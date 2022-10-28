Een planningstruc of een planningstraktatie

Van jullie groep spoken, heksen, skeletten, vampiers en katten ben jij de uitverkorene. Je hebt de taak gekregen om dit jaar jullie Halloweenfeest te organiseren. Er staat echt heel veel op het spel voor Halloween 2022.

De angst voor de taak die je te wachten staat, heeft je stilletjes besluipt en staat op elk moment klaar om tevoorschijn te springen en je de stuipen op het lijf te jagen. De spanning is overweldigend, maar net als een zombie die opstaat om wraak te nemen: het is nu of nooit! Je moet je angst om orde te scheppen onder ogen zien.

Vanuit je toverketel vol planningsvaardigheden moet je de ingewikkelde, warrige webben van alle agendavereisten van je vrienden op elkaar afstemmen en ze op de een of andere manier tot één enorme suikerappel samenvoegen.

Maar net als Dracula zelf, voordat je je tanden stevig in de klus zet (en onderweg ook nog even oplet dat je geen moordende clowns tegenkomt), krijg je de allerbeste beslissing die er is.

Wordt jouw planning een ‘Trick’ of een ‘Treat’? *kwaadaardige lach *kwaadaardige lach *kwaadaardige lach

Je begint de restjes van je ruwe plannen weer in elkaar te puzzelen, maar nu moet je van dat spreekwoordelijke laken een Romeinse toga tot leven brengen… en daarmee bedoel ik: een geweldig Halloweenfeestje organiseren.

Maar net voordat je de populairste Halloween-outfits van 2022 gaat bekijken, beginnen er griezelige twijfels bij je op te komen, omdat je je maar al te goed realiseert dat jij degene bent die deze plannen moet maken. Je moet beslissen waar, wanneer en wie er wat Beetlejuice, Beetlejuice, Beetleju… Grapje. Dat zou ik nooit doen.

De mogelijke data, tijden en locaties voor dit ‘evenement van het jaar’ stromen over, net als de verschillende soorten snoep die uit je tasje puilen. Keuzes, gedoe en gedoe borrelen en bruisen tot het je allemaal te veel wordt.

Wacht even! Geen paniek! Je hoeft geen beroep te doen op Spiderman, Batman of die gast die zich niet heeft verkleed maar wel een beetje op Clark Kent lijkt, om de boel te redden.

Kies gewoon Doodle .

Stuur een Groepspoll.

Doe het nu maar.

Het bespaart je enorm veel tijd. Je houdt genoeg minuten over om een of twee jack-o’-lanterns te snijden.

Als je via Doodle plant, zorgt dat ervoor dat je heksen, superhelden, katten, mensen in toga’s, clowns, tovenaars, skeletten, Bigfoots en Ghostbusters allemaal op het juiste moment op dezelfde plek bij elkaar komen.

Luister, je wilt toch niet jarenlang enge verhalen moeten vertellen over de gruwelen van je Halloweenfeestje waar niemand opdaagde? Zelfs Frankenstein en zijn monster zullen er blij mee zijn.