Imparte clases híbridas: herramientas de programación para el gimnasio y online
Tiempo de lectura: 8 minutos
Impartir clases en el gimnasio y online no debería requerir constantes textos y arreglos del calendario. Esta guía muestra cómo programar clases híbridas con claridad y facilidad.
Como preparador físico, haces malabarismos con las sesiones en el suelo, las clases con Zoom y las evaluaciones 1:1. Un pequeño hueco puede costarte tiempo, energía o ingresos.
Las clases híbridas aumentan tu alcance, pero el reto es la programación. Tienes que limitar las plazas, sincronizar las zonas horarias, cobrar y enviar los enlaces a tiempo. En esta guía aprenderás a llenar clases híbridas, proteger tu tiempo y gestionar tu semana con Doodle.
El reto al que se enfrentan los profesionales del entrenamiento físico
La programación híbrida añade complejidad. Tienes que gestionar tanto la capacidad de la sala como la asistencia virtual, además de los viajes, las enfermedades, el tiempo y las ausencias.
Los problemas más comunes son:
Doble reserva cuando se solapan las horas en el gimnasio y las horas online.
Enlaces zoom enviados tarde o a las personas equivocadas
Ausencias en sesiones virtuales gratuitas
Demasiados mensajes para confirmar o reprogramar
Tiempo perdido limpiando sin topes de calendario
Clientes en zonas horarias diferentes reservan la franja horaria equivocada
Necesitas un sistema sencillo y repetible.
Por qué es importante para los preparadores físicos
Cada sesión reservada mejora tus ingresos y tu impulso. Un calendario limpio significa menos errores y menos administración.
Las sesiones híbridas te ayudan a
Llegar a clientes que no pueden venir al gimnasio
Ayudar a los socios que viajan o tienen problemas para cuidar a sus hijos
Ofrecer ventas adicionales 1:1 después de la clase
Seguir funcionando incluso durante los cierres o los días de descanso
La programación inteligente protege tu concentración, para que puedas entrenar con toda tu energía.
Planifica tu semana híbrida antes de publicar los enlaces
Empieza con un plan semanal claro para equilibrar energía, ingresos y recuperación. He aquí cómo:
Paso
Acción
1.
Haz una lista de tus principales tipos de clases (por ejemplo, 45 minutos de fuerza, 30 minutos de HIIT, 60 minutos de movilidad)
2.
Asigna el formato de impartición: en el gimnasio, online o híbrido
3.
Establece la capacidad máxima (p. ej. En el gimnasio: 12, Zoom: 30)
4.
Añade amortiguadores (10-15 min después de la clase de gimnasia; 5 min antes del Zoom)
5.
Bloquea los tiempos de anclaje (mismos días, mismas horas = hábitos)
6.
Bloquea tu propio tiempo (comidas, administración, recuperación)
Conecta el Calendario de Google, Outlook o Apple a Doodle para que se oculten automáticamente las horas ocupadas.
Utiliza una nomenclatura clara de las clases
Evita confusiones con estas sencillas reglas:
Nombra por formato y nivel: Fuerza 45 - Principiante en el gimnasio vs. Fuerza 45 - Intermedio en línea
Añade la ubicación o la herramienta en las notas: Estudio B o Zoom
Incluye información sobre el equipo: Se requiere esterilla y toalla
Consejos prácticos para programar clases híbridas
Consejo
Por qué funciona
Utiliza hojas de inscripción
Limita las plazas en el gimnasio y online. Las hojas se cierran automáticamente cuando están llenas.
Utiliza Páginas de Reserva
Permite que los clientes reserven 1:1 o evaluaciones de disponibilidad en tiempo real.
Utiliza enlaces 1:1
Ofrece opciones de tiempo preestablecidas para compensaciones o consultas.
Cobrar pagos
Utiliza Stripe en las Páginas de Reserva y 1:1. Pago = menos ausencias.
Añade herramientas de vídeo
Zoom, Google Meet, Webex o Teams se añaden automáticamente.
Establece límites
Cierra las reservas 2 horas antes de la clase para tener tiempo de preparación.
Utiliza recordatorios
Los avisos automáticos 24h y 2h antes reducen las ausencias.
Prueba nuevas franjas horarias
Utiliza encuestas de grupo para encontrar los mejores horarios híbridos antes de comprometerte.
Protege los buffers
Bloquea el tiempo de viaje/limpieza en tu calendario-Doodle lo respeta.
Mantén los enlaces ordenados
Un enlace por tipo de clase o servicio. No sobrecargues tu árbol de enlaces.
Errores comunes que debes evitar
Cuidado con estas trampas:
Mezclar inscripciones y abandonos sin reglas
No poner límite a las sesiones de Zoom = coaching de baja calidad
Aceptar reservas sin pagar en franjas horarias punta
Ignorar las zonas horarias (Doodle lo ajusta automáticamente)
Crear demasiados enlaces que gestionar
Saltarse los topes = empezar tarde o perderse la limpieza
Olvidar los recordatorios
Mostrar públicamente los nombres de los participantes (Doodle Pro puede ocultarlos)
Herramientas creadas para clases híbridas
Herramienta
Qué te ayuda a hacer
Página de reservas
Un enlace para sesiones privadas. Sincroniza tu calendario. Stripe opcional.
1:1
Ofrece una lista de horarios para consultas 1:1. Fácil para reservas rápidas.
Hoja de inscripción
Establece franjas horarias + topes para clases en grupo. Cierra automáticamente las sesiones completas.
Encuestas de grupo
Pregunta a tu público qué hora le viene bien antes de lanzar una nueva clase.
Sincronización del calendario
Evita las reservas dobles en Google, Outlook o Apple.
Videoconferencia
Zoom, Google Meet, Teams o Webex autoadjuntos a los eventos.
Stripe
Cobra pagos o depósitos por adelantado. Tarifas flexibles.
Marca (Pro/Equipos)
Añade tu logotipo y colores. Mantén la marca de las páginas de reserva.
Descripciones AI
Escribe automáticamente descripciones de las clases. Personaliza el tono y la longitud.
Recordatorios y fechas límite
Reduce las ausencias y el estrés de la preparación.
Configuración de privacidad
Oculta los nombres de los participantes en las inscripciones de grupo (sólo Pro).
Zapier
Sincroniza las reservas con CRM, Hojas de cálculo o plataformas de correo electrónico.
Invitaciones por correo electrónico
Envía enlaces de eventos hasta a 1000 personas instantáneamente desde Doodle.
Ejemplos reales
Entrenadora en solitario que lanza un campamento de entrenamiento híbrido
Maya organiza campamentos de entrenamiento a las 6 a.m. en el gimnasio y a las 7 a.m. online. Ella
Crea una Hoja de Inscripción con dos plazas por día (Estudio y Zoom)
Establece límites: 12 en el gimnasio, 30 online
Añade recordatorios y un límite de reserva a las 21.00 h.
Conecta Zoom para que los enlaces se añadan automáticamente
Comparte el enlace a través de Instagram y correo electrónico
Resultado: Se acabaron los mensajes a las 5 de la mañana. Clases llenas, menos ausencias.
El dueño de un estudio prueba una hora de spinning híbrido
Luis quiere probar una clase de spinning híbrido al mediodía. Él:
Utiliza una encuesta de grupo para pedir a 300 miembros que voten sobre M/V/F
Envía la encuesta directamente desde Doodle
Elige el miércoles y crea una hoja de inscripción recurrente
El límite en el gimnasio es de 14 bicicletas, en línea de 25 plazas
Ofrece consultas de configuración de bicicletas 1:1 con pago a través de Stripe
Resultado: Una clase llena y seguimientos pagados, con cero administración manual.
Primera entrenadora en línea que ofrece clases emergentes en el gimnasio
Rae viaja mensualmente para entrenar en persona. Ella
Crea una página de reservas para las sesiones en el gimnasio
Limita las reservas a las 9 a.m.-1 p.m. con topes de 10 minutos
Utiliza Stripe para cargar 45 $ en la reserva
Establece una política de cancelación de 24 horas
Comparte el enlace con una lista de correo electrónico local y una página de destino
Resultado: Día agotado. Sin facturación manual ni hilos de chat.
Lista de comprobación: configura tu semana híbrida con Doodle
Conecta tu calendario (Google, Outlook o Apple)
Bloquea horas fijas + buffers
Conecta tu herramienta de vídeo (Zoom, Meet, Teams, Webex)
Crea una Página de Reservas para clases 1:1 y sesiones privadas
Crea Hojas de Inscripción para cada serie de clases
Establece recordatorios y plazos
Redacta notas de clase con IA y personalízalas
Publica tus enlaces en biografías, pies de página de correo electrónico o árboles de enlaces
Invita a tu lista a través de Doodle o por correo electrónico
Revisa semanalmente y ajusta en función de los índices de ocupación de las clases
Consejos sobre pagos y política
Cobra depósitos por clases de alta demanda a través de Stripe
Ofrece pruebas gratuitas con una tarjeta registrada (opcional)
Comparte tu ventana de cancelación en cada invitación
Añade comprobaciones técnicas a los recordatorios (prueba de audio, ángulo de la cámara, etc.)
Mantén la experiencia clara y coherente
Coherencia = menos confusión y más reservas.
Utiliza la marca en todas las páginas de reservas y hojas de inscripción
Reutiliza los nombres de las clases en los enlaces y eventos del calendario
Envía correos electrónicos semanales con resúmenes y enlaces a las reservas
Oculta los nombres de los participantes por motivos de privacidad
Utiliza Zapier para enviar las nuevas inscripciones a CRM o herramientas de correo electrónico
Escribe notas que respondan a las preguntas habituales de los clientes:
Para quién es la clase
Qué equipo se necesita
Instrucciones de llegada o preparación
Notas de seguridad y cuándo enviarte un mensaje
Consejos sobre el ángulo de la cámara para comprobar el formulario en línea
Utiliza Doodle AI para redactarlas rápidamente y ajustarlas al tono.
Puntos clave
Planifica tu semana con horarios fijos, topes y límites de clases
Utiliza Hojas de Inscripción para las sesiones limitadas y Páginas de Reserva para las privadas
Añade Stripe para cobrar y reducir las ausencias
Conecta las herramientas de vídeo para que los enlaces sean automáticos
Utiliza encuestas de grupo para probar nuevos tiempos híbridos
Activa los recordatorios y oculta los nombres de los participantes para mejorar la atención al cliente
Mantén limpia la configuración de tus enlaces: uno por objetivo
Empieza a programar mejor
Las clases híbridas aumentan tu alcance y tus ingresos, si la programación es fácil. Doodle te da las herramientas para gestionar Hojas de Inscripción, Páginas de Reserva, Clases 1:1 y Encuestas de Grupo, todo desde un solo lugar.
Tienes reservas en tiempo real, pagos integrados, enlaces de vídeo, recordatorios y privacidad, sin necesidad de herramientas o textos adicionales. Crea tu primer enlace de clase en unos minutos:
