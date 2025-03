Meistern Sie Ihre Meetings: Der Video-Leitfaden zu Doodle

Sind Sie die Person, die immer jemand anderen ein Doodle machen lässt? Wissen Sie, wie man eine Option in einer Doodle-Umfrage ankreuzt, aber nicht, wie man sie einrichtet? Wenn Sie sich wie die am wenigsten technikaffine Person in Ihrem Büro fühlen, keine Sorge - wir helfen Ihnen weiter. Mit diesen einfachen Anleitungen sind Sie in der Lage, mit den Besten zu doodlen.

Sie wissen, wie man moderiert und wie ein Chef, aber Ihre Fähigkeiten im Management von Meetings nützen nichts, wenn niemand da ist. Unsere Tutorials beginnen mit den Grundlagen der Doodle-Nutzung, wie z.B. das Erstellen einer Einladung zu einem Meeting und das Versenden an die Personen, die es wissen müssen. Sie können auch lernen, wie Sie unsere Premium-Funktionen wie Custom Branding nutzen.

Sobald Sie die Grundlagen beherrschen, können Sie einige unserer anderen großartigen Funktionen ausprobieren, wie z. B. die Verknüpfung Ihres Kalenders, das Versenden von Kalendereinladungen, das Einstellen von Zeitzonen und das Erinnern von Personen an Ihr Meeting. Müssen Sie Änderungen vornehmen? Sie können Ihre Umfrage ganz einfach verwalten und bearbeiten oder Ihre endgültige Terminauswahl treffen. Haben Sie Angst, dass Sie jemanden vergessen haben? Informieren Sie sich über die Premium-Funktionen, z. B. darüber, wer Ihre Einladung gelesen hat, und fragen Sie Ihre Teilnehmer nach weiteren Informationen.

Mit diesen tollen Tipps und Anleitungen werden Sie bald der Doodle-Meister in Ihrem Büro sein.