Kør hybridklasser: planlægningsværktøjer til fitnesscenter og online

Det bør ikke være nødvendigt med konstante sms'er og kalenderrettelser for at afvikle undervisning i fitnesscentret og online. Denne guide viser, hvordan du planlægger hybridklasser på en klar og nem måde.
Som fitnesstræner jonglerer du med fysiske timer, Zoom-timer og 1:1-vurderinger. Et lille hul kan koste dig tid, energi eller indtægter.
Hybridklasser øger din rækkevidde - men udfordringen er planlægningen. Du skal lægge loft over pladserne, synkronisere tidszoner, opkræve betaling og sende links til tiden. I denne guide lærer du, hvordan du fylder hybridhold, beskytter din tid og styrer din uge ved hjælp af Doodle.
Udfordringen for professionelle fitnesstrænere
Hybridplanlægning øger kompleksiteten. Du skal håndtere både lokalekapacitet og virtuelt fremmøde - plus rejser, sygdom, vejr og udeblivelser.
Almindelige smertepunkter omfatter:
Dobbeltbookinger, når tider i fitnesscentret og online overlapper hinanden
Zoom-links sendes for sent eller til de forkerte personer
Udeblivelsesrater for gratis virtuelle sessioner
For mange beskeder om at bekræfte eller ombooke
Tabt tid på rengøring uden kalenderbuffere
Kunder i forskellige tidszoner booker den forkerte tid
Du har brug for et enkelt, gentageligt system.
Hvorfor dette er vigtigt for fitnesstrænere
Hver booket session forbedrer din indtjening og dit momentum. En ren kalender betyder færre fejl og mindre administration.
Hybride sessioner hjælper dig:
Nå ud til kunder, der ikke kan komme i fitnesscentret
Støtte medlemmer, der rejser eller har konflikter med børnepasning
Tilbyde 1:1 opsalg efter timen
Fortsætte med at køre selv under lukninger eller off-site dage
Smart planlægning beskytter dit fokus - så du kan træne med fuld energi.
Kortlæg din hybriduge, før du offentliggør links
Start med en klar ugeplan for at skabe balance mellem energi, indkomst og restitution. Se her, hvordan du gør:
Trin
Handling
1.
Lav en liste over dine vigtigste holdtyper (f.eks. 45 min. styrke, 30 min. HIIT, 60 min. mobilitet).
2.
Tildel leveringsformat: i fitnesscenteret, online eller hybrid
3.
Indstil maksimal kapacitet (f.eks. In-gym: 12, Zoom: 30)
4.
Tilføj buffere (10-15 min efter træning; 5 min før zoom)
5.
Lås ankertider (samme dage, samme timer = vaner)
6.
Bloker din egen tid (måltider, administration, restitution)
Forbind Google-, Outlook- eller Apple-kalenderen med Doodle, så travle tider automatisk skjules.
Brug tydelig navngivning af klasser
Undgå forvekslinger med disse enkle regler:
Navngiv efter format og niveau: Strength 45 - In-Gym Beginner vs. Strength 45 - Online Intermediate
Tilføj sted eller v�ærktøj i noter: Link til Studio B eller Zoom tilføjes automatisk
Inkluder information om udstyr: Måtte og håndklæde påkrævet
Praktiske tips til planlægning afhybridklasser
Tip
Hvorfor det virker
Brug tilmeldingssedler
Begræns antallet af pladser i fitnesscentret og online. Ark lukkes automatisk, når de er fulde.
Brug bookingsider
Lad klienter selv booke 1:1 eller vurderinger ud fra tilgængelighed i realtid.
Brug 1:1-links
Tilbyd forudindstillede tidspunkter for make-ups eller konsultationer.
Opkræv betaling
Brug Stripe på bookingsider og 1:1. Betaling = færre no-shows.
Tilføj videoværktøjer
Zoom, Google Meet, Webex eller Teams tilføjes automatisk.
Indstil deadlines
Luk bookinger 2 timer før timen af hensyn til forberedelsestiden.
Brug påmindelser
Automatiske påmindelser 24 timer og 2 timer før reducerer antallet af udeblivelser.
Test nye slots
Brug gruppeafstemninger til at finde de bedste hybridtider, før du forpligter dig.
Beskyt buffere
Bloker rejse-/oprydningstid i din kalender - Doodle respekterer det.
Hold styr på links
Et link pr. klassetype eller service. Lad være med at overbelaste dit linktræ.
Almindelige fejl at undgå
Hold øje med disse fælder:
Blanding af drop-ins og tilmeldinger uden regler
Intet loft på Zoom-sessioner = coaching af lav kvalitet
At tage imod bookinger uden betaling i spidsbelastningsperioder
Ignorerer tidszoner (Doodle justerer dette automatisk)
Opretter for mange links, der skal administreres
Springe buffere over = sen start eller manglende rengøring
Glemmer at sætte påmindelser
Viser deltagernes navne offentligt (Doodle Pro kan skjule dem)
Værktøjer bygget til hybridklasser
Værktøj
Hvad det hjælper dig med at gøre
Booking-side
Et link til private sessioner. Synkroniserer din kalender. Stripe er valgfrit.
1:1
Tilbyd en liste over tidspunkter for 1:1 konsultationer. Let til hurtige bookinger.
Tilmeldingsark
Indstil tidspunkter + lofter for gruppeklasser. Lukker automatisk fulde sessioner.
Afstemninger i grupper
Spørg dit publikum, hvilket tidspunkt der fungerer, før du lancerer en ny klasse.
Kalender-synkronisering
Undgå dobbeltbooking på tværs af Google, Outlook eller Apple.
Videokonferencer
Zoom, Google Meet, Teams eller Webex vedhæftes automatisk til events.
Stripe
Opkræv betaling eller depositum på forhånd. Fleksible priser.
Branding (Pro/Teams)
Tilføj dit logo og dine farver. Hold bookingsiderne on-brand.
AI-beskrivelser
Skriv klassebeskrivelser automatisk. Tilpas tone og længde.
Påmindelser + afskæringer
Reducer udeblivelser og forberedelsesstress.
Indstillinger for privatlivets fred
Skjul deltagernes navne på gruppetilmeldinger (kun Pro).
Zapier
Synkroniser bookinger med CRM-, Sheets- eller e-mailplatforme.
E-mail-invitationer
Send eventlinks til op til 1000 personer med det samme fra Doodle.
Eksempler fra den virkelige verden
Solotræner lancerer en hybrid bootcamp
Maya kører bootcamps kl. 6 om morgenen i fitnesscentret og kl. 7 om morgenen online. Hun opretter et
Opretter et tilmeldingsark med to pladser pr. dag (Studio og Zoom)
Sætter grænser: 12 i træningscenteret, 30 online
Tilføjer påmindelser og en bookinggrænse kl. 21.00
Forbinder Zoom, så links tilføjes automatisk
Deler linket via Instagram og e-mail
Resultat: Ikke flere sms'er kl. 5 om morgenen. Fyldte hold, færre udeblivelser.
Studioejer tester en hybrid spinningtime
Luis vil gerne teste en hybrid spinningtime midt på dagen. Det gør han:
Bruger en gruppeafstemning til at bede 300 medlemmer om at stemme om M/W/F
Sender afstemningen direkte fra Doodle
Vælger onsdag, laver et tilbagevendende tilmeldingsark
Begrænser antallet af cykler i salen til 14 og antallet af pladser online til 25
Tilbyder 1:1 cykelopsætningskonsultationer med Stripe-betaling
Resultat: En fyldt klasse og betalte opfølgninger uden manuel administration.
Online-første træner, der kører pop-ups i fitnesscentret
Rae rejser hver måned for at coache personligt. Det gør hun:
Opretter en bookingside til sessioner i fitnesscentret
Begrænser bookinger til kl. 9.00-13.00 med 10-minutters buffere
Bruger Stripe til at opkræve $45 ved booking
Sætter en 24-timers afbestillingspolitik
Deler linket til en lokal e-mail-liste og landingsside
Resultat: Udsolgt dag. Ingen manuel fakturering eller chattråde.
Tjekliste: Opsæt din hybriduge med Doodle
Tilslut din kalender (Google, Outlook eller Apple)
Bloker faste tidspunkter + buffere
Tilslut dit videoværktøj (Zoom, Meet, Teams, Webex)
Opret en bookingside til 1:1 og private sessioner
Lav tilmeldingsark til hver klasseserie
Indstil påmindelser og deadlines
Udarbejd klassens noter med AI, og gør dem personlige
Udgiv dine links i biografier, e-mail-footere eller linktræer
Inviter din liste via Doodle eller e-mail blast
Gennemgå ugentligt og juster baseret på klassens fyldningsgrad
Tips om betaling og politik
Opkræv depositum for klasser med stor efterspørgsel via Stripe
Tilbyd gratis prøveperioder med registreret kort (valgfrit)
Del dit afbestillingsvindue i hver invitation
Tilføj tekniske tjek til påmindelser (test lyd, kameravinkel osv.)
Hold oplevelsen klar og konsekvent
Konsistens = mindre forvirring og flere ombookinger.
Brug branding på alle bookingsider og tilmeldingsark
Genbrug holdnavne i links og kalenderbegivenheder
Send ugentlige oversigtsmails med bookinglinks
Skjul deltagernes navne af hensyn til privatlivets fred
Brug Zapier til at sende nye tilmeldinger til CRM eller e-mail-værktøjer
Skriv blurbs, der besvarer almindelige kundespørgsmål:
Hvem klassen er for
Hvilket udstyr der er brug for
Ankomst- eller opsætningsinstruktioner
Sikkerhedsbemærkninger og hvornår du skal kontakte dig
Tips til kameravinkler til online formularer
Brug Doodle AI til hurtigt at lave udkast og justere tonen.
Vigtige ting at tage med
Planlæg din uge med faste tider, buffere og klasseloft
Brug tilmeldingsskemaer til sessioner med loft og bookingsider til private sessioner
Tilføj Stripe for at opkræve betaling og reducere no-shows
Forbind videoværktøjer, så links er automatiske
Brug gruppeafstemninger til at teste nye hybridtider
Slå påmindelser til og skjul deltagernavne for bedre kundepleje
Hold din linkopsætning ren - én pr. formål
Kom i gang med bedre planlægning
Hybridklasser øger din rækkevidde og indtjening - hvis planlægningen er nem. Doodle giver dig værktøjerne til at administrere tilmeldingsark, bookingsider, 1:1 og gruppeafstemninger, alt sammen fra ét sted.
Du får booking i realtid, indbyggede betalinger, videolinks, påmindelser og privatliv - ingen ekstra værktøjer eller tekster er nødvendige. Opret dit første klasselink på få minutter: