Organise des cours hybrides : outils de programmation pour les cours en salle et en ligne

Diriger des cours en salle et en ligne ne devrait pas nécessiter des textes constants et des corrections de calendrier. Ce guide montre comment organiser des cours hybrides avec clarté et facilité.

En tant que préparateur physique, tu jongles entre les séances au sol, les cours Zoom et les évaluations 1:1. Un seul petit écart peut te coûter du temps, de l'énergie ou des revenus.

Les cours hybrides te permettent d'élargir ton champ d'action, mais la difficulté réside dans la programmation. Tu dois plafonner les places, synchroniser les fuseaux horaires, collecter les paiements et envoyer les liens à temps. Dans ce guide, tu apprendras à remplir les classes hybrides, à protéger ton temps et à gérer ta semaine à l'aide de Doodle.

Le défi auquel sont confrontés les professionnels de l'entraînement physique

La programmation hybride ajoute de la complexité. Tu gères à la fois la capacité de la salle et la présence virtuelle, ainsi que les déplacements, les maladies, la météo et les absences.

Les problèmes les plus fréquents sont les suivants

Les doubles réservations lorsque les heures de cours en salle et en ligne se chevauchent.

Liens de zoom envoyés en retard ou aux mauvaises personnes

Taux de désistement pour les sessions virtuelles gratuites

Trop de messages pour confirmer ou reprogrammer

Perte de temps à nettoyer sans calendrier tampon

Des clients situés dans des fuseaux horaires différents réservent le mauvais créneau.

Tu as besoin d'un système simple et reproductible.

Pourquoi c'est important pour les entraîneurs de fitness

Chaque séance réservée améliore tes revenus et ton dynamisme. Un calendrier propre signifie moins d'erreurs et moins d'administration.

Les séances hybrides t'aident à

Atteindre les clients qui ne peuvent pas venir à la salle de sport.

Soutenir les membres qui voyagent ou qui ont des conflits de garde d'enfants

Proposer des promotions 1:1 après le cours

Continuer à fonctionner même pendant les fermetures ou les journées hors site.

Une planification intelligente protège ta concentration - pour que tu puisses entraîner avec toute ton énergie.

Planifie ta semaine hybride avant de publier les liens

Commence par établir un plan hebdomadaire clair pour équilibrer l'énergie, les revenus et la récupération. Voici comment procéder :

Étape Action 1. Fais la liste de tes principaux types de cours (p. ex. 45 minutes de musculation, 30 minutes de HIIT, 60 minutes de mobilité). 2. Attribue un format de prestation : dans le gymnase, en ligne ou hybride. 3. Fixe la capacité maximale (par exemple, dans la salle de sport : 12, Zoom : 30). 4. Ajoute des tampons (10 à 15 minutes après le cours de gymnastique ; 5 minutes avant le zoom). 5. Verrouille les heures d'ancrage (mêmes jours, mêmes heures = habitudes). 6. Bloque ton propre temps (repas, administration, r�écupération)

Connecte le calendrier Google, Outlook ou Apple à Doodle pour que les heures occupées soient automatiquement masquées.

Utilise des noms de classe clairs

Évite les confusions grâce à ces règles simples :

Nomme les cours par format et par niveau : Strength 45 - In-Gym Beginner vs. Strength 45 - Online Intermediate

Ajoute le lieu ou l'outil dans les notes : Studio B ou lien Zoom ajouté automatiquement

Inclure des informations sur l'équipement : Matelas et serviette requis

Conseils pratiques pour l'établissement des horaires des cours hybrides

Conseil Pourquoi ça marche Utilise des feuilles d'inscription Limite les places dans le gymnase et en ligne. Les feuilles se ferment automatiquement lorsqu'elles sont pleines. Utiliser les pages de réservation Permet aux clients de réserver eux-mêmes des cours particuliers ou des évaluations en fonction des disponibilités en temps réel. Utiliser les liens 1:1 Offre des options de temps prédéfinies pour les maquillages ou les consultations. Collecter les paiements Utilise Stripe sur les pages de réservation et les rendez-vous 1:1. Paiement = moins de désistements. Ajouter des outils vidéo Zoom, Google Meet, Webex ou Teams sont ajoutés automatiquement. Fixer des dates limites Ferme les réservations 2 heures avant le cours pour avoir le temps de se préparer. Utilise des rappels Les rappels automatiques 24h et 2h avant réduisent les absences. Teste de nouveaux créneaux horaires Utilise des sondages de groupe pour trouver les meilleurs horaires hybrides avant de t'engager. Protège les zones tampons Bloque le temps de voyage/nettoyage dans ton calendrier-Doodle le respecte. Garde les liens en ordre Un lien par type de classe ou de service. Ne surcharge pas ton arbre de liens.

Erreurs courantes à éviter

Fais attention à ces pièges :

Mélanger les drop-ins et les inscriptions sans règles.

Pas de plafond pour les sessions Zoom = coaching de mauvaise qualité

Prendre des réservations sans paiement sur des créneaux horaires de pointe.

Ignorer les fuseaux horaires (Doodle s'adapte automatiquement)

Créer trop de liens à gérer

Sauter des tampons = démarrage tardif ou nettoyage manqué

Oublier de programmer des rappels

Afficher publiquement les noms des participants (Doodle Pro peut les cacher)

Outils conçus pour les classes hybrides

Outil Ce qu'il t'aide à faire Page de réservation Un lien pour les sessions privées. Synchronise ton calendrier. Stripe en option. 1:1 Offre une liste d'heures pour des consultations individuelles. Facile pour les réservations rapides. Feuille d'inscription Fixe des plages horaires + des plafonds pour les cours collectifs. Ferme automatiquement les sessions complètes. Sondages de groupe Demande à ton public quelle heure fonctionne avant de lancer un nouveau cours. Synchronisation du calendrier Empêche les doubles réservations sur Google, Outlook ou Apple. Vidéoconférence Zoom, Google Meet, Teams ou Webex sont automatiquement attachés aux événements. Stripe Collecte les paiements ou les dépôts à l'avance. Tarifs flexibles. Image de marque (Pro/Equipes) Ajoute ton logo et tes couleurs. Garde les pages de réservation à l'image de la marque. Descriptions AI Rédige automatiquement les descriptions des cours. Personnalise le ton et la longueur. Rappels et dates limites Réduit les absences et le stress lié à la préparation. Paramètres de confidentialité Cache les noms des participants sur les inscriptions aux groupes (Pro uniquement). Zapier Synchronise les réservations avec les plateformes de gestion de la relation client, Sheets ou de messagerie. Invitations par courriel Envoie des liens vers des événements à un maximum de 1000 personnes instantanément depuis Doodle.

Exemples concrets

Entraîneur solo lançant un camp d'entraînement hybride

Maya organise des camps d'entraînement à 6 heures du matin dans la salle de sport et à 7 heures du matin en ligne. Elle :

Crée une feuille d'inscription avec deux créneaux par jour (Studio et Zoom).

Fixe des plafonds : 12 en salle, 30 en ligne

Ajoute des rappels et une date limite de réservation à 21 heures.

Connecte Zoom pour que les liens soient ajoutés automatiquement

Partage le lien via Instagram et par e-mail.

Résultat: Plus de textos à 5 heures du matin. Des cours complets, moins de désistements.

Le propriétaire d'un studio teste une heure de spin hybride.

Luis veut tester un cours de spin hybride à midi. Il :

Utilise un sondage de groupe pour demander à 300 membres de voter les M/H/F.

Envoie le sondage directement depuis Doodle

Choisit le mercredi et crée une feuille d'inscription récurrente.

Fixe un plafond à 14 vélos dans le gymnase et à 25 sièges en ligne.

Offre des consultations 1:1 sur l'installation des vélos avec le paiement par Stripe.

Résultat: Une classe remplie et des suivis payés, sans aucune administration manuelle.

Premier coach en ligne à organiser des pop-ups dans les salles de sport

Rae se déplace tous les mois pour donner des cours en personne. Elle :

Crée une page de réservation pour les séances en salle de sport.

Limite les réservations à 9 h - 13 h avec des tampons de 10 minutes.

Utilise Stripe pour facturer 45 $ lors de la réservation

Fixe une politique d'annulation de 24 heures

Partage le lien avec une liste d'adresses électroniques locales et une page d'atterrissage.

Résultat: Journée à guichets fermés. Pas de facturation manuelle ni de fil de discussion.

Liste de contrôle : configure ta semaine hybride avec Doodle

Connecte ton calendrier (Google, Outlook ou Apple) Bloque les heures fixes + les tampons Connecte ton outil vidéo (Zoom, Meet, Teams, Webex) Crée une page de réservation pour les cours particuliers et les sessions privées. Créer des feuilles d'inscription pour chaque série de cours Fixe des rappels et des échéances Rédige des notes de cours avec l'IA, puis personnalise-les Publie tes liens dans les biographies, les pieds de page des courriels ou les arbres de liens. Invite ta liste par Doodle ou par courriel. Vérifie chaque semaine et ajuste-toi en fonction du taux de remplissage des classes

Conseils sur le paiement et la politique

Prélève des acomptes pour les cours très demandés via Stripe

Offre des essais gratuits avec une carte dans ton dossier (optionnel)

Partage ta fenêtre d'annulation dans chaque invitation

Ajoute des vérifications techniques aux rappels (tester l'audio, l'angle de la caméra, etc.)

Veille à ce que l'expérience soit claire et cohérente

Cohérence = moins de confusion et plus de réinscriptions.

Utilise ton image de marque sur toutes les pages de réservation et les feuilles d'inscription.

Réutilise les noms des classes dans les liens et les événements du calendrier

Envoie des courriels hebdomadaires récapitulatifs avec des liens de réservation

Cacher les noms des participants pour plus de confidentialité.

Utilise Zapier pour envoyer les nouvelles inscriptions à des outils de gestion de la relation client ou de messagerie électronique.

Rédige des blurbs qui répondent aux questions courantes des clients :

À qui s'adresse le cours ?

Quel est le matériel nécessaire ?

Instructions pour l'arrivée ou l'installation

Notes de sécurité et quand t'envoyer un message

Conseils sur l'angle de la caméra pour les vérifications de formulaires en ligne

Utilise Doodle AI pour rédiger rapidement ces textes et les adapter au ton.

Points clés à retenir

Planifie ta semaine avec des horaires fixes, des tampons et des plafonds de cours.

Utilise des feuilles d'inscription pour les sessions plafonnées et des pages de réservation pour les sessions privées.

Ajoute Stripe pour collecter les paiements et réduire les absences.

Connecte les outils vidéo pour que les liens soient automatiques

Utilise des sondages de groupe pour tester de nouveaux horaires hybrides

Active les rappels et cache les noms des participants pour une meilleure prise en charge des clients.

Garde ta configuration de liens propre - un par objectif

Commence avec une meilleure programmation

Les cours hybrides augmentent ta portée et tes revenus - si la programmation est facile. Doodle te donne les outils pour gérer les feuilles d'inscription, les pages de réservation, les cours particuliers et les sondages de groupe, le tout à partir d'un seul endroit.

