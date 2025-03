Padroneggiare le riunioni: La video guida a Doodle

Siete la persona che lascia sempre che sia qualcun altro a creare un Doodle? Sapete come spuntare un'opzione in un sondaggio Doodle, ma non come impostarne uno? Se vi sentite la persona meno esperta di tecnologia del vostro ufficio, non preoccupatevi: vi aiutiamo noi. Grazie a questi semplici tutorial, sarete pronti a fare Doodle con i migliori.

Sapete come facilitare e moderare come un boss, ma le vostre capacità di gestione delle riunioni non avranno alcuna importanza se non c'è nessuno. Le nostre esercitazioni iniziano con le nozioni di base sull'uso di Doodle, come creare un invito a una riunione e inviarlo alle persone che devono saperlo. Potete anche imparare a usare le nostre funzioni Premium, come il Custom Branding.

Una volta acquisite le nozioni di base, sarete pronti a provare alcune delle nostre altre fantastiche funzioni, come la connessione al calendario, l'invio di inviti al calendario, l'impostazione dei fusi orari e il promemoria delle riunioni. Avete bisogno di apportare modifiche? Potete gestire e modificare facilmente il sondaggio o scegliere la data finale. Siete preoccupati di aver dimenticato qualcuno? Scoprite le funzioni Premium, come il monitoraggio di chi ha letto l'invito e la richiesta di ulteriori informazioni ai partecipanti.

Grazie a questi ottimi suggerimenti e tutorial, sarete presto i padroni di Doodle del vostro ufficio.