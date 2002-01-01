Criar um Doodle

Table of Contents

    Como instrutor de fitness, você vive de acordo com sua agenda. Entre sessões com clientes logo cedo, aulas na hora do almoço e check-ins noturnos, um texto perdido pode significar perda de receita. O agendamento manual de compromissos leva tempo, leva à duplicação de agendamentos e convida a cancelamentos de última hora. A página de agendamento correta resolve isso.

    Neste guia, você aprenderá a configurar uma Booking Page que se adapte à sua maneira de trabalhar. Abordaremos o que você deve incluir, como apresentar seus serviços e quais configurações protegem seu tempo. Você também verá exemplos reais e maneiras como o Doodle ajuda você a receber pagamentos, evitar não comparecimentos e preencher sua agenda com os clientes certos.

    O desafio enfrentado pelos profissionais de treinamento físico

    Sua agenda muda diariamente. Alguns clientes treinam pessoalmente. Outros preferem sessões virtuais. Você tem que lidar com o tempo de viagem, aquecimento e limpeza, e reagendamentos constantes.

    Os pontos problemáticos comuns incluem:

    • Mensagens de ida e volta apenas para encontrar um horário

    • Não comparecimento e cancelamentos tardios sem depósito em conta

    • Dupla marcação em calendários ou locais

    • Confusão sobre tipos de sessões, preços ou locais

    • Problemas de fuso horário para treinamento on-line

    • Listas de aulas que mudam no último minuto

    Cada minuto gasto em busca de um horário é um minuto em que você não está treinando, programando ou se recuperando.

    Por que isso é importante para os instrutores de fitness

    Uma programação clara é a saúde dos negócios. Quando sua página de agendamento é simples e confiável, os novos clientes fazem reservas mais rapidamente e os clientes atuais permanecem constantes. Você reduz o tempo de administração, diminui o número de não comparecimentos e melhora o gerenciamento do tempo.

    Isso também melhora o atendimento ao cliente. Quando as perguntas de admissão, os detalhes do local e as notas de preparação estão presentes no fluxo de agendamento, os clientes aparecem prontos. Isso significa sessões melhores, menos surpresas e resultados mais previsíveis.

    Crie a Booking Page perfeita para o instrutor de fitness

    Sua página de agendamento deve responder rapidamente a três perguntas:

    1. O que posso reservar?

    2. Quando posso reservar?

    3. Quanto custa e o que você deve esperar?

    Veja como você pode configurá-la no Doodle.

    Escolha serviços e durações claros

    Liste os serviços que podem ser reservados e que não precisam ser adivinhados:

    • Consulta introdutória de 30 minutos

    • Treinamento pessoal de 60 minutos

    • Treinamento em pequenos grupos de 45 minutos

    • Verificação ou revisão de formulário virtual de 30 minutos

    Combine seu estilo de treinamento. Se suas sessões duram 55 minutos, liste-as como 60 com um buffer.

    Defina a disponibilidade, os amortecedores e os limites

    Proteja seu tempo e sua energia:

    • Adicione intervalos de 10 a 15 minutos entre as sessões

    • Limite as sessões diárias para evitar o esgotamento

    • Bloqueie as janelas de viagem se você estiver treinando em locais diferentes

    • Ofereça horários de manhã e à noite

    O Doodle é sincronizado com o Google, Outlook ou Apple Calendar. Se você estiver ocupado, esse horário desaparecerá da sua página de reservas.

    Use nomes claros e linguagem amigável para o cliente

    Evite o jargão do fitness. Use uma linguagem simples:

    • Treinamento pessoal de 60 minutos: Força para todo o corpo sob medida para você

    • Check-in virtual de nutrição: 30 minutos no Zoom para você revisar sua semana

    • Treinamento em pequenos grupos: Até 6 pessoas, todos os níveis, força + condicionamento

    O Doodle Pro pode ajudar com descrições de reuniões geradas por IA que você pode ajustar.

    Adicione notas de preparação e políticas

    Ajude os clientes a se apresentarem prontos:

    • O que você deve levar: Água, toalha, tênis de treino

    • Localização: Endereço do ginásio, estacionamento, instruções de entrada

    • Link virtual: Link do Zoom ou Meet adicionado automaticamente

    • Política de cancelamento: por exemplo, aviso prévio de 12 horas ou perda do depósito

    Você também pode usar os lembretes do Doodle para confirmar instantaneamente e avisar os clientes um dia antes.

    Receba pagamentos ou depósitos

    Você recebe o pagamento quando eles reservam:

    • Use o Stripe no Doodle para receber depósitos ou o pagamento integral

    • Defina preços diferentes para virtual e presencial

    • Adicione regras de reembolso para que os clientes saibam o que esperar

    O Stripe é totalmente integrado. Você não precisa correr atrás de dinheiro.

    Marque sua página e crie confiança

    Faça com que ela seja sua:

    • Adicione o logotipo e as cores da sua marca com o Doodle Pro

    • Use uma foto amigável

    • Mantenha as descrições claras e curtas

    • Faça um link para suas políticas

    Uma página bem cuidada gera confiança e reduz as dúvidas.

    Dicas práticas para instrutores de fitness ocupados

    Ganhos rápidos para você limpar sua programação:

    • Ofereça de 3 a 5 serviços no máximo

    • Crie páginas separadas para sessões presenciais e virtuais

    • Você deve manter um depósito para consultas introdutórias

    • Adicione um buffer de viagem se você mudar de local

    • Use blocos de tempo (por exemplo, manhãs para treinamento, tardes para administração)

    • Inclua notas de preparação, como roupas ou detalhes de isenção

    • Adicione automaticamente links de vídeo com o Zoom, Google Meet ou Teams

    • Faça perguntas de admissão - seja breve

    • Use lembretes: avisos de 24 horas e 2 horas

    • Limite o tamanho das turmas com folhas de inscrição do Doodle

    Erros comuns que você deve evitar

    Não deixe que eles atrasem você:

    • Excesso de serviços: Confunde os clientes

    • Nenhum pagamento registrado: Aumenta o número de no-shows

    • Não há amortecedores: Não deixa tempo para a preparação

    • Locais vagos: Sempre inclua o endereço exato ou o mapa

    • Ignorar fusos horários: O Doodle se ajusta com base na localização do cliente

    • Políticas ocultas: Mostre-as claramente

    • Reagendamentos manuais: Permita que os clientes se ajustem dentro de seus limites

    Ferramentas e soluções que funcionam para instrutores de fitness

    O Doodle se adapta ao seu fluxo de trabalho:

    Ferramenta

    O que ele ajuda você a fazer

    Página de reservas

    Mostre apenas os horários que você deseja oferecer, com buffers e limites

    Pagamentos com Stripe

    Colete depósitos ou pagamento integral quando os clientes reservarem

    Integrações de vídeo

    Adicione links do Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou Cisco automaticamente

    Doodle 1:1

    Envie links de reserva privados para clientes de alto contato ou que retornam

    Folha de registro

    Ofereça vagas limitadas para treinamentos ou aulas em pequenos grupos

    Pesquisa de grupo

    Encontre o melhor horário para sessões em grupo ou eventos corporativos de bem-estar

    Descrições de reuniões com IA

    Gere notas claras de preparação da sessão no tom que você escolher

    Marca personalizada

    Combine sua página de reservas com seu site e perfis sociais

    Lembretes e prazos

    Reduza o número de não comparecimentos com avisos automáticos e limites de agendamento

    Privacidade

    Mantenha seus dados protegidos com segurança de nível empresarial

    Integração com o Zapier

    Envie reservas para seu CRM, lista de e-mails ou pesquisas pós-sessão

    Exemplos reais de uma ótima página de agendamento de instrutor de fitness

    Exemplo 1: Instrutor individual na academia e no parque em casa

    Serviços:

    • Treinamento pessoal de 60 minutos (academia em casa)

    • Treino de 45 minutos no parque

    • Consulta introdutória de 30 minutos

    Configurações:

    • Buffers de 15 minutos

    • Janela de viagem de 20 minutos para sessões no parque

    • Depósito para consulta de US$ 25 (crédito para o primeiro pacote)

    • As observações incluem estacionamento, mapa e política de clima

    Resultado: Reservas claras. Menos no-shows. Sessões pontuais.

    Exemplo 2: Coach on-line com clientes globais

    Serviços:

    • Revisão do programa de 30 minutos

    • Treinamento de 60 minutos

    • Check-in nutricional de 45 minutos

    Configurações:

    • Ajuste automático de fuso horário

    • Link de zoom adicionado

    • Pagamento integral via Stripe

    • Registro: Equipamento, lesões, metas

    Resultado: Zero chamadas perdidas. Melhor preparação.

    Exemplo 3: Proprietário de estúdio com pequenos grupos

    Configuração:

    • Use folhas de registro com 8 vagas por aula

    • Fechar a reserva 2 horas antes

    • Ocultar os nomes dos participantes

    Complementos:

    • Página de reserva para sessões técnicas 1:1

    • Coletar pagamentos via Stripe

    Resultado: Turmas cheias. Sem estresse administrativo.

    Exemplo 4: Instrutor de bem-estar corporativo

    Processo:

    • Usar pesquisa de grupo para escolher a data com o RH

    • Defina espaços de 20 minutos em uma folha de inscrição

    • Envie o link por e-mail para a equipe

    Configurações:

    • Adicionar informações no local, estacionamento

    • Prazo de reserva de 24 horas

    • Lembretes por e-mail

    Resultado: Eventos perfeitos. Sem perda de tempo.

    Lista de verificação da página de agendamento do instrutor de fitness

    • Os serviços são claros, têm preços e horários definidos

    • A disponibilidade se ajusta à sua agenda real

    • Os buffers permitem que você viaje e se recupere

    • As políticas estão visíveis

    • O Stripe está ativo

    • Os links de vídeo são adicionados automaticamente

    • As perguntas de admissão são breves e úteis

    • Lembretes e prazos são definidos

    • A marca é consistente

    • Existem páginas separadas quando necessário

    Configurações avançadas para obter melhores resultados

    • Preços diferenciados para presencial e virtual

    • Pacotes de upsell na página de confirmação

    • Use 1:1 para clientes recorrentes

    • Atualização para sessões sazonais

    • Acione formulários de acompanhamento com o Zapier

    Dicas de apresentação que aumentam as reservas

    • Use verbos de ação: Reserve sua próxima sessão

    • Mostre valor: Obtenha um plano personalizado em 30 minutos

    • Mantenha os formulários curtos (3 a 5 campos)

    • Permita que os convidados façam reservas sem contas

    • Adicione um breve depoimento

    • Use um tom casual e confiante

    Como o Doodle se encaixa no contexto do setor de saúde

    Se você coletar informações confidenciais, mantenha-as essenciais. Use o Doodle apenas para agendamento. Para tudo o que for médico, use um sistema criado para registros de saúde. O Doodle protege seus dados com segurança de nível empresarial.

    Principais conclusões

    • Uma página de agendamento clara preenche seu calendário e reduz as faltas de comparecimento

    • Sincronize seu calendário para evitar reservas duplicadas

    • Receba pagamentos com o Stripe

    • Use buffers, lembretes e prazos

    • O Doodle oferece a você ferramentas para cada configuração de coaching

    Comece com um agendamento melhor

    Sua página de agendamento deve facilitar o dia para você. O Doodle ajuda você a mostrar a disponibilidade real, receber pagamentos e enviar lembretes claros. Você treina sessões melhores - o Doodle cuida do resto.

    Crie sua página de agendamento agora e comece a economizar tempo:

