Het geven van lessen in de sportschool en online zou niet voortdurend sms’jes en aanpassingen in je agenda moeten vereisen. In deze gids lees je hoe je hybride lessen duidelijk en makkelijk kunt inplannen.

Als fitnesstrainer moet je jongleren met lessen in de sportschool, Zoom-lessen en 1-op-1-beoordelingen. Eén klein gaatje kan je tijd, energie of inkomsten kosten.

Hybride lessen vergroten je bereik, maar de uitdaging zit hem in de planning. Je moet het aantal plaatsen beperken, tijdzones op elkaar afstemmen, betalingen innen en op tijd links versturen. In deze gids leer je hoe je hybride lessen vol krijgt, je tijd vrijhoudt en je week organiseert met Doodle.

De uitdaging waar professionele fitnesstrainers voor staan

Hybride planning maakt het allemaal wat ingewikkelder. Je moet zowel de capaciteit van de ruimtes als de virtuele deelname in de gaten houden – en daarnaast ook rekening houden met reizen, ziekte, het weer en mensen die niet komen opdagen.

Veelvoorkomende knelpunten zijn onder andere:

Dubbele boekingen als de tijden in de sportschool en online elkaar overlappen

Zoom-links die te laat of naar de verkeerde mensen zijn gestuurd

Het percentage no-shows bij gratis virtuele sessies

Te veel berichten om te bevestigen of te verzetten

Tijdverlies door schoonmaken zonder kalenderbuffers

Klanten in verschillende tijdzones die het verkeerde tijdvak boeken

Je hebt een eenvoudig, herhaalbaar systeem nodig.

Waarom dit belangrijk is voor fitnesstrainers

Elke geboekte sessie zorgt voor meer omzet en een betere dynamiek. Een overzichtelijke agenda betekent minder fouten en minder administratie.

Hybride sessies helpen je om:

Bereik klanten die niet naar de sportschool kunnen komen

Steun leden die op reis zijn of problemen hebben met de kinderopvang

Bied na de les 1-op-1-upsells aan

Blijf gewoon doorgaan, ook als er gesloten is of als je niet op kantoor bent

Een slimme planning zorgt ervoor dat je je kunt concentreren – zodat je met volle energie kunt coachen.

Maak een Groepspoll

Maak eerst een overzicht van je hybride week voordat je links publiceert

Begin met een duidelijk weekplan om energie, inkomen en herstel in balans te houden. Zo doe je dat:

Stap Actie 1. Noem je belangrijkste lesvormen (bijv. 45 minuten krachttraining, 30 minuten HIIT, 60 minuten mobiliteit) 2. Kies de lesvorm: in de sportschool, online of hybride 3. Stel de maximale capaciteit in (bijv. in de sportschool: 12, via Zoom: 30) 4. Zorg voor wat tijd tussendoor (10–15 min na de sportles; 5 min voor de Zoom-sessie) 5. Leg vaste tijdstippen vast (dezelfde dagen, dezelfde uren = gewoontes) 6. Reserveer tijd voor jezelf (maaltijden, administratie, ontspanning)

Koppel Google Calendar, Outlook of Apple Calendar aan Doodle, zodat je bezette tijdvakken automatisch worden verborgen.

Gebruik duidelijke namen voor klassen

Voorkom verwarring met deze simpele regels:

Naam per formaat en niveau: Kracht 45 – Beginners in de sportschool vs. Kracht 45 – Online voor gevorderden

Voeg een locatie of hulpmiddel toe in de notities: Studio B of Zoom-link automatisch toegevoegd

Vermeld informatie over de apparatuur: Je hebt een matje en een handdoek nodig

Praktische tips voor het plannen van hybride lessen

Tip Waarom het werkt Gebruik inschrijflijsten Beperk het aantal plekken in de sportschool en online. De inschrijfformulieren sluiten automatisch als ze vol zijn. Gebruik de boekingspagina's Laat klanten zelf 1-op-1-gesprekken of beoordelingen boeken op basis van de realtime beschikbaarheid. Gebruik 1:1-links Bied vooraf ingestelde tijdopties aan voor inhaalsessies of consulten. De betaling innen Gebruik Stripe op boekingspagina's en bij 1-op-1-afspraken. Betaling = minder no-shows. Videotools toevoegen Zoom, Google Meet, Webex of Teams worden automatisch toegevoegd. Stel drempelwaarden in Sluit de inschrijvingen 2 uur voor de les af, zodat we tijd hebben om alles voor te bereiden. Gebruik herinneringen Automatische herinneringen 24 uur en 2 uur van tevoren zorgen ervoor dat er minder mensen niet komen opdagen. Probeer nieuwe gokkasten uit Gebruik groepspolls om de beste hybride tijden te vinden voordat je een definitieve keuze maakt. Buffers beschermen Zet de reistijd en opruimtijd in je agenda – Doodle houdt daar rekening mee. Houd je links netjes Eén link per lesvorm of dienst. Overlaad je LinkTree niet.

Maak een Groepspoll

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Pas op voor deze valkuilen:

Drop-ins en aanmeldingen door elkaar gebruiken zonder regels

Geen limiet op Zoom-sessies = coaching van lage kwaliteit

Boekingen aannemen zonder betaling tijdens piekuren

Tijdzones negeren (Doodle past dit automatisch aan)

Te veel links aanmaken om nog bij te houden

Buffers overslaan = te laat beginnen of schoonmaken overslaan

Vergeten om herinneringen in te stellen

De namen van deelnemers openbaar weergeven (Doodle Pro kan ze verbergen)

Hulpmiddelen voor hybride lessen

Hulpmiddel Wat het je helpt te doen Boekingspagina Eén link voor privésessies. Je agenda wordt gesynchroniseerd. Stripe is optioneel. 1:1 Geef een lijst met tijdstippen voor 1-op-1-gesprekken. Handig om snel te boeken. Inschrijflijst Stel tijdsvakken en maximumaantallen in voor groepslessen. Sluit volle sessies automatisch af. Groepspolls Vraag je publiek even wat voor tijd het hen het beste uitkomt, voordat je een nieuwe les start. Agenda synchroniseren Voorkom dubbele boekingen in Google, Outlook of Apple. Videoconferenties Zoom, Google Meet, Teams of Webex worden automatisch aan evenementen gekoppeld. Stripe Vraag de betaling of aanbetaling vooraf. Flexibele tarieven. Branding (Pro/Teams) Voeg je logo en kleuren toe. Zorg ervoor dat de Boekingspagina's bij je huisstijl passen. AI-beschrijvingen Automatisch korte beschrijvingen van lessen schrijven. Pas de toon en lengte aan. Herinneringen + deadlines Zorg dat er minder mensen niet komen opdagen en verminder de stress bij de voorbereiding. Privacyinstellingen De namen van deelnemers verbergen bij groepsinschrijvingen (alleen Pro). Zapier Synchroniseer boekingen met CRM, Sheets of e-mailplatforms. Uitnodigingen via e-mail Stuur vanuit Doodle direct links naar evenementen naar maximaal 1000 mensen.

Voorbeelden uit de praktijk

Zelfstandige trainer start een hybride bootcamp

Maya organiseert om 6 uur ’s ochtends bootcamps in de sportschool en om 7 uur ’s ochtends online bootcamps. Zij:

Maakt een Inschrijflijst aan met twee tijdvakken per dag (studio en Zoom)

Maximumaantal deelnemers: 12 in de sportschool, 30 online

Voegt herinneringen toe en een reserveringsdeadline om 21.00 uur

Maakt verbinding met Zoom, zodat links automatisch worden toegevoegd

Deelt de link via Instagram en e-mail

Resultaat: Geen sms’jes meer om 5 uur ’s ochtends. Volle lessen, minder mensen die niet komen opdagen.

Studio-eigenaar test een hybride spinningles

Luis wil een hybride spinningles rond het middaguur uitproberen. Hij:

Maak een Groepspoll

Gebruikt een groepspoll om 300 leden te vragen te stemmen op ma/wo/vr

Stuurt de poll rechtstreeks vanuit Doodle

Maakt woensdag een selectie en zet een terugkerende Inschrijflijst op

Maximaal 14 fietsen in de sportschool, online 25 plaatsen

Biedt 1-op-1 adviesgesprekken over fietsafstelling aan, met betaling via Stripe

Resultaat: Een volle klas en betaalde vervolglessen, zonder dat je daar handmatig werk aan hebt.

Online-first-coach die pop-ups in sportscholen organiseert

Rae reist elke maand om persoonlijk les te geven. Zij:

Maakt een Boekingspagina aan voor sessies in de sportschool

Boekingen zijn beperkt tot 9.00–13.00 uur, met een speling van 10 minuten

Maakt gebruik van Stripe om bij de boeking $45 in rekening te brengen

Stelt een annuleringsbeleid van 24 uur in

Deelt de link naar een lokale e-maillijst en een landingspagina

Resultaat: Uitverkochte dag. Geen handmatige facturering of chatgesprekken.

Checklist: stel je hybride werkweek samen met Doodle op

Koppel je agenda (Google Calendar, Outlook of Apple Calendar) Vaste tijden + buffers vastleggen Sluit je videoprogramma aan (Zoom, Meet, Teams, Webex) Maak een Boekingspagina aan voor 1-op-1-gesprekken en privésessies Maak inschrijflijsten voor elke lesreeks Stel herinneringen en deadlines in Maak aantekeningen voor de les met AI en pas ze daarna aan Zet je links in je profieltekst, e-mailvoetteksten of linkbomen Nodig je contacten uit via Doodle of een e-mailcampagne Bekijk dit wekelijks en pas het aan op basis van de bezettingsgraad van de lessen

Tips over betalen en voorwaarden

Inleggen van aanbetaling voor drukbezochte lessen via Stripe

Bied gratis proefperiodes aan met een opgeslagen creditcard (optioneel)

Vermeld je annuleringstermijn in elke uitnodiging

Voeg technische controles toe aan de herinneringen (geluid testen, camerahoek, enz.)

Zorg ervoor dat de ervaring duidelijk en consistent blijft

Consistentie = minder verwarring en meer herboekingen.

Maak een Groepspoll

Zorg dat je op alle boekingspagina’s en inschrijflijsten je huisstijl gebruikt

Gebruik klassenamen opnieuw in links en agenda-afspraken

Stuur wekelijkse overzichtsmails met boekingslinks

Verberg de namen van de deelnemers om privacyredenen

Gebruik Zapier om nieuwe aanmeldingen door te sturen naar je CRM- of e-mailtools

Schrijf korte beschrijvingen die antwoord geven op veelgestelde vragen van klanten:

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Welke uitrusting heb je nodig?

Aanwijzingen voor aankomst of installatie

Veiligheidsaanwijzingen en wanneer je een bericht moet sturen

Tips voor camerahoeken bij het controleren van online formulieren

Gebruik Doodle AI om deze snel op te stellen en de toon aan te passen.

Belangrijkste punten

Plan je week met vaste tijden, buffers en maximumaantallen per les

Gebruik inschrijflijsten voor sessies met een maximum aantal deelnemers en Boekingspagina's voor privésessies

Voeg Stripe toe om betalingen te innen en het aantal no-shows te verminderen

Koppel videotools aan elkaar, zodat links automatisch worden aangemaakt

Gebruik groepspolls om nieuwe hybride tijden te testen

Schakel herinneringen in en verberg de namen van deelnemers voor een betere klantenservice

Zorg dat je je links overzichtelijk houdt – één per doel

Ga aan de slag met betere planning

Hybride lessen vergroten je bereik en omzet – als het plannen maar makkelijk is. Met Doodle heb je alle tools in huis om Inschrijflijsten, Boekingspagina's, 1-op-1-afspraken en Groepspolls te beheren, allemaal vanaf één plek.

Je krijgt realtime boekingen, ingebouwde betalingsmogelijkheden, videolinks, herinneringen en privacy – je hebt geen extra tools of sms’jes nodig. Maak binnen een paar minuten je eerste leslink aan: