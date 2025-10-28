Som fitnesstræner lever du efter din kalender. Mellem tidlige kundesessioner, frokosttimer og tjek-ind om aftenen kan en manglende sms betyde tabt omsætning. Manuel booking af aftaler tager tid, fører til dobbeltbooking og inviterer til aflysninger i sidste øjeblik. Den rigtige bookingside løser det.
I denne guide lærer du, hvordan du opsætter en bookingside, der passer til din måde at arbejde på. Vi gennemgår, hvad der skal med, hvordan du præsenterer dine ydelser, og hvilke indstillinger der beskytter din tid. Du vil også se virkelige eksempler og måder, hvorpå Doodle hjælper dig med at få betaling, forhindre udeblivelser og fylde din kalender med de rigtige kunder.
Udfordringen for professionelle fitnesstrænere
Dit skema skifter dagligt. Nogle kunder træner personligt. Andre foretrækker virtuelle sessioner. Du jonglerer med rejsetid, opvarmning og oprydning og konstante omlægninger.
Almindelige smertepunkter omfatter:
Beskeder frem og tilbage bare for at finde en tid
Udeblivelser og sene aflysninger uden indbetaling af depositum
Dobbeltbooking på tværs af kalendere eller lokationer
Forvirring over sessionstyper, priser eller steder
Problemer med tidszoner for online coaching
Klasselister, der ændres i sidste øjeblik
Hvert minut, du bruger på at jagte en tid, er et minut, hvor du ikke træner, programmerer eller restituerer.
Hvorfor dette er vigtigt for fitnesstrænere
Klar planlægning er forretningssundhed. Når din bookingside er enkel og pålidelig, booker nye kunder hurtigere, og nuværende kunder forbliver stabile. Du sparer administrationstid, reducerer antallet af udeblivelser og forbedrer din tidsstyring.
Det forbedrer også kundeplejen. Når indgangsspørgsmål, detaljer om lokation og forberedelsesnoter findes i dit bookingflow, møder klienterne op klar. Det betyder bedre sessioner, færre overraskelser og mere forudsigelige resultater.
Byg den perfekte fitness-træner-bookingside
Din bookingside skal hurtigt besvare tre spørgsmål:
Hvad kan jeg booke?
Hvornår kan jeg booke det?
Hvor meget koster det, og hvad kan jeg forvente?
Her kan du se, hvordan du sætter den op i Doodle.
Vælg klare tjenester og varigheder
Lav en liste over bookbare ydelser, som du ikke behøver at gætte på:
30 minutters introkonsultation
60 minutters personlig træning
45 minutters træning i små grupper
30 minutters virtuelt formtjek eller gennemgang
Match din coachingstil. Hvis dine sessioner varer 55 minutter, skal du angive dem som 60 minutter med en buffer.
Indstil tilgængelighed, buffere og grænser
Beskyt din tid og energi:
Tilføj 10-15 minutters buffer mellem sessionerne
Begræns de daglige sessioner for at undgå udbrændthed
Bloker rejsevinduer, hvis du coacher forskellige steder
Tilbyd morgen- og aftentimer
Doodle synkroniserer med Google, Outlook eller Apple Calendar. Hvis du har travlt, forsvinder den tid fra din bookingside.
Brug klare navne og et kundevenligt sprog
Undgå fitness-jargon. Brug almindeligt sprog:
60 minutters personlig træning: Styrketræning af hele kroppen skræddersyet til dig
Virtuelt ernæringstjek: 30 minutter på Zoom til at gennemgå din uge
Træning i små grupper: Op til 6 personer, alle niveauer, styrke + kondition
Doodle Pro kan hjælpe med AI-genererede mødebeskrivelser, som du kan tilpasse.
Tilføj forberedelsesnoter og politikker
Hjælp kunderne med at møde op og være klar:
Hvad skal de medbringe? Vand, håndklæde, træningssko
Beliggenhed: Træningscenterets adresse, parkering, adgangsinstruktioner
Virtuelt link: Automatisk tilføjet Zoom- eller Meet-link
Afbestillingsregler: f.eks. 12 timers varsel eller tab af depositum
Du kan også bruge Doodle-påmindelser til at bekræfte med det samme og give kunderne et skub dagen før.
Opkræv betaling eller depositum
Bliv betalt, når de booker:
Brug Stripe i Doodle til at opkræve depositum eller fuld betaling
Indstil forskellige priser for virtuelle og personlige møder
Tilføj regler for tilbagebetaling, så kunderne ved, hvad de kan forvente
Stripe er fuldt integreret. Ingen jagt på penge.
Brand din side og opbyg tillid
Gør den til din egen:
Tilføj dit logo og dine brandfarver med Doodle Pro
Brug et venligt foto
Hold beskrivelserne klare og korte
Link til dine politikker
En poleret side skaber tillid og reducerer antallet af spørgsmål.
Praktiske tips til travle fitnesstrænere
Hurtige sejre til at rydde op i din planlægning:
Tilbyd maks. 3-5 tjenester
Opret separate sider til personlige og virtuelle sessioner
Opbevar et depositum for introkonsultationer
Tilføj en rejsebuffer, hvis du flytter mellem forskellige steder
Brug tidsblokke (f.eks. morgener til træning, eftermiddage til administration)
Inkluder forberedelsesnoter som oplysninger om tøj eller dispensation
Tilføj automatisk videolinks med Zoom, Google Meet eller Teams
Stil indgangsspørgsmål - hold det kort
Brug påmindelser: 24-timers og 2-timers nudges
Begræns klassestørrelser med Doodle-tilmeldingsark
Almindelige fejl at undgå
Lad ikke disse bremse dig:
For mange tjenester: Forvirrer kunderne
Ingen betaling i arkivet: Øger antallet af udeblivelser
Ingen buffere: Efterlader ingen tid til forberedelse
Vage placeringer: Inkluder altid en nøjagtig adresse eller et kort
Ignorerer tidszoner: Doodle tilpasser sig baseret på klientens placering
Skjulte politikker: Vis dem tydeligt
Manuelle omlægninger: Lad kunderne tilpasse sig inden for dine grænser
Værktøjer og løsninger, der fungerer for fitnesstrænere
Doodle passer til dit workflow:
Værktøj
Hvad det hjælper dig med at gøre
Booking-side
Vis kun de tider, du vil tilbyde, med buffere og grænser
Stripe-betalinger
Opkræv depositum eller fuld betaling, når kunderne booker
Integration af video
Tilføj automatisk links til Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco
Doodle 1:1
Send private bookinglinks til kunder, der har meget kontakt eller vender tilbage
Tilmeldingsark
Tilbyd begrænsede pladser til træning eller undervisning i små grupper
Gruppeafstemning
Find det bedste tidspunkt for gruppesessioner eller wellness-arrangementer for virksomheder
AI-mødebeskrivelser
Generer klare noter til forberedelse af sessioner i din tone
Brugerdefineret branding
Match din bookingside med din hjemmeside og dine sociale profiler
Påmindelser og deadlines
Reducer antallet af udeblivelser med automatiske påmindelser og reservationsfrister
Beskyttelse af personlige oplysninger
Hold dine data sikre med sikkerhed på virksomhedsniveau
Zapier-integration
Send bookinger til din CRM, e-mail liste eller post-session undersøgelser
Eksempler fra den virkelige verden på en god fitness-træner-bookingside
Eksempel 1: Solotræner i hjemmetræningscenter og park
Ydelser:
60 minutters personlig træning (hjemmefitness)
45 minutters træning i parken
30 minutters introkonsultation
Indstillinger:
Buffere på 15 minutter
20 minutters rejsevindue til park-sessioner
Depositum på $25 for konsultation (kredit til første pakke)
Noter inkluderer parkering, kort og vejrpolitik
Resultat: Klare bookinger. Færre udeblivelser. Sessioner til tiden.
Eksempel 2: Online coach med globale kunder
Serviceydelser:
30 minutters programgennemgang
60 minutters træning
45 minutters check-in om ernæring
Indstillinger:
Automatisk justering af tidszone
Zoom-link tilføjet
Fuld betaling via Stripe
Optagelse: Udstyr, skader, mål
Resultat: Ingen ubesvarede opkald. Bedre forberedelse.
Eksempel 3: Studioejer med små grupper
Opsætning:
Brug tilmeldingsark med 8 pladser pr. klasse
Luk for booking 2 timer før
Skjul deltagernes navne
Tilføjelser:
Bookingside til 1:1 tekniksessioner
Indsaml betalinger via Stripe
Resultat: Fyldte klasser. Ingen administrativ stress.
Eksempel 4: Wellness-træner for virksomheder
Proces:
Brug gruppeafstemning til at vælge dato med HR
Opret 20-minutters slots på et tilmeldingsark
Send link til medarbejderne via e-mail
Indstillinger:
Tilføj info på stedet, parkering
24-timers deadline for booking
Påmindelser via e-mail
Resultat: Sømløse events. Ingen spildtid.
Tjekliste til fitness-trænerens bookingside
Ydelserne er tydelige, prissat og tidsbestemt
Tilgængelighed passer til din faktiske tidsplan
Buffere giver mulighed for rejse og restitution
Politikkerne er synlige
Stripe er aktiv
Videolinks tilføjes automatisk
Indgangsspørgsmål er korte og hjælpsomme
Påmindelser og deadlines er indstillet
Branding er konsekvent
Der findes separate sider, når det er nødvendigt
Avancerede indstillinger for bedre resultater
Differentierede priser for personlig vs. virtuel
Upsell-pakker på bekræftelsessiden
Brug 1:1 til tilbagevendende kunder
Opdatering til sæsonbestemte sessioner
Udløs opfølgningsformularer med Zapier
Præsentationstips, der øger antallet af bookinger
Brug handlingsverber: Book din næste session
Vis værdi: Få en tilpasset plan på 30 minutter
Hold formularerne korte (3-5 felter)
Lad gæster booke uden konto
Tilføj en kort udtalelse
Brug en afslappet, selvsikker tone
Sådan passer Doodle til sundhedssektoren
Hvis du indsamler følsomme oplysninger, så hold dem vigtige. Brug kun Doodle til planlægning. Til alt medicinsk skal du bruge et system, der er bygget til sundhedsjournaler. Doodle beskytter dine data med sikkerhed på virksomhedsniveau.
Det vigtigste at tage med
En tydelig bookingside fylder din kalender og reducerer antallet af no-shows
Synkroniser din kalender for at forhindre dobbeltbookinger
Opkræv betaling med Stripe
Brug buffere, påmindelser og deadlines
Doodle giver dig værktøjer til enhver coaching-opsætning
Kom i gang med bedre planlægning
Din bookingside skal gøre din dag nemmere. Doodle hjælper dig med at vise reel tilgængelighed, få betaling og sende klare påmindelser. Du coacher bedre sessioner - Doodle klarer resten.
Opret din bookingside nu, og begynd at spare tid: