunden- und 2-Stunden-Hinweise

    • Begrenze die Klassengröße mit Doodle-Anmeldebögen

    Häufige Fehler, die du vermeiden solltest

    Lass dich von diesen Fehlern nicht ausbremsen:

    • Zu viele Angebote: Verwirrt die Kunden

    • Keine Zahlung in den Unterlagen: Erhöht No-Shows

    • Keine Puffer: Es bleibt keine Zeit für die Vorbereitung

    • Ungenaue Ortsangaben: Immer die genaue Adresse oder Karte angeben

    • Zeitzonen ignorieren: Doodle passt sich an den Standort des Kunden an

    • Versteckte Richtlinien: Zeige sie deutlich an

    • Manuelle Terminverschiebungen: Lass deine Kunden ihre Termine innerhalb deiner Grenzen anpassen

    Tools und Lösungen, die für Fitnesstrainer funktionieren

    Doodle passt zu deinem Arbeitsablauf:

    Das Tool

    Was es dir hilft

    Buchungsseite

    Zeige nur die Zeiten an, die du anbieten willst, mit Puffern und Limits

    Stripe-Zahlungen

    Erhalte Anzahlungen oder vollständige Zahlungen, wenn Kunden buchen

    Video-Integrationen

    Füge automatisch Zoom-, Google Meet-, Microsoft Teams- oder Cisco-Links hinzu

    Doodle 1:1

    Sende private Buchungslinks für Kunden, die viel Kontakt haben oder wiederkommen

    Anmeldeliste

    Biete begrenzte Plätze für Kleingruppentrainings oder Kurse an

    Gruppenumfrage

    Finde die beste Zeit für Gruppensitzungen oder Corporate Wellness Events

    AI-Sitzungsbeschreibungen

    Erstelle klare Sitzungsvorbereitungsnotizen in deinem Ton

    Individuelles Branding

    Passe deine Buchungsseite an deine Website und deine sozialen Profile an

    Erinnerungen und Fristen

    Reduziere No-Shows mit automatischen Hinweisen und Buchungsstopps

    Datenschutz

    Schütze deine Daten mit Sicherheit auf Unternehmensniveau

    Zapier-Integration

    Sende Buchungen an dein CRM, deine E-Mail-Liste oder Umfragen nach der Sitzung

    Beispiele aus der Praxis für eine gute Buchungsseite für Fitnesstrainer

    Beispiel 1: Solotrainer im Fitnessstudio und im Park

    Dienstleistungen:

    • 60-minütiges Personal Training (Fitnessstudio zu Hause)

    • 45-Minuten-Workout im Park

    • 30-minütige Einführungsberatung

    Einstellungen:

    • 15-Minuten-Puffer

    • 20-Minuten-Zeitfenster für Park-Sessions

    • 25 $ Kaution für die Beratung (wird auf das erste Paket angerechnet)

    • Hinweise zum Parken, zur Karte und zu den Wetterbedingungen

    Ergebnis: Klare Buchungen. Weniger Nicht-Erscheinen. Pünktliche Sitzungen.

    Beispiel 2: Online-Coach mit globalen Kunden

    Dienstleistungen:

    • 30-minütige Programmbesprechung

    • 60-minütiges Training

    • 45-minütiger Ernährungs-Check-in

    Einstellungen:

    • Automatische Zeitzonenanpassung

    • Zoom-Link hinzugefügt

    • Vollständige Bezahlung über Stripe

    • Aufnahme: Ausrüstung, Verletzungen, Ziele

    Ergebnis: Keine verpassten Anrufe. Bessere Vorbereitung.

    Beispiel 3: Studiobesitzer mit kleinen Gruppen

    Einrichtung:

    • Verwende Anmeldebögen mit 8 Plätzen pro Klasse

    • Schließe die Anmeldung 2 Stunden vorher

    • Teilnehmernamen ausblenden

    Add-ons:

    • Buchungsseite für 1:1-Techniksessions

    • Zahlungen über Stripe sammeln

    Ergebnis: Volle Klassen. Kein Verwaltungsstress.

    Beispiel 4: Wellness-Trainer für Unternehmen

    Prozess:

    • Gruppenumfrage zur Auswahl des Termins mit der Personalabteilung

    • 20-Minuten-Slots auf einem Anmeldeformular einrichten

    • E-Mail-Link an die Mitarbeiter

    Einstellungen:

    • Vor-Ort-Infos hinzufügen, Parken

    • 24-Stunden-Buchungsfrist

    • E-Mail-Erinnerungen

    Ergebnis: Nahtlose Veranstaltungen. Keine Zeitverschwendung.

    Die Fitness-Trainer Buchungsseite Checkliste

    • Die Leistungen sind klar, preislich und zeitlich festgelegt

    • Die Verfügbarkeit passt zu deinem aktuellen Zeitplan

    • Puffer erlauben Reisen und Erholung

    • Die Richtlinien sind sichtbar

    • Stripe ist aktiv

    • Video-Links werden automatisch eingefügt

    • Die Einstiegsfragen sind kurz und hilfreich

    • Erinnerungen und Fristen werden gesetzt

    • Das Branding ist einheitlich

    • Separate Seiten sind vorhanden, wenn nötig

    Erweiterte Einstellungen für bessere Ergebnisse

    • Gestaffelte Preise für persönliche und virtuelle Beratung

    • Upsell-Pakete auf der Bestätigungsseite

    • 1:1 für Stammkunden verwenden

    • Aktualisieren für saisonale Sitzungen

    • Folgeformulare mit Zapier auslösen

    Präsentationstipps, die zu mehr Buchungen führen

    • Verwende Aktionsverben: Buche deine nächste Sitzung

    • Zeige deinen Wert: Erhalte einen individuellen Plan in 30 Minuten

    • Halte die Formulare kurz (3-5 Felder)

    • Gäste können auch ohne Konto buchen

    • Füge einen kurzen Erfahrungsbericht hinzu

    • Verwende einen lockeren, selbstbewussten Ton

    Wie Doodle in den Kontext des Gesundheitswesens passt

    Wenn du sensible Daten erhebst, solltest du sie auf das Wesentliche beschränken. Verwende Doodle nur für die Terminplanung. Für medizinische Daten solltest du ein System verwenden, das für Gesundheitsakten entwickelt wurde. Doodle schützt deine Daten mit Sicherheit auf Unternehmensniveau.

    Das Wichtigste in Kürze

    • Eine übersichtliche Buchungsseite füllt deinen Kalender und verringert die Zahl der Fehlbuchungen

    • Synchronisiere deinen Kalender, um doppelte Buchungen zu vermeiden

    • Ziehe Zahlungen mit Stripe ein

    • Verwende Puffer, Erinnerungen und Fristen

    • Doodle gibt dir Werkzeuge für jedes Coaching-Setup

    Beginne mit einer besseren Terminplanung

    Deine Buchungsseite soll dir den Tag erleichtern. Doodle hilft dir, die tatsächliche Verfügbarkeit anzuzeigen, Zahlungen zu erhalten und klare Erinnerungen zu senden. Du coachst bessere Sitzungen - Doodle kümmert sich um den Rest.

    Erstelle jetzt deine Buchungsseite und fange an, Zeit zu sparen:

    Keine Kreditkarte erforderlich

    Ähnlicher Artikel

    Alternative medicine practitioner in a client session

    Terminplanung

    Wie Heilpraktiker Buchungen in Minutenschnelle automatisieren können

    Geschrieben von Limara Schellenberg

    Artikel lesen
    Wellness practitioner guiding a client through a stretching exercise during a session

    Terminplanung

    Richte schnell Gruppenunterricht ein: Anmeldeformulare für Wellness-Workshops

    Geschrieben von Limara Schellenberg

    Artikel lesen
    Alternative medicine practitioner assessing client’s posture or tension.

    Terminplanung

    Weniger Nichterscheinen mit Erinnerungen und Zahlungen für ganzheitliche Pflege

    Geschrieben von Limara Schellenberg

    Artikel lesen

    Löse das Terminplanungsrätsel mit Doodle