Att hålla klasser på gymmet och online borde inte kräva ständiga sms och ändringar i kalendern. Den här guiden visar hur du planerar hybridklasser på ett tydligt och enkelt sätt.

Som tränare måste du jonglera mellan träningspass i lokalen, Zoom-klasser och 1:1-bedömningar. En liten lucka kan kosta dig tid, energi eller intäkter.

Hybridkurser ökar din räckvidd – men utmaningen ligger i schemaläggningen. Du måste begränsa antalet platser, synkronisera tidszoner, ta emot betalningar och skicka länkar i tid. I den här guiden lär du dig hur du fyller platserna i dina hybridkurser, skyddar din tid och hanterar din vecka med hjälp av Doodle.

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Den utmaning som professionella tränare står inför

Hybridplanering medför ökad komplexitet. Du måste hantera både lokalernas kapacitet och deltagande online – samt resor, sjukdom, väderförhållanden och uteblivna deltagare.

Vanliga problemområden är bland annat:

Dubbelbokningar när tider i gymmet och online-tider överlappar varandra

Zoom-länkar som skickats för sent eller till fel personer

Andelen uteblivna deltagare vid kostnadsfria virtuella sessioner

Det finns för många meddelanden att bekräfta eller boka om

Tid som går åt till städning utan kalenderbuffertar

Kunder i olika tidszoner som bokar fel tid

Du behöver ett enkelt system som går att upprepa.

Varför detta är viktigt för träningsinstruktörer

Varje bokad session bidrar till att öka dina intäkter och ge dig bättre fart. En överskådlig kalender innebär färre fel och mindre administrativt arbete.

Hybridsessioner hjälper dig att:

Nå ut till kunder som inte kan komma till gymmet

Stöd medlemmar som reser eller har problem med barnomsorgen

Erbjud uppsäljning i form av 1:1-samtal efter lektionen

Fortsätt träna även under stängningar eller dagar då träningen inte hålls på plats

En smart schemaläggning hjälper dig att behålla fokus – så att du kan coacha med full energi.

Planera din hybridvecka innan du publicerar länkarna

Börja med en tydlig veckoplan för att skapa balans mellan energi, inkomst och återhämtning. Så här gör du:

Steg Åtgärd 1. Ange dina viktigaste träningsformer (t.ex. 45 minuters styrketräning, 30 minuters HIIT, 60 minuters rörlighetsträning) 2. Välj leveransformat: på gymmet, online eller hybrid 3. Ange maximal kapacitet (t.ex. i gymmet: 12, via Zoom: 30) 4. Lägg till pauser (10–15 minuter efter gympasset; 5 minuter före Zoom-mötet) 5. Fastställ fasta tidpunkter (samma dagar, samma tider = vanor) 6. Reservera tid för dig själv (måltider, administrativa uppgifter, vila)

Anslut gärna Google Kalender, Outlook eller Apple Kalender till Doodle så att tider då du är upptagen automatiskt döljs.

Använd tydliga klassnamn

Undvik förväxlingar med hjälp av dessa enkla regler:

Namn efter format och nivå: Styrka 45 – Nybörjare på gymmet vs. Nivå 45 – Online, medelnivå

Lägg till plats eller verktyg i anteckningarna: Studio B eller Zoom-länken läggs till automatiskt

Ange information om utrustningen: Matta och handduk krävs

Praktiska tips för schemaläggning av hybridundervisning

Tips Varför det fungerar Använd Sign-up Sheets Begränsat antal platser i gymmet och online. Anmälningsformulären stängs automatiskt när platserna är fullbokade. Använd Booking Pages Låt kunderna själva boka 1:1-möten eller utvärderingar utifrån tillgängligheten i realtid. Använd länkar i förhållandet 1:1 Erbjud förinställda tidsalternativ för ersättningsbesök eller konsultationer. Ta emot betalning Använd Stripe på Booking Pages och vid 1:1-möten. Betalning innebär färre uteblivna besök. Lägg till videoverktyg Zoom, Google Meet, Webex eller Teams läggs till automatiskt. Fastställa gränsvärden Bokningar stängs 2 timmar före lektionen för att ge tid för förberedelser. Använd påminnelser Automatiska påminnelser 24 timmar och 2 timmar före besöket minskar antalet uteblivna besök. Testa nya spelautomater Använd Group Poll för att hitta de bästa hybridtiderna innan du bestämmer dig. Skydda buffertar Reservera tid för resor och städning i din kalender – Doodle tar hänsyn till det. Håll ordning på länkarna En länk per typ av lektion eller tjänst. Överbelasta inte din länksamling.

Vanliga misstag som man bör undvika

Se upp för följande fallgropar:

Att blanda drop-ins och anmälningar utan regler

Inget tak för antalet Zoom-sessioner = coaching av låg kvalitet

Att ta emot bokningar utan betalning under högsäsongstider

Bortsett från tidszoner (Doodle justerar detta automatiskt)

Att skapa för många länkar för att kunna hantera dem

Att hoppa över buffertar = försenade starttider eller utebliven städning

Att glömma att ställa in påminnelser

Visa deltagarnas namn offentligt (Doodle Pro kan dölja dem)

Verktyg utvecklade för hybridundervisning

Verktyg Vad det hjälper dig att göra Booking Page En länk för privata sessioner. Synkroniserar din kalender. Stripe är valfritt. 1:1 Lägg upp en lista med tider för 1:1-konsultationer. Enkelt att boka snabbt. Sign-up Sheet Ställ in tidsluckor och deltagarbegränsningar för gruppklasser. Stäng automatiskt fullbokade pass. Group Poll Fråga dina deltagare vilken tid som passar bäst innan du startar en ny kurs. Kalendersynkronisering Undvik dubbelbokningar i Google, Outlook eller Apple. Videokonferenser Zoom, Google Meet, Teams eller Webex kopplas automatiskt till evenemangen. Stripe Ta betalt eller begär en handpenning i förskott. Flexibla priser. Varumärkesprofilering (Pro/Teams) Lägg till din logotyp och dina färger. Se till att Booking Pages följer varumärkesprofilen. Beskrivningar av AI Skriv klassbeskrivningar automatiskt. Anpassa ton och längd. Påminnelser + tidsfrister Minska antalet uteblivna besök och minska stressen inför besöken. Sekretessinställningar Dölj deltagarnas namn vid gruppanmälningar (endast Pro). Zapier Synkronisera bokningar med CRM, Sheets eller e-postplattformar. Inbjudningar via e-post Skicka evenemangslänkar till upp till 1 000 personer direkt från Doodle.

Exempel från verkligheten

Privattränare startar ett hybrid-bootcamp

Maya håller bootcamp-pass kl. 06.00 på gymmet och kl. 07.00 online. Hon:

Skapar en Sign-up Sheet med två tider per dag (Studio och Zoom)

Antal deltagare: 12 på plats, 30 online

Lägger till påminnelser och en bokningsgräns kl. 21.00

Ansluter till Zoom så att länkar läggs till automatiskt

Delar länken via Instagram och e-post

Resultat: Inga fler sms klockan 5 på morgonen. Fullsatta klasser, färre som uteblir.

Studioägaren testar ett hybridspinpass

Luis vill prova ett hybrid-spinningpass vid lunchtid. Han:

Använder en Group Poll för att be 300 medlemmar att rösta om måndag, onsdag och fredag

Skickar omröstningen direkt från Doodle

Väljer på onsdagen, skapar en återkommande Sign-up Sheet

Maxantalet cyklar i gymmet är 14, och online är det 25 platser

Erbjuder 1:1 rådgivning om cykelinställningar med Stripe-betalning

Resultat: En fullbokad kurs och betalda uppföljningar, helt utan manuellt administrativt arbete.

Tränare som främst arbetar online och anordnar tillfälliga träningspass på gym

Rae reser varje månad för att hålla personliga träningspass. Hon:

Skapar en Booking Page för träningspass på gymmet

Bokningar är begränsade till kl. 09.00–13.00 med 10 minuters marginal

Använder Stripe för att debitera 45 dollar vid bokningen

Fastställer en avbokningspolicy som gäller 24 timmar före ankomst

Delar länken till en lokal e-postlista och en landningssida

Resultat: Utsåld dag. Ingen manuell fakturering eller chattkonversationer.

Checklista: Planera din hybridvecka med Doodle

Anslut din kalender (Google, Outlook eller Apple) Ange fasta tider + buffertar Anslut ditt videokonferensverktyg (Zoom, Meet, Teams, Webex) Skapa en Booking Page för 1:1-samtal och privata sessioner Skapa Sign-up Sheets för varje kursserie Ställ in påminnelser och tidsfrister Skriv utkast till anteckningar med hjälp av AI och anpassa dem sedan Publicera dina länkar i biografier, e-postsignaturer eller länksamlingar Bjud in dina kontakter via Doodle eller ett massutskick via e-post Gör en översyn varje vecka och anpassa utifrån hur väl kurserna fylls

Tips om betalning och villkor

Ta ut en anmälningsavgift för populära kurser via Stripe

Erbjud kostnadsfria provperioder med registrerat kort (valfritt)

Ange avbokningsperioden i varje inbjudan

Lägg till tekniska kontroller i påminnelserna (testa ljudet, kameravinkeln osv.)

Se till att upplevelsen är tydlig och enhetlig

Konsekvens = mindre förvirring och fler ombokningar.

Använd varumärkesprofilering på alla Booking Pages och Sign-up Sheets

Återanvänd klassnamn i länkar och kalenderhändelser

Skicka veckovisa sammanfattningar via e-post med bokningslänkar

Dölj deltagarnas namn av integritetsskäl

Använd Zapier för att vidarebefordra nya registreringar till CRM- eller e-postverktyg

Skriv korta beskrivningar som besvarar vanliga frågor från kunderna:

Vem kursen riktar sig till

Vilken utrustning behövs?

Ankomst- eller installationsanvisningar

Säkerhetsanvisningar och när man ska kontakta dig

Tips om kameravinklar vid kontroll av onlineformulär

Använd Doodle AI för att snabbt skapa utkast till dessa och anpassa tonen.

Viktiga slutsatser

Planera din vecka med fasta tider, buffertar och deltagarbegränsningar

Använd Sign-up Sheets för sessioner med begränsat antal deltagare och Booking Pages för privata sessioner

Lägg till Stripe för att ta emot betalningar och minska antalet uteblivna besökare

Koppla ihop videoverktyg så att länkarna skapas automatiskt

Använd Group Poll för att testa nya hybridtider

Aktivera påminnelser och dölj deltagarnas namn för bättre kundservice

Se till att dina länkar är överskådliga – en länk per syfte

Kom igång med bättre schemaläggning

Hybridkurser ökar din räckvidd och dina intäkter – förutsatt att det är enkelt att planera. Med Doodle får du verktyg för att hantera Sign-up Sheets, Booking Pages, 1:1-möten och Group Polls – allt på ett och samma ställe.

Du får bokning i realtid, inbyggda betalningsfunktioner, videolänkar, påminnelser och integritetsskydd – inga extra verktyg eller sms behövs. Skapa din första kurslänk på några minuter: