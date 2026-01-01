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समय-निर्धारण चाल या समय-निर्धारण तोहफ़ा

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

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आपके भूतों, चुड़ैलों, कंकालों, पिशाचों और बिल्लियों के समूह में से, आप चुने हुए हैं। इस साल अपनी हैलोवीन पार्टी आयोजित करने की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। हैलोवीन 2022 के लिए दांव इससे अधिक नहीं हो सकते।

आगे आने वाले कार्य की भयावहता चुपचाप आपके पास आ चुकी है और किसी भी पल बाहर कूदकर आपको डराने के लिए तैयार है। तनाव बेहद है, लेकिन जैसे प्रतिशोध के लिए उठता ज़ॉम्बी, समय आ गया है! आपको अपने आयोजन के डर का सामना करना होगा।

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अपनी योजना कौशल के कड़ाही से तुम्हें अपने सभी दोस्तों की डायरी की जटिल और भयानक जालों को मिलाना है और किसी तरह उन्हें एक विशाल कैंडी एप्पल की तरह एक साथ दबा देना है।

लेकिन ठीक वैसे ही जैसे ड्रैकुला खुद, जब आप हाथ में लिए गए काम में पूरी ताकत से दाँत गड़ाते हैं और (रास्ते में किसी भी खूनी जोकर से बचने का ध्यान रखते हुए), तब आपको सबसे बेहतरीन निर्णय मिलता है।

क्या आपकी योजना ट्रिक होगी या ट्रीट? *दुष्ट हँसी *दुष्ट हँसी *दुष्ट हँसी

आप अपनी खोपड़ी की योजनाओं के अवशेषों को जोड़ना शुरू करते हैं, लेकिन अब आपको कहावत वाली चादर लेकर रोमन टोगा को जीवंत करना है… और इससे मेरा मतलब है एक शानदार हैलोवीन पार्टी आयोजित करना।

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लेकिन 2022 के सबसे लोकप्रिय हैलोवीन परिधानों पर नज़र डालने से ठीक पहले, संदेह के डरावने विचार रेंगने लगते हैं, जब आपको यह एहसास होता है कि ये योजनाएँ बनाने वाले आप ही हैं। तुम्हें यह तय करना है कि कहाँ, कब और कौन कुछ बीटलजूस, बीटलजूस, बीट… ऑर्डर करेगा। बस मज़ाक कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं करूँगा।

इस 'साल की सबसे बड़ी घटना' की संभावित तारीखें, समय और स्थान आपकी सामान की थैली से निकलती विभिन्न प्रकार की कैंडी की तरह बह रहे हैं। विकल्प, कष्ट और परेशानियाँ बड़बड़ाती और उबलती रहती हैं, जब तक कि यह सब बहुत अधिक न हो जाए।

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रुको! घबराओ मत! तुम्हें दिन बचाने के लिए स्पाइडरमैन, बैटमैन या उस आदमी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसने कोई पोशाक नहीं पहनी लेकिन थोड़ा बहुत क्लार्क केंट जैसा दिखता है।

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यह आपका बहुत समय बचाएगा। आप एक या दो जैक-ओ-लैंटर्न बनाने के लिए पर्याप्त समय निकाल लेंगे।

Doodle के माध्यम से योजना बनाने का मतलब होगा कि आपकी चुड़ैलें, आपके सुपरहीरो, आपकी बिल्लियाँ, टूगा पहनने वाले, जोकर, जादूगर, कंकाल, बिगफुट और घोस्टबस्टर्स सभी सही समय पर एक ही जगह पर मिलेंगे।

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देखो, तुम नहीं चाहोगे कि जब कोई भी नहीं आया, तब अपनी हैलोवीन पार्टी की भयावहता के बारे में आने वाले वर्षों तक डरावनी कहानियाँ सुनाते रहो। यहां तक कि फ्रेंकेंस्टीन और उसका राक्षस भी खुश होंगे।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी हैलोवीन पार्टी की योजना एक ट्रीट हो, ट्रिक नहीं, Doodle का उपयोग करें। जब इवेंट्स की योजना बनाने की बात आती है (भूतिया हों या न हों)। Doodle का उपयोग करने से आप एक साथ आ सकेंगे। सबसे आसान और सबसे कुशल तरीके से।

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