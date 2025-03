Er du den person, der altid lader en anden lave en Doodle? Ved du, hvordan man krydser en valgmulighed af i en Doodle-afstemning, men ikke hvordan man opretter en? Hvis du føler dig som den mindst teknisk kyndige person på dit kontor, skal du ikke bekymre dig - vi har din ryg. Med disse nemme vejledninger er du klar til at Doodle med de bedste af dem.

Du ved, hvordan man faciliterer og modererer som en chef, men dine færdigheder i mødeledelse er fuldstændig ligegyldige, hvis der ikke er nogen til stede. Vores vejledninger starter med det grundlæggende i at bruge Doodle, f.eks. ved at oprette en invitation til et møde og sende den ud til de personer, der skal vide det. Du kan også lære, hvordan du bruger vores Premium-funktioner som Custom Branding.

Når du har styr på det grundlæggende, er du klar til at afprøve nogle af vores andre fantastiske funktioner, f.eks. at forbinde din kalender, sende kalenderinvitationer, indstille tidszoner og minde folk om dit møde. Har du brug for at foretage ændringer? Du kan nemt administrere og redigere din afstemning eller foretage dit endelige valg af dato. Er du bange for, at du har glemt nogen? Få mere at vide om Premium-funktioner som f.eks. at spore, hvem der har læst din invitation, og bede dine deltagere om flere oplysninger.

Med disse gode tips og vejledninger vil du snart være Doodle-mester på dit kontor.