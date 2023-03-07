Krijg je vergaderingen onder de knie: de videogids voor Doodle

Ben jij iemand die het maken van een Doodle altijd aan iemand anders overlaat? Weet je wel hoe je een optie in een Doodle-enquête moet aanvinken, maar niet hoe je er zelf een moet opzetten? Als je het gevoel hebt dat je de minst technische persoon op kantoor bent, maak je dan geen zorgen – wij staan voor je klaar. Met deze eenvoudige handleidingen kun je straks net zo goed met Doodle omgaan als de besten.

Je weet hoe je een vergadering moet leiden en begeleiden als een echte pro, maar je vaardigheden op het gebied van vergadermanagement doen er helemaal niet toe als er niemand is. Onze tutorials beginnen met de basis van het gebruik van Doodle, zoals het maken van een uitnodiging voor een vergadering en die versturen naar de mensen die ervan op de hoogte moeten zijn. Je kunt ook leren hoe je onze Premium-functies kunt gebruiken, zoals Custom Branding.

Zodra je de basis onder de knie hebt, ben je klaar om een aantal van onze andere geweldige functies uit te proberen, zoals je agenda koppelen, agendauitzendingen versturen, tijdzones instellen en mensen herinneren aan je vergadering. Moet je nog iets aanpassen? Je kunt je poll makkelijk beheren en bewerken of je definitieve datum kiezen. Ben je bang dat je iemand bent vergeten? Ontdek dan de Premium-functies, zoals bijhouden wie je uitnodiging heeft gelezen en je deelnemers om meer informatie vragen.

Met deze geweldige tips en handleidingen ben je binnen de kortste keren de Doodle-kampioen van je kantoor.