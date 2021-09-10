Integreer Doodle naadloos in je dagelijkse workflow door allerlei tijdrovende taken te automatiseren – je hoeft helemaal niet te programmeren.

Drukke professionals hebben tools nodig waarmee ze slimmer kunnen werken, in plaats van harder. Door Doodle en Zapier te combineren, kun je een willekeurig aantal integraties instellen om je productiviteit te verhogen, vervelend routinewerk te vermijden en je digitale rommel op te ruimen.

Stel eerst de Zap in; dit is de gebeurtenis die de actie in gang zet. Dit kan bijvoorbeeld het aanmaken van een Doodle-enquête zijn.

Kies vervolgens de actie die je wilt laten plaatsvinden zodra de trigger wordt geactiveerd. Dit kan elke actie zijn uit de meer dan 1.500 apps waarmee Zapier kan worden geïntegreerd.

Leun lekker achterover en laat de automatisering maar beginnen. Nu kun je je concentreren op de belangrijke dingen!

Integreer Doodle in je dagelijkse werkprocessen voor een betere planningservaring.

Doodle en Salesforce

Maak je afspraken met potentiële klanten? Als deelnemers in je Doodle-enquête tijdopties kiezen, kun je automatisch nieuwe leads aanmaken of contacten bijwerken in Salesforce.

Doodle en Zendesk

Wil je je ondersteuningsprocessen stroomlijnen? Als mensen meedoen aan je Doodle-enquêtes, kun je gebruikers aanmaken, tickets aanmaken of tags toevoegen aan tickets in Zendesk.

Doodle en Slack

Blijf op de hoogte van wat er gebeurt. Als mensen meedoen of als je een definitieve keuze maakt, kun je berichten sturen naar verschillende Slack-kanalen en je collega’s op de hoogte houden van de resultaten.