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Schemaläggning

Den perfekta Booking Page för en personlig tränare: exempel och tips

Read Time: 8 minutes
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Updated: 1 juli 2026

woman fitness at home indoor

Som personlig tränare styrs din vardag av din kalender. Med tidiga kundträningar, pass under lunchen och kvällsträningar kan ett enda missat sms innebära förlorade intäkter. Manuell tidsbokning tar tid, leder till dubbelbokningar och ökar risken för avbokningar i sista minuten. Med rätt Booking Page löser du det här.

I den här guiden får du lära dig hur du skapar en Booking Page som passar just ditt sätt att arbeta. Vi går igenom vad du bör ta med, hur du presenterar dina tjänster och vilka inställningar som hjälper dig att spara tid. Du får också se konkreta exempel och hur Doodle hjälper dig att ta betalt, förebygga uteblivna besök och fylla din kalender med rätt kunder.

Inget kreditkort krävs

Den utmaning som professionella tränare står inför

Ditt schema ändras varje dag. Vissa kunder tränar på plats. Andra föredrar virtuella pass. Du får jonglera med restid, uppvärmning och städning samt ständiga ombokningar.

Vanliga problemområden är bland annat:

  • Att skicka meddelanden fram och tillbaka bara för att hitta en tid

  • Uteblivna besök och sena avbokningar utan inbetald deposition

  • Dubbelbokningar mellan kalendrar eller platser

  • Förvirring kring sessionstyper, priser eller platser

  • Problem med tidszoner vid online-coaching

  • Klasslistor som ändras i sista minuten

Varje minut som du lägger på att jaga en tid är en minut som du inte ägnar åt att coacha, planera träningen eller återhämta dig.

Varför detta är viktigt för träningsinstruktörer

En tydlig schemaläggning är A och O för ett företag. När din Booking Page är enkel och inger förtroende bokar nya kunder snabbare och befintliga kunder fortsätter att boka regelbundet. Du minskar administrationstiden, minskar antalet uteblivna besök och förbättrar din tidshantering.

Det förbättrar också kundservicen. När inledande frågor, platsuppgifter och förberedelseanteckningar finns tillgängliga direkt i bokningsflödet kommer kunderna väl förberedda till sina besök. Det innebär bättre sessioner, färre överraskningar och mer förutsägbara resultat.

Skapa den perfekta Booking Page för en personlig tränare

Din Booking Page bör snabbt ge svar på tre frågor:

  1. Vad kan jag boka?

  2. När kan jag boka det?

  3. Hur mycket kostar det, och vad kan jag förvänta mig?

Så här gör du för att ställa in det i Doodle.

Välj tydliga tjänster och löptider

Ange vilka tjänster som går att boka utan att man behöver gissa:

  • 30 minuters inledande konsultation

  • 60 minuters personlig träning

  • 45 minuters träning i små grupper

  • 30 minuters virtuell granskning eller genomgång av formulär

Anpassa efter din coachningsstil. Om dina sessioner varar i 55 minuter, ange dem som 60 minuter för att ha en marginal.

Ställ in tillgänglighet, buffertar och gränser

Spara tid och energi:

  • Lägg till 10–15 minuters pauser mellan sessionerna

  • Begränsa antalet dagliga träningspass för att undvika utbrändhet

  • Begränsa resetiderna om man tränar på olika platser

  • Erbjuder öppettider på morgonen och kvällen

Doodle synkroniseras med Google, Outlook eller Apple Kalender. Om du är upptagen försvinner den tiden från din Booking Page.

Använd tydliga namn och ett kundvänligt språk

Undvik träningsjargong. Använd ett enkelt språk:

  • 60 minuters personlig träning: Hela kroppens styrketräning anpassad efter just dig

  • Virtuellt näringssamtal: 30 minuter på Zoom för att gå igenom din vecka

  • Träning i små grupper: Upp till 6 personer, alla nivåer, styrka och kondition

Doodle Pro kan hjälpa dig med AI-genererade mötesbeskrivningar som du kan anpassa.

Lägg till förberedelseanteckningar och riktlinjer

Hjälp kunderna att vara väl förberedda:

  • Vad du ska ta med dig: Vatten, handduk, träningsskor

  • Plats: Gymmets adress, parkering, anvisningar för att ta sig in

  • Virtuell länk: En Zoom- eller Meet-länk som läggs till automatiskt

  • Avbokningsregler: t.ex. 12 timmars varsel, annars förverkas depositionen

Du kan också använda påminnelser i Doodle för att bekräfta direkt och påminna kunderna en dag i förväg.

Ta emot betalningar eller handpenningar

Få betalt när de bokar:

  • Använd Stripe i Doodle för att ta emot handpenning eller full betalning

  • Ange olika priser för virtuella och fysiska evenemang

  • Lägg till regler för återbetalning så att kunderna vet vad de kan förvänta sig

Stripe är helt integrerat. Inget krångel med betalningar.

Skapa ett varumärke för din sida och bygg upp förtroende

Gör den till din egen:

  • Lägg till din logotyp och dina varumärkesfärger med Doodle Pro

  • Använd en trevlig bild

  • Se till att beskrivningarna är tydliga och kortfattade

  • Länk till era riktlinjer

En välgjord sida skapar förtroende och minskar antalet frågor.

Praktiska tips för upptagna tränare

Enkla tips för att få ordning på din schemaläggning:

  • Erbjud högst 3–5 tjänster

  • Skapa separata sidor för fysiska och virtuella sessioner

  • Ta ut en deposition för inledande konsultationer

  • Se till att ha en resebuffert om du flyttar mellan olika platser

  • Använd tidsblock (t.ex. förmiddagar för träning, eftermiddagar för administration)

  • Ange förberedelser, till exempel information om klädsel eller ansvarsfriskrivning

  • Lägg automatiskt till videolänkar med Zoom, Google Meet eller Teams

  • Ställ inledande frågor – håll det kort

  • Använd påminnelser: påminnelser efter 24 timmar och 2 timmar

  • Begränsa klassstorlekarna med Doodle-Sign-up Sheets

Vanliga misstag som man bör undvika

Låt inte dessa saker hindra dig:

  • För många tjänster: Förvirrar kunderna

  • Ingen betalning registrerad: Ökar antalet uteblivna besök

  • Inga buffertar: Det finns ingen tid för förberedelser

  • Otydliga platsangivelser: Ange alltid exakt adress eller karta

  • Bortsett från tidszoner: Doodle anpassar sig efter klientens plats

  • Dolda villkor: Visa dem tydligt

  • Manuella ombokningar: Låt kunderna göra justeringar inom de ramar du anger

Verktyg och lösningar som fungerar för tränare

Doodle passar in i ditt arbetsflöde:

Verktyg

Vad det hjälper dig att göra

Booking Page

Visa endast de tider du vill erbjuda, med tidsmarginaler och begränsningar

Betalningar via Stripe

Ta emot en handpenning eller full betalning när kunderna bokar

Videointegrationer

Lägg till länkar till Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco automatiskt

Doodle 1:1

Skicka privata bokningslänkar till kunder som kräver extra uppmärksamhet eller återkommande kunder

Sign-up Sheet

Erbjud ett begränsat antal platser för utbildning eller kurser i små grupper

Group Poll

Hitta den bästa tiden för gruppträning eller hälsoaktiviteter för företag

Beskrivningar av AI-möten

Skapa tydliga anteckningar inför sessionen i din egen stil

Skräddarsydd varumärkesprofilering

Anpassa din Booking Page till din webbplats och dina profiler på sociala medier

Påminnelser och tidsfrister

Minska antalet uteblivna besök med automatiska påminnelser och bokningsgränser

Sekretess

Skydda dina data med säkerhet på företagsnivå

Zapier-integration

Skicka bokningar till ditt CRM-system, din e-postlista eller enkäter efter sessionen

Exempel från verkligheten på en bra Booking Page för en personlig tränare

Exempel 1: Tränar på egen hand i hemmagymmet och i parken

Tjänster:

  • 60 minuters personlig träning (hemgym)

  • 45 minuters träning i parken

  • 30 minuters inledande konsultation

Inställningar:

  • 15-minuters buffertar

  • 20 minuters tidsmarginal för träningstillfällen i parken

  • 25 $ i konsultationsdeposition (avräknas mot det första paketet)

  • Anmärkningar omfattar parkerings-, kart- och väderregler

Resultat: Tydliga bokningar. Färre uteblivna besök. Möten som börjar i tid.

Exempel 2: Online-coach med kunder över hela världen

Tjänster:

  • Genomgång av programmet på 30 minuter

  • 60 minuters träning

  • 45 minuters kostkonsultation

Inställningar:

  • Automatisk anpassning av tidszon

  • Zoom-länken har lagts till

  • Full betalning via Stripe

  • Översikt: Utrustning, skador, mål

Resultat: Inga missade samtal. Bättre förberedelser.

Exempel 3: Studioägare med små grupper

Inställningar:

  • Använd Sign-up Sheets med 8 platser per klass

  • Stäng bokningen 2 timmar före

  • Dölj deltagarnas namn

Tillägg:

  • Booking Page för 1:1-tekniklektioner

  • Ta emot betalningar via Stripe

Resultat: Fullsatta klasser. Ingen administrativ stress.

Exempel 4: Hälsotränare för företag

Process:

  • Använd Group Poll för att bestämma datum tillsammans med personalavdelningen

  • Ange 20-minutersintervaller på Sign-up Sheet

  • E-postlänk till personalen

Inställningar:

  • Lägg till information om platsen och parkering

  • Sista bokningstidpunkt: 24 timmar

  • Påminnelser via e-post

Resultat: Smidiga evenemang. Ingen tid går till spillo.

Checklista för Booking Page för tränare

  • Tjänsterna är tydliga, prissatta och tidsbestämda

  • Tillgängligheten anpassas efter ditt faktiska schema

  • Buffertar möjliggör rörelse och återhämtning

  • Riktlinjerna är synliga

  • Stripe är aktivt

  • Videolänkar läggs till automatiskt

  • Frågorna vid intaget är kortfattade och användbara

  • Påminnelser och tidsfrister har fastställts

  • Varumärkesprofilen är enhetlig

  • Vid behov finns det separata sidor

Avancerade inställningar för bättre resultat

  • Differentierade priser för fysiska möten jämfört med virtuella möten

  • Erbjud tilläggspaket på bekräftelsessidan

  • Använd 1:1 för återkommande kunder

  • Uppdatering om säsongskurser

  • Aktivera uppföljningsformulär med Zapier

Tips för presentationer som ökar antalet bokningar

  • Använd handlingsverb: Boka din nästa session

  • Visa värde: Få en skräddarsydd plan på 30 minuter

  • Se till att formulären är korta (3–5 fält)

  • Låt gästerna boka utan att behöva skapa ett konto

  • Lägg till ett kort omdöme

  • Använd en avslappnad och självsäker ton

Hur Doodle passar in i vårdkontexten

Om du samlar in känslig information, se till att den är absolut nödvändig. Använd Doodle enbart för schemaläggning. För allt som rör hälsa och sjukvård bör du använda ett system som är särskilt utformat för patientjournaler. Doodle skyddar dina uppgifter med säkerhet på företagsnivå.

Viktiga slutsatser

  • En överskådlig Booking Page fyller din kalender och minskar antalet uteblivna besökare

  • Synkronisera din kalender för att undvika dubbelbokningar

  • Ta emot betalningar med Stripe

  • Använd buffertar, påminnelser och tidsfrister

  • Doodle ger dig verktyg för alla typer av coachningssituationer

Kom igång med bättre schemaläggning

Din Booking Page ska göra din vardag enklare. Med Doodle kan du visa din faktiska tillgänglighet, ta emot betalningar och skicka tydliga påminnelser. Du kan fokusera på att hålla bättre träningspass – Doodle sköter resten.

Skapa din Booking Page redan nu och börja spara tid:

Inget kreditkort krävs

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