Programmazione di dolcetto o scherzetto

Tra i fantasmi, le streghe, gli scheletri, i vampiri e i gatti del vostro gruppo, voi siete il prescelto. Vi è stata affidata la responsabilità di organizzare la festa di Halloween di quest'anno. La posta in gioco non potrebbe essere più alta per Halloween 2022.

L'orrore del compito che vi attende si è insinuato silenziosamente in voi ed è pronto a saltare fuori in qualsiasi momento per terrorizzarvi. La suspense è opprimente, ma come uno zombie che si alza per vendicarsi, il momento è adesso! Dovete affrontare la vostra paura organizzativa.

Dal vostro calderone di abilità di pianificazione, dovete far combaciare le complicate e orribili ragnatele delle richieste di agenda di tutti i vostri amici e in qualche modo schiacciarle insieme come un'enorme mela caramellata.

Ma proprio come Dracula stesso, prima di affondare i denti sul compito da svolgere e (ricordandosi anche di evitare i clown assassini lungo la strada), si prende la decisione migliore di tutte.

La vostra pianificazione sarà un dolcetto o uno scherzetto? risata malefica risata malefica *risata malefica

Iniziate a mettere insieme i resti dei vostri piani scheletrici, ma ora dovete prendere il proverbiale lenzuolo e dare vita alla toga romana... e con questo intendo organizzare un'incredibile festa di Halloween.

Ma appena prima di dare un'occhiata agli abiti di Halloween più popolari del 2022, inquietanti pensieri di dubbio iniziano a insinuarsi e a strisciare mentre vi rendete conto che siete voi a dover fare questi piani. Dovete decidere il dove, il quando e chi ordinerà un po' di Beetlejuice, Beetlejuice, Beetle... Scherzo. Non lo farei mai.

Le date, gli orari e i luoghi possibili per questo "evento dell'anno" traboccano come i diversi tipi di caramelle che fuoriescono dal vostro sacchetto dei prodotti. Le opzioni, le fatiche e i problemi si susseguono fino a diventare troppo.

Aspettate, non temete! Non sarà necessario ricorrere all'Uomo Ragno, a Batman o al ragazzo che non si è travestito ma che assomiglia un po' a Clark Kent, per salvare la situazione.

Basta scegliere Doodle.

Inviare un Sondaggio di gruppo.

Fallo ora.

Vi farà risparmiare un'enorme quantità di tempo. Recupererete abbastanza minuti per intagliare una o due zucche.

Pianificando attraverso Doodle, le vostre streghe, i vostri supereroi, i vostri gatti, i portatori di toga, i clown, i maghi, gli scheletri, i Bigfoot e gli acchiappafantasmi si incontreranno tutti nello stesso posto al momento giusto.

Non vorrete raccontare per anni storie spaventose sugli orrori della vostra festa di Halloween in cui non si è presentato nessuno. Anche Frankenstein e il suo mostro saranno felici.

Per essere sicuri che la pianificazione della vostra festa di Halloween sia un regalo e non un inganno, usate Doodle. Quando si tratta di pianificare eventi (spettrali o meno) l'uso di Doodle vi aiuterà a riunirvi nel modo più semplice ed efficiente.