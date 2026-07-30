Få full kontroll över dina möten: Videoguiden till Doodle

Är du den som alltid låter någon annan skapa en Doodle? Vet du hur man markerar ett alternativ i en Doodle-omröstning, men inte hur man skapar en? Om du känner dig som den minst tekniskt kunniga personen på kontoret, oroa dig inte – vi hjälper dig. Med dessa enkla handledningar kommer du snart att kunna använda Doodle lika bra som de bästa.

Du vet hur man leder och modererar som en mästare, men dina mötesledningsfärdigheter spelar ingen roll alls om ingen är där. Våra handledningar börjar med grunderna i hur man använder Doodle, till exempel hur man skapar en mötesinbjudan och skickar ut den till de som behöver den. Du kan också lära dig hur man använder våra Premium-funktioner, som till exempel anpassad branding.

När du väl har grunderna klara för dig är du redo att testa några av våra andra fantastiska funktioner, som att koppla ihop din kalender, skicka kalenderinbjudningar, ställa in tidszoner och påminna deltagarna om ditt möte. Behöver du göra ändringar? Du kan enkelt hantera och redigera din omröstning eller göra ditt slutgiltiga val av datum. Är du orolig för att du har glömt någon? Ta reda på mer om Premium-funktioner som att spåra vem som har läst din inbjudan och be dina deltagare om mer information.

Med dessa fantastiska tips och handledningar kommer du snart att bli kontorets Doodle-mästare.