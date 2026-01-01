हाइब्रिड क्लासेज़ चलाएँ: जिम और ऑनलाइन के लिए शेड्यूलिंग टूल्स

इन-गिम और ऑनलाइन कक्षाएँ चलाने के लिए लगातार टेक्स्ट संदेश और कैलेंडर में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यह मार्गदर्शिका दिखाती है कि स्पष्टता और सहजता के साथ हाइब्रिड कक्षाओं को कैसे शेड्यूल किया जाए।

एक फिटनेस ट्रेनर के रूप में, आप फ्लोर सेशंस, ज़ूम क्लासेस और 1:1 असेसमेंट्स को संभालते हैं। एक छोटा सा अंतराल भी आपका समय, ऊर्जा या राजस्व गंवा सकता है।

हाइब्रिड क्लासेज़ आपकी पहुँच बढ़ाती हैं—लेकिन चुनौती शेड्यूलिंग की होती है। आपको सीटें सीमित करनी होती हैं, टाइम ज़ोन सिंक करने होते हैं, भुगतान एकत्र करना होता है, और लिंक समय पर भेजने होते हैं। इस गाइड में, आप जानेंगे कि Doodle का उपयोग करके हाइब्रिड क्लासेज़ कैसे भरें, अपना समय कैसे सुरक्षित रखें, और अपने सप्ताह का प्रबंधन कैसे करें।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

फिटनेस ट्रेनर पेशेवरों के सामने चुनौती

हाइब्रिड शेड्यूलिंग जटिलता बढ़ाती है। आप कमरे की क्षमता और वर्चुअल उपस्थिति दोनों का प्रबंधन करते हैं—साथ ही यात्रा, बीमारी, मौसम और अनुपस्थितियों को भी।

सामान्य दर्द के बिंदु शामिल हैं:

जब जिम में और ऑनलाइन समय एक साथ हो जाते हैं तो दोहरी बुकिंग होती है।

ज़ूम लिंक देर से या गलत लोगों को भेजे गए

नि:शुल्क वर्चुअल सत्रों के लिए नो-शो दरें

पुष्टि या पुनर्निर्धारण के लिए बहुत सारे संदेश

कैलेंडर बफ़र्स के बिना सफाई में व्यतीत समय

विभिन्न समय क्षेत्रों में ग्राहक गलत स्लॉट बुक कर रहे हैं।

आपको एक सरल, दोहराने योग्य प्रणाली चाहिए।

फिटनेस प्रशिक्षकों के लिए यह क्यों मायने रखता है

हर बुक किया गया सत्र आपकी आय और गति में सुधार करता है। एक साफ़ कैलेंडर का मतलब है कम त्रुटियाँ और कम प्रशासनिक कार्य।

हाइब्रिड सत्र आपको मदद करते हैं:

उन ग्राहकों तक पहुँचें जो जिम नहीं आ सकते।

यात्रा करने वाले या जिनके पास बच्चों की देखभाल संबंधी समस्याएँ हैं, ऐसे सदस्यों का समर्थन करें।

क्लास के बाद 1:1 अपसेल ऑफर करें

बंद होने या ऑफ-साइट दिनों के दौरान भी चलते रहें।

स्मार्ट शेड्यूलिंग आपके ध्यान की रक्षा करती है—ताकि आप पूरी ऊर्जा के साथ कोचिंग कर सकें।

लिंक प्रकाशित करने से पहले अपने हाइब्रिड सप्ताह का नक्शा तैयार करें।

ऊर्जा, आय और पुनर्प्राप्ति को संतुलित करने के लिए एक स्पष्ट साप्ताहिक योजना से शुरुआत करें। यहाँ बताया गया है कि कैसे:

चरण कार्रवाई एक। अपनी मुख्य क्लास प्रकारों की सूची दें (उदाहरण के लिए 45 मिनट की स्ट्रेंथ, 30 मिनट की HIIT, 60 मिनट की मोबिलिटी) दो। डिलीवरी प्रारूप निर्दिष्ट करें: जिम में, ऑनलाइन, या संकर तीन। अधिकतम क्षमता निर्धारित करें (उदाहरण के लिए: इन-जिम: 12, ज़ूम: 30) चार। बफ़र्स जोड़ें (जिम क्लास के बाद 10–15 मिनट; ज़ूम से पहले 5 मिनट) पाँच। लॉक एंकर समय (एक ही दिन, एक ही समय = आदतें) छः। अपना समय ब्लॉक करें (भोजन, प्रशासन, रिकवरी)

कृपया Doodle से Google, Outlook, या Apple कैलेंडर को कनेक्ट करें ताकि कोई भी व्यस्त समय स्वचालित रूप से छिपा दिया जाए।

स्पष्ट क्लास नामकरण का उपयोग करें

इन सरल नियमों से गड़बड़ियों से बचें:

स्वरूप और स्तर के अनुसार नाम: शक्ति 45 – जिम में शुरुआती बनाम स्तर 45 – ऑनलाइन मध्यवर्ती

नोट्स में स्थान या उपकरण जोड़ें: स्टूडियो बी या ज़ूम लिंक स्वचालित रूप से जुड़ गया

उपकरण की जानकारी शामिल करें: चटाई और तौलिया आवश्यक हैं।

हाइब्रिड कक्षाओं के लिए व्यावहारिक अनुसूचीकरण सुझाव

सुझाव यह क्यों काम करता है साइन-अप शीट्स का उपयोग करें इन-जिम और ऑनलाइन स्पॉट्स पर कैप लगाएं। शीट्स भर जाने पर स्वचालित रूप से बंद हो जाती हैं। बुकिंग पेज का उपयोग करें ग्राहकों को वास्तविक समय की उपलब्धता के अनुसार 1:1 सत्र या मूल्यांकन स्वयं बुक करने दें। 1:1 लिंक का उपयोग करें मेकअप या परामर्श के लिए पूर्वनिर्धारित समय विकल्प प्रदान करें। भुगतान वसूल करें बुकिंग पेजों और 1:1 पर Stripe का उपयोग करें। भुगतान = कम अनुपस्थितियाँ। वीडियो उपकरण जोड़ें ज़ूम, गूगल मीट, वेबएक्स, या टीम्स स्वचालित रूप से जोड़े गए। कटऑफ़ निर्धारित करें तैयारी के समय के लिए कक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले बुकिंग बंद कर दें। रिमाइंडर का उपयोग करें स्वचालित नजदीकी सूचनाएं 24 घंटे और 2 घंटे पहले भेजने से अनुपस्थितियाँ कम होती हैं। नए स्लॉट्स का परीक्षण करें प्रतिबद्ध होने से पहले सर्वश्रेष्ठ हाइब्रिड समय खोजने के लिए ग्रुप पोल का उपयोग करें। बफ़र्स की रक्षा करें अपने कैलेंडर में यात्रा/सफाई के लिए समय ब्लॉक करें—Doodle इसका सम्मान करता है। लिंकों को व्यवस्थित रखें प्रत्येक वर्ग प्रकार या सेवा के लिए एक लिंक। अपने लिंक ट्री को ओवरलोड न करें।

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

इन जालों से सावधान रहें:

बिना नियमों के ड्रॉप-इन्स और साइन-अप्स का मिश्रण

ज़ूम सत्रों पर कोई सीमा नहीं = निम्न गुणवत्ता वाली कोचिंग

पीक स्लॉट्स पर बिना भुगतान बुकिंग लेना

समय क्षेत्रों की अनदेखी (Doodle इसे स्वचालित रूप से समायोजित करता है)

प्रबंधित करने के लिए बहुत अधिक लिंक बनाना

बफ़र्स छोड़ने पर सफ़ाई देर से शुरू होगी या छूट जाएगी।

रिमाइंडर सेट करना भूल जाना

प्रतिभागी के नाम सार्वजनिक रूप से दिखाना (Doodle Pro उन्हें छिपा सकता है)

हाइब्रिड कक्षाओं के लिए बनाए गए उपकरण

उपकरण यह आपको क्या करने में मदद करता है बुकिंग पेज निजी सत्रों के लिए एक लिंक। आपका कैलेंडर सिंक करता है। Stripe वैकल्पिक। एक-से-एक 1:1 परामर्श के लिए समयों की एक सूची प्रदान करें। त्वरित बुकिंग के लिए आसान। साइन-अप शीट समूह कक्षाओं के लिए समय स्लॉट और प्रतिभागियों की अधिकतम सीमा निर्धारित करें। पूर्ण सत्र स्वचालित रूप से बंद हो जाते हैं। ग्रुप पोल नई कक्षा शुरू करने से पहले अपने दर्शकों से पूछें कि उन्हें कौन सा समय उपयुक्त है। कैलेंडर सिंक Google, Outlook या Apple में डबल बुकिंग से बचें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इवेंट्स में ज़ूम, गूगल मीट, टीम्स या वेबएक्स स्वतः संलग्न। धारी भुगतान या जमा अग्रिम में लें। लचीले दरें। ब्रांडिंग (Pro/टीमें) अपना लोगो और रंग जोड़ें। बुकिंग पेजों को ब्रांड के अनुरूप बनाए रखें। एआई विवरण स्वचालित रूप से क्लास ब्लर्ब लिखें। टोन और लंबाई को अनुकूलित करें। रिमाइंडर + कटऑफ नो-शो और तैयारी के तनाव को कम करें। गोपनीयता सेटिंग्स समूह साइन-अप पर प्रतिभागी के नाम छिपाएँ (केवल Pro)। ज़ैपियर बुकिंग्स को CRM, शीट्स या ईमेल प्लेटफ़ॉर्म के साथ सिंक करें। ईमेल निमंत्रण Doodle से तुरंत 1000 लोगों तक इवेंट लिंक भेजें।

वास्तविक दुनिया के उदाहरण

सोलो ट्रेनर एक हाइब्रिड बूटकैंप शुरू कर रहा है।

माया सुबह 6 बजे जिम में और सुबह 7 बजे ऑनलाइन बूटकैंप चलाती है। वह:

प्रति दिन दो स्लॉट (स्टूडियो और ज़ूम) वाली एक साइन-अप शीट बनाता है।

सीमाएँ निर्धारित करता है: जिम में 12, ऑनलाइन 30

रिमाइंडर और रात 9 बजे की बुकिंग कटऑफ जोड़ता है।

ज़ूम से कनेक्ट करता है ताकि लिंक स्वचालित रूप से जुड़ जाएँ।

इंस्टाग्राम और ईमेल के माध्यम से लिंक साझा करें

परिणामअब सुबह 5 बजे के संदेश नहीं। कक्षाएं पूरी भरती हैं, अनुपस्थितियाँ कम।

स्टूडियो मालिक हाइब्रिड स्पिन टाइम का परीक्षण कर रहा है।

लुइस दोपहर की हाइब्रिड स्पिन क्लास को आज़माना चाहता है। वह:

ग्रुप पोल का उपयोग करके 300 सदस्यों से सोमवार/बुधवार/शुक्रवार पर मतदान करने के लिए कहा जाता है।

Doodle से सीधे पोल भेजता है।

बुधवार को चुनता है, एक आवर्ती साइन-अप शीट बनाता है

जिम में अधिकतम 14 बाइकें, ऑनलाइन अधिकतम 25 सीटें

Stripe भुगतान के साथ 1:1 बाइक सेटअप परामर्श प्रदान करता है।

परिणाम: एक भरी हुई कक्षा और भुगतान किए गए फॉलो-अप्स, बिना किसी मैनुअल एडमिन के।

ऑनलाइन-प्रथम कोच जिम में पॉप-अप चला रहा है

रे व्यक्तिगत रूप से कोचिंग करने के लिए वह हर महीने यात्रा करती है। वह:

इन-जिम सत्रों के लिए बुकिंग पेज बनाता है

बुकिंग्स को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सीमित करें, 10 मिनट के बफ़र के साथ।

बुक करते समय $45 चार्ज करने के लिए Stripe का उपयोग करता है।

24 घंटे की रद्दीकरण नीति निर्धारित करता है।

स्थानीय ईमेल सूची और लैंडिंग पेज का लिंक साझा करता है।

परिणाम: बिक्री समाप्त हो चुकी है। कोई मैन्युअल चालान या चैट थ्रेड नहीं।

चेकलिस्ट: Doodle के साथ अपना हाइब्रिड सप्ताह सेट अप करें

अपना कैलेंडर (गूगल, आउटलुक, या एप्पल) कनेक्ट करें ब्लॉक निश्चित समय + बफ़र्स अपने वीडियो टूल (ज़ूम, मीट, टीम्स, वेबएक्स) को कनेक्ट करें। 1:1 और निजी सत्रों के लिए एक बुकिंग पेज बनाएँ प्रत्येक कक्षा श्रृंखला के लिए साइन-अप शीट्स बनाएं रिमाइंडर और समय-सीमाएँ निर्धारित करें एआई के साथ ड्राफ्ट क्लास नोट्स बनाएँ, फिर उन्हें व्यक्तिगत बनाएँ। अपने लिंक बायो, ईमेल फ़ुटर, या लिंक ट्री में प्रकाशित करें। Doodle या ईमेल ब्लास्ट के माध्यम से अपनी सूची को आमंत्रित करें साप्ताहिक समीक्षा करें और कक्षा भराई दरों के आधार पर समायोजन करें।

भुगतान और नीति पर सुझाव

Stripe के माध्यम से उच्च-मांग वाली कक्षाओं के लिए जमा शुल्क

कार्ड ऑन फ़ाइल के साथ मुफ़्त ट्रायल ऑफ़र करें (वैकल्पिक)

हर निमंत्रण में अपनी रद्द करने की समय-सीमा साझा करें।

रिमाइंडर में तकनीकी जांचें जोड़ें (ऑडियो परीक्षण, कैमरा कोण, आदि)

अनुभव को स्पष्ट और सुसंगत रखें

सुसंगतता = कम भ्रम और अधिक पुनः बुकिंग।

सभी बुकिंग पेजों और साइन-अप शीट्स पर ब्रांडिंग का उपयोग करें।

लिंकों और कैलेंडर कार्यक्रमों में वर्ग नामों का पुन: उपयोग करें।

बुकिंग लिंक के साथ साप्ताहिक सारांश ईमेल भेजें

गोपनीयता के लिए प्रतिभागी के नाम छिपाएँ

नए साइन-अप को CRM या ईमेल टूल्स में भेजने के लिए ज़ेपियर का उपयोग करें।

सामान्य ग्राहक प्रश्नों के उत्तर देने वाले संक्षिप्त विवरण लिखें:

यह कक्षा किसके लिए है

कौन सा गियर आवश्यक है

आगमन या सेटअप निर्देश

सुरक्षा संबंधी नोट्स और आपको संदेश भेजने का समय

ऑनलाइन फॉर्म जांच के लिए कैमरा कोण संबंधी सुझाव

इनका मसौदा जल्दी तैयार करने और टोन समायोजित करने के लिए Doodle एआई का उपयोग करें।

मुख्य बातें

निश्चित समय, बफ़र्स और कक्षा सीमाओं के साथ अपना सप्ताह योजना बनाएँ।

सीमित सत्रों के लिए साइन-अप शीट्स और निजी सत्रों के लिए बुकिंग पेज का उपयोग करें।

भुगतान एकत्र करने और नो-शो कम करने के लिए Stripe जोड़ें।

वीडियो टूल्स को कनेक्ट करें ताकि लिंक स्वचालित हो जाएँ।

नए हाइब्रिड समयों का परीक्षण करने के लिए ग्रुप पोल का उपयोग करें।

बेहतर ग्राहक सेवा के लिए रिमाइंडर चालू करें और प्रतिभागी के नाम छिपाएँ।

अपने लिंक सेटअप को साफ़-सुथरा रखें—प्रत्येक उद्देश्य के लिए एक

बेहतर शेड्यूलिंग से शुरुआत करें

हाइब्रिड क्लासेज़ आपकी पहुँच और राजस्व बढ़ाती हैं—बशर्ते शेड्यूलिंग आसान हो। Doodle आपको एक ही जगह से साइन-अप शीट्स, बुकिंग पेज, 1:1 सत्र और ग्रुप पोल प्रबंधित करने के उपकरण प्रदान करता है।

आपको रीयल-टाइम बुकिंग, बिल्ट-इन पेमेंट्स, वीडियो लिंक, रिमाइंडर और प्राइवेसी मिलती है—कोई अतिरिक्त टूल या टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं। मिनटों में अपना पहला क्लास लिंक बनाएँ: