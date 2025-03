Domine suas reuniões: O guia em vídeo do Doodle

Você é a pessoa que sempre deixa outra pessoa fazer um Doodle? Você sabe como marcar uma opção em uma enquete do Doodle, mas não sabe como configurá-la? Se você se sente como a pessoa que menos entende de tecnologia em seu escritório, não se preocupe - nós o ajudamos. Com estes tutoriais fáceis, você estará pronto para fazer Doodle com os melhores.

Você sabe como facilitar e moderar como um chefe, mas suas habilidades de gerenciamento de reuniões não terão importância alguma se ninguém estiver presente. Nossos tutoriais começam com as noções básicas de como usar o Doodle, como criar um convite para uma reunião e enviá-lo para as pessoas que precisam saber. Você também pode aprender a usar nossos recursos Premium, como o Custom Branding.

Depois de aprender o básico, você estará pronto para experimentar alguns de nossos outros excelentes recursos, como conectar seu calendário, enviar convites de calendário, definir fusos horários e lembrar as pessoas sobre sua reunião. Precisa fazer alterações? Você pode gerenciar e editar facilmente sua enquete ou fazer a seleção final da data. Preocupado com o fato de ter esquecido alguém? Saiba mais sobre os recursos Premium, como rastrear quem leu seu convite e pedir mais informações aos participantes.

Com essas excelentes dicas e tutoriais, você logo será o mestre do Doodle em seu escritório.