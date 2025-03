Programar Truco o Programar Trato

De tu grupo de fantasmas, brujas, esqueletos, vampiros y gatos, tú eres el elegido. Te han dado la responsabilidad de organizar la fiesta de Halloween de este año. Las apuestas no podrían ser más altas para Halloween 2022.

El horror de la tarea que te espera te ha acechado silenciosamente y está listo para saltar en cualquier momento y aterrorizarte. El suspense es abrumador, pero como un zombi que se levanta en busca de venganza, ¡ha llegado el momento! Debes enfrentarte a tu miedo organizador.

De tu caldero de habilidades de planificación, tienes que emparejar las complicadas y horribles telarañas de todos los requisitos de agenda de tus amigos y, de alguna manera, hacerlas puré como una enorme manzana de caramelo.

Pero como el mismísimo Drácula antes de hincarle el diente con fuerza a la tarea que tienes entre manos y (acordándote también de evitar a cualquier payaso asesino por el camino), tomas la mejor decisión de todas.

¿Será tu planificación un Truco o un Trato? risa malvada risa malvada *risa malvada

Empiezas a recomponer los restos de tus esqueléticos planes, pero ahora tienes que coger la proverbial sábana y hacer que la toga romana cobre vida... y con eso me refiero a organizar una increíble reunión de Halloween.

Pero justo antes de que eches un vistazo a los disfraces de Halloween más populares de 2022, inquietantes pensamientos de duda empiezan a rondarte y a arrastrarte mientras eres demasiado consciente de que eres tú quien debe hacer estos planes. Tienes que decidir el dónde, el cuándo y quién pedirá unos beetlejuice, beetlejuice, beetl... Es broma. Yo no haría eso.

Las posibles fechas, horas y lugares para este "acontecimiento del año" se desbordan como los distintos tipos de caramelos que se derraman de tu bolsa de la compra. Las opciones, los trabajos y los problemas balbucean y burbujean hasta que todo se vuelve demasiado.

Espere, no tema. No necesitarás recurrir a Spiderman, Batman o el tipo que no se disfrazó pero se parece un poco a Clark Kent, para salvar el día.

Sólo tienes que elegir Doodle.

Envía una Encuesta de grupo.

Hazlo ahora

Te ahorrará muchísimo tiempo. Ganarás suficientes minutos para tallar una o dos linternas.

Al planificarlo con Doodle, tus brujas, superhéroes, gatos, togas, payasos, magos, esqueletos, Bigfoots y cazafantasmas se reunirán en el mismo lugar y a la misma hora.

Mira, no querrás estar contando historias de miedo durante años sobre los horrores de tu fiesta de Halloween a la que no acudió nadie. Hasta Frankenstein y su monstruo estarán contentos.

Para asegurarte de que la planificación de tu fiesta de Halloween es un regalo y no un truco, utiliza Doodle. Cuando se trata de planear eventos (espeluznantes o no) usar Doodle te ayudará a reunirte de la manera más fácil y eficiente.