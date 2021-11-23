Thuiswerken is tegenwoordig echt geen nieuw onderwerp meer: iedereen weet wat het is, en als het goed wordt geregeld, werkt het ook echt. Instagram laat ons al jaren zien dat je je werk gewoon vanaf het strand kunt doen.

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Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen, ook de strandliefhebbers die op afstand werken, zich echt deel van het bedrijf voelt? Hoe zorg je ervoor dat je team zich echt als een team voelt, ook al delen ze geen kantoorruimte, koffie of biertjes? De antwoorden lopen uiteen, maar drie principes zijn een goed begin: stel de juiste waarden vast, zorg voor de juiste mensen en doe bewust je best om ze betrokken te houden.

Een gezamenlijke visie, een gezamenlijke motivatie

“Mensen kopen niet wat je doet; ze kopen waarom "Jij doet het. En wat je doet, bewijst gewoon wat je gelooft”, zegt Simon Sinek, een organisatieadviseur, auteur en populaire TED Talk-spreker. Als je kunt uitleggen waarom je bedrijf bestaat, waarom je elke ochtend opstaat en waarom de rest van je team daar om zou moeten geven, zit je volgens Sinek op de goede weg.

Zonder die gedeelde visie, legt Sinek uit, is het lastig, zo niet onmogelijk, om een tevreden team bij elkaar te houden: “Topbedrijven nemen geen bekwame mensen aan om ze vervolgens te motiveren, maar nemen mensen aan die al gemotiveerd zijn en inspireren ze. <…> Tenzij je gemotiveerde mensen iets geeft om in te geloven, iets groters dan hun baan om naartoe te werken, zullen ze zichzelf motiveren om een nieuwe baan te zoeken en zit jij opgescheept met wie er dan nog overblijft.”

Wat Stephen Covey moedigt bedrijven aan om in zijn bestseller De zeven gewoonten van zeer effectieve mensen sluit mooi aan bij de ideeën van Sinek. In het boek van Covey nodigt hij ons uit om onze persoonlijke missie op te stellen en, interessant genoeg, richt hij die uitnodiging ook tot bedrijven. Net zoals mensen hun leidende principes nodig hebben, zouden ook organisaties hun missie moeten ontwikkelen op basis van gedeelde waarden. En hoe meer iedereen betrokken is bij het opstellen van die missie, hoe groter de kans dat medewerkers zich aan die waarden houden en ze uitdragen. De missie is als een vuurtoren waar alle medewerkers – of ze nu op de bank, achter hun bureau of in hun hangmat zitten – zich aan kunnen oriënteren.

Waarden zijn net knopen: ze houden alles bij elkaar

Een gezamenlijke visie is niet alleen belangrijk, maar het is cruciaal: dit is wat consultants, auteurs en onderzoekers zeggen. Is het mogelijk dat een groep mensen die niet betrokken is, toch samenwerkt? Ja. Is er een enorm verschil als die groep helemaal enthousiast en betrokken is? Zeker weten.

In hetzelfde boek heeft Covey het over de persoonlijke eigenschap om proactief te zijn: dat je zelf kunt kiezen hoe je op je omstandigheden reageert. “Het verschil tussen mensen die initiatief tonen en mensen die dat niet doen, is letterlijk het verschil tussen dag en nacht. Ik heb het niet over een verschil van 25 tot 50 procent in effectiviteit; ik heb het over een verschil van meer dan 5000 procent, vooral als ze slim, bewust en gevoelig voor anderen zijn.”

De juiste waarden vaststellen en die duidelijk overbrengen binnen teams die op afstand werken, kan wonderen verrichten. In ons volgende artikel gaan we kijken hoe verschillende leiderschapsprincipes, die een bepaalde communicatiestrategie bepalen, ervoor kunnen zorgen dat die wonderen blijvend zijn.