Den perfekta Booking Page för en personlig tränare: exempel och tips
Updated: 1 juli 2026
Som personlig tränare styrs din vardag av din kalender. Med tidiga kundträningar, pass under lunchen och kvällsträningar kan ett enda missat sms innebära förlorade intäkter. Manuell tidsbokning tar tid, leder till dubbelbokningar och ökar risken för avbokningar i sista minuten. Med rätt Booking Page löser du det här.
I den här guiden får du lära dig hur du skapar en Booking Page som passar just ditt sätt att arbeta. Vi går igenom vad du bör ta med, hur du presenterar dina tjänster och vilka inställningar som hjälper dig att spara tid. Du får också se konkreta exempel och hur Doodle hjälper dig att ta betalt, förebygga uteblivna besök och fylla din kalender med rätt kunder.
Inget kreditkort krävs
Den utmaning som professionella tränare står inför
Ditt schema ändras varje dag. Vissa kunder tränar på plats. Andra föredrar virtuella pass. Du får jonglera med restid, uppvärmning och städning samt ständiga ombokningar.
Vanliga problemområden är bland annat:
Att skicka meddelanden fram och tillbaka bara för att hitta en tid
Uteblivna besök och sena avbokningar utan inbetald deposition
Dubbelbokningar mellan kalendrar eller platser
Förvirring kring sessionstyper, priser eller platser
Problem med tidszoner vid online-coaching
Klasslistor som ändras i sista minuten
Varje minut som du lägger på att jaga en tid är en minut som du inte ägnar åt att coacha, planera träningen eller återhämta dig.
Varför detta är viktigt för träningsinstruktörer
En tydlig schemaläggning är A och O för ett företag. När din Booking Page är enkel och inger förtroende bokar nya kunder snabbare och befintliga kunder fortsätter att boka regelbundet. Du minskar administrationstiden, minskar antalet uteblivna besök och förbättrar din tidshantering.
Det förbättrar också kundservicen. När inledande frågor, platsuppgifter och förberedelseanteckningar finns tillgängliga direkt i bokningsflödet kommer kunderna väl förberedda till sina besök. Det innebär bättre sessioner, färre överraskningar och mer förutsägbara resultat.
Skapa den perfekta Booking Page för en personlig tränare
Din Booking Page bör snabbt ge svar på tre frågor:
Vad kan jag boka?
När kan jag boka det?
Hur mycket kostar det, och vad kan jag förvänta mig?
Så här gör du för att ställa in det i Doodle.
Välj tydliga tjänster och löptider
Ange vilka tjänster som går att boka utan att man behöver gissa:
30 minuters inledande konsultation
60 minuters personlig träning
45 minuters träning i små grupper
30 minuters virtuell granskning eller genomgång av formulär
Anpassa efter din coachningsstil. Om dina sessioner varar i 55 minuter, ange dem som 60 minuter för att ha en marginal.
Ställ in tillgänglighet, buffertar och gränser
Spara tid och energi:
Lägg till 10–15 minuters pauser mellan sessionerna
Begränsa antalet dagliga träningspass för att undvika utbrändhet
Begränsa resetiderna om man tränar på olika platser
Erbjuder öppettider på morgonen och kvällen
Doodle synkroniseras med Google, Outlook eller Apple Kalender. Om du är upptagen försvinner den tiden från din Booking Page.
Använd tydliga namn och ett kundvänligt språk
Undvik träningsjargong. Använd ett enkelt språk:
60 minuters personlig träning: Hela kroppens styrketräning anpassad efter just dig
Virtuellt näringssamtal: 30 minuter på Zoom för att gå igenom din vecka
Träning i små grupper: Upp till 6 personer, alla nivåer, styrka och kondition
Doodle Pro kan hjälpa dig med AI-genererade mötesbeskrivningar som du kan anpassa.
Lägg till förberedelseanteckningar och riktlinjer
Hjälp kunderna att vara väl förberedda:
Vad du ska ta med dig: Vatten, handduk, träningsskor
Plats: Gymmets adress, parkering, anvisningar för att ta sig in
Virtuell länk: En Zoom- eller Meet-länk som läggs till automatiskt
Avbokningsregler: t.ex. 12 timmars varsel, annars förverkas depositionen
Du kan också använda påminnelser i Doodle för att bekräfta direkt och påminna kunderna en dag i förväg.
Ta emot betalningar eller handpenningar
Få betalt när de bokar:
Använd Stripe i Doodle för att ta emot handpenning eller full betalning
Ange olika priser för virtuella och fysiska evenemang
Lägg till regler för återbetalning så att kunderna vet vad de kan förvänta sig
Stripe är helt integrerat. Inget krångel med betalningar.
Skapa ett varumärke för din sida och bygg upp förtroende
Gör den till din egen:
Lägg till din logotyp och dina varumärkesfärger med Doodle Pro
Använd en trevlig bild
Se till att beskrivningarna är tydliga och kortfattade
Länk till era riktlinjer
En välgjord sida skapar förtroende och minskar antalet frågor.
Praktiska tips för upptagna tränare
Enkla tips för att få ordning på din schemaläggning:
Erbjud högst 3–5 tjänster
Skapa separata sidor för fysiska och virtuella sessioner
Ta ut en deposition för inledande konsultationer
Se till att ha en resebuffert om du flyttar mellan olika platser
Använd tidsblock (t.ex. förmiddagar för träning, eftermiddagar för administration)
Ange förberedelser, till exempel information om klädsel eller ansvarsfriskrivning
Lägg automatiskt till videolänkar med Zoom, Google Meet eller Teams
Ställ inledande frågor – håll det kort
Använd påminnelser: påminnelser efter 24 timmar och 2 timmar
Begränsa klassstorlekarna med Doodle-Sign-up Sheets
Vanliga misstag som man bör undvika
Låt inte dessa saker hindra dig:
För många tjänster: Förvirrar kunderna
Ingen betalning registrerad: Ökar antalet uteblivna besök
Inga buffertar: Det finns ingen tid för förberedelser
Otydliga platsangivelser: Ange alltid exakt adress eller karta
Bortsett från tidszoner: Doodle anpassar sig efter klientens plats
Dolda villkor: Visa dem tydligt
Manuella ombokningar: Låt kunderna göra justeringar inom de ramar du anger
Verktyg och lösningar som fungerar för tränare
Doodle passar in i ditt arbetsflöde:
Verktyg
Vad det hjälper dig att göra
Booking Page
Visa endast de tider du vill erbjuda, med tidsmarginaler och begränsningar
Betalningar via Stripe
Ta emot en handpenning eller full betalning när kunderna bokar
Videointegrationer
Lägg till länkar till Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco automatiskt
Doodle 1:1
Skicka privata bokningslänkar till kunder som kräver extra uppmärksamhet eller återkommande kunder
Sign-up Sheet
Erbjud ett begränsat antal platser för utbildning eller kurser i små grupper
Group Poll
Hitta den bästa tiden för gruppträning eller hälsoaktiviteter för företag
Beskrivningar av AI-möten
Skapa tydliga anteckningar inför sessionen i din egen stil
Skräddarsydd varumärkesprofilering
Anpassa din Booking Page till din webbplats och dina profiler på sociala medier
Påminnelser och tidsfrister
Minska antalet uteblivna besök med automatiska påminnelser och bokningsgränser
Sekretess
Skydda dina data med säkerhet på företagsnivå
Zapier-integration
Skicka bokningar till ditt CRM-system, din e-postlista eller enkäter efter sessionen
Exempel från verkligheten på en bra Booking Page för en personlig tränare
Exempel 1: Tränar på egen hand i hemmagymmet och i parken
Tjänster:
60 minuters personlig träning (hemgym)
45 minuters träning i parken
30 minuters inledande konsultation
Inställningar:
15-minuters buffertar
20 minuters tidsmarginal för träningstillfällen i parken
25 $ i konsultationsdeposition (avräknas mot det första paketet)
Anmärkningar omfattar parkerings-, kart- och väderregler
Resultat: Tydliga bokningar. Färre uteblivna besök. Möten som börjar i tid.
Exempel 2: Online-coach med kunder över hela världen
Tjänster:
Genomgång av programmet på 30 minuter
60 minuters träning
45 minuters kostkonsultation
Inställningar:
Automatisk anpassning av tidszon
Zoom-länken har lagts till
Full betalning via Stripe
Översikt: Utrustning, skador, mål
Resultat: Inga missade samtal. Bättre förberedelser.
Exempel 3: Studioägare med små grupper
Inställningar:
Använd Sign-up Sheets med 8 platser per klass
Stäng bokningen 2 timmar före
Dölj deltagarnas namn
Tillägg:
Booking Page för 1:1-tekniklektioner
Ta emot betalningar via Stripe
Resultat: Fullsatta klasser. Ingen administrativ stress.
Exempel 4: Hälsotränare för företag
Process:
Använd Group Poll för att bestämma datum tillsammans med personalavdelningen
Ange 20-minutersintervaller på Sign-up Sheet
E-postlänk till personalen
Inställningar:
Lägg till information om platsen och parkering
Sista bokningstidpunkt: 24 timmar
Påminnelser via e-post
Resultat: Smidiga evenemang. Ingen tid går till spillo.
Checklista för Booking Page för tränare
Tjänsterna är tydliga, prissatta och tidsbestämda
Tillgängligheten anpassas efter ditt faktiska schema
Buffertar möjliggör rörelse och återhämtning
Riktlinjerna är synliga
Stripe är aktivt
Videolänkar läggs till automatiskt
Frågorna vid intaget är kortfattade och användbara
Påminnelser och tidsfrister har fastställts
Varumärkesprofilen är enhetlig
Vid behov finns det separata sidor
Avancerade inställningar för bättre resultat
Differentierade priser för fysiska möten jämfört med virtuella möten
Erbjud tilläggspaket på bekräftelsessidan
Använd 1:1 för återkommande kunder
Uppdatering om säsongskurser
Aktivera uppföljningsformulär med Zapier
Tips för presentationer som ökar antalet bokningar
Använd handlingsverb: Boka din nästa session
Visa värde: Få en skräddarsydd plan på 30 minuter
Se till att formulären är korta (3–5 fält)
Låt gästerna boka utan att behöva skapa ett konto
Lägg till ett kort omdöme
Använd en avslappnad och självsäker ton
Hur Doodle passar in i vårdkontexten
Om du samlar in känslig information, se till att den är absolut nödvändig. Använd Doodle enbart för schemaläggning. För allt som rör hälsa och sjukvård bör du använda ett system som är särskilt utformat för patientjournaler. Doodle skyddar dina uppgifter med säkerhet på företagsnivå.
Viktiga slutsatser
En överskådlig Booking Page fyller din kalender och minskar antalet uteblivna besökare
Synkronisera din kalender för att undvika dubbelbokningar
Ta emot betalningar med Stripe
Använd buffertar, påminnelser och tidsfrister
Doodle ger dig verktyg för alla typer av coachningssituationer
Kom igång med bättre schemaläggning
Din Booking Page ska göra din vardag enklare. Med Doodle kan du visa din faktiska tillgänglighet, ta emot betalningar och skicka tydliga påminnelser. Du kan fokusera på att hålla bättre träningspass – Doodle sköter resten.
Skapa din Booking Page redan nu och börja spara tid:
Inget kreditkort krävs