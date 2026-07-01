Genomföra hybridlektioner: schemaläggningsverktyg för lektioner i studion och online
Updated: 1 juli 2026
Att hålla klasser på gymmet och online borde inte kräva ständiga sms och ändringar i kalendern. Den här guiden visar hur du planerar hybridklasser på ett tydligt och enkelt sätt.
Som tränare måste du jonglera mellan träningspass i lokalen, Zoom-klasser och 1:1-bedömningar. En liten lucka kan kosta dig tid, energi eller intäkter.
Hybridkurser ökar din räckvidd – men utmaningen ligger i schemaläggningen. Du måste begränsa antalet platser, synkronisera tidszoner, ta emot betalningar och skicka länkar i tid. I den här guiden lär du dig hur du fyller platserna i dina hybridkurser, skyddar din tid och hanterar din vecka med hjälp av Doodle.
Inget kreditkort krävs
Den utmaning som professionella tränare står inför
Hybridplanering medför ökad komplexitet. Du måste hantera både lokalernas kapacitet och deltagande online – samt resor, sjukdom, väderförhållanden och uteblivna deltagare.
Vanliga problemområden är bland annat:
Dubbelbokningar när tider i gymmet och online-tider överlappar varandra
Zoom-länkar som skickats för sent eller till fel personer
Andelen uteblivna deltagare vid kostnadsfria virtuella sessioner
Det finns för många meddelanden att bekräfta eller boka om
Tid som går åt till städning utan kalenderbuffertar
Kunder i olika tidszoner som bokar fel tid
Du behöver ett enkelt system som går att upprepa.
Varför detta är viktigt för träningsinstruktörer
Varje bokad session bidrar till att öka dina intäkter och ge dig bättre fart. En överskådlig kalender innebär färre fel och mindre administrativt arbete.
Hybridsessioner hjälper dig att:
Nå ut till kunder som inte kan komma till gymmet
Stöd medlemmar som reser eller har problem med barnomsorgen
Erbjud uppsäljning i form av 1:1-samtal efter lektionen
Fortsätt träna även under stängningar eller dagar då träningen inte hålls på plats
En smart schemaläggning hjälper dig att behålla fokus – så att du kan coacha med full energi.
Planera din hybridvecka innan du publicerar länkarna
Börja med en tydlig veckoplan för att skapa balans mellan energi, inkomst och återhämtning. Så här gör du:
Steg
Åtgärd
1.
Ange dina viktigaste träningsformer (t.ex. 45 minuters styrketräning, 30 minuters HIIT, 60 minuters rörlighetsträning)
2.
Välj leveransformat: på gymmet, online eller hybrid
3.
Ange maximal kapacitet (t.ex. i gymmet: 12, via Zoom: 30)
4.
Lägg till pauser (10–15 minuter efter gympasset; 5 minuter före Zoom-mötet)
5.
Fastställ fasta tidpunkter (samma dagar, samma tider = vanor)
6.
Reservera tid för dig själv (måltider, administrativa uppgifter, vila)
Anslut gärna Google Kalender, Outlook eller Apple Kalender till Doodle så att tider då du är upptagen automatiskt döljs.
Använd tydliga klassnamn
Undvik förväxlingar med hjälp av dessa enkla regler:
Namn efter format och nivå: Styrka 45 – Nybörjare på gymmet vs. Nivå 45 – Online, medelnivå
Lägg till plats eller verktyg i anteckningarna: Studio B eller Zoom-länken läggs till automatiskt
Ange information om utrustningen: Matta och handduk krävs
Praktiska tips för schemaläggning av hybridundervisning
Tips
Varför det fungerar
Använd Sign-up Sheets
Begränsat antal platser i gymmet och online. Anmälningsformulären stängs automatiskt när platserna är fullbokade.
Använd Booking Pages
Låt kunderna själva boka 1:1-möten eller utvärderingar utifrån tillgängligheten i realtid.
Använd länkar i förhållandet 1:1
Erbjud förinställda tidsalternativ för ersättningsbesök eller konsultationer.
Ta emot betalning
Använd Stripe på Booking Pages och vid 1:1-möten. Betalning innebär färre uteblivna besök.
Lägg till videoverktyg
Zoom, Google Meet, Webex eller Teams läggs till automatiskt.
Fastställa gränsvärden
Bokningar stängs 2 timmar före lektionen för att ge tid för förberedelser.
Använd påminnelser
Automatiska påminnelser 24 timmar och 2 timmar före besöket minskar antalet uteblivna besök.
Testa nya spelautomater
Använd Group Poll för att hitta de bästa hybridtiderna innan du bestämmer dig.
Skydda buffertar
Reservera tid för resor och städning i din kalender – Doodle tar hänsyn till det.
Håll ordning på länkarna
En länk per typ av lektion eller tjänst. Överbelasta inte din länksamling.
Vanliga misstag som man bör undvika
Se upp för följande fallgropar:
Att blanda drop-ins och anmälningar utan regler
Inget tak för antalet Zoom-sessioner = coaching av låg kvalitet
Att ta emot bokningar utan betalning under högsäsongstider
Bortsett från tidszoner (Doodle justerar detta automatiskt)
Att skapa för många länkar för att kunna hantera dem
Att hoppa över buffertar = försenade starttider eller utebliven städning
Att glömma att ställa in påminnelser
Visa deltagarnas namn offentligt (Doodle Pro kan dölja dem)
Verktyg utvecklade för hybridundervisning
Verktyg
Vad det hjälper dig att göra
Booking Page
En länk för privata sessioner. Synkroniserar din kalender. Stripe är valfritt.
1:1
Lägg upp en lista med tider för 1:1-konsultationer. Enkelt att boka snabbt.
Sign-up Sheet
Ställ in tidsluckor och deltagarbegränsningar för gruppklasser. Stäng automatiskt fullbokade pass.
Group Poll
Fråga dina deltagare vilken tid som passar bäst innan du startar en ny kurs.
Kalendersynkronisering
Undvik dubbelbokningar i Google, Outlook eller Apple.
Videokonferenser
Zoom, Google Meet, Teams eller Webex kopplas automatiskt till evenemangen.
Stripe
Ta betalt eller begär en handpenning i förskott. Flexibla priser.
Varumärkesprofilering (Pro/Teams)
Lägg till din logotyp och dina färger. Se till att Booking Pages följer varumärkesprofilen.
Beskrivningar av AI
Skriv klassbeskrivningar automatiskt. Anpassa ton och längd.
Påminnelser + tidsfrister
Minska antalet uteblivna besök och minska stressen inför besöken.
Sekretessinställningar
Dölj deltagarnas namn vid gruppanmälningar (endast Pro).
Zapier
Synkronisera bokningar med CRM, Sheets eller e-postplattformar.
Inbjudningar via e-post
Skicka evenemangslänkar till upp till 1 000 personer direkt från Doodle.
Exempel från verkligheten
Privattränare startar ett hybrid-bootcamp
Maya håller bootcamp-pass kl. 06.00 på gymmet och kl. 07.00 online. Hon:
Skapar en Sign-up Sheet med två tider per dag (Studio och Zoom)
Antal deltagare: 12 på plats, 30 online
Lägger till påminnelser och en bokningsgräns kl. 21.00
Ansluter till Zoom så att länkar läggs till automatiskt
Delar länken via Instagram och e-post
Resultat: Inga fler sms klockan 5 på morgonen. Fullsatta klasser, färre som uteblir.
Studioägaren testar ett hybridspinpass
Luis vill prova ett hybrid-spinningpass vid lunchtid. Han:
Använder en Group Poll för att be 300 medlemmar att rösta om måndag, onsdag och fredag
Skickar omröstningen direkt från Doodle
Väljer på onsdagen, skapar en återkommande Sign-up Sheet
Maxantalet cyklar i gymmet är 14, och online är det 25 platser
Erbjuder 1:1 rådgivning om cykelinställningar med Stripe-betalning
Resultat: En fullbokad kurs och betalda uppföljningar, helt utan manuellt administrativt arbete.
Tränare som främst arbetar online och anordnar tillfälliga träningspass på gym
Rae reser varje månad för att hålla personliga träningspass. Hon:
Skapar en Booking Page för träningspass på gymmet
Bokningar är begränsade till kl. 09.00–13.00 med 10 minuters marginal
Använder Stripe för att debitera 45 dollar vid bokningen
Fastställer en avbokningspolicy som gäller 24 timmar före ankomst
Delar länken till en lokal e-postlista och en landningssida
Resultat: Utsåld dag. Ingen manuell fakturering eller chattkonversationer.
Checklista: Planera din hybridvecka med Doodle
Anslut din kalender (Google, Outlook eller Apple)
Ange fasta tider + buffertar
Anslut ditt videokonferensverktyg (Zoom, Meet, Teams, Webex)
Skapa en Booking Page för 1:1-samtal och privata sessioner
Skapa Sign-up Sheets för varje kursserie
Ställ in påminnelser och tidsfrister
Skriv utkast till anteckningar med hjälp av AI och anpassa dem sedan
Publicera dina länkar i biografier, e-postsignaturer eller länksamlingar
Bjud in dina kontakter via Doodle eller ett massutskick via e-post
Gör en översyn varje vecka och anpassa utifrån hur väl kurserna fylls
Tips om betalning och villkor
Ta ut en anmälningsavgift för populära kurser via Stripe
Erbjud kostnadsfria provperioder med registrerat kort (valfritt)
Ange avbokningsperioden i varje inbjudan
Lägg till tekniska kontroller i påminnelserna (testa ljudet, kameravinkeln osv.)
Se till att upplevelsen är tydlig och enhetlig
Konsekvens = mindre förvirring och fler ombokningar.
Använd varumärkesprofilering på alla Booking Pages och Sign-up Sheets
Återanvänd klassnamn i länkar och kalenderhändelser
Skicka veckovisa sammanfattningar via e-post med bokningslänkar
Dölj deltagarnas namn av integritetsskäl
Använd Zapier för att vidarebefordra nya registreringar till CRM- eller e-postverktyg
Skriv korta beskrivningar som besvarar vanliga frågor från kunderna:
Vem kursen riktar sig till
Vilken utrustning behövs?
Ankomst- eller installationsanvisningar
Säkerhetsanvisningar och när man ska kontakta dig
Tips om kameravinklar vid kontroll av onlineformulär
Använd Doodle AI för att snabbt skapa utkast till dessa och anpassa tonen.
Viktiga slutsatser
Planera din vecka med fasta tider, buffertar och deltagarbegränsningar
Använd Sign-up Sheets för sessioner med begränsat antal deltagare och Booking Pages för privata sessioner
Lägg till Stripe för att ta emot betalningar och minska antalet uteblivna besökare
Koppla ihop videoverktyg så att länkarna skapas automatiskt
Använd Group Poll för att testa nya hybridtider
Aktivera påminnelser och dölj deltagarnas namn för bättre kundservice
Se till att dina länkar är överskådliga – en länk per syfte
Kom igång med bättre schemaläggning
Hybridkurser ökar din räckvidd och dina intäkter – förutsatt att det är enkelt att planera. Med Doodle får du verktyg för att hantera Sign-up Sheets, Booking Pages, 1:1-möten och Group Polls – allt på ett och samma ställe.
Du får bokning i realtid, inbyggda betalningsfunktioner, videolänkar, påminnelser och integritetsskydd – inga extra verktyg eller sms behövs. Skapa din första kurslänk på några minuter:
Inget kreditkort krävs