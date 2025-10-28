Terminplanung
Hybride Kurse durchführen: Terminplanungstools für Fitnessstudio und Online
Lesezeit: 8 Minuten
Die Durchführung von Präsenz- und Online-Kursen sollte keine ständigen Texte und Kalenderkorrekturen erfordern. Dieser Leitfaden zeigt dir, wie du hybride Kurse klar und einfach planen kannst.
Als Fitnesstrainer/in jonglierst du mit Präsenzveranstaltungen, Zoom-Kursen und 1:1-Beurteilungen. Eine kleine Lücke kann dich Zeit, Energie oder Einnahmen kosten.
Hybridkurse erhöhen deine Reichweite, aber die Herausforderung ist die Terminplanung. Du musst Plätze begrenzen, Zeitzonen abgleichen, Zahlungen einholen und Links pünktlich versenden. In diesem Leitfaden erfährst du, wie du Hybridkurse füllen, deine Zeit schützen und deine Woche mit Doodle verwalten kannst.
Die Herausforderung für Fitnesstrainer/innen
Eine hybride Kursplanung ist eine komplexe Angelegenheit. Du musst sowohl die Raumkapazitäten als auch die virtuelle Anwesenheit verwalten - plus Reisen, Krankheit, Wetter und Nichterscheinen.
Häufige Probleme sind:
Doppelte Buchungen, wenn sich Zeiten im Fitnessstudio und online überschneiden
Verspätete oder an die falschen Personen gesendete Zoom-Links
No-Show-Raten für kostenlose virtuelle Sitzungen
Zu viele Nachrichten zur Bestätigung oder Terminverschiebung
Zeitverlust bei der Reinigung ohne Kalenderpuffer
Kunden in verschiedenen Zeitzonen buchen den falschen Termin
Du brauchst ein einfaches, wiederholbares System.
Warum dies für Fitnesstrainer wichtig ist
Jede gebuchte Trainingseinheit verbessert deinen Umsatz und deine Dynamik. Ein sauberer Kalender bedeutet weniger Fehler und weniger Verwaltungsaufwand.
Hybride Sitzungen helfen dir:
Kunden zu erreichen, die nicht in den Fitnessraum kommen können
Mitglieder zu unterstützen, die unterwegs sind oder Probleme mit der Kinderbetreuung haben
1:1-Upsells nach dem Kurs anbieten
den Betrieb auch bei Schließungen oder an Tagen, an denen du nicht im Studio bist, aufrechtzuerhalten
Intelligente Zeitplanung schützt deinen Fokus - damit du mit voller Energie coachen kannst.
Plane deine Hybrid-Woche, bevor du Links veröffentlichst
Beginne mit einem klaren Wochenplan, um Energie, Einkommen und Erholung in Einklang zu bringen. Und so geht's:
Schritt
Aktion
1.
Erstelle eine Liste mit deinen Hauptkursen (z.B. 45 Minuten Kraft, 30 Minuten HIIT, 60 Minuten Beweglichkeit)
2.
Lege die Form der Durchführung fest: im Fitnessstudio, online oder gemischt
3.
Lege die maximale Kapazität fest (z. B. In-gym: 12, Zoom: 30)
4.
Füge Puffer hinzu (10-15 Minuten nach dem Sportunterricht; 5 Minuten vor dem Zoom)
5.
Ankerzeiten festlegen (gleiche Tage, gleiche Stunden = Gewohnheiten)
6.
Blockiere deine eigene Zeit (Mahlzeiten, Verwaltung, Erholung)
Verbinde Google, Outlook oder Apple Calendar mit Doodle, damit alle belegten Zeiten automatisch ausgeblendet werden.
Verwende klare Klassenbezeichnungen
Vermeide Verwechslungen mit diesen einfachen Regeln:
Benenne nach Format und Level: Strength 45 - In-Gym Beginner vs. Strength 45 - Online Intermediate
Füge den Ort oder das Werkzeug in den Notizen hinzu: Studio B oder Zoom-Link automatisch eingefügt
Füge Informationen zur Ausrüstung hinzu: Matte und Handtuch erforderlich
Praktische Tipps zur Planung von Hybridkursen
Tipp
Warum es funktioniert
Verwende Anmeldeformulare
Begrenze die Plätze in der Turnhalle und online. Die Blätter schließen sich automatisch, wenn sie voll sind.
Buchungsseiten verwenden
Lass deine Kunden 1:1-Termine oder Bewertungen in Echtzeit selbst buchen.
Verwende 1:1-Links
Biete voreingestellte Zeitoptionen für Nachholtermine oder Beratungen an.
Ziehe Zahlungen ein
Verwende Stripe auf Buchungsseiten und 1:1. Bezahlung = weniger Nicht-Erscheinen.
Video-Tools hinzufügen
Zoom, Google Meet, Webex oder Teams werden automatisch hinzugefügt.
Sperrfristen festlegen
Schlie�ße Buchungen 2 Stunden vor dem Unterricht, um Vorbereitungszeit zu haben.
Verwende Erinnerungen
Automatische Hinweise 24h und 2h vor dem Termin reduzieren die Zahl der Nichtteilnehmer.
Neue Slots testen
Nutze Gruppenumfragen, um die besten Mischzeiten zu finden, bevor du dich festlegst.
Schütze die Pufferzeiten
Blockiere Reise-/Aufräumzeiten in deinem Kalender - Doodle respektiert sie.
Halte die Links ordentlich
Ein Link pro Klassenart oder Service. Überfrachte deinen Linkbaum nicht.
Häufige Fehler, die du vermeiden solltest
Hüte dich vor diesen Fallen:
Drop-Ins und Anmeldungen ohne Regeln mischen
Keine Obergrenze für Zoom-Sitzungen = niedrige Qualität des Coachings
Buchungen ohne Bezahlung für Spitzenzeiten annehmen
Zeitzonen ignorieren (Doodle passt dies automatisch an)
Zu viele zu verwaltende Links erstellen
Überspringen von Puffern = verspäteter Start oder verpasste Reinigung
Vergessen, Erinnerungen zu setzen
Öffentliche Anzeige von Teilnehmernamen (Doodle Pro kann sie ausblenden)
Werkzeuge für hybride Klassen
Werkzeug
Was es dir hilft
Buchungsseite
Ein Link für private Sitzungen. Synchronisiert deinen Kalender. Stripe optional.
1:1
Biete eine Liste mit Terminen für 1:1-Beratungen an. Einfach für schnelle Buchungen.
Anmeldeformular
Lege Zeitfenster und Obergrenzen für Gruppenunterricht fest. Schließt automatisch volle Sitzungen.
Gruppenumfragen
Frag dein Publikum, welche Zeit geeignet ist, bevor du einen neuen Kurs beginnst.
Kalender-Synchronisation
Verhindere doppelte Buchungen in Google, Outlook oder Apple.
Videokonferenzen
Zoom, Google Meet, Teams oder Webex werden automatisch an Veranstaltungen angehängt.
Stripe
Ziehe Zahlungen oder Anzahlungen im Voraus ein. Flexible Tarife.
Branding (Pro/Teams)
Füge dein Logo und deine Farben hinzu. Sorge dafür, dass die Buchungsseiten einheitlich gestaltet sind.
KI-Beschreibungen
Schreibe automatisch einen Text für die Klasse. Passe den Ton und die Länge an.
Erinnerungen + Abgabetermine
Verringere Nichterscheinen und Vorbereitungsstress.
Privatsphäre-Einstellungen
Verstecke die Namen der Teilnehmer bei Gruppenanmeldungen (nur Pro).
Zapier
Synchronisiere Buchungen mit CRM-, Sheets- oder E-Mail-Plattformen.
E-Mail-Einladungen
Sende Veranstaltungslinks an bis zu 1000 Personen sofort von Doodle aus.
Beispiele aus der Praxis
Solotrainerin, die ein Hybrid-Bootcamp startet
Maya bietet morgens um 6 Uhr im Fitnessstudio und morgens um 7 Uhr Online-Bootcamps an. Sie:
Erstellt ein Anmeldeformular mit zwei Terminen pro Tag (Studio und Zoom)
Legt Obergrenzen fest: 12 im Fitnessstudio, 30 online
Fügt Erinnerungen und einen Anmeldeschluss um 21 Uhr hinzu
Verbindet Zoom, damit die Links automatisch hinzugefügt werden
Teilt den Link über Instagram und E-Mail
Ergebnis: Keine SMS mehr um 5 Uhr morgens. Volle Kurse, weniger Nicht-Erscheinen.
Studiobesitzer testet eine Hybrid-Spin-Stunde
Luis möchte einen Hybrid-Spin-Kurs am Mittag testen. Er:
Nutzt eine Gruppenumfrage, um 300 Mitglieder zu bitten, über M/W/F abzustimmen
Er sendet die Umfrage direkt von Doodle aus
Wählt den Mittwoch aus und erstellt ein wiederkehrendes Anmeldungsblatt
Begrenzt die Anzahl der Fahrräder im Fitnessstudio auf 14, online auf 25 Plätze
Bietet 1:1-Beratungen zur Einrichtung von Fahrrädern mit Stripe-Zahlung an
Ergebnis: Ein voller Kurs und bezahlte Folgetermine, ohne manuellen Verwaltungsaufwand.
Der erste Online-Coach, der Pop-ups in der Turnhalle durchführt
Rae reist monatlich, um persönlich zu coachen. Sie:
Erstellt eine Buchungsseite für Trainingseinheiten in der Turnhalle
Begrenzt die Buchungen auf 9-13 Uhr mit 10-Minuten-Puffern
Benutzt Stripe, um $45 bei der Buchung zu berechnen
Legt eine 24-stündige Stornierungsregelung fest
Teilt den Link zu einer lokalen E-Mail-Liste und Landing Page
Ergebnis: Ausverkaufter Tag. Keine manuelle Rechnungsstellung oder Chat-Threads.
Checkliste: Richte deine Hybridwoche mit Doodle ein
Verbinde deinen Kalender (Google, Outlook, oder Apple)
Blockiere feste Zeiten + Puffer
Verbinde dein Videotool (Zoom, Meet, Teams, Webex)
Erstelle eine Buchungsseite für 1:1s und private Sitzungen
Erstelle Anmeldeformulare für jede Unterrichtsreihe
Setze Erinnerungen und Fristen
Entwirf Unterrichtsnotizen mit KI, die du dann personalisieren kannst
Veröffentliche deine Links in Lebensläufen, E-Mail-Fußzeilen oder Linkbäumen
Lade deine Liste per Doodle oder E-Mail ein
Überprüfe die Kurse wöchentlich und passe sie je nach Auslastung an
Tipps zu Bezahlung und Richtlinien
Erhebe eine Anzahlung für stark nachgefragte Kurse über Stripe
Biete kostenlose Probestunden mit hinterlegter Karte an (optional)
Teile dein Kündigungsfenster in jeder Einladung mit
Füge technische Checks zu den Erinnerungen hinzu (Teste Audio, Kamerawinkel usw.)
Halte das Erlebnis klar und einheitlich
Konsistenz = weniger Verwirrung und mehr Wiederbuchungen.
Verwende ein Branding auf allen Buchungsseiten und Anmeldebögen
Verwende Klassennamen in Links und Kalendereinträgen
Versende wöchentliche Zusammenfassungs-E-Mails mit Buchungslinks
Verstecke die Namen der Teilnehmer zum Schutz der Privatsphäre
Verwende Zapier, um neue Anmeldungen an CRM- oder E-Mail-Tools zu senden
Schreibe kurze Texte, die häufige Kundenfragen beantworten:
Für wen ist der Kurs gedacht?
Welche Ausrüstung wird benötigt
Anweisungen für die Ankunft oder den Aufbau
Sicherheitshinweise und wann du dich melden sollst
Tipps zum Kamerawinkel für Online-Formularchecks
Verwende Doodle AI, um diese schnell zu verfassen und an den Tonfall anzupassen.
Wichtige Erkenntnisse
Plane deine Woche mit festen Zeiten, Puffern und Klassenobergrenzen
Verwende Anmeldeformulare für begrenzte Kurse und Buchungsseiten für private Kurse
Füge Stripe hinzu, um Zahlungen einzuziehen und No-Shows zu reduzieren
Verbinde Video-Tools, damit die Links automatisch funktionieren
Verwende Gruppenumfragen, um neue Mischzeiten zu testen
Schalte Erinnerungen ein und blende die Namen der Teilnehmer aus, um die Kundenbetreuung zu verbessern.
Halte dein Link-Setup sauber - ein Link pro Zweck
Legen Sie los mit besserer Terminplanung
Hybridkurse steigern deine Reichweite und deinen Umsatz - wenn die Planung einfach ist. Doodle gibt dir die Werkzeuge an die Hand, um Anmeldebögen, Buchungsseiten, 1:1-Kurse und Gruppenumfragen zu verwalten - alles von einem Ort aus.
Du erhältst Echtzeitbuchungen, integrierte Zahlungen, Videolinks, Erinnerungen und Datenschutz - ohne zusätzliche Tools oder Texte. Erstelle deinen ersten Klassenlink in wenigen Minuten:
