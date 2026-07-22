Ett knep för schemaläggningen eller en belöning för schemaläggningen

Bland alla spöken, häxor, skelett, vampyrer och katter i din grupp är det du som är den utvalde. Du har fått ansvaret att anordna årets Halloweenfest. Insatserna kunde inte vara högre inför Halloween 2022.

Den skräck som den uppgift som väntar framför dig har tyst smugit sig på dig och är redo att hoppa fram när som helst och skrämma livet ur dig. Spänningen är överväldigande, men precis som en zombie som reser sig för att hämnas – nu är det dags! Du måste möta din rädsla för att organisera.

Ur din gryta med planeringsförmåga måste du sammanfoga de invecklade, oöverskådliga nätverken av alla dina vänners kalenderkrav och på något sätt blanda ihop dem till ett enda enormt karamelläpple.

Men precis som Dracula själv, innan du sätter tänderna ordentligt i uppgiften (och samtidigt kommer ihåg att undvika alla mördarklovnar längs vägen), får du det allra bästa valet av alla.

Kommer din planering att bli ett ”Trick” eller ett ”Treat”? *ondskefullt skratt *ondskefullt skratt *ondskefullt skratt

Du börjar pussla ihop resterna av dina grova planer, men nu måste du ta det där berömda lakanet och få den romerska togan att komma till liv… och med det menar jag att anordna en fantastisk Halloween-fest.

Men precis innan du ska ta en titt på de populäraste Halloween-kostymerna för 2022 börjar kusliga tvivel smyga sig på dig när du alltför väl inser att det är du som måste planera allt detta. Du måste bestämma var, när och vem som ska beställa lite Beetlejuice, Beetlejuice, Beetl… Skämtar bara. Det skulle jag aldrig göra.

De möjliga datumen, tiderna och platserna för detta ”årets evenemang” väller fram som alla olika sorters godis som rinner ut ur din godispåse. Alternativ, mödor och bekymmer surrar och bubblar tills det blir alldeles för mycket.

Vänta! Oroa dig inte! Du behöver inte kalla in Spiderman, Batman eller killen som inte har klätt ut sig men som ser lite ut som Clark Kent för att rädda situationen.

Välj bara Doodle .

Skicka ut ett Gruppomröstning.

Gör det nu.

Det kommer att spara dig massor av tid. Du kommer att få ihop tillräckligt med tid för att skära ut en eller två jack-o’-lanterns.

Genom att planera via Doodle kommer dina häxor, superhjältar, katter, personer i toga, clowner, trollkarlar, skelett, Bigfoots och spökjägare att träffas på samma plats vid rätt tidpunkt.

Du vill väl inte sitta och berätta skrämmande historier i åratal om hur hemskt det gick på din Halloweenfest när ingen dök upp? Till och med Frankenstein och hans monster kommer att bli glada.