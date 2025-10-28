Som fitnesstræner lever du efter din kalender. Mellem tidlige kundesessioner, frokosttimer og tjek-ind om aftenen kan en manglende sms betyde tabt omsætning. Manuel booking af aftaler tager tid, fører til dobbeltbooking og inviterer til aflysninger i sidste øjeblik. Den rigtige bookingside løser det.

I denne guide lærer du, hvordan du opsætter en bookingside, der passer til din måde at arbejde på. Vi gennemgår, hvad der skal med, hvordan du præsenterer dine ydelser, og hvilke indstillinger der beskytter din tid. Du vil også se virkelige eksempler og måder, hvorpå Doodle hjælper dig med at få betaling, forhindre udeblivelser og fylde din kalender med de rigtige kunder.

Prøv Doodle Intet kreditkort påkrævet

Udfordringen for professionelle fitnesstrænere

Dit skema skifter dagligt. Nogle kunder træner personligt. Andre foretrækker virtuelle sessioner. Du jonglerer med rejsetid, opvarmning og oprydning og konstante omlægninger.

Almindelige smertepunkter omfatter:

Beskeder frem og tilbage bare for at finde en tid

Udeblivelser og sene aflysninger uden indbetaling af depositum

Dobbeltbooking på tværs af kalendere eller lokationer

Forvirring over sessionstyper, priser eller steder

Problemer med tidszoner for online coaching

Klasselister, der ændres i sidste øjeblik

Hvert minut, du bruger på at jagte en tid, er et minut, hvor du ikke træner, programmerer eller restituerer.

Hvorfor dette er vigtigt for fitnesstrænere

Klar planlægning er forretningssundhed. Når din bookingside er enkel og pålidelig, booker nye kunder hurtigere, og nuværende kunder forbliver stabile. Du sparer administrationstid, reducerer antallet af udeblivelser og forbedrer din tidsstyring.

Det forbedrer også kundeplejen. Når indgangsspørgsmål, detaljer om lokation og forberedelsesnoter findes i dit bookingflow, møder klienterne op klar. Det betyder bedre sessioner, færre overraskelser og mere forudsigelige resultater.

Byg den perfekte fitness-træner-bookingside

Din bookingside skal hurtigt besvare tre spørgsmål:

Hvad kan jeg booke? Hvornår kan jeg booke det? Hvor meget koster det, og hvad kan jeg forvente?

Her kan du se, hvordan du sætter den op i Doodle.

Vælg klare tjenester og varigheder

Lav en liste over bookbare ydelser, som du ikke behøver at gætte på:

30 minutters introkonsultation

60 minutters personlig træning

45 minutters træning i små grupper

30 minutters virtuelt formtjek eller gennemgang

Match din coachingstil. Hvis dine sessioner varer 55 minutter, skal du angive dem som 60 minutter med en buffer.

Indstil tilgængelighed, buffere og grænser

Beskyt din tid og energi:

Tilføj 10-15 minutters buffer mellem sessionerne

Begræns de daglige sessioner for at undgå udbrændthed

Bloker rejsevinduer, hvis du coacher forskellige steder

Tilbyd morgen- og aftentimer

Doodle synkroniserer med Google, Outlook eller Apple Calendar. Hvis du har travlt, forsvinder den tid fra din bookingside.

Brug klare navne og et kundevenligt sprog

Undgå fitness-jargon. Brug almindeligt sprog:

60 minutters personlig træning: Styrketræning af hele kroppen skræddersyet til dig

Virtuelt ernæringstjek: 30 minutter på Zoom til at gennemgå din uge

Træning i små grupper: Op til 6 personer, alle niveauer, styrke + kondition

Doodle Pro kan hjælpe med AI-genererede mødebeskrivelser, som du kan tilpasse.

Tilføj forberedelsesnoter og politikker

Hjælp kunderne med at møde op og være klar:

Hvad skal de medbringe? Vand, håndklæde, træningssko

Beliggenhed: Træningscenterets adresse, parkering, adgangsinstruktioner

Virtuelt link: Automatisk tilføjet Zoom- eller Meet-link

Afbestillingsregler: f.eks. 12 timers varsel eller tab af depositum

Du kan også bruge Doodle-påmindelser til at bekræfte med det samme og give kunderne et skub dagen før.

Opkræv betaling eller depositum

Bliv betalt, når de booker:

Brug Stripe i Doodle til at opkræve depositum eller fuld betaling

Indstil forskellige priser for virtuelle og personlige møder

Tilføj regler for tilbagebetaling, så kunderne ved, hvad de kan forvente

Stripe er fuldt integreret. Ingen jagt på penge.

Brand din side og opbyg tillid

Gør den til din egen:

Tilføj dit logo og dine brandfarver med Doodle Pro

Brug et venligt foto

Hold beskrivelserne klare og korte

Link til dine politikker

En poleret side skaber tillid og reducerer antallet af spørgsmål.

Praktiske tips til travle fitnesstrænere

Hurtige sejre til at rydde op i din planlægning:

Tilbyd maks. 3-5 tjenester

Opret separate sider til personlige og virtuelle sessioner

Opbevar et depositum for introkonsultationer

Tilføj en rejsebuffer, hvis du flytter mellem forskellige steder

Brug tidsblokke (f.eks. morgener til træning, eftermiddage til administration)

Inkluder forberedelsesnoter som oplysninger om tøj eller dispensation

Tilføj automatisk videolinks med Zoom, Google Meet eller Teams

Stil indgangsspørgsmål - hold det kort

Brug påmindelser: 24-timers og 2-timers nudges

Begræns klassestørrelser med Doodle-tilmeldingsark

Almindelige fejl at undgå

Lad ikke disse bremse dig:

For mange tjenester: Forvirrer kunderne

Ingen betaling i arkivet: Øger antallet af udeblivelser

Ingen buffere: Efterlader ingen tid til forberedelse

Vage placeringer: Inkluder altid en nøjagtig adresse eller et kort

Ignorerer tidszoner: Doodle tilpasser sig baseret på klientens placering

Skjulte politikker: Vis dem tydeligt

Manuelle omlægninger: Lad kunderne tilpasse sig inden for dine grænser

Værktøjer og løsninger, der fungerer for fitnesstrænere

Doodle passer til dit workflow:

Værktøj Hvad det hjælper dig med at gøre Booking-side Vis kun de tider, du vil tilbyde, med buffere og grænser Stripe-betalinger Opkræv depositum eller fuld betaling, når kunderne booker Integration af video Tilføj automatisk links til Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco Doodle 1:1 Send private bookinglinks til kunder, der har meget kontakt eller vender tilbage Tilmeldingsark Tilbyd begrænsede pladser til træning eller undervisning i små grupper Gruppeafstemning Find det bedste tidspunkt for gruppesessioner eller wellness-arrangementer for virksomheder AI-mødebeskrivelser Generer klare noter til forberedelse af sessioner i din tone Brugerdefineret branding Match din bookingside med din hjemmeside og dine sociale profiler Påmindelser og deadlines Reducer antallet af udeblivelser med automatiske påmindelser og reservationsfrister Beskyttelse af personlige oplysninger Hold dine data sikre med sikkerhed på virksomhedsniveau Zapier-integration Send bookinger til din CRM, e-mail liste eller post-session undersøgelser

Eksempler fra den virkelige verden på en god fitness-træner-bookingside

Eksempel 1: Solotræner i hjemmetræningscenter og park

Ydelser:

60 minutters personlig træning (hjemmefitness)

45 minutters træning i parken

30 minutters introkonsultation

Indstillinger:

Buffere på 15 minutter

20 minutters rejsevindue til park-sessioner

Depositum på $25 for konsultation (kredit til første pakke)

Noter inkluderer parkering, kort og vejrpolitik

Resultat: Klare bookinger. Færre udeblivelser. Sessioner til tiden.

Eksempel 2: Online coach med globale kunder

Serviceydelser:

30 minutters programgennemgang

60 minutters træning

45 minutters check-in om ernæring

Indstillinger:

Automatisk justering af tidszone

Zoom-link tilføjet

Fuld betaling via Stripe

Optagelse: Udstyr, skader, mål

Resultat: Ingen ubesvarede opkald. Bedre forberedelse.

Eksempel 3: Studioejer med små grupper

Opsætning:

Brug tilmeldingsark med 8 pladser pr. klasse

Luk for booking 2 timer før

Skjul deltagernes navne

Tilføjelser:

Bookingside til 1:1 tekniksessioner

Indsaml betalinger via Stripe

Resultat: Fyldte klasser. Ingen administrativ stress.

Eksempel 4: Wellness-træner for virksomheder

Proces:

Brug gruppeafstemning til at vælge dato med HR

Opret 20-minutters slots på et tilmeldingsark

Send link til medarbejderne via e-mail

Indstillinger:

Tilføj info på stedet, parkering

24-timers deadline for booking

Påmindelser via e-mail

Resultat: Sømløse events. Ingen spildtid.

Tjekliste til fitness-trænerens bookingside

Ydelserne er tydelige, prissat og tidsbestemt

Tilgængelighed passer til din faktiske tidsplan

Buffere giver mulighed for rejse og restitution

Politikkerne er synlige

Stripe er aktiv

Videolinks tilføjes automatisk

Indgangsspørgsmål er korte og hjælpsomme

Påmindelser og deadlines er indstillet

Branding er konsekvent

Der findes separate sider, når det er nødvendigt

Avancerede indstillinger for bedre resultater

Differentierede priser for personlig vs. virtuel

Upsell-pakker på bekræftelsessiden

Brug 1:1 til tilbagevendende kunder

Opdatering til sæsonbestemte sessioner

Udløs opfølgningsformularer med Zapier

Præsentationstips, der øger antallet af bookinger

Brug handlingsverber: Book din næste session

Vis værdi: Få en tilpasset plan på 30 minutter

Hold formularerne korte (3-5 felter)

Lad gæster booke uden konto

Tilføj en kort udtalelse

Brug en afslappet, selvsikker tone

Sådan passer Doodle til sundhedssektoren

Hvis du indsamler følsomme oplysninger, så hold dem vigtige. Brug kun Doodle til planlægning. Til alt medicinsk skal du bruge et system, der er bygget til sundhedsjournaler. Doodle beskytter dine data med sikkerhed på virksomhedsniveau.

Det vigtigste at tage med

En tydelig bookingside fylder din kalender og reducerer antallet af no-shows

Synkroniser din kalender for at forhindre dobbeltbookinger

Opkræv betaling med Stripe

Brug buffere, påmindelser og deadlines

Doodle giver dig værktøjer til enhver coaching-opsætning

Kom i gang med bedre planlægning

Din bookingside skal gøre din dag nemmere. Doodle hjælper dig med at vise reel tilgængelighed, få betaling og sende klare påmindelser. Du coacher bedre sessioner - Doodle klarer resten.

Opret din bookingside nu, og begynd at spare tid: