Den perfekta Booking Page för en personlig tränare: exempel och tips

Som personlig tränare styrs din vardag av din kalender. Med tidiga kundträningar, pass under lunchen och kvällsträningar kan ett enda missat sms innebära förlorade intäkter. Manuell tidsbokning tar tid, leder till dubbelbokningar och ökar risken för avbokningar i sista minuten. Med rätt Booking Page löser du det här.

I den här guiden får du lära dig hur du skapar en Booking Page som passar just ditt sätt att arbeta. Vi går igenom vad du bör ta med, hur du presenterar dina tjänster och vilka inställningar som hjälper dig att spara tid. Du får också se konkreta exempel och hur Doodle hjälper dig att ta betalt, förebygga uteblivna besök och fylla din kalender med rätt kunder.

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Den utmaning som professionella tränare står inför

Ditt schema ändras varje dag. Vissa kunder tränar på plats. Andra föredrar virtuella pass. Du får jonglera med restid, uppvärmning och städning samt ständiga ombokningar.

Vanliga problemområden är bland annat:

Att skicka meddelanden fram och tillbaka bara för att hitta en tid

Uteblivna besök och sena avbokningar utan inbetald deposition

Dubbelbokningar mellan kalendrar eller platser

Förvirring kring sessionstyper, priser eller platser

Problem med tidszoner vid online-coaching

Klasslistor som ändras i sista minuten

Varje minut som du lägger på att jaga en tid är en minut som du inte ägnar åt att coacha, planera träningen eller återhämta dig.

Varför detta är viktigt för träningsinstruktörer

En tydlig schemaläggning är A och O för ett företag. När din Booking Page är enkel och inger förtroende bokar nya kunder snabbare och befintliga kunder fortsätter att boka regelbundet. Du minskar administrationstiden, minskar antalet uteblivna besök och förbättrar din tidshantering.

Det förbättrar också kundservicen. När inledande frågor, platsuppgifter och förberedelseanteckningar finns tillgängliga direkt i bokningsflödet kommer kunderna väl förberedda till sina besök. Det innebär bättre sessioner, färre överraskningar och mer förutsägbara resultat.

Skapa den perfekta Booking Page för en personlig tränare

Din Booking Page bör snabbt ge svar på tre frågor:

Vad kan jag boka? När kan jag boka det? Hur mycket kostar det, och vad kan jag förvänta mig?

Så här gör du för att ställa in det i Doodle.

Välj tydliga tjänster och löptider

Ange vilka tjänster som går att boka utan att man behöver gissa:

30 minuters inledande konsultation

60 minuters personlig träning

45 minuters träning i små grupper

30 minuters virtuell granskning eller genomgång av formulär

Anpassa efter din coachningsstil. Om dina sessioner varar i 55 minuter, ange dem som 60 minuter för att ha en marginal.

Ställ in tillgänglighet, buffertar och gränser

Spara tid och energi:

Lägg till 10–15 minuters pauser mellan sessionerna

Begränsa antalet dagliga träningspass för att undvika utbrändhet

Begränsa resetiderna om man tränar på olika platser

Erbjuder öppettider på morgonen och kvällen

Doodle synkroniseras med Google, Outlook eller Apple Kalender. Om du är upptagen försvinner den tiden från din Booking Page.

Använd tydliga namn och ett kundvänligt språk

Undvik träningsjargong. Använd ett enkelt språk:

60 minuters personlig träning: Hela kroppens styrketräning anpassad efter just dig

Virtuellt näringssamtal: 30 minuter på Zoom för att gå igenom din vecka

Träning i små grupper: Upp till 6 personer, alla nivåer, styrka och kondition

Doodle Pro kan hjälpa dig med AI-genererade mötesbeskrivningar som du kan anpassa.

Lägg till förberedelseanteckningar och riktlinjer

Hjälp kunderna att vara väl förberedda:

Vad du ska ta med dig: Vatten, handduk, träningsskor

Plats: Gymmets adress, parkering, anvisningar för att ta sig in

Virtuell länk: En Zoom- eller Meet-länk som läggs till automatiskt

Avbokningsregler: t.ex. 12 timmars varsel, annars förverkas depositionen

Du kan också använda påminnelser i Doodle för att bekräfta direkt och påminna kunderna en dag i förväg.

Ta emot betalningar eller handpenningar

Få betalt när de bokar:

Använd Stripe i Doodle för att ta emot handpenning eller full betalning

Ange olika priser för virtuella och fysiska evenemang

Lägg till regler för återbetalning så att kunderna vet vad de kan förvänta sig

Stripe är helt integrerat. Inget krångel med betalningar.

Skapa ett varumärke för din sida och bygg upp förtroende

Gör den till din egen:

Lägg till din logotyp och dina varumärkesfärger med Doodle Pro

Använd en trevlig bild

Se till att beskrivningarna är tydliga och kortfattade

Länk till era riktlinjer

En välgjord sida skapar förtroende och minskar antalet frågor.

Praktiska tips för upptagna tränare

Enkla tips för att få ordning på din schemaläggning:

Erbjud högst 3–5 tjänster

Skapa separata sidor för fysiska och virtuella sessioner

Ta ut en deposition för inledande konsultationer

Se till att ha en resebuffert om du flyttar mellan olika platser

Använd tidsblock (t.ex. förmiddagar för träning, eftermiddagar för administration)

Ange förberedelser, till exempel information om klädsel eller ansvarsfriskrivning

Lägg automatiskt till videolänkar med Zoom, Google Meet eller Teams

Ställ inledande frågor – håll det kort

Använd påminnelser: påminnelser efter 24 timmar och 2 timmar

Begränsa klassstorlekarna med Doodle-Sign-up Sheets

Vanliga misstag som man bör undvika

Låt inte dessa saker hindra dig:

För många tjänster: Förvirrar kunderna

Ingen betalning registrerad: Ökar antalet uteblivna besök

Inga buffertar: Det finns ingen tid för förberedelser

Otydliga platsangivelser: Ange alltid exakt adress eller karta

Bortsett från tidszoner: Doodle anpassar sig efter klientens plats

Dolda villkor: Visa dem tydligt

Manuella ombokningar: Låt kunderna göra justeringar inom de ramar du anger

Verktyg och lösningar som fungerar för tränare

Doodle passar in i ditt arbetsflöde:

Verktyg Vad det hjälper dig att göra Booking Page Visa endast de tider du vill erbjuda, med tidsmarginaler och begränsningar Betalningar via Stripe Ta emot en handpenning eller full betalning när kunderna bokar Videointegrationer Lägg till länkar till Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco automatiskt Doodle 1:1 Skicka privata bokningslänkar till kunder som kräver extra uppmärksamhet eller återkommande kunder Sign-up Sheet Erbjud ett begränsat antal platser för utbildning eller kurser i små grupper Group Poll Hitta den bästa tiden för gruppträning eller hälsoaktiviteter för företag Beskrivningar av AI-möten Skapa tydliga anteckningar inför sessionen i din egen stil Skräddarsydd varumärkesprofilering Anpassa din Booking Page till din webbplats och dina profiler på sociala medier Påminnelser och tidsfrister Minska antalet uteblivna besök med automatiska påminnelser och bokningsgränser Sekretess Skydda dina data med säkerhet på företagsnivå Zapier-integration Skicka bokningar till ditt CRM-system, din e-postlista eller enkäter efter sessionen

Exempel från verkligheten på en bra Booking Page för en personlig tränare

Exempel 1: Tränar på egen hand i hemmagymmet och i parken

Tjänster:

60 minuters personlig träning (hemgym)

45 minuters träning i parken

30 minuters inledande konsultation

Inställningar:

15-minuters buffertar

20 minuters tidsmarginal för träningstillfällen i parken

25 $ i konsultationsdeposition (avräknas mot det första paketet)

Anmärkningar omfattar parkerings-, kart- och väderregler

Resultat: Tydliga bokningar. Färre uteblivna besök. Möten som börjar i tid.

Exempel 2: Online-coach med kunder över hela världen

Tjänster:

Genomgång av programmet på 30 minuter

60 minuters träning

45 minuters kostkonsultation

Inställningar:

Automatisk anpassning av tidszon

Zoom-länken har lagts till

Full betalning via Stripe

Översikt: Utrustning, skador, mål

Resultat: Inga missade samtal. Bättre förberedelser.

Exempel 3: Studioägare med små grupper

Inställningar:

Använd Sign-up Sheets med 8 platser per klass

Stäng bokningen 2 timmar före

Dölj deltagarnas namn

Tillägg:

Booking Page för 1:1-tekniklektioner

Ta emot betalningar via Stripe

Resultat: Fullsatta klasser. Ingen administrativ stress.

Exempel 4: Hälsotränare för företag

Process:

Använd Group Poll för att bestämma datum tillsammans med personalavdelningen

Ange 20-minutersintervaller på Sign-up Sheet

E-postlänk till personalen

Inställningar:

Lägg till information om platsen och parkering

Sista bokningstidpunkt: 24 timmar

Påminnelser via e-post

Resultat: Smidiga evenemang. Ingen tid går till spillo.

Checklista för Booking Page för tränare

Tjänsterna är tydliga, prissatta och tidsbestämda

Tillgängligheten anpassas efter ditt faktiska schema

Buffertar möjliggör rörelse och återhämtning

Riktlinjerna är synliga

Stripe är aktivt

Videolänkar läggs till automatiskt

Frågorna vid intaget är kortfattade och användbara

Påminnelser och tidsfrister har fastställts

Varumärkesprofilen är enhetlig

Vid behov finns det separata sidor

Avancerade inställningar för bättre resultat

Differentierade priser för fysiska möten jämfört med virtuella möten

Erbjud tilläggspaket på bekräftelsessidan

Använd 1:1 för återkommande kunder

Uppdatering om säsongskurser

Aktivera uppföljningsformulär med Zapier

Tips för presentationer som ökar antalet bokningar

Använd handlingsverb: Boka din nästa session

Visa värde: Få en skräddarsydd plan på 30 minuter

Se till att formulären är korta (3–5 fält)

Låt gästerna boka utan att behöva skapa ett konto

Lägg till ett kort omdöme

Använd en avslappnad och självsäker ton

Hur Doodle passar in i vårdkontexten

Om du samlar in känslig information, se till att den är absolut nödvändig. Använd Doodle enbart för schemaläggning. För allt som rör hälsa och sjukvård bör du använda ett system som är särskilt utformat för patientjournaler. Doodle skyddar dina uppgifter med säkerhet på företagsnivå.

Viktiga slutsatser

En överskådlig Booking Page fyller din kalender och minskar antalet uteblivna besökare

Synkronisera din kalender för att undvika dubbelbokningar

Ta emot betalningar med Stripe

Använd buffertar, påminnelser och tidsfrister

Doodle ger dig verktyg för alla typer av coachningssituationer

Kom igång med bättre schemaläggning

Din Booking Page ska göra din vardag enklare. Med Doodle kan du visa din faktiska tillgänglighet, ta emot betalningar och skicka tydliga påminnelser. Du kan fokusera på att hålla bättre träningspass – Doodle sköter resten.

Skapa din Booking Page redan nu och börja spara tid: