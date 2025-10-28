Opret en Doodle

Planlægning

Den perfekte bookingside for fitnesstrænere: eksempler og tips

Read Time: 8 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Opdateret: 28. okt. 2025

Language options

endefresit

Table of Contents

    Som fitnesstræner lever du efter din kalender. Mellem tidlige kundesessioner, frokosttimer og tjek-ind om aftenen kan en manglende sms betyde tabt omsætning. Manuel booking af aftaler tager tid, fører til dobbeltbooking og inviterer til aflysninger i sidste øjeblik. Den rigtige bookingside løser det.

    I denne guide lærer du, hvordan du opsætter en bookingside, der passer til din måde at arbejde på. Vi gennemgår, hvad der skal med, hvordan du præsenterer dine ydelser, og hvilke indstillinger der beskytter din tid. Du vil også se virkelige eksempler og måder, hvorpå Doodle hjælper dig med at få betaling, forhindre udeblivelser og fylde din kalender med de rigtige kunder.

    Intet kreditkort påkrævet

    Udfordringen for professionelle fitnesstrænere

    Dit skema skifter dagligt. Nogle kunder træner personligt. Andre foretrækker virtuelle sessioner. Du jonglerer med rejsetid, opvarmning og oprydning og konstante omlægninger.

    Almindelige smertepunkter omfatter:

    • Beskeder frem og tilbage bare for at finde en tid

    • Udeblivelser og sene aflysninger uden indbetaling af depositum

    • Dobbeltbooking på tværs af kalendere eller lokationer

    • Forvirring over sessionstyper, priser eller steder

    • Problemer med tidszoner for online coaching

    • Klasselister, der ændres i sidste øjeblik

    Hvert minut, du bruger på at jagte en tid, er et minut, hvor du ikke træner, programmerer eller restituerer.

    Hvorfor dette er vigtigt for fitnesstrænere

    Klar planlægning er forretningssundhed. Når din bookingside er enkel og pålidelig, booker nye kunder hurtigere, og nuværende kunder forbliver stabile. Du sparer administrationstid, reducerer antallet af udeblivelser og forbedrer din tidsstyring.

    Det forbedrer også kundeplejen. Når indgangsspørgsmål, detaljer om lokation og forberedelsesnoter findes i dit bookingflow, møder klienterne op klar. Det betyder bedre sessioner, færre overraskelser og mere forudsigelige resultater.

    Byg den perfekte fitness-træner-bookingside

    Din bookingside skal hurtigt besvare tre spørgsmål:

    1. Hvad kan jeg booke?

    2. Hvornår kan jeg booke det?

    3. Hvor meget koster det, og hvad kan jeg forvente?

    Her kan du se, hvordan du sætter den op i Doodle.

    Vælg klare tjenester og varigheder

    Lav en liste over bookbare ydelser, som du ikke behøver at gætte på:

    • 30 minutters introkonsultation

    • 60 minutters personlig træning

    • 45 minutters træning i små grupper

    • 30 minutters virtuelt formtjek eller gennemgang

    Match din coachingstil. Hvis dine sessioner varer 55 minutter, skal du angive dem som 60 minutter med en buffer.

    Indstil tilgængelighed, buffere og grænser

    Beskyt din tid og energi:

    • Tilføj 10-15 minutters buffer mellem sessionerne

    • Begræns de daglige sessioner for at undgå udbrændthed

    • Bloker rejsevinduer, hvis du coacher forskellige steder

    • Tilbyd morgen- og aftentimer

    Doodle synkroniserer med Google, Outlook eller Apple Calendar. Hvis du har travlt, forsvinder den tid fra din bookingside.

    Brug klare navne og et kundevenligt sprog

    Undgå fitness-jargon. Brug almindeligt sprog:

    • 60 minutters personlig træning: Styrketræning af hele kroppen skræddersyet til dig

    • Virtuelt ernæringstjek: 30 minutter på Zoom til at gennemgå din uge

    • Træning i små grupper: Op til 6 personer, alle niveauer, styrke + kondition

    Doodle Pro kan hjælpe med AI-genererede mødebeskrivelser, som du kan tilpasse.

    Tilføj forberedelsesnoter og politikker

    Hjælp kunderne med at møde op og være klar:

    • Hvad skal de medbringe? Vand, håndklæde, træningssko

    • Beliggenhed: Træningscenterets adresse, parkering, adgangsinstruktioner

    • Virtuelt link: Automatisk tilføjet Zoom- eller Meet-link

    • Afbestillingsregler: f.eks. 12 timers varsel eller tab af depositum

    Du kan også bruge Doodle-påmindelser til at bekræfte med det samme og give kunderne et skub dagen før.

    Opkræv betaling eller depositum

    Bliv betalt, når de booker:

    • Brug Stripe i Doodle til at opkræve depositum eller fuld betaling

    • Indstil forskellige priser for virtuelle og personlige møder

    • Tilføj regler for tilbagebetaling, så kunderne ved, hvad de kan forvente

    Stripe er fuldt integreret. Ingen jagt på penge.

    Brand din side og opbyg tillid

    Gør den til din egen:

    • Tilføj dit logo og dine brandfarver med Doodle Pro

    • Brug et venligt foto

    • Hold beskrivelserne klare og korte

    • Link til dine politikker

    En poleret side skaber tillid og reducerer antallet af spørgsmål.

    Praktiske tips til travle fitnesstrænere

    Hurtige sejre til at rydde op i din planlægning:

    • Tilbyd maks. 3-5 tjenester

    • Opret separate sider til personlige og virtuelle sessioner

    • Opbevar et depositum for introkonsultationer

    • Tilføj en rejsebuffer, hvis du flytter mellem forskellige steder

    • Brug tidsblokke (f.eks. morgener til træning, eftermiddage til administration)

    • Inkluder forberedelsesnoter som oplysninger om tøj eller dispensation

    • Tilføj automatisk videolinks med Zoom, Google Meet eller Teams

    • Stil indgangsspørgsmål - hold det kort

    • Brug påmindelser: 24-timers og 2-timers nudges

    • Begræns klassestørrelser med Doodle-tilmeldingsark

    Almindelige fejl at undgå

    Lad ikke disse bremse dig:

    • For mange tjenester: Forvirrer kunderne

    • Ingen betaling i arkivet: Øger antallet af udeblivelser

    • Ingen buffere: Efterlader ingen tid til forberedelse

    • Vage placeringer: Inkluder altid en nøjagtig adresse eller et kort

    • Ignorerer tidszoner: Doodle tilpasser sig baseret på klientens placering

    • Skjulte politikker: Vis dem tydeligt

    • Manuelle omlægninger: Lad kunderne tilpasse sig inden for dine grænser

    Værktøjer og løsninger, der fungerer for fitnesstrænere

    Doodle passer til dit workflow:

    Værktøj

    Hvad det hjælper dig med at gøre

    Booking-side

    Vis kun de tider, du vil tilbyde, med buffere og grænser

    Stripe-betalinger

    Opkræv depositum eller fuld betaling, når kunderne booker

    Integration af video

    Tilføj automatisk links til Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco

    Doodle 1:1

    Send private bookinglinks til kunder, der har meget kontakt eller vender tilbage

    Tilmeldingsark

    Tilbyd begrænsede pladser til træning eller undervisning i små grupper

    Gruppeafstemning

    Find det bedste tidspunkt for gruppesessioner eller wellness-arrangementer for virksomheder

    AI-mødebeskrivelser

    Generer klare noter til forberedelse af sessioner i din tone

    Brugerdefineret branding

    Match din bookingside med din hjemmeside og dine sociale profiler

    Påmindelser og deadlines

    Reducer antallet af udeblivelser med automatiske påmindelser og reservationsfrister

    Beskyttelse af personlige oplysninger

    Hold dine data sikre med sikkerhed på virksomhedsniveau

    Zapier-integration

    Send bookinger til din CRM, e-mail liste eller post-session undersøgelser

    Eksempler fra den virkelige verden på en god fitness-træner-bookingside

    Eksempel 1: Solotræner i hjemmetræningscenter og park

    Ydelser:

    • 60 minutters personlig træning (hjemmefitness)

    • 45 minutters træning i parken

    • 30 minutters introkonsultation

    Indstillinger:

    • Buffere på 15 minutter

    • 20 minutters rejsevindue til park-sessioner

    • Depositum på $25 for konsultation (kredit til første pakke)

    • Noter inkluderer parkering, kort og vejrpolitik

    Resultat: Klare bookinger. Færre udeblivelser. Sessioner til tiden.

    Eksempel 2: Online coach med globale kunder

    Serviceydelser:

    • 30 minutters programgennemgang

    • 60 minutters træning

    • 45 minutters check-in om ernæring

    Indstillinger:

    • Automatisk justering af tidszone

    • Zoom-link tilføjet

    • Fuld betaling via Stripe

    • Optagelse: Udstyr, skader, mål

    Resultat: Ingen ubesvarede opkald. Bedre forberedelse.

    Eksempel 3: Studioejer med små grupper

    Opsætning:

    • Brug tilmeldingsark med 8 pladser pr. klasse

    • Luk for booking 2 timer før

    • Skjul deltagernes navne

    Tilføjelser:

    • Bookingside til 1:1 tekniksessioner

    • Indsaml betalinger via Stripe

    Resultat: Fyldte klasser. Ingen administrativ stress.

    Eksempel 4: Wellness-træner for virksomheder

    Proces:

    • Brug gruppeafstemning til at vælge dato med HR

    • Opret 20-minutters slots på et tilmeldingsark

    • Send link til medarbejderne via e-mail

    Indstillinger:

    • Tilføj info på stedet, parkering

    • 24-timers deadline for booking

    • Påmindelser via e-mail

    Resultat: Sømløse events. Ingen spildtid.

    Tjekliste til fitness-trænerens bookingside

    • Ydelserne er tydelige, prissat og tidsbestemt

    • Tilgængelighed passer til din faktiske tidsplan

    • Buffere giver mulighed for rejse og restitution

    • Politikkerne er synlige

    • Stripe er aktiv

    • Videolinks tilføjes automatisk

    • Indgangsspørgsmål er korte og hjælpsomme

    • Påmindelser og deadlines er indstillet

    • Branding er konsekvent

    • Der findes separate sider, når det er nødvendigt

    Avancerede indstillinger for bedre resultater

    • Differentierede priser for personlig vs. virtuel

    • Upsell-pakker på bekræftelsessiden

    • Brug 1:1 til tilbagevendende kunder

    • Opdatering til sæsonbestemte sessioner

    • Udløs opfølgningsformularer med Zapier

    Præsentationstips, der øger antallet af bookinger

    • Brug handlingsverber: Book din næste session

    • Vis værdi: Få en tilpasset plan på 30 minutter

    • Hold formularerne korte (3-5 felter)

    • Lad gæster booke uden konto

    • Tilføj en kort udtalelse

    • Brug en afslappet, selvsikker tone

    Sådan passer Doodle til sundhedssektoren

    Hvis du indsamler følsomme oplysninger, så hold dem vigtige. Brug kun Doodle til planlægning. Til alt medicinsk skal du bruge et system, der er bygget til sundhedsjournaler. Doodle beskytter dine data med sikkerhed på virksomhedsniveau.

    Det vigtigste at tage med

    • En tydelig bookingside fylder din kalender og reducerer antallet af no-shows

    • Synkroniser din kalender for at forhindre dobbeltbookinger

    • Opkræv betaling med Stripe

    • Brug buffere, påmindelser og deadlines

    • Doodle giver dig værktøjer til enhver coaching-opsætning

    Kom i gang med bedre planlægning

    Din bookingside skal gøre din dag nemmere. Doodle hjælper dig med at vise reel tilgængelighed, få betaling og sende klare påmindelser. Du coacher bedre sessioner - Doodle klarer resten.

    Opret din bookingside nu, og begynd at spare tid:

    Intet kreditkort påkrævet

    Relateret indhold

    Alternative medicine practitioner in a client session

    Planlægning

    Hvordan alternative behandlere kan automatisere bookinger på få minutter

    by Limara Schellenberg

    Read Article
    Wellness practitioner guiding a client through a stretching exercise during a session

    Planlægning

    Opret hurtigt gruppetimer: Tilmeldingsark til wellness-workshops

    by Limara Schellenberg

    Read Article
    Alternative medicine practitioner assessing client’s posture or tension.

    Planlægning

    Færre udeblivelser med påmindelser og betaling for holistisk pleje

    by Limara Schellenberg

    Read Article

    Løs scheduling ligningen med Doodle