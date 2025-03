Maîtrisez vos réunions : Le guide vidéo de Doodle

Êtes-vous la personne qui laisse toujours quelqu'un d'autre faire un Doodle ? Vous savez comment cocher une option dans un sondage Doodle, mais pas comment en créer un ? Si vous avez l'impression d'être la personne la moins au fait de la technologie dans votre bureau, ne vous inquiétez pas - nous sommes là pour vous aider. Grâce à ces tutoriels simples, vous serez prêt à faire des Doodle avec les meilleurs d'entre eux.

Vous savez comment animer et modérer comme un chef, mais vos compétences en matière de gestion de réunions ne serviront à rien si personne n'est présent. Nos tutoriels commencent par les bases de l'utilisation de Doodle, comme la création d'une invitation à une réunion et son envoi aux personnes concernées. Vous pouvez également apprendre à utiliser nos fonctions Premium comme le Custom Branding.

Une fois que vous maîtrisez les bases, vous êtes prêt à essayer d'autres fonctions intéressantes, comme la connexion à votre calendrier, l'envoi d'invitations au calendrier, le réglage des fuseaux horaires et le rappel de votre réunion. Besoin d'apporter des modifications ? Vous pouvez facilement gérer et modifier votre sondage ou choisir la date finale. Vous craignez d'avoir oublié quelqu'un ? Découvrez les fonctionnalités Premium, telles que le suivi des personnes qui ont lu votre invitation et la possibilité de demander plus d'informations à vos participants.

Grâce à ces conseils et tutoriels, vous serez bientôt le maître du Doodle dans votre bureau.